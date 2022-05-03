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  3. Лига чемпионов 2021-2022

Лига чемпионов

2021-2022

Стадион:
Вильярреал
2:0
Второй тайм: 52'
Ливерпуль
0'
1:0
3' Гол
Диа Булайе
2:0
41' Гол
Коклен Франсис
52'
2:0. Гол Франсиса Коклена (видео...
1:0. Гол Булайе Диа (видео). Лиг...

Ход матча

3'
Диа Булайе
(Капу Этьен)
1:0
41'
Коклен Франсис
(Капу Этьен)
2:0
46'
 
Диас Луис
Жота Диогу

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 4 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Прогнозы 200
Вильярреал 19% (38)
X 19.5% (39)
Ливерпуль 61.5% (123)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вильярреал
Ничья
Ливерпуль
4.94
6.59
14.92
Все Коэффициенты
Новости
13
Рульи
Херонимо
8
Фойт
Хуан
3
Альбиоль
Рауль
4
Торрес
Пау
II
12
Эступиньян
Первис
17
Ло
Чельсо
Джовани
5
Парехо
Даниэль
6
Капу
Этьен
19
Коклен
Франсис
7
Морено
Херард
16
Диа
Булайе
1
Алиссон
Бекер
66
Александер-Арнольд
Трент
5
Конате
Ибраима
4
Ван
Дейк
Виргил
26
Робертсон
Эндрю
8
Кейта
Наби
3
Фабиньо
Энрике
6
Алькантара
Тьяго
11
Салах
Мохамед
20
Жота
Диогу
10
Мане
Садио
Вильярреал
4-4-2
Ливерпуль
4-3-3

История личных встреч

Вильярреал
Ливерпуль

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

ЛЧ
2:0
ЛЕ
3:0
ЛЕ
1:0
ТМС
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Данджума Арно 6 (1) 0.5
Капу Этьен 2 0.17
Морено Херард 2 (1) 0.17
Чуквезе Саму 2 0.17
Парехо Даниэль 1 0.08
Коклен Франсис 1 0.08
Алькасер Пако 1 0.08
Морено Альберто 1 0.08
Тригерос Мануэль 1 0.08
Диа Булайе 1 0.08
Пино Йереми 1 0.08
Торрес Пау II 1 0.08
Педраса Альфонсо 0 0
Орье Серж 0 0
Гомес Мойсес 0 0
Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Мохамед 8 (1) 0.67
Фирмино Роберто 5 0.42
Мане Садио 4 0.33
Конате Ибраима 2 0.17
Хендерсон Джордан 1 0.08
Ориги Дивок 1 0.08
Кейта Наби 1 0.08
Жота Диогу 1 0.08
Диас Луис 1 0.08
Алькантара Тьяго 1 0.08
Робертсон Эндрю 0 0
Цимикас Костас 0 0
Александер-Арнольд Трент 0 0
Джонс Кёртис 0 0
Милнер Джеймс 0 0
Ван Дейк Виргил 0 0
Окслейд-Чемберлен Алекс 0 0

Карточки

Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пино Йереми 3 0
Коклен Франсис 1 1
Парехо Даниэль 2 0
Морено Альберто 2 0
Рульи Херонимо 2 0
Ло Чельсо Джовани 2 0
Эступиньян Первис 2 0
Альбиоль Рауль 1 0
Капу Этьен 1 0
Педраса Альфонсо 1 0
Марио Гаспар 1 0
Морено Херард 1 0
Пенья Рубен 1 0
Фойт Хуан 1 0
Унаи Эмери 1 0
Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Милнер Джеймс 3 0
Мане Садио 2 0
Жота Диогу 2 0
Матип Жоэль 1 0
Алькантара Тьяго 1 0
Ван Дейк Виргил 1 0
Робертсон Эндрю 1 0
Александер-Арнольд Трент 1 0
Конате Ибраима 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
15
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
1
17%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
33%
3
20%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
2
33%
1
7%
61-75
1
17%
5
33%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Забито

13
10
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
2
15%
1
10%
1-15
1
8%
2
20%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
23%
4
40%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
6
46%
0
0%
76-90

Пропущено

7
8
0 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
3
43%
1
13%
46-60
1
14%
2
25%
61-75
3
43%
1
13%
76-90

Забито

19
25
7 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 7
1 Не забивали 1
3
16%
3
12%
1-15
1
5%
4
16%
16-30
3
16%
3
12%
31-45
3
16%
6
24%
46-60
2
11%
4
16%
61-75
7
37%
5
20%
76-90

Пропущено

12
13
2 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
2
17%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
0
0%
4
31%
31-45
3
25%
2
15%
46-60
1
8%
3
23%
61-75
6
50%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Вильярреал
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Алавес - Вильярреал 2:1 Ливерпуль - Вильярреал 2:0 Вильярреал - Валенсия 2:0 Хетафе - Вильярреал 1:2
Бавария - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Атлетик Б 1:1 Вильярреал - Бавария 1:0 Леванте - Вильярреал 2:0 Кадис - Вильярреал 1:0 Ювентус - Вильярреал 0:3 Вильярреал - Сельта 1:0 Осасуна - Вильярреал 1:0 Вильярреал - Эспаньол 5:1 Вильярреал - Ювентус 1:1 Гранада - Вильярреал 1:4 Вильярреал - Реал Мадрид 0:0 Бетис - Вильярреал 0:2 Вильярреал - Мальорка 3:0 Эльче - Вильярреал 1:0 Вильярреал - Атлетико М 2:2
Ливерпуль
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Ньюкасл - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Вильярреал 2:0 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 4:0
Манчестер Сити - Ливерпуль 2:3 Ливерпуль - Бенфика 3:3 Манчестер Сити - Ливерпуль 2:2 Бенфика - Ливерпуль 1:3 Ливерпуль - Уотфорд 2:0 Ноттингем Форест - Ливерпуль 0:1 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Брайтон - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Интер Милан 0:1 Ливерпуль - Вест Хэм 1:0 Ливерпуль - Норвич 2:1 Челси - Ливерпуль 0:0 Ливерпуль - Лидс 6:0 Ливерпуль - Норвич 3:1 Интер Милан - Ливерпуль 0:2 Бёрнли - Ливерпуль 0:1
1/8 финала
0 Спортинг Л
5 Манчестер Сити
2 Атлетико М
1 Манчестер Юнайтед
4 Челси
1 Лилль
2 ПСЖ
3 Реал Мадрид
3 Бенфика
2 Аякс
1 Интер Милан
2 Ливерпуль
4 Вильярреал
1 Ювентус
2 Ред Булл Зальцбург
8 Бавария
1/4 финала
1 Манчестер Сити
0 Атлетико М
4 Челси
5 Реал Мадрид
4 Бенфика
6 Ливерпуль
2 Вильярреал
1 Бавария
1/2 финала
4 Манчестер Сити
3 Реал Мадрид
2 Ливерпуль
0 Вильярреал
Финал
?
?
  • Второй тайм
  • 51'
    Салах катит мяч на правый край штрафной на Трента, которому в борьбе с Эступиньяном не удалось ни прострелить, ни заработат угловой.
  • 50'
    С другим настроем начинает вторую половину "Ливерпуль", однако на первых минутах создать остроту у ворот Рульи гостям не удается.
  • 49'
    Трент со штрафного исполнил подачу на дальнюю штангу, мяч перелетел через голову Ван Дейка, а Мане не сумел пробить по воротам в касание.
  • Фол, нарушение
    48'
    Эступиньян нарушает правила против Кейта, готовит "Ливерпуль" перспективный штрафной - мяч установлен правее центра, до ворот порядка 25 метров.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался! Луис Диас вышел на поле вместо Диогу Жоты.
  • Первый тайм
  • Перерыв
    45'
    Звучит свисток на перерыв!
  • 45'
    Парехо из центрального круга забросил мяч на ход Морено, однако силу передачи явно не рассчитал.
  • Дополнительное время
    45'
    2 минуты добавляет Данни Маккели к основному времени первого тайма.
  • 44'
    Крайне слабый первый тайм от "Ливерпуля", давно не доводилось видеть машину Юргена Клоппа такой беспомощной, особенно на контрасте с первым матчем.
  • Офсайд
    42'
    Сразу же идет в атаку "Ливерпуль", Рульи недалеко отбивает мяч на выходе, но удар Жоты по пустым воротам накрыл соперник. При этом у Салаха чуть раньше снова был зафиксирован офсайд.
  • Описание гола
    41'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0! ФРАНСИС КОКЛЕН!
    Пау Торрес исполнил диагональ на правый край штрафной, Капу укротил мяч, обыграл Робертсона и с левой подает на дальнюю штангу, а Коклен головой расстреливает ближний верхний угол!
  • 39'
    Всё-таки ВАР согласился с решением арбитра, грубой ошибки Данни Маккели не допустил. Следовательно, Алиссон спас свою команду от верного гола.
  • Травма, повреждение
    38'
    Помощь врачей требуется Ло Чельсо, футболисты "Вильярреала" в этой паузе обступили арбитра, считая, что там был пенальти. Сигнала от ВАР пока нет.
  • Опасный момент
    37'
    Мане ошибся с передачей назад, Морено подхватил мяч и покатил в штрафную на Ло Чельсо, однако Алиссон опередил аргентинца, а падение Джованни арбитр оставляет без внимания.
  • 36'
    3:2 по общему количеству ударов в сегодняшнем матче, по ударам в створ счёт тот же, что и на табло.
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    • 34'
      По-прежнему футбола у нас довольно мало, опасных моментов команды не создают вовсе, растёт только количество нарушений.
    • 32'
      Неудачной получается подача Трента со штрафного, мяч полетел на противоположную бровку, откуда Мане не смог исполнить точный пас в центр.
    • Фол, нарушение
      31'
      А вот фол Коклена на Салахе на фланге арбитр фиксирует, штрафной готовит "Ливерпуль".
    • 30'
      Кейта блокирует Коклена в центре поля, болезненное падени француза арбитр оставляет без внимания, к явному неудовольствию публики.
    • Фол, нарушение
      29'
      Стремительно растёт количество нарушений правил, очередной фол Ван Дейка становится восьмым у "красных" и четырнадцатым всего.
    • 28'
      Парехо быстро разыграл штрафной, исполнив диагональ на Морено, однако форвард хозяев не смог укротить мяч и оставив его в поле.
    • Фол, нарушение
      27'
      Капу зарабатывает штрафной, поймав на обманном движении Фабиньо. Позиция, правда, не самая ударная.
    • 26'
      Совсем не похож на себя лучший игрок первого матча Тьяго Алькантара, раз за разом испанец ошибается в передачах, хотя в первой игре точность составила 97 процентов.
    • 25'
      56 процентов игрового времени мячом владеет "Вильярреал", при этом процент точности передач не радует - 73 у хозяев и 64 у гостей.
    • Фол, нарушение
      24'
      Диогу Жота после передачи Салаха мог выйти один на один с голкипером, однако под прессингом Альбиоля далеко отпустил от себя мяч, позволив Рульи опередить себя, а дальше Салах нарушил правила против голкипера.
    • Офсайд
      23'
      Еще один офсайд у хозяев, Диа в штрафной опередил Трента, однако в момент передачи автор гола был в положении "вне игры".
    • Офсайд
      22'
      Морено врывается в свободную зону на правом фланге после заброса Альбиоля, однако Ван Дейк передачу прервал, а арбитры зафиксировали офсайд у Херарда.
    • 20'
      Несколько свистков арбитра в течение пары минут, то офсайд, то фол фиксирует бригада ниделандских арбитров.
    • 18'
      Вынос в направлении Салаха исполняют гости, однако Рульи вовремя выходит за пределы штрафной и опережает египтянина.
    • 17'
      Кейта отмечается ударом низом из-за пределов штрафной - мяч, никого не задев, прошел чуть правее створа.
    • 16'
      Эступиньян подает к линии вратарской, Морено пробивает головой с отклонением, но мяч попадает в плечо Робертсону.
    • Фол, нарушение
      15'
      Ван Дейк грубовато врезал по ноге Морено на чужой половине поля, арбитр пока обходится без желтых карточек.
    • Фол, нарушение
      14'
      Кейта прессингует Парехо и с нарушением правил отбирает мяч, в момент свистка судьи Алькантара мощно пробил в касание - снаряд, облизнув перекладину, прошел выше.
    • 13'
      Морено с правого фланга закручивает мяч в центр штрафной, где открывался Диа, но Конате на втором этаже опередил автора гола.
    • 12'
      Коклен оказался на газоне в штрафной соперника в единоборстве с Кейта, но свисток судьи промолчал, а Парехо завершил атаку "Вильярреала" ударом с 18 метров - мяч прокатился рядом со штангой.
    • 10'
      Робертсон со штрафного исполнил невысокую подачу, Жота в гуще игроков до мяча добрался первым, но отскок получился неудачным, снаряд ушел за лицевую.
    • Фол, нарушение
      9'
      Робертсон притормозил быструю атаку "Ливерпуля", развернувшись лицом к своим воротам, но всё же заработал штрафной после фола Фойта.
    • 8'
      Включается и публика на "Эстадио де ла Керамика", сегодня треть населения города яростно поддерживают свою команду с трибуны.
    • 7'
      Пытается "Ливерпуль" перейти в наступление, но на чужой половине встречает крайне ожесточенное сопротивление.
    • 6'
      Робертсон с левого фланга исполняет высокую подачу на дальний край штрафной, где Салаха довольно уверенно опередил Эступиньян.
    • 4'
      Удивительная статистика "Вильярреала" продолжается - каждый их удар в створ ворот в плей-офф становится голевым, вот и сегодня шансы испанского клуба повышаются.
    • Описание гола
      3'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! БУЛАЙЕ ДИА!
      После навеса Эступиньяна с левого фланга Капу оказался первым на мяче на линии вратарской и прострелил мимо Алиссона на пустые ворота, а Диа спокойно расстрелял цель!
    • 2'
      Напомним, что в первом матче на прошлой неделе "Ливерпуль" дома обыграл испанского соперника со счётом 2:0, при этом преимущество "красных" было подавляющим.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio de la Ceramica. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Вильярреал 2:0 Ливерпуль

    Исход игры
    Вильярреал
    19% (38)
    Ничья
    19.5% (39)
    Ливерпуль
    61.5% (123)
    Тотал 2.5
    Больше
    68% (68)
    Меньше
    32% (32)
    Обе команды забьют
    Да
    83% (83)
    Нет
    17% (17)
    Популярный счёт
    1:2 Ливерпуль
    22.5% (45)
    1:1 Ничья
    9% (18)
    1:3 Ливерпуль
    5% (10)
    0:1 Ливерпуль
    4.5% (9)
    2:2 Ничья
    2% (4)
    2:1 Вильярреал
    1.5% (3)
    1:0 Вильярреал
    1.5% (3)
    3:0 Вильярреал
    1% (2)
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    Ливерпуль
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