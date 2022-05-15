Стадион: Bank of America Stadium
0:2
Второй тайм: 90+'
0:1
45' ГолМихайлович Джордже
45' Желтая карточкаТоррес Хоакин
53' Желтая карточкаЛиндси Джейлин
56' Желтая карточкаМихайлович Джордже
0:2
67' ГолДжонстон Алистер
86' Желтая карточкаАлсивар Хорди
Ход матча
45'
45'
53'
67'
0:2
86'
90'
28
Мора
Хосеф
21
Франко
Алан
15
Ben
Bender
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Мора ХосефЗащитник
- Полузащитник
-
21 Франко АланПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Ben BenderПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Рейна ЙордиПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Риос ДаниэльНападающий
-
31 George Marks
-
-
Главный тренер: Рамирес Мигель Анхель
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Киото РомельНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Симан ЛоранЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Камара КейНападающий
-
28 Коне Исмаэль
-
-
-
Главный тренер: Wilfried Nancy
Бомбардиры внутри турнира
Charlotte FC
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Свидерски Кароль
|4
|0.44
|Ben Bender
|1
|0.11
|Алсивар Хорди
|1
|0.11
|Cristian Jonatan Ortiz
|1
|0.11
|Шиньяшики Андре
|1
|0.11
|Фухс Кристиан
|1 (1)
|0.11
|Рейна Йорди
|0
|0
|Руис Серхио
|0
|0
|Франко Алан
|0
|0
Клёб де Фут Монреаль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Михайлович Джордже
|6
|0.55
|Киото Ромель
|3 (1)
|0.27
|Торрес Хоакин
|3
|0.27
|Камара Кей
|2
|0.18
|Бро-Гийяр Закари
|2
|0.18
|Джонстон Алистер
|1
|0.09
|Миллер Камаль
|1
|0.09
|Коне Исмаэль
|1
|0.09
|Лаппалайнен Ласси
|1
|0.09
|Камашо Руди
|1
|0.09
|Уотерман Джоэль
|1
|0.09
|Ваньяма Виктор
|0
|0
Карточки
Charlotte FC
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алсивар Хорди
|4
|0
|Бронико Брандт
|3
|0
|Guzman Corujo
|2
|0
|Линдси Джейлин
|2
|0
|Фухс Кристиан
|1
|0
|Кахлина Кристиян
|1
|0
|Cristian Jonatan Ortiz
|1
|0
|Франко Алан
|1
|0
|Макоун Кристиан
|1
|0
|Adam Armour
|1
|0
Клёб де Фут Монреаль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ваньяма Виктор
|5
|0
|Уотерман Джоэль
|5
|0
|Коне Исмаэль
|5
|0
|Киото Ромель
|2
|1
|Михайлович Джордже
|3
|0
|Торрес Хоакин
|2
|0
|Камашо Руди
|2
|0
|Matko Miljevic
|2
|0
|Миллер Камаль
|2
|0
|Джонстон Алистер
|2
|0
|Пьетт Самуэль
|1
|0
|Лаппалайнен Ласси
|1
|0
|Бреза Себастьян
|1
|0
|Ahmed Hussein Hafez
|1
|0
|Бассонг Зохран
|1
|0
|Зухир Рида
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
12
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
3
43%
0
0%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
0
0%
4
33%
31-45
2
29%
2
17%
46-60
2
29%
2
17%
61-75
0
0%
1
8%
76-90
Пропущено
1
13
0 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 6
1 Не пропускали 6
0
0%
4
31%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
0
0%
3
23%
76-90
Забито
2
9
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
50%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
3
33%
76-90
Пропущено
6
5
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 4
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
3
60%
46-60
1
17%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
21
3 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
3
33%
2
10%
1-15
0
0%
4
19%
16-30
0
0%
5
24%
31-45
3
33%
4
19%
46-60
2
22%
2
10%
61-75
1
11%
4
19%
76-90
Пропущено
7
18
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 10
2
29%
4
22%
1-15
1
14%
2
11%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
5
28%
46-60
1
14%
4
22%
61-75
0
0%
3
17%
76-90
Результаты последних матчей
Charlotte FC
(10 матчей)
60%
10%
30%
6 побед 1 ничья 3 поражения
Ричмонд Кикерс - Charlotte FC 1:5 Charlotte FC - Интер Майами 1:0 Орландо Сити - Charlotte FC 2:1 Колорадо Рэпидс - Charlotte FC 0:0
Гринвилл Триумф - Charlotte FC 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Charlotte FC 2:1 Charlotte FC - Атланта Юнайтед 1:0 Филадельфия Юнион - Charlotte FC 2:0 Charlotte FC - Цинциннати 2:0 Charlotte FC - Нью-Инглэнд Революшн 3:1
Клёб де Фут Монреаль
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 4:1 Клёб де Фут Монреаль - Атланта Юнайтед 2:1 Филадельфия Юнион - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Клёб де Фут Монреаль - Ванкувер Уайткэпс 2:1
Нью-Йорк Ред Буллз - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Цинциннати - Клёб де Фут Монреаль 3:4 Атланта Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль 3:3 Клёб де Фут Монреаль - Крус Асуль 1:1 Нью-Йорк Сити - Клёб де Фут Монреаль 4:1 Крус Асуль - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 1:2 Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 2:0 Клёб де Фут Монреаль - Сантос Лагуна 3:0 Сантос Лагуна - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 0:2 Клёб де Фут Монреаль - Хьюстон Динамо 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Торонто - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 2:2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|1:1
|11
|5
|5
|1
|16 - 9
|20
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|2:0
|11
|6
|2
|3
|22 - 19
|20
|3.
|Орландо Сити
|12
|6
|2
|4
|14 - 15
|20
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:1
|11
|5
|4
|2
|17 - 9
|19
|5.
|Цинциннати
|1:0
|12
|6
|1
|5
|15 - 17
|19
|6.
|Нью-Йорк Сити
|10
|5
|2
|3
|21 - 10
|17
|7.
|Атланта Юнайтед
|10
|4
|2
|4
|15 - 14
|14
|8.
|Коламбус Кру
|11
|3
|4
|4
|15 - 13
|13
|9.
|Ди Си Юнайтед
|9
|4
|0
|5
|12 - 13
|12
|10.
|Нью-Инглэнд Революшн
|10
|3
|2
|5
|16 - 18
|11
|11.
|Торонто
|12
|3
|2
|7
|16 - 23
|11
|12.
|Интер Майами
|10
|3
|1
|6
|9 - 19
|10
|13.
|Чикаго Файр
|0:1
|11
|2
|4
|5
|7 - 12
|10
|14.
|Шарлотт
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|11
|7
|2
|2
|23 - 12
|23
|2.
|Остин
|10
|6
|2
|2
|22 - 9
|20
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|10
|6
|1
|3
|11 - 7
|19
|4.
|Даллас
|10
|5
|4
|1
|16 - 7
|19
|5.
|Реал Солт-Лейк
|11
|4
|4
|3
|10 - 15
|16
|6.
|Колорадо Рэпидс
|11
|4
|3
|4
|13 - 12
|15
|7.
|Хьюстон Динамо
|1:0
|11
|4
|3
|4
|13 - 13
|15
|8.
|Нэшвилл
|0:1
|11
|4
|3
|4
|11 - 11
|15
|9.
|Миннесота Юнайтед
|10
|4
|2
|4
|11 - 9
|14
|10.
|Портленд Тимберс
|11
|2
|6
|3
|11 - 16
|12
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|3:3
|11
|2
|4
|5
|19 - 26
|10
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|11
|2
|3
|6
|8 - 16
|9
|13.
|Ванкувер Уайткэпс
|3:3
|10
|2
|2
|6
|10 - 20
|8
|14.
|Сиэтл Саундерс
|8
|2
|1
|5
|9 - 13
|7
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|7
|5
|1
|1
|20 - 7
|16
|2.
|Филадельфия Юнион
|1:1
|6
|3
|3
|0
|8 - 3
|12
|3.
|Атланта Юнайтед
|5
|3
|2
|0
|12 - 6
|11
|4.
|Нью-Инглэнд Революшн
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|2:0
|4
|3
|0
|1
|9 - 5
|9
|6.
|Ди Си Юнайтед
|6
|3
|0
|3
|10 - 8
|9
|7.
|Орландо Сити
|6
|3
|0
|3
|8 - 10
|9
|8.
|Коламбус Кру
|5
|3
|0
|2
|9 - 4
|9
|9.
|Торонто
|6
|3
|0
|3
|8 - 10
|9
|10.
|Интер Майами
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|11.
|Цинциннати
|1:0
|5
|2
|0
|3
|9 - 8
|6
|12.
|Чикаго Файр
|0:1
|6
|1
|3
|2
|4 - 4
|6
|13.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:1
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
|14.
|Шарлотт
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Даллас
|6
|5
|1
|0
|14 - 4
|16
|2.
|Лос-Анджелес
|6
|4
|2
|0
|14 - 5
|14
|3.
|Колорадо Рэпидс
|6
|4
|2
|0
|10 - 1
|14
|4.
|Остин
|6
|4
|1
|1
|15 - 3
|13
|5.
|Хьюстон Динамо
|1:0
|7
|3
|3
|1
|9 - 7
|12
|6.
|Реал Солт-Лейк
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|7.
|Миннесота Юнайтед
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|4
|3
|0
|1
|4 - 2
|9
|9.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|3:3
|6
|2
|3
|1
|13 - 13
|9
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|3:3
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|11.
|Спортинг Канзас-Сити
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|12.
|Портленд Тимберс
|5
|1
|3
|1
|5 - 6
|6
|13.
|Нэшвилл
|0:1
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|14.
|Сиэтл Саундерс
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:1
|6
|5
|1
|0
|14 - 4
|16
|2.
|Цинциннати
|1:0
|7
|4
|1
|2
|6 - 9
|13
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|2:0
|7
|3
|2
|2
|13 - 14
|11
|4.
|Орландо Сити
|6
|3
|2
|1
|6 - 5
|11
|5.
|Филадельфия Юнион
|1:1
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|6.
|Чикаго Файр
|0:1
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|7.
|Коламбус Кру
|6
|0
|4
|2
|6 - 9
|4
|8.
|Интер Майами
|5
|1
|0
|4
|3 - 11
|3
|9.
|Атланта Юнайтед
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|10.
|Ди Си Юнайтед
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|11.
|Торонто
|6
|0
|2
|4
|8 - 13
|2
|12.
|Нью-Йорк Сити
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|13.
|Нью-Инглэнд Революшн
|4
|0
|1
|3
|7 - 11
|1
|14.
|Шарлотт
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|0:1
|9
|3
|2
|4
|8 - 10
|11
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|3.
|Лос-Анджелес
|5
|3
|0
|2
|9 - 7
|9
|4.
|Остин
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|5.
|Портленд Тимберс
|6
|1
|3
|2
|6 - 10
|6
|6.
|Реал Солт-Лейк
|7
|1
|3
|3
|4 - 12
|6
|7.
|Сиэтл Саундерс
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|8.
|Миннесота Юнайтед
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|9.
|Даллас
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|10.
|Хьюстон Динамо
|1:0
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|3:3
|5
|0
|1
|4
|6 - 13
|1
|12.
|Колорадо Рэпидс
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
|13.
|Спортинг Канзас-Сити
|6
|0
|1
|5
|3 - 12
|1
|14.
|Ванкувер Уайткэпс
|3:3
|5
|0
|0
|5
|3 - 14
|0