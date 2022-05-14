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  3. Бельгия: Плей-офф за путёвку в Лигу Европы

Стадион:
Шарлеруа
0:0
Первый тайм: 8'
Мехелен
0' 8'
Лучшие коэффициенты
Шарлеруа
Ничья
Мехелен
3.83
4.35
4.04
Все Коэффициенты
16
Коффи
Херве
3
Кнежевич
Стефан
25
Озорнвафор
Валентин
31
Martin
Wasinski
28
Нкуба
Кен
44
Мориока
Риота
26
Илаймахаритра
Марко
12
Кайембе
Йорис
8
Голизадех
Али
18
Хейманс
Дан
9
Байо
Вакун
15
Тулен
Янник
6
Ван
Хеке
Яннес
4
Воутерс
Дрис
30
Ванлерберге
Йорди
18
Ван
Хоренбек
Алек
17
Гуэ
Самюэль
37
Ван
ден
Эйнден
Бас
35
Швед
Марьян
7
Хайреманс
Джеффри
20
Энгвалль
Густав
14
Кейперс
Уго
Шарлеруа
3-4-2-1
Мехелен
4-2-3-1

История личных встреч

Шарлеруа
Мехелен

16 матчей

87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

43.8%
43.8%
12.4%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

93.8%
18.8%
15 побед 3 ничьи 0 побед

14 матчей

50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 5 побед

30 матчей

46.7%
30%
23.3%
14 побед 9 ничьих 7 побед

Первый тайм

23.3%
53.3%
23.4%
7 побед 16 ничьих 7 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
15 побед 10 ничьих 5 побед

История матчей

ПОЗПВЛЕ
1:0
ПДА
2:2
ПДА
0:2
ТМК
0:2
ПДА
0:1
ПДА
3:3
ТМС
0:4
ПДА
2:1
ПДА
2:2
ПДА
1:1
ПДА
2:0
ЛП
1:0
ЛП
0:0
ТМК
0:3
ЛП
4:0
ЛП
2:3
ЛП
3:2
ЛП
0:1
ЛЖ
2:0
ЛЖ
2:1
ЛЖ
0:0
ЛЖ
0:0
ЛЖ
2:0
ЛЖ
3:0
ЛЖ
0:2
ЛЖ
0:3
ЛЖ
1:2
ЛЖ
0:0
ЛЖ
1:1
ЛЖ
4:2

Результаты последних матчей

Шарлеруа
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Генк - Шарлеруа 3:2 Шарлеруа - Генк 2:2 Льеж - Шарлеруа 3:1 Шарлеруа - Гент 1:3
Мехелен - Шарлеруа 1:0 Шарлеруа - Франкс-Борен 1:0 Патро Эйсден - Шарлеруа 1:1 Шарлеруа - Зульте-Варегем 3:0 Синт-Элуа-Винкел - Шарлеруа 2:1 Шарлеруа - Хейст 1:0 Андерлехт - Шарлеруа 4:0 Шарлеруа - Дессель 0:0 Дендер - Шарлеруа 3:1 Шарлеруа - Серкль Брюгге 5:0 Шарлеруа - Тинен 1:0 Мехелен - Шарлеруа 2:2 Шарлеруа - Стандард 0:0 Ла-Лувьер Сентр - Шарлеруа 0:3 Беерсхот-Вильрейк - Шарлеруа 2:3 Рюпель Бом - Шарлеруа 0:1
Мехелен
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Мехелен - Гент 1:2 Гент - Мехелен 1:0 Генк - Мехелен 4:2 Мехелен - Шарлеруа 1:0
Брюгге - Мехелен 2:0 Мехелен - Кортрейк 3:2 Эйпен - Мехелен 1:1 Мехелен - Шарлеруа 2:2 Сент-Трейден - Мехелен 1:1 Мехелен - Серкль Брюгге 2:2 Антверпен - Мехелен 1:2 Генк - Мехелен 4:1 Мехелен - Остенде 3:0 Мехелен - Беерсхот-Вильрейк 3:2 Стандард - Мехелен 1:2 Мехелен - Андерлехт 0:1 Веен Висбаден - Мехелен 4:1 Мехелен - Серен Юнайтед 2:0 Мехелен - Эйпен 1:3 Зульте-Варегем - Мехелен 3:2
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Шарлеруа
Ничья
Мехелен
3.83
4.35
4.04
Все Коэффициенты
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