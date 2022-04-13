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Лига чемпионов

2021-2022

Стадион:
Вильярреал
 
Позже
Ливерпуль

История личных встреч

Вильярреал
Ливерпуль

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

ЛЧ
2:0
ЛЕ
3:0
ЛЕ
1:0
ТМС
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Данджума Арно 6 (1) 0.55
Морено Херард 2 (1) 0.18
Капу Этьен 2 0.18
Чуквезе Саму 2 0.18
Парехо Даниэль 1 0.09
Алькасер Пако 1 0.09
Морено Альберто 1 0.09
Тригерос Мануэль 1 0.09
Пино Йереми 1 0.09
Торрес Пау II 1 0.09
Педраса Альфонсо 0 0
Орье Серж 0 0
Гомес Мойсес 0 0
Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Мохамед 8 (1) 0.73
Фирмино Роберто 5 0.45
Мане Садио 4 0.36
Конате Ибраима 2 0.18
Хендерсон Джордан 1 0.09
Ориги Дивок 1 0.09
Кейта Наби 1 0.09
Жота Диогу 1 0.09
Диас Луис 1 0.09
Алькантара Тьяго 1 0.09
Робертсон Эндрю 0 0
Цимикас Костас 0 0
Александер-Арнольд Трент 0 0
Джонс Кёртис 0 0
Милнер Джеймс 0 0
Ван Дейк Виргил 0 0
Окслейд-Чемберлен Алекс 0 0

Карточки

Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пино Йереми 3 0
Коклен Франсис 1 1
Парехо Даниэль 2 0
Морено Альберто 2 0
Рульи Херонимо 2 0
Ло Чельсо Джовани 2 0
Эступиньян Первис 2 0
Альбиоль Рауль 1 0
Капу Этьен 1 0
Педраса Альфонсо 1 0
Марио Гаспар 1 0
Морено Херард 1 0
Пенья Рубен 1 0
Фойт Хуан 1 0
Унаи Эмери 1 0
Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Милнер Джеймс 3 0
Мане Садио 2 0
Жота Диогу 2 0
Матип Жоэль 1 0
Алькантара Тьяго 1 0
Ван Дейк Виргил 1 0
Робертсон Эндрю 1 0
Александер-Арнольд Трент 1 0
Конате Ибраима 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
15
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
1
17%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
33%
3
20%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
2
33%
1
7%
61-75
1
17%
5
33%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Забито

13
10
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
2
15%
1
10%
1-15
1
8%
2
20%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
23%
4
40%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
6
46%
0
0%
76-90

Пропущено

7
8
0 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
3
43%
1
13%
46-60
1
14%
2
25%
61-75
3
43%
1
13%
76-90

Забито

19
25
7 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 7
1 Не забивали 1
3
16%
3
12%
1-15
1
5%
4
16%
16-30
3
16%
3
12%
31-45
3
16%
6
24%
46-60
2
11%
4
16%
61-75
7
37%
5
20%
76-90

Пропущено

12
13
2 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
2
17%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
0
0%
4
31%
31-45
3
25%
2
15%
46-60
1
8%
3
23%
61-75
6
50%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Вильярреал
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Алавес - Вильярреал 2:1 Ливерпуль - Вильярреал 2:0 Вильярреал - Валенсия 2:0 Хетафе - Вильярреал 1:2
Бавария - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Атлетик Б 1:1 Вильярреал - Бавария 1:0 Леванте - Вильярреал 2:0 Кадис - Вильярреал 1:0 Ювентус - Вильярреал 0:3 Вильярреал - Сельта 1:0 Осасуна - Вильярреал 1:0 Вильярреал - Эспаньол 5:1 Вильярреал - Ювентус 1:1 Гранада - Вильярреал 1:4 Вильярреал - Реал Мадрид 0:0 Бетис - Вильярреал 0:2 Вильярреал - Мальорка 3:0 Эльче - Вильярреал 1:0 Вильярреал - Атлетико М 2:2
Ливерпуль
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Ньюкасл - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Вильярреал 2:0 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 4:0
Манчестер Сити - Ливерпуль 2:3 Ливерпуль - Бенфика 3:3 Манчестер Сити - Ливерпуль 2:2 Бенфика - Ливерпуль 1:3 Ливерпуль - Уотфорд 2:0 Ноттингем Форест - Ливерпуль 0:1 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Брайтон - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Интер Милан 0:1 Ливерпуль - Вест Хэм 1:0 Ливерпуль - Норвич 2:1 Челси - Ливерпуль 0:0 Ливерпуль - Лидс 6:0 Ливерпуль - Норвич 3:1 Интер Милан - Ливерпуль 0:2 Бёрнли - Ливерпуль 0:1
1/8 финала
0 Спортинг Л
5 Манчестер Сити
2 Атлетико М
1 Манчестер Юнайтед
4 Челси
1 Лилль
2 ПСЖ
3 Реал Мадрид
3 Бенфика
2 Аякс
1 Интер Милан
2 Ливерпуль
4 Вильярреал
1 Ювентус
2 Ред Булл Зальцбург
8 Бавария
1/4 финала
1 Манчестер Сити
0 Атлетико М
4 Челси
5 Реал Мадрид
4 Бенфика
6 Ливерпуль
2 Вильярреал
1 Бавария
1/2 финала
4 Манчестер Сити
3 Реал Мадрид
2 Ливерпуль
0 Вильярреал
Финал
?
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вильярреал - Ливерпуль от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 мая 2022, осталось 2 дня 13 часов 31 минуту.



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    • Прогнозы 53
    Вильярреал 15.1% (8)
    X 24.5% (13)
    Ливерпуль 60.4% (32)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Вильярреал
    Ничья
    Ливерпуль
    4.98
    4.33
    1.74
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Вильярреал - Ливерпуль онлайн

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    Прогнозы на матч Вильярреал - Ливерпуль

    Исход игры
    Вильярреал
    13.7% (7)
    Ничья
    25.5% (13)
    Ливерпуль
    60.8% (31)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.47% (26)
    Меньше
    39.53% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    83.72% (36)
    Нет
    16.28% (7)
    Популярный счёт
    1:2 Ливерпуль
    35.3% (18)
    1:1 Ничья
    19.6% (10)
    0:1 Ливерпуль
    5.9% (3)
    1:3 Ливерпуль
    5.9% (3)
    1:0 Вильярреал
    3.9% (2)
    2:1 Вильярреал
    3.9% (2)
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