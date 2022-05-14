Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Georgian Honciu предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Сербан Ионут II навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

48' Команда Вииторул Констанца имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Штрафной исполнил Думитру Кристиан , после его удара Mihai Aioani сделал классный сейв. Угловой

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

45' Матч возобновлен

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

44' Матч возобновлен

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Турда Григоре выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Сербан Ионут II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Артян Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Игрок из команды Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

40' Артян Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Райнов Мартин - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

36' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Команда Вииторул Констанца забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

34' Г О О О О О Л - Ларие Йонуц из команды Вииторул Констанца легко справляется с задачей отправить мяч правой ногой в пустые ворота!

34' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Неделку Драгош и попал в каркас ворот!

33' Тофан Костинел предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

32' Греаб Александру взял и забрал мяч на выходе

30' Вииторул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Игра в одни ворота сейчас. Вииторул Констанца доминирует и владеет мячом

30' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Удар от ворот произведет Арджеш

27' ШАНС! Фатаи Кехинде вышел один на один с голкипером...

26' Удар от ворот произведет Арджеш

25' Турда Григоре выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Тофан Костинел выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Греаб Александру взял и забрал мяч на выходе

23' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Удар от ворот произведет Арджеш

20' Хорошую попытку сделал Питу Алекси . Удар в створ, но вратарь начеку

19' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Матч возобновлен

18' Тофан Костинел получает желтую карточку за неспортивное поведение

18' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

17' Ларие Йонуц выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Хороший удар издали нанес Сербан Ионут II , но отличный сейв сделал Mihai Aioani. Угловой.

16' Удар от ворот произведет Арджеш

16' Вииторул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Матч возобновлен

13' Ох, нехорошо это выглядит. Младен Себастьян получил травму и медбригада забирает его с поля.

12' Младен Себастьян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' Alexandru Isfan из команды Арджеш наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

10' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Матч возобновлен

4' Ох, нехорошо это выглядит. Турда Григоре получил травму и медбригада забирает его с поля.

4' Турда Григоре на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

2' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола