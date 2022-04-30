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  4. Премьер-лига 2021-2022

РОССИЯ: Премьер-лига

2021-2022

Стадион:
Урал
 
Позже
Рубин

История личных встреч

Урал
Рубин

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед

15 матчей

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 8 побед

23 матча

26.1%
21.7%
52.2%
6 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

13%
47.8%
39.2%
3 победы 11 ничьих 9 побед

Второй тайм

21.7%
43.5%
34.8%
5 побед 10 ничьих 8 побед

История матчей

ПЛ
4:0
ТМК
3:1
ТМК
2:0
ПЛ
0:1
ТМК
0:0
ТМК
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
К
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
0:3
К
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Урал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бикфалви Эрик 8 0.29
Гаджимурадов Рамазан 2 0.07
Мишкич Даниэль 2 0.07
Железнов Юрий 2 0.07
Августиняк Рафал 2 (1) 0.07
Егорычев Андрей 1 0.04
Гогличидзе Лео 1 0.04
Панюков Андрей 1 0.04
Максименко Артём 1 0.04
Адамов Арсен 1 0.04
Шатов Олег 0 0
Кулаков Денис 0 0
Подберёзкин Вячеслав 0 0
Евсеев Алексей 0 0
Йовичич Бранко 0 0
Кузьмичев Иван 0 0
Рубин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дрейер Андерс 8 (1) 0.29
Лисакович Виталий 3 0.11
Кварацхелия Хвича 2 0.07
Ин-Бом Хван 2 0.07
Бакаев Солтмурад 2 0.07
Онугха Герман 2 0.07
Хакшабанович Сеад 1 0.04
Костюков Михаил 1 0.04
Кучаев Константин 1 0.04
Деспотович Джордже 1 (1) 0.04
Игнатьев Владислав 1 0.04
Йевтич Дарко 1 0.04
Ломовицкий Александр 1 0.04
Самошников Илья 1 0.04
Абильдгор Оливер 1 0.04
Зуев Александр 0 0

Карточки

Урал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Герасимов Алексей 9 1
Бикфалви Эрик 6 1
Мишкич Даниэль 6 0
Егорычев Андрей 6 0
Кузьмичев Иван 5 0
Колесниченко Кирилл 3 1
Гогличидзе Лео 2 1
Августиняк Рафал 3 0
Помазун Илья 2 0
Мамин Артём 2 0
Йовичич Бранко 2 0
Магомадов Чингиз 2 0
Адамов Арсен 2 0
Гаджимурадов Рамазан 2 0
Гагнидзе Лука 2 0
Годзюр Ярослав 1 0
Рыков Владимир 1 0
Емельянов Роман 1 0
Евсеев Алексей 1 0
Подберёзкин Вячеслав 1 0
Ибрахимай Илльдрен 1 0
Агеев Михаил 1 0
Железнов Юрий 1 0
Рубин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бегич Сильвие 6 1
Абильдгор Оливер 6 1
Зотов Георгий 6 0
Зуев Александр 6 0
Уремович Филип 6 0
Кварацхелия Хвича 6 0
Самошников Илья 5 0
Ломовицкий Александр 3 1
Ин-Бом Хван 4 0
Мусаев Леон 2 1
Онугха Герман 3 0
Бакаев Солтмурад 3 0
Шатов Олег 2 0
Деспотович Джордже 2 0
Лисакович Виталий 0 1
Игнатьев Владислав 1 0
Дюпин Юрий 1 0
Йевтич Дарко 1 0
Костюков Михаил 1 0
Хакшабанович Сеад 1 0
Игнатьев Иван 1 0
Тальби Монтассар 1 0
Фаттахов Ленар 1 0
Нижегородов Константин 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
14
5 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
21 Не забивали 19
1
11%
1
7%
1-15
1
11%
3
21%
16-30
3
33%
5
36%
31-45
2
22%
1
7%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
2
22%
2
14%
76-90

Пропущено

13
29
4 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 11
9 Не пропускали 13
1
8%
5
17%
1-15
3
23%
5
17%
16-30
0
0%
4
14%
31-45
3
23%
6
21%
46-60
2
15%
4
14%
61-75
4
31%
5
17%
76-90

Забито

15
15
9 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 6
19 Не забивали 18
3
20%
1
7%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
5
33%
1
7%
31-45
2
13%
4
27%
46-60
1
7%
3
20%
61-75
3
20%
4
27%
76-90

Пропущено

19
26
9 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
6
32%
2
8%
1-15
2
11%
4
15%
16-30
1
5%
3
12%
31-45
1
5%
3
12%
46-60
3
16%
5
19%
61-75
6
32%
9
35%
76-90

Забито

24
29
14 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 9
12 Не забивали 9
4
17%
2
7%
1-15
2
8%
5
17%
16-30
8
33%
6
21%
31-45
4
17%
5
17%
46-60
1
4%
5
17%
61-75
5
21%
6
21%
76-90

Пропущено

32
55
13 В 1-м тайме 23
19 Во 2-м тайме 32
15 Пропускали первыми 19
19 Не пропускали 24
7
22%
7
13%
1-15
5
16%
9
16%
16-30
1
3%
7
13%
31-45
4
13%
9
16%
46-60
5
16%
9
16%
61-75
10
31%
14
25%
76-90

Результаты последних матчей

Урал
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Урал - Спартак Москва 1:3 Динамо Москва - Урал 2:3 Урал - Уфа 2:1 Зенит - Урал 3:1
Урал - Крылья Советов 0:1 ЦСКА Москва - Урал 2:2 Урал - Химки 0:1 Урал - Ахмат 0:0 Краснодар - Урал 2:1 Нижний Новгород - Урал 1:0 Урал - Рига 2:1 Dubai City - Урал 0:6 Урал - Спартак Москва 1:3 Урал - Родина Москва 2:2 Урал - Пюник 1:1 Ростов - Урал 1:4 Локомотив Москва - Урал 0:1 Урал - Сочи 1:1 Крылья Советов - Урал 1:1 Ессентуки - Урал 1:7
Рубин
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Локомотив Москва - Рубин 1:0 Рубин - Сочи 0:6 Рубин - Арсенал Тула 1:0 Енисей - Рубин 3:1
Спартак Москва - Рубин 1:1 Рубин - Краснодар 0:1 Рубин - Химки 2:3 Рубин - Крылья Советов 0:5 ЦСКА Москва - Рубин 6:1 Рубин - Ростов 1:2 Ахмат - Рубин 1:2 Рубин - Ротор 2:1 Зенит - Рубин 3:2 Рубин - Тобол 2:0 ЦСКА Москва - Рубин 1:1 Рубин - Динамо Москва 2:2 Рубин - Крылья Советов 5:0 Рубин - Динамо Батуми 2:2 Химки - Рубин 0:0 Рубин - Висла Плоцк 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 28 19 7 2 65 - 26 64
2. Динамо Москва Заявка 28 16 4 8 49 - 33 52
3. Сочи Заявка 28 16 4 8 49 - 29 52
4. ЦСКА Москва Заявка 28 14 5 9 38 - 28 47
5. Краснодар Заявка 28 13 7 8 40 - 29 46
6. Локомотив Москва Заявка 28 12 8 8 39 - 36 44
7. Крылья Советов Заявка 28 12 5 11 39 - 34 41
8. Ахмат Заявка 28 12 2 14 34 - 37 38
9. Спартак Москва Заявка 28 10 7 11 35 - 38 37
10. Ростов Заявка 28 9 8 11 45 - 46 35
11. Нижний Новгород Заявка 28 7 8 13 25 - 39 29
12. Химки Заявка 28 6 11 11 31 - 44 29
13. Рубин Заявка 28 8 5 15 33 - 51 29
14. Урал Заявка 28 6 9 13 22 - 34 27
15. Уфа Заявка 28 4 12 12 25 - 38 24
16. Арсенал Тула Заявка 28 5 8 15 28 - 55 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 15 13 1 1 43 - 15 40
2. Локомотив Москва Заявка 14 9 1 4 22 - 14 28
3. ЦСКА Москва Заявка 14 8 3 3 20 - 9 27
4. Сочи Заявка 14 8 2 4 29 - 16 26
5. Ахмат Заявка 14 8 0 6 22 - 17 24
6. Крылья Советов Заявка 14 7 3 4 25 - 14 24
7. Динамо Москва Заявка 14 7 3 4 24 - 14 24
8. Краснодар Заявка 13 7 2 4 17 - 12 23
9. Спартак Москва Заявка 14 6 4 4 21 - 16 22
10. Ростов Заявка 14 5 2 7 26 - 25 17
11. Химки Заявка 14 3 8 3 19 - 18 17
12. Рубин Заявка 14 5 2 7 18 - 23 17
13. Арсенал Тула Заявка 14 3 7 4 16 - 20 16
14. Уфа Заявка 14 2 8 4 14 - 16 14
15. Нижний Новгород Заявка 14 3 3 8 11 - 19 12
16. Урал Заявка 14 2 6 6 8 - 14 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 14 9 1 4 25 - 19 28
2. Сочи Заявка 14 8 2 4 20 - 13 26
3. Зенит Заявка 13 6 6 1 22 - 11 24
4. Краснодар Заявка 15 6 5 4 23 - 17 23
5. ЦСКА Москва Заявка 14 6 2 6 18 - 19 20
6. Ростов Заявка 14 4 6 4 19 - 21 18
7. Крылья Советов Заявка 14 5 2 7 14 - 20 17
8. Нижний Новгород Заявка 14 4 5 5 14 - 20 17
9. Локомотив Москва Заявка 14 3 7 4 17 - 22 16
10. Спартак Москва Заявка 14 4 3 7 14 - 22 15
11. Урал Заявка 14 4 3 7 14 - 20 15
12. Ахмат Заявка 14 4 2 8 12 - 20 14
13. Химки Заявка 14 3 3 8 12 - 26 12
14. Рубин Заявка 14 3 3 8 15 - 28 12
15. Уфа Заявка 14 2 4 8 11 - 22 10
16. Арсенал Тула Заявка 14 2 1 11 12 - 35 7
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Урал - Рубин от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 мая 2022, осталось 2 дня 9 часов 39 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 49
    Урал 49% (24)
    X 42.9% (21)
    Рубин 8.2% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Урал
    Ничья
    Рубин
    2.28
    3.44
    3.48
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Урал - Рубин

    Исход игры
    Урал
    49% (24)
    Ничья
    42.9% (21)
    Рубин
    8.2% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.96% (17)
    Меньше
    63.04% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    78.26% (36)
    Нет
    21.74% (10)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    38.8% (19)
    2:1 Урал
    22.4% (11)
    1:0 Урал
    16.3% (8)
    1:2 Рубин
    8.2% (4)
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