Железнов с правого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, Августиняк в касание пробил по воротам, мяч попал в Кучаева и ушёл на угловой.

Шатов с углового выполнил подачу к дальнему углу вратарской, Бикфалви головой пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной.

Зотов разогнал атаку по правому флангу и затем выполнил передачу на хол Ломовицкому к правому углу штрафной площади, Александр в борьбе с Герасимовым заработал угловой для своей команды.

Ломовицкий с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, не без труда, но игроки "Урала" отвели угрозу от своих ворот при этом стандарте.

Ещё один угловой заработал "Рубин". Лисакович выполнил подачу в центр штрафной площади, в очередной раз никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

Кучаев ворвался в штрафную площадь с правого фланга и под давлением Гогличидзе заработал очередной угловой.

Ломовицкий с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Урала" сыграли внимательно и выбили мяч на левый фланг.

16' Железнов пробил по воротам с правой половины поля от линии штрафной площади, мяч попал в Зуева.

15' Железнов с правой половины поля выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Шатов от лицевой линии поля выполнил прострел в центр штрафной площади, мяч задел Тальби, который играл в подкате, а затем его в аут выбил Тесленко.

14' Бикфалви попытался разогнать атаку по правой половине поля, Тесленко успел накрыть Эрика и выбил мяч в аут.

13' Шатов с углового выполнил подачу к дальнему углу вратарской, мяч полетел слишком высоко, будет удар от ворот.

12' Подберёзкин с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, завязалась активная борьба за мяч, в итоге Шатов заработал ещё один корнер.

11' Железнов сместился в центр с правой половины поля и пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в плечо Абильдгору и ушёл на угловой.

10' Из центра поля последовал слишком сильный заброс от Гогличидзе на ход Шатову по левому флангу, мяч в итоге ушёл за лицевую линию поля.