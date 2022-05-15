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США: МЛС

2022

Стадион:
Charlotte FC
0:2
Второй тайм: 90+'
Клёб де Фут Монреаль
0'
0:1
45' Гол
Михайлович Джордже
45' Желтая карточка
Торрес Хоакин
53' Желтая карточка
Линдси Джейлин
56' Желтая карточка
Михайлович Джордже
0:2
67' Гол
Джонстон Алистер
86' Желтая карточка
Алсивар Хорди
90' Желтая карточка
 90'+3
1
Кахлина
Кристиян
24
Линдси
Джейлин
4
Guzman
Corujo
14
Макоун
Кристиан
28
Мора
Хосеф
13
Бронико
Брандт
21
Франко
Алан
6
Руис
Серхио
15
Ben
Bender
11
Свидерски
Кароль
16
Шиньяшики
Андре
1
Бреза
Себастьян
5
Корбо
Габриэле
4
Камашо
Руди
3
Миллер
Камаль
22
Джонстон
Алистер
29
Шуэньер
Матьё
2
Ваньяма
Виктор
21
Лаппалайнен
Ласси
10
Торрес
Хоакин
8
Михайлович
Джордже
30
Киото
Ромель
Charlotte FC
4-1-3-2
Клёб де Фут Монреаль
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Charlotte FC
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Свидерски Кароль 4 0.44
Ben Bender 1 0.11
Алсивар Хорди 1 0.11
Cristian Jonatan Ortiz 1 0.11
Шиньяшики Андре 1 0.11
Фухс Кристиан 1 (1) 0.11
Рейна Йорди 0 0
Руис Серхио 0 0
Франко Алан 0 0
Клёб де Фут Монреаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Михайлович Джордже 6 0.55
Киото Ромель 3 (1) 0.27
Торрес Хоакин 3 0.27
Камара Кей 2 0.18
Бро-Гийяр Закари 2 0.18
Джонстон Алистер 1 0.09
Миллер Камаль 1 0.09
Коне Исмаэль 1 0.09
Лаппалайнен Ласси 1 0.09
Камашо Руди 1 0.09
Уотерман Джоэль 1 0.09
Ваньяма Виктор 0 0

Карточки

Charlotte FC
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алсивар Хорди 4 0
Бронико Брандт 3 0
Guzman Corujo 2 0
Линдси Джейлин 2 0
Фухс Кристиан 1 0
Кахлина Кристиян 1 0
Cristian Jonatan Ortiz 1 0
Франко Алан 1 0
Макоун Кристиан 1 0
Adam Armour 1 0
Клёб де Фут Монреаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ваньяма Виктор 5 0
Уотерман Джоэль 5 0
Коне Исмаэль 5 0
Киото Ромель 2 1
Михайлович Джордже 3 0
Торрес Хоакин 2 0
Камашо Руди 2 0
Matko Miljevic 2 0
Миллер Камаль 2 0
Джонстон Алистер 2 0
Пьетт Самуэль 1 0
Лаппалайнен Ласси 1 0
Бреза Себастьян 1 0
Ahmed Hussein Hafez 1 0
Бассонг Зохран 1 0
Зухир Рида 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
12
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
3
43%
0
0%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
0
0%
4
33%
31-45
2
29%
2
17%
46-60
2
29%
2
17%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Пропущено

1
13
0 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 6
1 Не пропускали 6
0
0%
4
31%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
0
0%
3
23%
76-90

Забито

2
9
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
50%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
3
33%
76-90

Пропущено

6
5
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 4
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
3
60%
46-60
1
17%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
21
3 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
3
33%
2
10%
1-15
0
0%
4
19%
16-30
0
0%
5
24%
31-45
3
33%
4
19%
46-60
2
22%
2
10%
61-75
1
11%
4
19%
76-90

Пропущено

7
18
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 10
2
29%
4
22%
1-15
1
14%
2
11%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
5
28%
46-60
1
14%
4
22%
61-75
0
0%
3
17%
76-90

Результаты последних матчей

Charlotte FC
(10 матчей)
60%
10%
30%
6 побед 1 ничья 3 поражения
Ричмонд Кикерс - Charlotte FC 1:5 Charlotte FC - Интер Майами 1:0 Орландо Сити - Charlotte FC 2:1 Колорадо Рэпидс - Charlotte FC 0:0
Гринвилл Триумф - Charlotte FC 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Charlotte FC 2:1 Charlotte FC - Атланта Юнайтед 1:0 Филадельфия Юнион - Charlotte FC 2:0 Charlotte FC - Цинциннати 2:0 Charlotte FC - Нью-Инглэнд Революшн 3:1
Клёб де Фут Монреаль
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 4:1 Клёб де Фут Монреаль - Атланта Юнайтед 2:1 Филадельфия Юнион - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Клёб де Фут Монреаль - Ванкувер Уайткэпс 2:1
Нью-Йорк Ред Буллз - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Цинциннати - Клёб де Фут Монреаль 3:4 Атланта Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль 3:3 Клёб де Фут Монреаль - Крус Асуль 1:1 Нью-Йорк Сити - Клёб де Фут Монреаль 4:1 Крус Асуль - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 1:2 Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 2:0 Клёб де Фут Монреаль - Сантос Лагуна 3:0 Сантос Лагуна - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 0:2 Клёб де Фут Монреаль - Хьюстон Динамо 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Торонто - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 2:2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 1:1 11 5 5 1 16 - 9 20
2. Клёб де Фут Монреаль 2:0 11 6 2 3 22 - 19 20
3. Орландо Сити 12 6 2 4 14 - 15 20
4. Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 11 5 4 2 17 - 9 19
5. Цинциннати 1:0 12 6 1 5 15 - 17 19
6. Нью-Йорк Сити 10 5 2 3 21 - 10 17
7. Атланта Юнайтед 10 4 2 4 15 - 14 14
8. Коламбус Кру 11 3 4 4 15 - 13 13
9. Ди Си Юнайтед 9 4 0 5 12 - 13 12
10. Нью-Инглэнд Революшн 10 3 2 5 16 - 18 11
11. Торонто 12 3 2 7 16 - 23 11
12. Интер Майами 10 3 1 6 9 - 19 10
13. Чикаго Файр 0:1 11 2 4 5 7 - 12 10
14. Шарлотт 3 0 0 3 1 - 6 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 11 7 2 2 23 - 12 23
2. Остин 10 6 2 2 22 - 9 20
3. Лос-Анджелес Гэлакси 10 6 1 3 11 - 7 19
4. Даллас 10 5 4 1 16 - 7 19
5. Реал Солт-Лейк 11 4 4 3 10 - 15 16
6. Колорадо Рэпидс 11 4 3 4 13 - 12 15
7. Хьюстон Динамо 1:0 11 4 3 4 13 - 13 15
8. Нэшвилл 0:1 11 4 3 4 11 - 11 15
9. Миннесота Юнайтед 10 4 2 4 11 - 9 14
10. Портленд Тимберс 11 2 6 3 11 - 16 12
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:3 11 2 4 5 19 - 26 10
12. Спортинг Канзас-Сити 11 2 3 6 8 - 16 9
13. Ванкувер Уайткэпс 3:3 10 2 2 6 10 - 20 8
14. Сиэтл Саундерс 8 2 1 5 9 - 13 7

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 7 5 1 1 20 - 7 16
2. Филадельфия Юнион 1:1 6 3 3 0 8 - 3 12
3. Атланта Юнайтед 5 3 2 0 12 - 6 11
4. Нью-Инглэнд Революшн 6 3 1 2 9 - 7 10
5. Клёб де Фут Монреаль 2:0 4 3 0 1 9 - 5 9
6. Ди Си Юнайтед 6 3 0 3 10 - 8 9
7. Орландо Сити 6 3 0 3 8 - 10 9
8. Коламбус Кру 5 3 0 2 9 - 4 9
9. Торонто 6 3 0 3 8 - 10 9
10. Интер Майами 5 2 1 2 6 - 8 7
11. Цинциннати 1:0 5 2 0 3 9 - 8 6
12. Чикаго Файр 0:1 6 1 3 2 4 - 4 6
13. Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 5 0 3 2 3 - 5 3
14. Шарлотт 1 0 0 1 0 - 1 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Даллас 6 5 1 0 14 - 4 16
2. Лос-Анджелес 6 4 2 0 14 - 5 14
3. Колорадо Рэпидс 6 4 2 0 10 - 1 14
4. Остин 6 4 1 1 15 - 3 13
5. Хьюстон Динамо 1:0 7 3 3 1 9 - 7 12
6. Реал Солт-Лейк 4 3 1 0 6 - 3 10
7. Миннесота Юнайтед 6 3 1 2 9 - 5 10
8. Лос-Анджелес Гэлакси 4 3 0 1 4 - 2 9
9. Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:3 6 2 3 1 13 - 13 9
10. Ванкувер Уайткэпс 3:3 5 2 2 1 7 - 6 8
11. Спортинг Канзас-Сити 5 2 2 1 5 - 4 8
12. Портленд Тимберс 5 1 3 1 5 - 6 6
13. Нэшвилл 0:1 2 1 1 0 3 - 1 4
14. Сиэтл Саундерс 3 1 0 2 3 - 4 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 6 5 1 0 14 - 4 16
2. Цинциннати 1:0 7 4 1 2 6 - 9 13
3. Клёб де Фут Монреаль 2:0 7 3 2 2 13 - 14 11
4. Орландо Сити 6 3 2 1 6 - 5 11
5. Филадельфия Юнион 1:1 5 2 2 1 8 - 6 8
6. Чикаго Файр 0:1 5 1 1 3 3 - 8 4
7. Коламбус Кру 6 0 4 2 6 - 9 4
8. Интер Майами 5 1 0 4 3 - 11 3
9. Атланта Юнайтед 5 1 0 4 3 - 8 3
10. Ди Си Юнайтед 3 1 0 2 2 - 5 3
11. Торонто 6 0 2 4 8 - 13 2
12. Нью-Йорк Сити 3 0 1 2 1 - 3 1
13. Нью-Инглэнд Революшн 4 0 1 3 7 - 11 1
14. Шарлотт 2 0 0 2 1 - 5 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл 0:1 9 3 2 4 8 - 10 11
2. Лос-Анджелес Гэлакси 6 3 1 2 7 - 5 10
3. Лос-Анджелес 5 3 0 2 9 - 7 9
4. Остин 4 2 1 1 7 - 6 7
5. Портленд Тимберс 6 1 3 2 6 - 10 6
6. Реал Солт-Лейк 7 1 3 3 4 - 12 6
7. Сиэтл Саундерс 5 1 1 3 6 - 9 4
8. Миннесота Юнайтед 4 1 1 2 2 - 4 4
9. Даллас 4 0 3 1 2 - 3 3
10. Хьюстон Динамо 1:0 4 1 0 3 4 - 6 3
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:3 5 0 1 4 6 - 13 1
12. Колорадо Рэпидс 5 0 1 4 3 - 11 1
13. Спортинг Канзас-Сити 6 0 1 5 3 - 12 1
14. Ванкувер Уайткэпс 3:3 5 0 0 5 3 - 14 0
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