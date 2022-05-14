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  4. Лига 1. Группа А 2021-2022

Румыния: Лига 1. Группа А

2021-2022

Стадион:
Вииторул Констанца
1:0
Конец матча
Арджеш
0'
18' Желтая карточка
Де Нойер Брадлей
18' Желтая карточка
Тофан Костинел
31' Желтая карточка
Думитру Кристиан
1:0
34' Гол
Ларие Йонуц
38' Желтая карточка
Райнов Мартин
55' Желтая карточка
Ларие Йонуц
56' Желтая карточка
Сербан Ионут
63' Желтая карточка
Турда Григоре
90'+4
12
Айоани
Михай
2
Раду
Бобок
17
Ларие
Йонуц
5
Младен
Себастьян
6
Де
Нойер
Брадлей
11
Чобану
Андрей
18
Артян
Андрей
24
Грамени
Константин
30
Пурече
Флориан
9
Петре
Адриан
7
Питу
Алекси
12
Греаб
Александру
2
Тофан
Костинел
5
Турда
Григоре
17
Добросавлевичи
Алин
30
Мушат
Николае
71
Райнов
Мартин
8
Сербан
Ионут
II
11
Alexandru
Isfan
21
Палич
Антун
9
Думитру
Кристиан
90
Фатаи
Кехинде
Вииторул Констанца
Арджеш

История личных встреч

Вииторул Констанца
Арджеш

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

6 матчей

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы

История матчей

Л1ГА
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
Л1ГБ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Вииторул Констанца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларие Йонуц 1 0.11
Петре Адриан 1 0.11
Eduard Radaslavescu 1 0.11
Артян Андрей 0 0
Арджеш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Райнов Мартин 1 0.11
Сед Ахмед 1 (1) 0.11
Сербан Ионут II 1 (1) 0.11
Болдор Деян 0 0

Карточки

Вииторул Констанца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дюссо Дамьен 2 1
Ларие Йонуц 3 0
Младен Себастьян 3 0
Неделку Драгош 3 0
Артян Андрей 2 0
Петре Адриан 0 1
Янку Габриэль 1 0
Michael Omoh 1 0
Пурече Флориан 1 0
Де Нойер Брадлей 1 0
Раду Бобок 1 0
Попеску Николай 1 0
Арджеш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Райнов Мартин 4 0
Ганя Джордже 4 0
Тофан Костинел 2 1
Латовлевич Ясмин 1 1
Сербан Ионут II 1 1
Сед Ахмед 2 0
Думитрашку Денис 2 0
Палич Антун 1 0
Тэнасе Кристиан 1 0
Добросавлевичи Алин 1 0
Думитру Кристиан 1 0
Турда Григоре 1 0
Кроитору Флавиус 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

9
10
7 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
11%
1
10%
1-15
1
11%
2
20%
16-30
5
56%
2
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
1
10%
61-75
0
0%
4
40%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
15
0 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
2
50%
3
20%
61-75
2
50%
2
13%
76-90

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

13
25
7 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 8
1
8%
2
8%
1-15
1
8%
5
20%
16-30
5
38%
5
20%
31-45
0
0%
3
12%
46-60
4
31%
4
16%
61-75
2
15%
6
24%
76-90

Результаты последних матчей

Вииторул Констанца
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Вииторул Констанца - Волунтари 1:1 ЧФР Клуж - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - ФКСБ 0:4 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 0:3
Арджеш - Вииторул Констанца 0:2 Волунтари - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:0 ФКСБ - Вииторул Констанца 2:0 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - Ботошани 2:0 ФКСБ - Вииторул Констанца 0:2 Вииторул Констанца - Арджеш 0:1 Академика Клинчени - Вииторул Констанца 2:8 Вииторул Констанца - Волунтари 3:0 Миовени - Вииторул Констанца 1:1 Вииторул Констанца - Киндия Тырговиште 0:1 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 3:2 Динамо Бухарест - Вииторул Констанца 0:2 Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:2 Сепси - Вииторул Констанца 1:0
Арджеш
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Арджеш - Волунтари 0:1 Арджеш - ЧФР Клуж 0:6 ФКСБ - Арджеш 4:0 Арджеш - Университатя Крайова 0:4
Волунтари - Арджеш 2:0 Волунтари - Арджеш 0:1 Арджеш - Вииторул Констанца 0:2 ЧФР Клуж - Арджеш 2:0 Арджеш - ФКСБ 2:3 Университатя Крайова - Арджеш 3:0 Ботошани - Арджеш 1:2 Арджеш - ФКСБ 1:0 Арджеш - Волунтари 0:0 Вииторул Констанца - Арджеш 0:1 Арджеш - Миовени 1:0 Киндия Тырговиште - Арджеш 1:1 Арджеш - Академика Клинчени 1:0 Университатя Крайова - Арджеш 1:0 Арджеш - Динамо Бухарест 2:1 ЧФР Клуж - Арджеш 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 8 5 1 2 15 - 5 54
2. ФКСБ 8 7 0 1 19 - 4 52
3. Университатя Крайова 8 6 0 2 17 - 6 45
4. Вииторул Констанца 9 2 2 5 4 - 12 32
5. Волунтари 8 2 1 5 6 - 12 31
6. Арджеш 9 1 0 8 3 - 25 27
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 4 3 0 1 6 - 2 47
2. ФКСБ 4 3 0 1 10 - 2 40
3. Университатя Крайова 4 3 0 1 7 - 3 36
4. Волунтари 4 2 0 2 4 - 3 6
5. Вииторул Констанца 5 1 2 2 2 - 8 5
6. Арджеш 4 0 0 4 2 - 15 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вииторул Констанца 4 1 0 3 2 - 4 27
2. Арджеш 5 1 0 4 1 - 10 27
3. Волунтари 4 0 1 3 2 - 9 25
4. ФКСБ 4 4 0 0 9 - 2 12
5. Университатя Крайова 4 3 0 1 10 - 3 9
6. ЧФР Клуж 4 2 1 1 9 - 3 7
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