Стадион: Екатеринбург Арена
История личных встреч
Урал
Рубин
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед
15 матчей
20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 8 побед
23 матча
26.1%
21.7%
52.2%
6 побед 5 ничьих 12 побед
Первый тайм
13%
47.8%
39.2%
3 победы 11 ничьих 9 побед
Второй тайм
21.7%
43.5%
34.8%
5 побед 10 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Урал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бикфалви Эрик
|8
|0.29
|Гаджимурадов Рамазан
|2
|0.07
|Мишкич Даниэль
|2
|0.07
|Железнов Юрий
|2
|0.07
|Августиняк Рафал
|2 (1)
|0.07
|Егорычев Андрей
|1
|0.04
|Гогличидзе Лео
|1
|0.04
|Панюков Андрей
|1
|0.04
|Максименко Артём
|1
|0.04
|Адамов Арсен
|1
|0.04
|Шатов Олег
|0
|0
|Кулаков Денис
|0
|0
|Подберёзкин Вячеслав
|0
|0
|Евсеев Алексей
|0
|0
|Йовичич Бранко
|0
|0
|Кузьмичев Иван
|0
|0
Рубин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дрейер Андерс
|8 (1)
|0.29
|Лисакович Виталий
|3
|0.11
|Кварацхелия Хвича
|2
|0.07
|Ин-Бом Хван
|2
|0.07
|Бакаев Солтмурад
|2
|0.07
|Онугха Герман
|2
|0.07
|Хакшабанович Сеад
|1
|0.04
|Костюков Михаил
|1
|0.04
|Кучаев Константин
|1
|0.04
|Деспотович Джордже
|1 (1)
|0.04
|Игнатьев Владислав
|1
|0.04
|Йевтич Дарко
|1
|0.04
|Ломовицкий Александр
|1
|0.04
|Самошников Илья
|1
|0.04
|Абильдгор Оливер
|1
|0.04
|Зуев Александр
|0
|0
Карточки
Урал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Герасимов Алексей
|9
|1
|Бикфалви Эрик
|6
|1
|Мишкич Даниэль
|6
|0
|Егорычев Андрей
|6
|0
|Кузьмичев Иван
|5
|0
|Колесниченко Кирилл
|3
|1
|Гогличидзе Лео
|2
|1
|Августиняк Рафал
|3
|0
|Помазун Илья
|2
|0
|Мамин Артём
|2
|0
|Йовичич Бранко
|2
|0
|Магомадов Чингиз
|2
|0
|Адамов Арсен
|2
|0
|Гаджимурадов Рамазан
|2
|0
|Гагнидзе Лука
|2
|0
|Годзюр Ярослав
|1
|0
|Рыков Владимир
|1
|0
|Емельянов Роман
|1
|0
|Евсеев Алексей
|1
|0
|Подберёзкин Вячеслав
|1
|0
|Ибрахимай Илльдрен
|1
|0
|Агеев Михаил
|1
|0
|Железнов Юрий
|1
|0
Рубин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бегич Сильвие
|6
|1
|Абильдгор Оливер
|6
|1
|Зотов Георгий
|6
|0
|Зуев Александр
|6
|0
|Уремович Филип
|6
|0
|Кварацхелия Хвича
|6
|0
|Самошников Илья
|5
|0
|Ломовицкий Александр
|3
|1
|Ин-Бом Хван
|4
|0
|Мусаев Леон
|2
|1
|Онугха Герман
|3
|0
|Бакаев Солтмурад
|3
|0
|Шатов Олег
|2
|0
|Деспотович Джордже
|2
|0
|Лисакович Виталий
|0
|1
|Игнатьев Владислав
|1
|0
|Дюпин Юрий
|1
|0
|Йевтич Дарко
|1
|0
|Костюков Михаил
|1
|0
|Хакшабанович Сеад
|1
|0
|Игнатьев Иван
|1
|0
|Тальби Монтассар
|1
|0
|Фаттахов Ленар
|1
|0
|Нижегородов Константин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
14
5 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
21 Не забивали 19
1
11%
1
7%
1-15
1
11%
3
21%
16-30
3
33%
5
36%
31-45
2
22%
1
7%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
2
22%
2
14%
76-90
Пропущено
13
29
4 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 11
9 Не пропускали 13
1
8%
5
17%
1-15
3
23%
5
17%
16-30
0
0%
4
14%
31-45
3
23%
6
21%
46-60
2
15%
4
14%
61-75
4
31%
5
17%
76-90
Забито
15
15
9 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 6
19 Не забивали 18
3
20%
1
7%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
5
33%
1
7%
31-45
2
13%
4
27%
46-60
1
7%
3
20%
61-75
3
20%
4
27%
76-90
Пропущено
19
26
9 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
6
32%
2
8%
1-15
2
11%
4
15%
16-30
1
5%
3
12%
31-45
1
5%
3
12%
46-60
3
16%
5
19%
61-75
6
32%
9
35%
76-90
Забито
24
29
14 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 9
12 Не забивали 9
4
17%
2
7%
1-15
2
8%
5
17%
16-30
8
33%
6
21%
31-45
4
17%
5
17%
46-60
1
4%
5
17%
61-75
5
21%
6
21%
76-90
Пропущено
32
55
13 В 1-м тайме 23
19 Во 2-м тайме 32
15 Пропускали первыми 19
19 Не пропускали 24
7
22%
7
13%
1-15
5
16%
9
16%
16-30
1
3%
7
13%
31-45
4
13%
9
16%
46-60
5
16%
9
16%
61-75
10
31%
14
25%
76-90
Результаты последних матчей
Урал
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Урал - Спартак Москва 1:3 Динамо Москва - Урал 2:3 Урал - Уфа 2:1 Зенит - Урал 3:1
Урал - Крылья Советов 0:1 ЦСКА Москва - Урал 2:2 Урал - Химки 0:1 Урал - Ахмат 0:0 Краснодар - Урал 2:1 Нижний Новгород - Урал 1:0 Урал - Рига 2:1 Dubai City - Урал 0:6 Урал - Спартак Москва 1:3 Урал - Родина Москва 2:2 Урал - Пюник 1:1 Ростов - Урал 1:4 Локомотив Москва - Урал 0:1 Урал - Сочи 1:1 Крылья Советов - Урал 1:1 Ессентуки - Урал 1:7
Рубин
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Локомотив Москва - Рубин 1:0 Рубин - Сочи 0:6 Рубин - Арсенал Тула 1:0 Енисей - Рубин 3:1
Спартак Москва - Рубин 1:1 Рубин - Краснодар 0:1 Рубин - Химки 2:3 Рубин - Крылья Советов 0:5 ЦСКА Москва - Рубин 6:1 Рубин - Ростов 1:2 Ахмат - Рубин 1:2 Рубин - Ротор 2:1 Зенит - Рубин 3:2 Рубин - Тобол 2:0 ЦСКА Москва - Рубин 1:1 Рубин - Динамо Москва 2:2 Рубин - Крылья Советов 5:0 Рубин - Динамо Батуми 2:2 Химки - Рубин 0:0 Рубин - Висла Плоцк 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|28
|19
|7
|2
|65 - 26
|64
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|28
|16
|4
|8
|49 - 33
|52
|3.
|Сочи
|Заявка
|28
|16
|4
|8
|49 - 29
|52
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|28
|14
|5
|9
|38 - 28
|47
|5.
|Краснодар
|Заявка
|28
|13
|7
|8
|40 - 29
|46
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|28
|12
|8
|8
|39 - 36
|44
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|28
|12
|5
|11
|39 - 34
|41
|8.
|Ахмат
|Заявка
|28
|12
|2
|14
|34 - 37
|38
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|28
|10
|7
|11
|35 - 38
|37
|10.
|Ростов
|Заявка
|28
|9
|8
|11
|45 - 46
|35
|11.
|Нижний Новгород
|Заявка
|28
|7
|8
|13
|25 - 39
|29
|12.
|Химки
|Заявка
|28
|6
|11
|11
|31 - 44
|29
|13.
|Рубин
|Заявка
|28
|8
|5
|15
|33 - 51
|29
|14.
|Урал
|Заявка
|28
|6
|9
|13
|22 - 34
|27
|15.
|Уфа
|Заявка
|28
|4
|12
|12
|25 - 38
|24
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|28
|5
|8
|15
|28 - 55
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|43 - 15
|40
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|22 - 14
|28
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|20 - 9
|27
|4.
|Сочи
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|29 - 16
|26
|5.
|Ахмат
|Заявка
|14
|8
|0
|6
|22 - 17
|24
|6.
|Крылья Советов
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 14
|24
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|24 - 14
|24
|8.
|Краснодар
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|17 - 12
|23
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|21 - 16
|22
|10.
|Ростов
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|26 - 25
|17
|11.
|Химки
|Заявка
|14
|3
|8
|3
|19 - 18
|17
|12.
|Рубин
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|18 - 23
|17
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|16 - 20
|16
|14.
|Уфа
|Заявка
|14
|2
|8
|4
|14 - 16
|14
|15.
|Нижний Новгород
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|11 - 19
|12
|16.
|Урал
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|8 - 14
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|25 - 19
|28
|2.
|Сочи
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|20 - 13
|26
|3.
|Зенит
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|22 - 11
|24
|4.
|Краснодар
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|23 - 17
|23
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|18 - 19
|20
|6.
|Ростов
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|19 - 21
|18
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|14 - 20
|17
|8.
|Нижний Новгород
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|14 - 20
|17
|9.
|Локомотив Москва
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|17 - 22
|16
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|14 - 22
|15
|11.
|Урал
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|14 - 20
|15
|12.
|Ахмат
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|12 - 20
|14
|13.
|Химки
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|12 - 26
|12
|14.
|Рубин
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|15 - 28
|12
|15.
|Уфа
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|11 - 22
|10
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|12 - 35
|7
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Урал - Рубин
Исход игры
Урал
49% (24)
Ничья
42.9% (21)
Рубин
8.2% (4)
Тотал 2.5
Больше
36.96% (17)
Меньше
63.04% (29)
Обе команды забьют
Да
78.26% (36)
Нет
21.74% (10)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.8% (19)
2:1 Урал
22.4% (11)
1:0 Урал
16.3% (8)
1:2 Рубин
8.2% (4)
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