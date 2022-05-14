Стадион: Центральный (Овидиу)
0:0
Первый тайм: 30'
18' Желтая карточкаДе Нойер Брадлей
18' Желтая карточкаТофан Костинел
Ход матча
18'
18'
Владение мячом
12
Айоани
Михай
17
Ларие
Йонуц
18
Артян
Андрей
- Основной состав
-
12 Айоани МихайВратарь
- Защитник
-
17 Ларие ЙонуцЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Артян АндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
27 Andrei Borza
-
77 Enes Sali
-
Главный тренер: Георге Хаджи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Палич АнтунПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Ариас ЯфарНападающий
-
-
-
Главный тренер: Andrei Prepelita
История личных встреч
Вииторул Констанца
Арджеш
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
6 матчей
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
Первый тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вииторул Констанца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Петре Адриан
|1
|0.11
|Eduard Radaslavescu
|1
|0.11
|Артян Андрей
|0
|0
Арджеш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Райнов Мартин
|1
|0.11
|Сед Ахмед
|1 (1)
|0.11
|Сербан Ионут II
|1 (1)
|0.11
|Болдор Деян
|0
|0
Карточки
Вииторул Констанца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дюссо Дамьен
|2
|1
|Младен Себастьян
|3
|0
|Неделку Драгош
|3
|0
|Ларие Йонуц
|2
|0
|Артян Андрей
|2
|0
|Петре Адриан
|0
|1
|Янку Габриэль
|1
|0
|Michael Omoh
|1
|0
|Пурече Флориан
|1
|0
|Де Нойер Брадлей
|1
|0
|Раду Бобок
|1
|0
|Попеску Николай
|1
|0
Арджеш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ганя Джордже
|4
|0
|Тофан Костинел
|2
|1
|Райнов Мартин
|3
|0
|Латовлевич Ясмин
|1
|1
|Сед Ахмед
|2
|0
|Думитрашку Денис
|2
|0
|Сербан Ионут II
|0
|1
|Палич Антун
|1
|0
|Тэнасе Кристиан
|1
|0
|Добросавлевичи Алин
|1
|0
|Кроитору Флавиус
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
9
9
7 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
11%
1
11%
1-15
1
11%
2
22%
16-30
5
56%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
1
11%
61-75
0
0%
4
44%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
15
0 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
2
50%
3
20%
61-75
2
50%
2
13%
76-90
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
13
24
7 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 7
1
8%
2
8%
1-15
1
8%
5
21%
16-30
5
38%
4
17%
31-45
0
0%
3
13%
46-60
4
31%
4
17%
61-75
2
15%
6
25%
76-90
Результаты последних матчей
Вииторул Констанца
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Вииторул Констанца - Волунтари 1:1 ЧФР Клуж - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - ФКСБ 0:4 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 0:3
Арджеш - Вииторул Констанца 0:2 Волунтари - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:0 ФКСБ - Вииторул Констанца 2:0 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - Ботошани 2:0 ФКСБ - Вииторул Констанца 0:2 Вииторул Констанца - Арджеш 0:1 Академика Клинчени - Вииторул Констанца 2:8 Вииторул Констанца - Волунтари 3:0 Миовени - Вииторул Констанца 1:1 Вииторул Констанца - Киндия Тырговиште 0:1 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 3:2 Динамо Бухарест - Вииторул Констанца 0:2 Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:2 Сепси - Вииторул Констанца 1:0
Арджеш
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Арджеш - Волунтари 0:1 Арджеш - ЧФР Клуж 0:6 ФКСБ - Арджеш 4:0 Арджеш - Университатя Крайова 0:4
Волунтари - Арджеш 2:0 Волунтари - Арджеш 0:1 Арджеш - Вииторул Констанца 0:2 ЧФР Клуж - Арджеш 2:0 Арджеш - ФКСБ 2:3 Университатя Крайова - Арджеш 3:0 Ботошани - Арджеш 1:2 Арджеш - ФКСБ 1:0 Арджеш - Волунтари 0:0 Вииторул Констанца - Арджеш 0:1 Арджеш - Миовени 1:0 Киндия Тырговиште - Арджеш 1:1 Арджеш - Академика Клинчени 1:0 Университатя Крайова - Арджеш 1:0 Арджеш - Динамо Бухарест 2:1 ЧФР Клуж - Арджеш 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|8
|5
|1
|2
|15 - 5
|54
|2.
|ФКСБ
|8
|7
|0
|1
|19 - 4
|52
|3.
|Университатя Крайова
|8
|6
|0
|2
|17 - 6
|45
|4.
|Волунтари
|8
|2
|1
|5
|6 - 12
|31
|5.
|Вииторул Констанца
|0:0
|9
|1
|3
|5
|3 - 12
|30
|6.
|Арджеш
|0:0
|9
|1
|1
|7
|3 - 24
|28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|4
|3
|0
|1
|6 - 2
|47
|2.
|ФКСБ
|4
|3
|0
|1
|10 - 2
|40
|3.
|Университатя Крайова
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|36
|4.
|Волунтари
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|5.
|Вииторул Констанца
|0:0
|5
|0
|3
|2
|1 - 8
|3
|6.
|Арджеш
|0:0
|4
|0
|0
|4
|2 - 15
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арджеш
|0:0
|5
|1
|1
|3
|1 - 9
|28
|2.
|Вииторул Констанца
|0:0
|4
|1
|0
|3
|2 - 4
|27
|3.
|Волунтари
|4
|0
|1
|3
|2 - 9
|25
|4.
|ФКСБ
|4
|4
|0
|0
|9 - 2
|12
|5.
|Университатя Крайова
|4
|3
|0
|1
|10 - 3
|9
|6.
|ЧФР Клуж
|4
|2
|1
|1
|9 - 3
|7