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  3. Швеция: Аллсвенскан

Стадион:
Сириус
0:0
Второй тайм: 50'
Эльфсборг
0' 50'

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 7
  • 53 Владение мячом, % 47
Лучшие коэффициенты
Сириус
Ничья
Эльфсборг
4.95
5.00
4.15
Все Коэффициенты
34
Вайо
Томми
4
Да
Грака
Кристофер
26
Ссеванкамбо
Исак
6
Матисен
Маркус
14
Aron
Bjarnason
I
23
Зейдан
Мустафа
5
Роше
Джейми
2
Хелльборг
Адам
18
Шабани
Лаорент
9
Куаку
Кристиан
III
17
Карлссон-Лагемюр
Патрик
31
Роннинг
Тим
24
Ларссон
Йохан
15
Вяйсянен
Лео
2
Лагербильке
Густав
20
Странд
Симон
28
Седерберг
Ноа
10
Ольссон
Симон
6
Рёмер
Андре
19
Оккельс
Йеппе
11
Гудьонсен
Свейнн
7
Ондрейка
Якоб
Сириус
3-5-2
Эльфсборг
4-3-3

История личных встреч

Сириус
Эльфсборг

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

120%
6 побед 0 ничьих 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед

12 матчей

33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

16.7%
33.3%
50%
2 победы 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

50%
8.3%
41.7%
6 побед 1 ничья 5 побед

История матчей

А
3:0
А
0:2
А
1:1
А
3:3
А
1:1
А
2:4
А
4:2
А
0:1
А
0:2
А
4:1
К
4:0
КШ
1:4

Результаты последних матчей

Сириус
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Варберг БоИС - Сириус 0:2 Юргорден - Сириус 4:0 Сириус - Хаммарбю 0:3 Мьельбю - Сириус 3:0
Сириус - Хельсинборг 1:0 Вернаму - Сириус 0:0 Сириус - Сундсвалль 2:1 Сириус - Браге 3:3 Сундсвалль - Сириус 1:4 Сириус - Мариехамн 3:0 Кальмар - Сириус 2:0 Сириус - Треллеборг 2:2 Сильвия - Сириус 0:3 Сириус - Флора Таллин 4:1 Сарпсборг-08 - Сириус 1:1 Сириус - Хаммарбю 1:3 Сириус - Эребру 2:1 АИК - Сириус 4:2 Сириус - Хеккен 3:0 Сириус - Гётеборг 3:3
Эльфсборг
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Эльфсборг - Юргорден 0:0 Дегерфорс - Эльфсборг 0:6 Эльфсборг - Сундсвалль 3:1 Хельсинборг - Эльфсборг 1:0
Эльфсборг - Вернаму 4:1 Мальмё - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Мьельбю 0:2 Хальмстад - Эльфсборг 0:4 Хаммарбю - Эльфсборг 1:0 Эльфсборг - Гётеборг 1:0 Эльфсборг - Утсиктенс 2:1 Эльфсборг - Дегерфорс 5:1 Скильебо - Эльфсборг 1:8 Эльфсборг - Сковде АИК 0:1 Эльфсборг - Сундсвалль 3:2 Будё-Глимт - Эльфсборг 3:2 Орхус - Эльфсборг 6:1 Эребру - Эльфсборг 2:3 Эльфсборг - АИК 2:4 Хальмстад - Эльфсборг 0:1
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сириус
Ничья
Эльфсборг
4.95
5.00
4.15
Все Коэффициенты
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