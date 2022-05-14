Стадион: Дю Паи де Шарлеруа
16
Коффи
Херве
28
Нкуба
Кен
18
Хейманс
Дан
15
Тулен
Янник
17
Гуэ
Самюэль
35
Швед
Марьян
14
Кейперс
Уго
- Основной состав
-
16 Коффи ХервеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Нкуба КенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Хейманс ДанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Edward Still
- Основной состав
-
15 Тулен ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Гуэ СамюэльПолузащитник
- Полузащитник
-
35 Швед МарьянПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Кейперс УгоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
11 Сторм НиколаПолузащитник
-
19 Мрабти КеримПолузащитник
-
16 Схоофс РобПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Wouter Vrancken
История личных встреч
Шарлеруа
Мехелен
16 матчей
87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
43.8%
43.8%
12.4%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
93.8%
18.8%
15 побед 3 ничьи 0 побед
14 матчей
50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Первый тайм
64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 5 побед
30 матчей
46.7%
30%
23.3%
14 побед 9 ничьих 7 побед
Первый тайм
23.3%
53.3%
23.4%
7 побед 16 ничьих 7 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
15 побед 10 ничьих 5 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Шарлеруа
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Генк - Шарлеруа 3:2 Шарлеруа - Генк 2:2 Льеж - Шарлеруа 3:1 Шарлеруа - Гент 1:3
Мехелен - Шарлеруа 1:0 Шарлеруа - Франкс-Борен 1:0 Патро Эйсден - Шарлеруа 1:1 Шарлеруа - Зульте-Варегем 3:0 Синт-Элуа-Винкел - Шарлеруа 2:1 Шарлеруа - Хейст 1:0 Андерлехт - Шарлеруа 4:0 Шарлеруа - Дессель 0:0 Дендер - Шарлеруа 3:1 Шарлеруа - Серкль Брюгге 5:0 Шарлеруа - Тинен 1:0 Мехелен - Шарлеруа 2:2 Шарлеруа - Стандард 0:0 Ла-Лувьер Сентр - Шарлеруа 0:3 Беерсхот-Вильрейк - Шарлеруа 2:3 Рюпель Бом - Шарлеруа 0:1
Мехелен
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Мехелен - Гент 1:2 Гент - Мехелен 1:0 Генк - Мехелен 4:2 Мехелен - Шарлеруа 1:0
Брюгге - Мехелен 2:0 Мехелен - Кортрейк 3:2 Эйпен - Мехелен 1:1 Мехелен - Шарлеруа 2:2 Сент-Трейден - Мехелен 1:1 Мехелен - Серкль Брюгге 2:2 Антверпен - Мехелен 1:2 Генк - Мехелен 4:1 Мехелен - Остенде 3:0 Мехелен - Беерсхот-Вильрейк 3:2 Стандард - Мехелен 1:2 Мехелен - Андерлехт 0:1 Веен Висбаден - Мехелен 4:1 Мехелен - Серен Юнайтед 2:0 Мехелен - Эйпен 1:3 Зульте-Варегем - Мехелен 3:2