25' Турда Григоре выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Тофан Костинел выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Греаб Александру взял и забрал мяч на выходе

23' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Удар от ворот произведет Арджеш

20' Хорошую попытку сделал Питу Алекси . Удар в створ, но вратарь начеку

19' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Матч возобновлен

18' Тофан Костинел получает желтую карточку за неспортивное поведение

18' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

17' Ларие Йонуц выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Хороший удар издали нанес Сербан Ионут II , но отличный сейв сделал Mihai Aioani. Угловой.

16' Удар от ворот произведет Арджеш

16' Вииторул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Матч возобновлен

13' Ох, нехорошо это выглядит. Младен Себастьян получил травму и медбригада забирает его с поля.

12' Младен Себастьян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' Alexandru Isfan из команды Арджеш наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

10' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Матч возобновлен

4' Ох, нехорошо это выглядит. Турда Григоре получил травму и медбригада забирает его с поля.

4' Турда Григоре на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

2' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола