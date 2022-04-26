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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Манчестер Сити
3:2
Второй тайм: 63'

Стадион:
Реал Мадрид
0'
1:0
2' Гол
Де Брёйне Кевин
2:0
11' Гол
Жезус Габриэль
2:1
33' Гол
Бензема Карим
3:1
53' Гол
Фоден Фил
54' Желтая карточка
Хосеп Гвардиола
3:2
55' Гол
Винисиус Жуниор
63'
Марез попадает в штангу (видео)....
2:1. Гол Карима Бензема (видео)....
Шквал опасных атак с обеих сторо...
Хозяева едва не доводят счет до ...
Опасная атака хозяев (видео). Ли...
2:0. Гол Габриэла Жезуса (видео)...
1:0. Гол Кевин Де Брюйне (видео)...

Ход матча

2'
Де Брёйне Кевин
(Марез Рияд)
1:0
11'
Жезус Габриэль
(Де Брёйне Кевин)
2:0
33'
2:1
Бензема Карим
(Менди Ферлан)
36'
Фернандиньо Фернандо
Стоунс Джон
 
46'
 
Начо Фернандес
Алаба Давид
53'
Фоден Фил
(Фернандиньо Фернандо)
3:1
54'
Хосеп Гвардиола
 
55'
3:2
Винисиус Жуниор
(Менди Ферлан)

Статистика матча

  • 3 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 1
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Прогнозы 276
Манчестер Сити 54% (149)
X 11.2% (31)
Реал Мадрид 34.8% (96)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Манчестер Сити
Ничья
Реал Мадрид
1.50
5.10
7.30
Все Коэффициенты
Новости
31
Эдерсон
Мораес
5
Стоунс
Джон
3
Диаш
Рубен
14
Лапорт
Эмерик
11
Зинченко
Александр
20
Силва
Бернарду
16
Родри
Эрнандес
17
Де
Брёйне
Кевин
26
Марез
Рияд
9
Жезус
Габриэль
47
Фоден
Фил
1
Куртуа
Тибо
2
Карвахаль
Даниэль
3
Милитао
Эдер
4
Алаба
Давид
23
Менди
Ферлан
15
Вальверде
Федерико
8
Кроос
Тони
10
Модрич
Лука
21
Родриго
9
Бензема
Карим
20
Винисиус
Жуниор
Манчестер Сити
4-3-3
Реал Мадрид
4-3-3

История личных встреч

Манчестер Сити
Реал Мадрид

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

8 матчей

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

ЛЧ
2:1
ЛЧ
1:2
МКЧ
4:1
ЛЧ
1:0
ЛЧ
0:0
МКЧ
1:4
ЛЧ
1:1
ЛЧ
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марез Рияд 6 (2) 0.55
Жезус Габриэль 4 0.36
Стерлинг Рахим 3 0.27
Де Брёйне Кевин 2 0.18
Канселу Жоау 2 0.18
Силва Бернарду 2 0.18
Фоден Фил 2 0.18
Грилиш Джек 1 0.09
Уокер Кайл 1 0.09
Аке Натан 1 0.09
Палмер Коул 1 0.09
Гюндоган Илкай 0 0
Фернандиньо Фернандо 0 0
Зинченко Александр 0 0
Диаш Рубен 0 0
Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бензема Карим 13 (1) 1.18
Родриго 3 0.27
Винисиус Жуниор 2 0.18
Кроос Тони 2 0.18
Асенсио Марко 1 0.09
Алаба Давид 1 0.09
Модрич Лука 0 0
Менди Ферлан 0 0
Карвахаль Даниэль 0 0
Камавинга Эдуардо 0 0

Карточки

Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Канселу Жоау 3 0
Жезус Габриэль 3 0
Де Брёйне Кевин 2 0
Родри Эрнандес 2 0
Уокер Кайл 0 1
Гюндоган Илкай 1 0
Марез Рияд 1 0
Стоунс Джон 1 0
Аке Натан 1 0
Эдерсон Мораес 1 0
Лапорт Эмерик 1 0
Зинченко Александр 1 0
Фоден Фил 1 0
Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каземиро Карлос 3 0
Менди Ферлан 3 0
Милитао Эдер 3 0
Карвахаль Даниэль 2 0
Бензема Карим 1 0
Алаба Давид 1 0
Начо Фернандес 1 0
Йович Лука 1 0
Васкес Лукас 1 0
Вальверде Федерико 1 0
Винисиус Жуниор 1 0
Родриго 1 0
Камавинга Эдуардо 1 0
Карло Анчелотти 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
11
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
3
27%
16-30
1
8%
1
9%
31-45
2
15%
4
36%
46-60
4
31%
1
9%
61-75
3
23%
2
18%
76-90

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
67%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

11
10
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
1
9%
1
10%
1-15
2
18%
1
10%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
3
30%
61-75
2
18%
4
40%
76-90
0
0%
1
10%
91-120

Пропущено

5
7
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
20%
1
14%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
40%
1
14%
61-75
1
20%
1
14%
76-90

Забито

24
21
10 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 5
3 Не забивали 1
2
8%
1
5%
1-15
4
17%
4
19%
16-30
4
17%
1
5%
31-45
4
17%
4
19%
46-60
5
21%
4
19%
61-75
5
21%
6
29%
76-90
0
0%
1
5%
91-120

Пропущено

10
10
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
1
10%
1
10%
1-15
2
20%
1
10%
16-30
1
10%
4
40%
31-45
2
20%
1
10%
46-60
3
30%
1
10%
61-75
1
10%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Сити
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Манчестер Сити - Уотфорд 5:1 Манчестер Сити - Брайтон 3:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 2:3 Атлетико М - Манчестер Сити 0:0
Манчестер Сити - Ливерпуль 2:2 Манчестер Сити - Атлетико М 1:0 Бёрнли - Манчестер Сити 0:2 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:4 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 0:0 Манчестер Сити - Спортинг Л 0:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 4:1 Питерборо Юнайтед - Манчестер Сити 0:2 Эвертон - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Тоттенхэм 2:3 Спортинг Л - Манчестер Сити 0:5 Норвич - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Брентфорд 2:0 Манчестер Сити - Фулхэм 4:1 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Челси 1:0
Реал Мадрид
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Осасуна - Реал Мадрид 1:3 Севилья - Реал Мадрид 2:3 Реал Мадрид - Челси 2:3 Реал Мадрид - Хетафе 2:0
Челси - Реал Мадрид 1:3 Сельта - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Барселона 0:4 Мальорка - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - ПСЖ 3:1 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 4:1 Райо Вальекано - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Алавес 3:0 ПСЖ - Реал Мадрид 1:0 Вильярреал - Реал Мадрид 0:0 Реал Мадрид - Гранада 1:0 Атлетик Б - Реал Мадрид 1:0 Реал Мадрид - Эльче 2:2 Эльче - Реал Мадрид 1:2 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2 Барселона - Реал Мадрид 2:3
1/8 финала
0 Спортинг Л
5 Манчестер Сити
2 Атлетико М
1 Манчестер Юнайтед
4 Челси
1 Лилль
2 ПСЖ
3 Реал Мадрид
3 Бенфика
2 Аякс
1 Интер Милан
2 Ливерпуль
4 Вильярреал
1 Ювентус
2 Ред Булл Зальцбург
8 Бавария
1/4 финала
1 Манчестер Сити
0 Атлетико М
4 Челси
5 Реал Мадрид
4 Бенфика
6 Ливерпуль
2 Вильярреал
1 Бавария
1/2 финала
0 Манчестер Сити
0 Реал Мадрид
0 Ливерпуль
0 Вильярреал
Финал
?
?
  • Второй тайм
  • 62'
    Неплохо атакует "Реал", дважды в течение нескольких секунд мадридцы грузят мяч в штрафную соперника, где Лапорт и Рубен Диаш надежны на втором этаже.
  • 60'
    Бензема отмечается ударом из-за пределов штрафной, однако Фернандиньо блокирует попытку лучшего бомбардира "Реала".
  • 59'
    Винисиус оказывается на газоне на входе в штрафную после единоборства с Фернандиньо, однако арбитр нарушения правил не определяет.
  • 57'
    Эдер Милитао неожиданно открывается в штрафной и пробивает головой после навеса Карвахаля с правого фланга - Эдерсон на месте.
  • 56'
    Снова "Реал" сокращает отставание до минимума, причем делает это максимально быстро, не давая "Сити" сделать контрольный удар.
  • Описание гола
    55'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 3:2! ВИНИСИУС ЖУНИОР!
    Винисиус после передачи по левой бровке без касания умудрился обыграть опытного Фернандиньо, дальше набрал ход, ворвался в штрафную и уложил мяч в дальний угол ворот Эдерсона!
  • Желтая карточка
    54'
    Первая желтая карточка в сегодняшнем матче, причем получает ее не игрок, а наставник хозяев Гвардиола, недоволен испанец неправильно определенным аутом.
  • Описание гола
    53'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 3:1! ФИЛ ФОДЕН!
    Фернандиньо вступил в отбор на правом фланге, обыгрался с партнером и исполнил выверенный кросс в центр, а Фоден головой расстрелял цель практически с линии вратарской!
  • 52'
    После ошибки Вальверде Родри стремительно покатил мяч на ход де Брёйне, тот добрался до линии штрафной, но пробил точно в ногу Начо.
  • 50'
    Как и в дебюте первого тайма, "Манчестер Сити" полностью контролирует ход встречи, только реализация с каждым моментом становится всё хуже и хуже.
  • 49'
    Де Брёйне с правого полуфланга катит мяч на дальнюю штангу, но ни Жезус, ни Фоден не смогли эту передачу замкнуть.
  • Угловой
    48'
    После дальнего удара Родри "Манчестер Сити" получил право на угловой, но "стандарты" в исполнении "горожан" сегодня далеки от идеальных.
  • Опасный момент
    47'
    Марез после передачи из глубины прокидывает мяч мимо Эдера Милитао, врывается в штрафную и крутит в дальний угол - мяч от штанги отскакивает к Фодену, удар которого по пустым воротам сумел заблокировать Карвахаль!
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался! У гостей Начо Фернандес меняет Давида Алабу.
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв!
  • 45'
    Не смог де Брёйне ударом со штрафного перебросить "стенку" и попасть в ближний угол. Но хозяева успевают соорудить еще один момент с передачей на Мареза и прострелом вдоль ворот - мадридцы отбиваются.
  • Дополнительное время
    45'
    Одну минуту добавил Иштван Ковач к основному времени первого тайма.
  • Фол, нарушение
    45'
    Жезус в этот раз разворачивает уже Крооса, вынуждая немца фолить. Мяч установлен левее центра, до центра ворот по прямой линии 28 метров.
  • Угловой
    44'
    Угловой в исполнении "Манчестер Сити" не приводит к опасному моменту, Алаба выносит мяч из штрафной после подачи Фодена.
  • 43'
    Жезус на левом фланге эффектно обыграл Эдера Милитао, ворвался в штрафную, но Вальверде подстраховал, выбив мяч на угловой.
  • 42'
    Незаметно подбираемся мы к перерыву, команды меньше чем за тайм уже пробили букмекерский тотал, но получим ли мы голевую феерию во второй половине.
  • 41'
    Марез со штрафного закрутил мяч в дальний угол, что не стало для Куртуа сюрпризом, в прыжке бельгиец отбил снаряд в сторону.
  • Фол, нарушение
    40'
    Винисиус нарушает правила против Бернарду Силвы в трех метрах от угла штрафной площади, но ближе к боковой линии.
  • 39'
    Попытка Зинченко навесить претерпела неудачу, дальше Александр задумал "стенку" с Фоденом, которую раскусил Вальверде.
  • Фол, нарушение
    38'
    Пытается "Манчестер Сити" вернуться к тем атакующим настройкам, которые принесли хозяевам успех дважды, но в итоге Жезус фолит в штрафной против Менди.
  • Замена
    36'
    Фернандиньо появляется на поле вместо Джона Стоунса, у которого возникли определенные проблемы со здоровьем. К бразильцу сразу же переходит капитанская повязка, которая была на рукаве Рубена Диаша.
  • Угловой
    36'
    Эдер Милитао после навеса с углового добрался до верхового мяча, однако пробил головой сильно выше перекладины.
  • 35'
    Родриго с правого края угрожает воротам "Сити", пробивая с правого края штрафной - Эдерсон отбивает мяч на угловой.
  • 34'
    13-й гол в нынешнем розыгрыше Лиги Чемпионов забивает Карим Бензема, догоняя Роберта Левандовски. 3 с небольшим тайма есть у француза, чтобы стать единолично лучшим бомбардиром.
  • Описание гола
    33'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:1! КАРИМ БЕНЗЕМА!
    Мадридцы отобрали мяч на чужой половине поля, Менди с левого фланга исполнил передачу в штрафную, а Бензема, опередив Зинченко, переправил снаряд в дальний угол!
  • 31'
    Позиционная атака "Сити" завершается плотным ударом Зинченко из-за пределов штрафной - мяч проходит рядом с дальней штангой.
  • Опасный момент
    30'
    Бензема разыграли угловой на левом фланге с Кроосом и навесил в штрафную, Алаба головой подрезал мяч в дальний угол, но снаряд разминулся со створом на считанные сантиметры!
  • Опасный момент
    29'
    Еще один острый момент создают "горожане", Фоден после передачи партнера вываливается на ударную позицию с левого края штрафной, но низом бьет рядом со штангой!
  • 28'
    Эдерсон в своем стиле играет на нервах собственных болельщиков, катая мяч буквально в сантиметрах от линии собственных ворот, но ошибки не допускает.
  • Фол, нарушение
    27'
    Довольно редкий фол допускают футболисты "Сити", Иштван Ковач вынужден провести беседу с Марезом, а потом и с де Брёйне, хотя поводов для карточки там не было.
  • Опасный момент
    26'
    Марез в контратаке врывается в штрафную гостей с правого края и мощно пробивает в ближний угол - мяч попадает в сетку с внешней стороны!
  • Офсайд
    25'
    Бензема выбил мяч из-под ног у Диаша, сделав передачу на Винисиуса, тот переиграть Эдерсона не смог, но снаряд срикошетил от ноги Рубена в штангу. Уже после этого арбитр остановил игру, возвестив о положении "вне игры"
  • 24'
    Напомним, что в последний раз команды встречались в ковидном сезоне, тогда и в феврале, и в августе "Сити" дважды победил со счётом 2:1.
  • 23'
    Винисиус с фланга покатил на Бензема к линии штрафной, тот подключил третьего, коим оказался Менди, однако Рубен Диаш опередил защитника "Реала".
  • 22'
    Зинченко классно сыграл в отборе против Родриго на фланге и начал контратаку своей команды, которая не завершилась моментом, так как передача на Жезуса получилась слишком сильной.
  • Угловой
    21'
    После навеса де Брёйне мяч отскакивает на дальний угол вратарской, откуда мощно приложился Фоден - снаряд угодил в Алабу.
  • 20'
    Эдер Милитао под прессингом соперника неосмотрительно катит мяч назад, Куртуа стелился в подкате, но уберечь команду от углового не смог.
  • 19'
    56 процентов игрового времени к этой минуте мячом владеет "Сити", хотя визуально кажется, что эта цифра на порядок выше.
  • Угловой
    18'
    Первый угловой в исполнении "Реала" был разыгран бездарно, Кроос покатил мяч на Карвахаля, который не смог исполнить точный пас обратно на партнера.
  • 17'
    Отобрали мадридцы мяч на чужой половине поля, Бензема получил снаряд от Модрича и направил его в штрафную, а удар Винисиуса с острого угла оказался заблокирован.
  • Офсайд
    16'
    Впрочем, предыдущий момент в итоге закончился отмашкой бокового арбитра и свистком главного - нашли у Фодена офсайд.
  • 15'
    Фоден у лицевой линии обработал, казалось бы, безнадежный мяч после заброса Зинченко и прострелил к линии вратарской, где Алаба опередил Жезуса, но не без паники отправил снаряд за боковую.
  • 14'
    И снова начинается любимая игра "Ман Сити" с невероятным уровнем обращения с мячом, но при этом в любой момент "горожане" могут взорваться, почуяв слабое место в обороне "Реала".
  • 12'
    Крайне неожиданное начало в сегодняшнем матче, всё-таки пропускать дважды к 11-й минуте "Реалу" приходится крайне нечасто. "Сити" же за 180 минут противостояния с "Атлетико" забил всего раз.
  • Описание гола
    11'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0! ГАБРИЭЛЬ ЖЕЗУС!
    Фоден зацепился за мяч на левом фланге и покатил на де Брёйне, бельгиец простреливает в штрафную низом, после рикошета от Крооса Жезус переигрывает в борьбе за позицию Алабу и с линии вратарской расстреливает ворота Куртуа!
  • 9'
    Куртуа неплохо вынес мяч на правую бровку, Родриго замечательно обработал снаряд, сразу прокинув его себе на ход и ускакав от Зинченко, но Лапорт подстраховал своего партнера.
  • 8'
    Теперь "Сити" надолго берет мяч под свой контроль, особо не форсируя продвижение вперед и пытаяс вынудить "Реал" раскрываться.
  • 6'
    Де Брёйне прорвался по левому флангу, уйдя от опеки соперника, и исполнил перспективный пас на ход Жезусу, однако бразилец не подстроился под мяч, который предательски угодил ему в пятку.
  • 5'
    Нет вариантов у "Реала" с началом атаки, кроме вертикальных забросов вперед, грамотно встречает соперника команда Гвардиолы.
  • Фол, нарушение
    4'
    Де Брёйне опять оказывается в центре внимания, но в этот раз по другому поводу - бельгиец затолкал на фланге Эдера Милитао.
  • 3'
    Крайне быстро удается забить "Сити", и визуально очень легко. Интересно, чем ответит "Реал"?
  • Описание гола
    2'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! КЕВИН ДЕ БРЁЙНЕ!
    Марез получил мяч на правом фланге, сместился к центру, обыграв поочередно троих соперников, и мягко навесил в центр штрафной, а де Брёйне, опередив Карвахаля, в падении головой расстрелял цель!
  • 1'
    "Реал" на первой минуте контролирует мяч у своей штрафной площади и в её пределах, высокий прессинг "Сити" не дает продохнуть мадридцам.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался, поехали!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Etihad Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы на матч Манчестер Сити 3:2 Реал Мадрид

Исход игры
Манчестер Сити
54% (149)
Ничья
11.2% (31)
Реал Мадрид
34.8% (96)
Тотал 2.5
Больше
75.47% (80)
Меньше
24.53% (26)
Обе команды забьют
Да
82.08% (87)
Нет
17.92% (19)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Сити
21% (58)
3:1 Манчестер Сити
4% (11)
2:0 Манчестер Сити
3.6% (10)
1:1 Ничья
2.9% (8)
1:0 Манчестер Сити
2.5% (7)
2:2 Ничья
1.4% (4)
1:2 Реал Мадрид
1.1% (3)
3:2 Манчестер Сити
0.7% (2)
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Манчестер Сити
Реал Мадрид

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