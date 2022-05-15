Стадион: Босуил
17' Желтая карточкаБаланта Эдер
1:0
19' ГолФрай Микаэль
40' Желтая карточкаДвомо Пьер
41' Желтая карточкаДе Лат Ричи
45' Желтая карточкаЛанг Ноа
48' Желтая карточкаСек Абдулай
1:1
49' ПенальтиВанакен Ханс
1:2
64' ГолХендри Джек
1:3
66' ГолАдамян Саркис
Ход матча
17'
19'
1:0
40'
41'
45'
48'
49'
1:1
64'
1:2
66'
1:3
30
Сек
Абдулай
19
Миёши
Коджи
80
Двомо
Пьер
38
Арун
Фарис
99
Фрай
Микаэль
77
Мата
Клинтон
20
Ванакен
Ханс
10
Ланг
Ноа
- Основной состав
- Вратарь
-
30 Сек АбдулайЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Миёши КоджиПолузащитник
-
80 Двомо ПьерПолузащитник
-
38 Арун ФарисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Фрай МикаэльНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Винс СэмюэлЗащитник
-
34 Батай ЙеллеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Приске Бриан
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Мата КлинтонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Ланг НоаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Шинтон НикВратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Вормер РудПолузащитник
-
72 Мбамба НоаПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Дост БасНападающий
-
98 Сандра СиссеНападающий
-
32 Нуса АнтониоНападающий
-
94 Abakar Sylla
-
Главный тренер: Схрёдер Альфред
История личных встреч
Антверпен
Брюгге
8 матчей
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 0 побед
9 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 9 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 7 побед
17 матчей
17.6%
29.4%
53%
3 победы 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
17.6%
41.2%
41.2%
3 победы 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
5.9%
52.9%
41.2%
1 победа 9 ничьих 7 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Антверпен
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Андерлехт - Антверпен 2:1 Антверпен - Андерлехт 0:4 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Брюгге - Антверпен 1:0
Антверпен - Серкль Брюгге 1:1 АХ Лёвен - Антверпен 0:1 Антверпен - Зульте-Варегем 1:0 Андерлехт - Антверпен 2:1 Антверпен - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Брюгге - Антверпен 4:1 Антверпен - Мехелен 1:2 Серен Юнайтед - Антверпен 0:1 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Кортрейк - Антверпен 0:2 Гент - Антверпен 0:1 Антверпен - Сент-Трейден 1:1 Остенде - Антверпен 1:2 Антверпен - Шарлеруа 3:0 Генк - Антверпен 1:1 Антверпен - Эйпен 4:2
Брюгге
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:0 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 0:2 Андерлехт - Брюгге 0:0 Брюгге - Антверпен 1:0
Остенде - Брюгге 1:3 Брюгге - Мехелен 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Брюгге 1:3 Брюгге - Генк 3:1 Остенде - Брюгге 1:3 Серен Юнайтед - Брюгге 0:5 Брюгге - Гент 0:3 Брюгге - Антверпен 4:1 Эйпен - Брюгге 1:3 Брюгге - Шарлеруа 2:0 Брюгге - Гент 1:2 Гент - Брюгге 0:1 Кортрейк - Брюгге 0:1 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Стандард - Брюгге 2:2 Брюгге - Сент-Трейден 2:0