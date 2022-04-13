Стадион: Эстадио де ла Керамика
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История личных встреч
Вильярреал
Ливерпуль
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
4 матча
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вильярреал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Данджума Арно
|6 (1)
|0.55
|Морено Херард
|2 (1)
|0.18
|Капу Этьен
|2
|0.18
|Чуквезе Саму
|2
|0.18
|Парехо Даниэль
|1
|0.09
|Алькасер Пако
|1
|0.09
|Морено Альберто
|1
|0.09
|Тригерос Мануэль
|1
|0.09
|Пино Йереми
|1
|0.09
|Торрес Пау II
|1
|0.09
|Педраса Альфонсо
|0
|0
|Орье Серж
|0
|0
|Гомес Мойсес
|0
|0
Ливерпуль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салах Мохамед
|8 (1)
|0.73
|Фирмино Роберто
|5
|0.45
|Мане Садио
|4
|0.36
|Конате Ибраима
|2
|0.18
|Хендерсон Джордан
|1
|0.09
|Ориги Дивок
|1
|0.09
|Кейта Наби
|1
|0.09
|Жота Диогу
|1
|0.09
|Диас Луис
|1
|0.09
|Алькантара Тьяго
|1
|0.09
|Робертсон Эндрю
|0
|0
|Цимикас Костас
|0
|0
|Александер-Арнольд Трент
|0
|0
|Джонс Кёртис
|0
|0
|Милнер Джеймс
|0
|0
|Ван Дейк Виргил
|0
|0
|Окслейд-Чемберлен Алекс
|0
|0
Карточки
Вильярреал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пино Йереми
|3
|0
|Коклен Франсис
|1
|1
|Парехо Даниэль
|2
|0
|Морено Альберто
|2
|0
|Рульи Херонимо
|2
|0
|Ло Чельсо Джовани
|2
|0
|Эступиньян Первис
|2
|0
|Альбиоль Рауль
|1
|0
|Капу Этьен
|1
|0
|Педраса Альфонсо
|1
|0
|Марио Гаспар
|1
|0
|Морено Херард
|1
|0
|Пенья Рубен
|1
|0
|Фойт Хуан
|1
|0
|Унаи Эмери
|1
|0
Ливерпуль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Милнер Джеймс
|3
|0
|Мане Садио
|2
|0
|Жота Диогу
|2
|0
|Матип Жоэль
|1
|0
|Алькантара Тьяго
|1
|0
|Ван Дейк Виргил
|1
|0
|Робертсон Эндрю
|1
|0
|Александер-Арнольд Трент
|1
|0
|Конате Ибраима
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
15
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
1
17%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
33%
3
20%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
2
33%
1
7%
61-75
1
17%
5
33%
76-90
Пропущено
5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
60%
0
0%
76-90
Забито
13
10
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
2
15%
1
10%
1-15
1
8%
2
20%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
23%
4
40%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
6
46%
0
0%
76-90
Пропущено
7
8
0 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
3
43%
1
13%
46-60
1
14%
2
25%
61-75
3
43%
1
13%
76-90
Забито
19
25
7 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 7
1 Не забивали 1
3
16%
3
12%
1-15
1
5%
4
16%
16-30
3
16%
3
12%
31-45
3
16%
6
24%
46-60
2
11%
4
16%
61-75
7
37%
5
20%
76-90
Пропущено
12
13
2 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
2
17%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
0
0%
4
31%
31-45
3
25%
2
15%
46-60
1
8%
3
23%
61-75
6
50%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Вильярреал
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Алавес - Вильярреал 2:1 Ливерпуль - Вильярреал 2:0 Вильярреал - Валенсия 2:0 Хетафе - Вильярреал 1:2
Бавария - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Атлетик Б 1:1 Вильярреал - Бавария 1:0 Леванте - Вильярреал 2:0 Кадис - Вильярреал 1:0 Ювентус - Вильярреал 0:3 Вильярреал - Сельта 1:0 Осасуна - Вильярреал 1:0 Вильярреал - Эспаньол 5:1 Вильярреал - Ювентус 1:1 Гранада - Вильярреал 1:4 Вильярреал - Реал Мадрид 0:0 Бетис - Вильярреал 0:2 Вильярреал - Мальорка 3:0 Эльче - Вильярреал 1:0 Вильярреал - Атлетико М 2:2
Ливерпуль
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Ньюкасл - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Вильярреал 2:0 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 4:0
Манчестер Сити - Ливерпуль 2:3 Ливерпуль - Бенфика 3:3 Манчестер Сити - Ливерпуль 2:2 Бенфика - Ливерпуль 1:3 Ливерпуль - Уотфорд 2:0 Ноттингем Форест - Ливерпуль 0:1 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Брайтон - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Интер Милан 0:1 Ливерпуль - Вест Хэм 1:0 Ливерпуль - Норвич 2:1 Челси - Ливерпуль 0:0 Ливерпуль - Лидс 6:0 Ливерпуль - Норвич 3:1 Интер Милан - Ливерпуль 0:2 Бёрнли - Ливерпуль 0:1
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
Финал
— ?
— ?
Прогнозы на матч Вильярреал - Ливерпуль
Исход игры
Вильярреал
13.7% (7)
Ничья
25.5% (13)
Ливерпуль
60.8% (31)
Тотал 2.5
Больше
60.47% (26)
Меньше
39.53% (17)
Обе команды забьют
Да
83.72% (36)
Нет
16.28% (7)
Популярный счёт
1:2 Ливерпуль
35.3% (18)
1:1 Ничья
19.6% (10)
0:1 Ливерпуль
5.9% (3)
1:3 Ливерпуль
5.9% (3)
1:0 Вильярреал
3.9% (2)
2:1 Вильярреал
3.9% (2)
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