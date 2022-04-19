Лига чемпионов 2021-2022
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Стадион: Этихад Стэдиум
История личных встреч
Манчестер Сити
Реал Мадрид
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
8 матчей
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Манчестер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Марез Рияд
|6 (2)
|0.6
|Стерлинг Рахим
|3
|0.3
|Жезус Габриэль
|3
|0.3
|Канселу Жоау
|2
|0.2
|Силва Бернарду
|2
|0.2
|Фоден Фил
|2
|0.2
|Де Брёйне Кевин
|1
|0.1
|Грилиш Джек
|1
|0.1
|Уокер Кайл
|1
|0.1
|Аке Натан
|1
|0.1
|Палмер Коул
|1
|0.1
|Гюндоган Илкай
|0
|0
|Фернандиньо Фернандо
|0
|0
|Зинченко Александр
|0
|0
|Диаш Рубен
|0
|0
Реал Мадрид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бензема Карим
|12 (1)
|1.2
|Родриго
|3
|0.3
|Винисиус Жуниор
|2
|0.2
|Кроос Тони
|2
|0.2
|Асенсио Марко
|1
|0.1
|Алаба Давид
|1
|0.1
|Модрич Лука
|0
|0
|Карвахаль Даниэль
|0
|0
|Менди Ферлан
|0
|0
|Камавинга Эдуардо
|0
|0
Карточки
Манчестер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Канселу Жоау
|3
|0
|Жезус Габриэль
|3
|0
|Де Брёйне Кевин
|2
|0
|Родри Эрнандес
|2
|0
|Уокер Кайл
|0
|1
|Гюндоган Илкай
|1
|0
|Марез Рияд
|1
|0
|Стоунс Джон
|1
|0
|Аке Натан
|1
|0
|Эдерсон Мораес
|1
|0
|Лапорт Эмерик
|1
|0
|Зинченко Александр
|1
|0
|Фоден Фил
|1
|0
Реал Мадрид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каземиро Карлос
|3
|0
|Менди Ферлан
|3
|0
|Милитао Эдер
|3
|0
|Карвахаль Даниэль
|2
|0
|Бензема Карим
|1
|0
|Алаба Давид
|1
|0
|Начо Фернандес
|1
|0
|Йович Лука
|1
|0
|Васкес Лукас
|1
|0
|Вальверде Федерико
|1
|0
|Винисиус Жуниор
|1
|0
|Родриго
|1
|0
|Камавинга Эдуардо
|1
|0
|Карло Анчелотти
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
11
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
3
27%
16-30
1
8%
1
9%
31-45
2
15%
4
36%
46-60
4
31%
1
9%
61-75
3
23%
2
18%
76-90
Пропущено
5
3
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
67%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
11
10
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
1
9%
1
10%
1-15
2
18%
1
10%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
3
30%
61-75
2
18%
4
40%
76-90
0
0%
1
10%
91-120
Пропущено
5
7
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
20%
1
14%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
40%
1
14%
61-75
1
20%
1
14%
76-90
Забито
24
21
10 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 5
3 Не забивали 1
2
8%
1
5%
1-15
4
17%
4
19%
16-30
4
17%
1
5%
31-45
4
17%
4
19%
46-60
5
21%
4
19%
61-75
5
21%
6
29%
76-90
0
0%
1
5%
91-120
Пропущено
10
10
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
1
10%
1
10%
1-15
2
20%
1
10%
16-30
1
10%
4
40%
31-45
2
20%
1
10%
46-60
3
30%
1
10%
61-75
1
10%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Манчестер Сити
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Манчестер Сити - Уотфорд 5:1 Манчестер Сити - Брайтон 3:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 2:3 Атлетико М - Манчестер Сити 0:0
Манчестер Сити - Ливерпуль 2:2 Манчестер Сити - Атлетико М 1:0 Бёрнли - Манчестер Сити 0:2 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:4 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 0:0 Манчестер Сити - Спортинг Л 0:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 4:1 Питерборо Юнайтед - Манчестер Сити 0:2 Эвертон - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Тоттенхэм 2:3 Спортинг Л - Манчестер Сити 0:5 Норвич - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Брентфорд 2:0 Манчестер Сити - Фулхэм 4:1 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Челси 1:0
Реал Мадрид
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Осасуна - Реал Мадрид 1:3 Севилья - Реал Мадрид 2:3 Реал Мадрид - Челси 2:3 Реал Мадрид - Хетафе 2:0
Челси - Реал Мадрид 1:3 Сельта - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Барселона 0:4 Мальорка - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - ПСЖ 3:1 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 4:1 Райо Вальекано - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Алавес 3:0 ПСЖ - Реал Мадрид 1:0 Вильярреал - Реал Мадрид 0:0 Реал Мадрид - Гранада 1:0 Атлетик Б - Реал Мадрид 1:0 Реал Мадрид - Эльче 2:2 Эльче - Реал Мадрид 1:2 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2 Барселона - Реал Мадрид 2:3
1/8 финала
1/4 финала
Финал
— ?
— ?
Прогнозы на матч Манчестер Сити - Реал Мадрид
Исход игры
Манчестер Сити
67.9% (38)
Ничья
10.7% (6)
Реал Мадрид
21.4% (12)
Тотал 2.5
Больше
82.35% (28)
Меньше
17.65% (6)
Обе команды забьют
Да
85.29% (29)
Нет
14.71% (5)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Сити
39.3% (22)
2:2 Ничья
5.4% (3)
2:0 Манчестер Сити
5.4% (3)
1:0 Манчестер Сити
3.6% (2)
3:1 Манчестер Сити
3.6% (2)
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