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РОССИЯ: Премьер-лига

2021-2022

Стадион:
Урал
0:0
Первый тайм: 19'
Рубин
0' 19'
Прогнозы 144
Урал 51.4% (74)
X 31.3% (45)
Рубин 17.4% (25)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Урал
Ничья
Рубин
2.17
3.60
3.72
Все Коэффициенты
Новости
1
Помазун
Илья
5
Егорычев
Андрей
25
Кузьмичев
Иван
93
Герасимов
Алексей
3
Гогличидзе
Лео
19
Мишкич
Даниэль
6
Августиняк
Рафал
14
Железнов
Юрий
27
Шатов
Олег
21
Подберёзкин
Вячеслав
10
Бикфалви
Эрик
22
Дюпин
Юрий
31
Зотов
Георгий
2
Тесленко
Егор
3
Тальби
Монтассар
77
Самошников
Илья
8
Ломовицкий
Александр
98
Кучаев
Константин
28
Абильдгор
Оливер
23
Зуев
Александр
44
Лисакович
Виталий
10
Онугха
Герман
Урал
4-2-3-1
Рубин
4-4-2

История личных встреч

Урал
Рубин

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед

15 матчей

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 8 побед

23 матча

26.1%
21.7%
52.2%
6 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

13%
47.8%
39.2%
3 победы 11 ничьих 9 побед

Второй тайм

21.7%
43.5%
34.8%
5 побед 10 ничьих 8 побед

История матчей

ПЛ
4:0
ТМК
3:1
ТМК
2:0
ПЛ
0:1
ТМК
0:0
ТМК
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
К
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
0:3
К
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Урал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бикфалви Эрик 8 0.28
Гаджимурадов Рамазан 2 0.07
Мишкич Даниэль 2 0.07
Железнов Юрий 2 0.07
Августиняк Рафал 2 (1) 0.07
Егорычев Андрей 1 0.03
Гогличидзе Лео 1 0.03
Панюков Андрей 1 0.03
Максименко Артём 1 0.03
Адамов Арсен 1 0.03
Шатов Олег 0 0
Кулаков Денис 0 0
Подберёзкин Вячеслав 0 0
Евсеев Алексей 0 0
Йовичич Бранко 0 0
Кузьмичев Иван 0 0
Рубин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дрейер Андерс 8 (1) 0.28
Лисакович Виталий 3 0.1
Кварацхелия Хвича 2 0.07
Ин-Бом Хван 2 0.07
Бакаев Солтмурад 2 0.07
Онугха Герман 2 0.07
Хакшабанович Сеад 1 0.03
Костюков Михаил 1 0.03
Кучаев Константин 1 0.03
Деспотович Джордже 1 (1) 0.03
Игнатьев Владислав 1 0.03
Йевтич Дарко 1 0.03
Ломовицкий Александр 1 0.03
Самошников Илья 1 0.03
Абильдгор Оливер 1 0.03
Зуев Александр 0 0

Карточки

Урал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Герасимов Алексей 9 1
Бикфалви Эрик 6 1
Мишкич Даниэль 6 0
Егорычев Андрей 6 0
Кузьмичев Иван 5 0
Колесниченко Кирилл 3 1
Гогличидзе Лео 2 1
Августиняк Рафал 3 0
Помазун Илья 2 0
Мамин Артём 2 0
Йовичич Бранко 2 0
Магомадов Чингиз 2 0
Адамов Арсен 2 0
Гаджимурадов Рамазан 2 0
Гагнидзе Лука 2 0
Годзюр Ярослав 1 0
Рыков Владимир 1 0
Емельянов Роман 1 0
Евсеев Алексей 1 0
Подберёзкин Вячеслав 1 0
Ибрахимай Илльдрен 1 0
Агеев Михаил 1 0
Железнов Юрий 1 0
Рубин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бегич Сильвие 6 1
Абильдгор Оливер 6 1
Зотов Георгий 6 0
Зуев Александр 6 0
Уремович Филип 6 0
Кварацхелия Хвича 6 0
Самошников Илья 5 0
Ломовицкий Александр 3 1
Ин-Бом Хван 4 0
Мусаев Леон 2 1
Онугха Герман 3 0
Бакаев Солтмурад 3 0
Шатов Олег 2 0
Деспотович Джордже 2 0
Лисакович Виталий 0 1
Игнатьев Владислав 1 0
Дюпин Юрий 1 0
Йевтич Дарко 1 0
Костюков Михаил 1 0
Хакшабанович Сеад 1 0
Игнатьев Иван 1 0
Тальби Монтассар 1 0
Фаттахов Ленар 1 0
Нижегородов Константин 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
14
5 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
21 Не забивали 19
1
11%
1
7%
1-15
1
11%
3
21%
16-30
3
33%
5
36%
31-45
2
22%
1
7%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
2
22%
2
14%
76-90

Пропущено

13
29
4 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 11
9 Не пропускали 13
1
8%
5
17%
1-15
3
23%
5
17%
16-30
0
0%
4
14%
31-45
3
23%
6
21%
46-60
2
15%
4
14%
61-75
4
31%
5
17%
76-90

Забито

15
15
9 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 6
19 Не забивали 18
3
20%
1
7%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
5
33%
1
7%
31-45
2
13%
4
27%
46-60
1
7%
3
20%
61-75
3
20%
4
27%
76-90

Пропущено

19
26
9 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
6
32%
2
8%
1-15
2
11%
4
15%
16-30
1
5%
3
12%
31-45
1
5%
3
12%
46-60
3
16%
5
19%
61-75
6
32%
9
35%
76-90

Забито

24
29
14 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 9
12 Не забивали 9
4
17%
2
7%
1-15
2
8%
5
17%
16-30
8
33%
6
21%
31-45
4
17%
5
17%
46-60
1
4%
5
17%
61-75
5
21%
6
21%
76-90

Пропущено

32
55
13 В 1-м тайме 23
19 Во 2-м тайме 32
15 Пропускали первыми 19
19 Не пропускали 24
7
22%
7
13%
1-15
5
16%
9
16%
16-30
1
3%
7
13%
31-45
4
13%
9
16%
46-60
5
16%
9
16%
61-75
10
31%
14
25%
76-90

Результаты последних матчей

Урал
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Урал - Спартак Москва 1:3 Динамо Москва - Урал 2:3 Урал - Уфа 2:1 Зенит - Урал 3:1
Урал - Крылья Советов 0:1 ЦСКА Москва - Урал 2:2 Урал - Химки 0:1 Урал - Ахмат 0:0 Краснодар - Урал 2:1 Нижний Новгород - Урал 1:0 Урал - Рига 2:1 Dubai City - Урал 0:6 Урал - Спартак Москва 1:3 Урал - Родина Москва 2:2 Урал - Пюник 1:1 Ростов - Урал 1:4 Локомотив Москва - Урал 0:1 Урал - Сочи 1:1 Крылья Советов - Урал 1:1 Ессентуки - Урал 1:7
Рубин
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Локомотив Москва - Рубин 1:0 Рубин - Сочи 0:6 Рубин - Арсенал Тула 1:0 Енисей - Рубин 3:1
Спартак Москва - Рубин 1:1 Рубин - Краснодар 0:1 Рубин - Химки 2:3 Рубин - Крылья Советов 0:5 ЦСКА Москва - Рубин 6:1 Рубин - Ростов 1:2 Ахмат - Рубин 1:2 Рубин - Ротор 2:1 Зенит - Рубин 3:2 Рубин - Тобол 2:0 ЦСКА Москва - Рубин 1:1 Рубин - Динамо Москва 2:2 Рубин - Крылья Советов 5:0 Рубин - Динамо Батуми 2:2 Химки - Рубин 0:0 Рубин - Висла Плоцк 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 28 19 7 2 65 - 26 64
2. Динамо Москва Заявка 29 16 5 8 52 - 36 53
3. Сочи Заявка 29 16 5 8 49 - 29 53
4. ЦСКА Москва Заявка 28 14 5 9 38 - 28 47
5. Краснодар Заявка 28 13 7 8 40 - 29 46
6. Локомотив Москва Заявка 29 12 9 8 42 - 39 45
7. Ахмат Заявка 29 13 2 14 35 - 37 41
8. Крылья Советов Заявка 29 12 5 12 39 - 35 41
9. Ростов Заявка 29 10 8 11 47 - 47 38
10. Спартак Москва Заявка 28 10 7 11 35 - 38 37
11. Нижний Новгород Заявка 29 7 9 13 25 - 39 30
12. Рубин 0:0 Заявка 29 8 6 15 33 - 51 30
13. Химки Заявка 29 6 11 12 32 - 46 29
14. Урал 0:0 Заявка 29 6 10 13 22 - 34 28
15. Уфа Заявка 29 5 12 12 27 - 39 27
16. Арсенал Тула Заявка 29 5 8 16 29 - 57 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 15 13 1 1 43 - 15 40
2. Локомотив Москва Заявка 15 9 2 4 25 - 17 29
3. Сочи Заявка 15 8 3 4 29 - 16 27
4. ЦСКА Москва Заявка 14 8 3 3 20 - 9 27
5. Ахмат Заявка 15 9 0 6 23 - 17 27
6. Крылья Советов Заявка 14 7 3 4 25 - 14 24
7. Динамо Москва Заявка 14 7 3 4 24 - 14 24
8. Краснодар Заявка 13 7 2 4 17 - 12 23
9. Спартак Москва Заявка 14 6 4 4 21 - 16 22
10. Ростов Заявка 15 6 2 7 28 - 26 20
11. Уфа Заявка 15 3 8 4 16 - 17 17
12. Химки Заявка 14 3 8 3 19 - 18 17
13. Рубин 0:0 Заявка 14 5 2 7 18 - 23 17
14. Арсенал Тула Заявка 14 3 7 4 16 - 20 16
15. Урал 0:0 Заявка 15 2 7 6 8 - 14 13
16. Нижний Новгород Заявка 14 3 3 8 11 - 19 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 15 9 2 4 28 - 22 29
2. Сочи Заявка 14 8 2 4 20 - 13 26
3. Зенит Заявка 13 6 6 1 22 - 11 24
4. Краснодар Заявка 15 6 5 4 23 - 17 23
5. ЦСКА Москва Заявка 14 6 2 6 18 - 19 20
6. Ростов Заявка 14 4 6 4 19 - 21 18
7. Нижний Новгород Заявка 15 4 6 5 14 - 20 18
8. Крылья Советов Заявка 15 5 2 8 14 - 21 17
9. Локомотив Москва Заявка 14 3 7 4 17 - 22 16
10. Спартак Москва Заявка 14 4 3 7 14 - 22 15
11. Урал 0:0 Заявка 14 4 3 7 14 - 20 15
12. Ахмат Заявка 14 4 2 8 12 - 20 14
13. Рубин 0:0 Заявка 15 3 4 8 15 - 28 13
14. Химки Заявка 15 3 3 9 13 - 28 12
15. Уфа Заявка 14 2 4 8 11 - 22 10
16. Арсенал Тула Заявка 15 2 1 12 13 - 37 7
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  • — Вылет в ФНЛ
  • Первый тайм
  • Угловой
    23'
    Ломовицкий с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Урала" сыграли внимательно и выбили мяч на левый фланг. 
  • 22'
    Кучаев ворвался в штрафную площадь с правого фланга и под давлением Гогличидзе заработал очередной угловой. 
  • Угловой
    21'
    Ещё один угловой заработал "Рубин". Лисакович выполнил подачу в центр штрафной площади, в очередной раз никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
  • Угловой
    20'
    Ломовицкий с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, не без труда, но игроки "Урала" отвели угрозу от своих ворот при этом стандарте. 
  • 19'
    Зотов разогнал атаку по правому флангу и затем выполнил передачу на хол Ломовицкому к правому углу штрафной площади, Александр в борьбе с Герасимовым заработал угловой для своей команды. 
  • Угловой
    18'
    Шатов с углового выполнил подачу к дальнему углу вратарской, Бикфалви головой пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной.
  • 17'
    Железнов с правого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, Августиняк в касание пробил по воротам, мяч попал в Кучаева и ушёл на угловой. 
  • 16'
    Железнов пробил по воротам с правой половины поля от линии штрафной площади, мяч попал в Зуева. 
  • 15'
    Железнов с правой половины поля выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Шатов от лицевой линии поля выполнил прострел в центр штрафной площади, мяч задел Тальби, который играл в подкате, а затем его в аут выбил Тесленко. 
  • 14'
    Бикфалви попытался разогнать атаку по правой половине поля, Тесленко успел накрыть Эрика и выбил мяч в аут. 
  • Угловой
    13'
    Шатов с углового выполнил подачу к дальнему углу вратарской, мяч полетел слишком высоко, будет удар от ворот. 
  • Угловой
    12'
    Подберёзкин с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, завязалась активная борьба за мяч, в итоге Шатов заработал ещё один корнер. 
  • 11'
    Железнов сместился в центр с правой половины поля и пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в плечо Абильдгору и ушёл на угловой. 
  • 10'
    Из центра поля последовал слишком сильный заброс от Гогличидзе на ход Шатову по левому флангу, мяч в итоге ушёл за лицевую линию поля. 
  • 9'
    Онугха совершил рывок вперёд по левому флангу, далее Герман выполнил прострел в центр штрафной площади, Ломовицкий в касание на исполнение пробил под левый угол ворот, Помазун выловил мяч без особого труда. 
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 8'
      Гогличидзе с левого фланга выполнил подачу к линии вратарской, Дюпин сыграл на выходе и кулаком выбил мяч на правый угол штрафной площади, Егорычев не смог подстроиться под отскок и сразу пробить по воротам. 
    • Фол, нарушение
      7'
      Самошников в центре поля огрел по ногам Железнова. Игроки "Урала" не стали спешить при розыгрыше мяча. 
    • 6'
      Онугха пошёл активно прессинговать Помазуна в штрафную площадь, голкипер "Урала" в итоге выбил мяч в аут. 
    • 5'
      Егорычев оказался первым на подборе после выноса от Лисаковича, Андрей подработал мяч и пробил в левый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч полетел слишком высоко. 
    • 4'
      Шатов со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Лисакович головой выбил мяч на правую половину поля. 
    • Фол, нарушение
      3'
      Тесленко на левом фланге зацепил Шатова. "Урал" заработал относительно неплохой стандарт. 
    • 2'
      Железнов с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Подберёзкин ждал заброса на правый угол штрафной площади, в итоге мяч достался Дюпину. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная битва за очки между командами, которые находятся в зоне переходных матчей. "Рубин" в Екатеринбурге может устроить и ничья, а вот "Уралу" сегодня нужно побеждать, чтобы оторваться от "Уфы", которая вчера на своём поле переиграла тульский "Арсенал". 
    • До матча
    • Главным арбитром на этот матч назначен Сергей Карасёв из Москвы. Помогать ему на бровках будут Максим Гаврилин из Владимира и Игорь Демешко из Химок. Резервным арбитром на этот матч назначен Роман Сафьян из Москвы. За VAR будут отвечать Евгений Турбин из Дмитрова и Николай Богач из Люберец. 
    • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче 29-го тура чемпионата России между "Уралом" из Екатеринбурга и казанским "Рубином". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
    • Первый тайм
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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    Прогнозы на матч Урал 0:0 Рубин

    Исход игры
    Урал
    51.4% (74)
    Ничья
    31.3% (45)
    Рубин
    17.4% (25)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.18% (42)
    Меньше
    61.82% (68)
    Обе команды забьют
    Да
    70.91% (78)
    Нет
    29.09% (32)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    25% (36)
    2:1 Урал
    18.8% (27)
    1:0 Урал
    17.4% (25)
    1:2 Рубин
    6.3% (9)
    0:1 Рубин
    2.8% (4)
    2:2 Ничья
    2.8% (4)
    2:0 Урал
    1.4% (2)
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    Урал
    Рубин
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