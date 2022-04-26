Снова "Реал" сокращает отставание до минимума, причем делает это максимально быстро, не давая "Сити" сделать контрольный удар.

Эдер Милитао неожиданно открывается в штрафной и пробивает головой после навеса Карвахаля с правого фланга - Эдерсон на месте.

Винисиус оказывается на газоне на входе в штрафную после единоборства с Фернандиньо, однако арбитр нарушения правил не определяет.

Неплохо атакует "Реал", дважды в течение нескольких секунд мадридцы грузят мяч в штрафную соперника, где Лапорт и Рубен Диаш надежны на втором этаже.

Марез после передачи из глубины прокидывает мяч мимо Эдера Милитао, врывается в штрафную и крутит в дальний угол - мяч от штанги отскакивает к Фодену, удар которого по пустым воротам сумел заблокировать Карвахаль!

После дальнего удара Родри "Манчестер Сити" получил право на угловой, но "стандарты" в исполнении "горожан" сегодня далеки от идеальных.

Де Брёйне с правого полуфланга катит мяч на дальнюю штангу, но ни Жезус, ни Фоден не смогли эту передачу замкнуть.

Как и в дебюте первого тайма, "Манчестер Сити" полностью контролирует ход встречи, только реализация с каждым моментом становится всё хуже и хуже.

После ошибки Вальверде Родри стремительно покатил мяч на ход де Брёйне, тот добрался до линии штрафной, но пробил точно в ногу Начо.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 3:1! ФИЛ ФОДЕН! Фернандиньо вступил в отбор на правом фланге, обыгрался с партнером и исполнил выверенный кросс в центр, а Фоден головой расстрелял цель практически с линии вратарской!

Первая желтая карточка в сегодняшнем матче, причем получает ее не игрок, а наставник хозяев Гвардиола, недоволен испанец неправильно определенным аутом.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 3:2! ВИНИСИУС ЖУНИОР! Винисиус после передачи по левой бровке без касания умудрился обыграть опытного Фернандиньо, дальше набрал ход, ворвался в штрафную и уложил мяч в дальний угол ворот Эдерсона!

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв!

45' Не смог де Брёйне ударом со штрафного перебросить "стенку" и попасть в ближний угол. Но хозяева успевают соорудить еще один момент с передачей на Мареза и прострелом вдоль ворот - мадридцы отбиваются.

45' Одну минуту добавил Иштван Ковач к основному времени первого тайма.

45' Жезус в этот раз разворачивает уже Крооса, вынуждая немца фолить. Мяч установлен левее центра, до центра ворот по прямой линии 28 метров.

44' Угловой в исполнении "Манчестер Сити" не приводит к опасному моменту, Алаба выносит мяч из штрафной после подачи Фодена.

43' Жезус на левом фланге эффектно обыграл Эдера Милитао, ворвался в штрафную, но Вальверде подстраховал, выбив мяч на угловой.

42' Незаметно подбираемся мы к перерыву, команды меньше чем за тайм уже пробили букмекерский тотал, но получим ли мы голевую феерию во второй половине.

41' Марез со штрафного закрутил мяч в дальний угол, что не стало для Куртуа сюрпризом, в прыжке бельгиец отбил снаряд в сторону.

40' Винисиус нарушает правила против Бернарду Силвы в трех метрах от угла штрафной площади, но ближе к боковой линии.

39' Попытка Зинченко навесить претерпела неудачу, дальше Александр задумал "стенку" с Фоденом, которую раскусил Вальверде.

38' Пытается "Манчестер Сити" вернуться к тем атакующим настройкам, которые принесли хозяевам успех дважды, но в итоге Жезус фолит в штрафной против Менди.

36' Фернандиньо появляется на поле вместо Джона Стоунса, у которого возникли определенные проблемы со здоровьем. К бразильцу сразу же переходит капитанская повязка, которая была на рукаве Рубена Диаша.

36' Эдер Милитао после навеса с углового добрался до верхового мяча, однако пробил головой сильно выше перекладины.

35' Родриго с правого края угрожает воротам "Сити", пробивая с правого края штрафной - Эдерсон отбивает мяч на угловой.

34' 13-й гол в нынешнем розыгрыше Лиги Чемпионов забивает Карим Бензема, догоняя Роберта Левандовски. 3 с небольшим тайма есть у француза, чтобы стать единолично лучшим бомбардиром.

33' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:1! КАРИМ БЕНЗЕМА!

Мадридцы отобрали мяч на чужой половине поля, Менди с левого фланга исполнил передачу в штрафную, а Бензема, опередив Зинченко, переправил снаряд в дальний угол!

31' Позиционная атака "Сити" завершается плотным ударом Зинченко из-за пределов штрафной - мяч проходит рядом с дальней штангой.

30' Бензема разыграли угловой на левом фланге с Кроосом и навесил в штрафную, Алаба головой подрезал мяч в дальний угол, но снаряд разминулся со створом на считанные сантиметры!

29' Еще один острый момент создают "горожане", Фоден после передачи партнера вываливается на ударную позицию с левого края штрафной, но низом бьет рядом со штангой!

28' Эдерсон в своем стиле играет на нервах собственных болельщиков, катая мяч буквально в сантиметрах от линии собственных ворот, но ошибки не допускает.

27' Довольно редкий фол допускают футболисты "Сити", Иштван Ковач вынужден провести беседу с Марезом, а потом и с де Брёйне, хотя поводов для карточки там не было.

26' Марез в контратаке врывается в штрафную гостей с правого края и мощно пробивает в ближний угол - мяч попадает в сетку с внешней стороны!

25' Бензема выбил мяч из-под ног у Диаша, сделав передачу на Винисиуса, тот переиграть Эдерсона не смог, но снаряд срикошетил от ноги Рубена в штангу. Уже после этого арбитр остановил игру, возвестив о положении "вне игры"

24' Напомним, что в последний раз команды встречались в ковидном сезоне, тогда и в феврале, и в августе "Сити" дважды победил со счётом 2:1.

23' Винисиус с фланга покатил на Бензема к линии штрафной, тот подключил третьего, коим оказался Менди, однако Рубен Диаш опередил защитника "Реала".

22' Зинченко классно сыграл в отборе против Родриго на фланге и начал контратаку своей команды, которая не завершилась моментом, так как передача на Жезуса получилась слишком сильной.

21' После навеса де Брёйне мяч отскакивает на дальний угол вратарской, откуда мощно приложился Фоден - снаряд угодил в Алабу.

20' Эдер Милитао под прессингом соперника неосмотрительно катит мяч назад, Куртуа стелился в подкате, но уберечь команду от углового не смог.

19' 56 процентов игрового времени к этой минуте мячом владеет "Сити", хотя визуально кажется, что эта цифра на порядок выше.

18' Первый угловой в исполнении "Реала" был разыгран бездарно, Кроос покатил мяч на Карвахаля, который не смог исполнить точный пас обратно на партнера.

17' Отобрали мадридцы мяч на чужой половине поля, Бензема получил снаряд от Модрича и направил его в штрафную, а удар Винисиуса с острого угла оказался заблокирован.

16' Впрочем, предыдущий момент в итоге закончился отмашкой бокового арбитра и свистком главного - нашли у Фодена офсайд.

15' Фоден у лицевой линии обработал, казалось бы, безнадежный мяч после заброса Зинченко и прострелил к линии вратарской, где Алаба опередил Жезуса, но не без паники отправил снаряд за боковую.

14' И снова начинается любимая игра "Ман Сити" с невероятным уровнем обращения с мячом, но при этом в любой момент "горожане" могут взорваться, почуяв слабое место в обороне "Реала".

12' Крайне неожиданное начало в сегодняшнем матче, всё-таки пропускать дважды к 11-й минуте "Реалу" приходится крайне нечасто. "Сити" же за 180 минут противостояния с "Атлетико" забил всего раз.

11' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0! ГАБРИЭЛЬ ЖЕЗУС!

Фоден зацепился за мяч на левом фланге и покатил на де Брёйне, бельгиец простреливает в штрафную низом, после рикошета от Крооса Жезус переигрывает в борьбе за позицию Алабу и с линии вратарской расстреливает ворота Куртуа!

9' Куртуа неплохо вынес мяч на правую бровку, Родриго замечательно обработал снаряд, сразу прокинув его себе на ход и ускакав от Зинченко, но Лапорт подстраховал своего партнера.

8' Теперь "Сити" надолго берет мяч под свой контроль, особо не форсируя продвижение вперед и пытаяс вынудить "Реал" раскрываться.

6' Де Брёйне прорвался по левому флангу, уйдя от опеки соперника, и исполнил перспективный пас на ход Жезусу, однако бразилец не подстроился под мяч, который предательски угодил ему в пятку.

5' Нет вариантов у "Реала" с началом атаки, кроме вертикальных забросов вперед, грамотно встречает соперника команда Гвардиолы.

4' Де Брёйне опять оказывается в центре внимания, но в этот раз по другому поводу - бельгиец затолкал на фланге Эдера Милитао.

3' Крайне быстро удается забить "Сити", и визуально очень легко. Интересно, чем ответит "Реал"?

2' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! КЕВИН ДЕ БРЁЙНЕ!

Марез получил мяч на правом фланге, сместился к центру, обыграв поочередно троих соперников, и мягко навесил в центр штрафной, а де Брёйне, опередив Карвахаля, в падении головой расстрелял цель!

1' "Реал" на первой минуте контролирует мяч у своей штрафной площади и в её пределах, высокий прессинг "Сити" не дает продохнуть мадридцам.