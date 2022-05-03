Второй тайм начался! Луис Диас вышел на поле вместо Диогу Жоты.

Эступиньян нарушает правила против Кейта, готовит "Ливерпуль" перспективный штрафной - мяч установлен правее центра, до ворот порядка 25 метров.

Трент со штрафного исполнил подачу на дальнюю штангу, мяч перелетел через голову Ван Дейка, а Мане не сумел пробить по воротам в касание.

С другим настроем начинает вторую половину "Ливерпуль", однако на первых минутах создать остроту у ворот Рульи гостям не удается.

Салах катит мяч на правый край штрафной на Трента, которому в борьбе с Эступиньяном не удалось ни прострелить, ни заработат угловой.

Парехо из центрального круга забросил мяч на ход Морено, однако силу передачи явно не рассчитал.

3:2 по общему количеству ударов в сегодняшнем матче, по ударам в створ счёт тот же, что и на табло.

Мане ошибся с передачей назад, Морено подхватил мяч и покатил в штрафную на Ло Чельсо, однако Алиссон опередил аргентинца, а падение Джованни арбитр оставляет без внимания.

Помощь врачей требуется Ло Чельсо, футболисты "Вильярреала" в этой паузе обступили арбитра, считая, что там был пенальти. Сигнала от ВАР пока нет.

Всё-таки ВАР согласился с решением арбитра, грубой ошибки Данни Маккели не допустил. Следовательно, Алиссон спас свою команду от верного гола.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0! ФРАНСИС КОКЛЕН! Пау Торрес исполнил диагональ на правый край штрафной, Капу укротил мяч, обыграл Робертсона и с левой подает на дальнюю штангу, а Коклен головой расстреливает ближний верхний угол!

Сразу же идет в атаку "Ливерпуль", Рульи недалеко отбивает мяч на выходе, но удар Жоты по пустым воротам накрыл соперник. При этом у Салаха чуть раньше снова был зафиксирован офсайд.

Крайне слабый первый тайм от "Ливерпуля", давно не доводилось видеть машину Юргена Клоппа такой беспомощной, особенно на контрасте с первым матчем.

2 минуты добавляет Данни Маккели к основному времени первого тайма.

Диогу Жота после передачи Салаха мог выйти один на один с голкипером, однако под прессингом Альбиоля далеко отпустил от себя мяч, позволив Рульи опередить себя, а дальше Салах нарушил правила против голкипера.

56 процентов игрового времени мячом владеет "Вильярреал", при этом процент точности передач не радует - 73 у хозяев и 64 у гостей.

Совсем не похож на себя лучший игрок первого матча Тьяго Алькантара, раз за разом испанец ошибается в передачах, хотя в первой игре точность составила 97 процентов.

Капу зарабатывает штрафной, поймав на обманном движении Фабиньо. Позиция, правда, не самая ударная.

Парехо быстро разыграл штрафной, исполнив диагональ на Морено, однако форвард хозяев не смог укротить мяч и оставив его в поле.

Стремительно растёт количество нарушений правил, очередной фол Ван Дейка становится восьмым у "красных" и четырнадцатым всего.

Кейта блокирует Коклена в центре поля, болезненное падени француза арбитр оставляет без внимания, к явному неудовольствию публики.

А вот фол Коклена на Салахе на фланге арбитр фиксирует, штрафной готовит "Ливерпуль".

Неудачной получается подача Трента со штрафного, мяч полетел на противоположную бровку, откуда Мане не смог исполнить точный пас в центр.

По-прежнему футбола у нас довольно мало, опасных моментов команды не создают вовсе, растёт только количество нарушений.

23' Еще один офсайд у хозяев, Диа в штрафной опередил Трента, однако в момент передачи автор гола был в положении "вне игры".

22' Морено врывается в свободную зону на правом фланге после заброса Альбиоля, однако Ван Дейк передачу прервал, а арбитры зафиксировали офсайд у Херарда.

20' Несколько свистков арбитра в течение пары минут, то офсайд, то фол фиксирует бригада ниделандских арбитров.

18' Вынос в направлении Салаха исполняют гости, однако Рульи вовремя выходит за пределы штрафной и опережает египтянина.

17' Кейта отмечается ударом низом из-за пределов штрафной - мяч, никого не задев, прошел чуть правее створа.

16' Эступиньян подает к линии вратарской, Морено пробивает головой с отклонением, но мяч попадает в плечо Робертсону.

15' Ван Дейк грубовато врезал по ноге Морено на чужой половине поля, арбитр пока обходится без желтых карточек.

14' Кейта прессингует Парехо и с нарушением правил отбирает мяч, в момент свистка судьи Алькантара мощно пробил в касание - снаряд, облизнув перекладину, прошел выше.

13' Морено с правого фланга закручивает мяч в центр штрафной, где открывался Диа, но Конате на втором этаже опередил автора гола.

12' Коклен оказался на газоне в штрафной соперника в единоборстве с Кейта, но свисток судьи промолчал, а Парехо завершил атаку "Вильярреала" ударом с 18 метров - мяч прокатился рядом со штангой.

10' Робертсон со штрафного исполнил невысокую подачу, Жота в гуще игроков до мяча добрался первым, но отскок получился неудачным, снаряд ушел за лицевую.

9' Робертсон притормозил быструю атаку "Ливерпуля", развернувшись лицом к своим воротам, но всё же заработал штрафной после фола Фойта.

8' Включается и публика на "Эстадио де ла Керамика", сегодня треть населения города яростно поддерживают свою команду с трибуны.

7' Пытается "Ливерпуль" перейти в наступление, но на чужой половине встречает крайне ожесточенное сопротивление.

6' Робертсон с левого фланга исполняет высокую подачу на дальний край штрафной, где Салаха довольно уверенно опередил Эступиньян.

4' Удивительная статистика "Вильярреала" продолжается - каждый их удар в створ ворот в плей-офф становится голевым, вот и сегодня шансы испанского клуба повышаются.

3' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! БУЛАЙЕ ДИА!

После навеса Эступиньяна с левого фланга Капу оказался первым на мяче на линии вратарской и прострелил мимо Алиссона на пустые ворота, а Диа спокойно расстрелял цель!

2' Напомним, что в первом матче на прошлой неделе "Ливерпуль" дома обыграл испанского соперника со счётом 2:0, при этом преимущество "красных" было подавляющим.