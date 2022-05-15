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  3. Бельгия: Плей-офф за чемпионский титул

Стадион:
Антверпен
1:3
Конец матча
Брюгге
0'
17' Желтая карточка
Баланта Эдер
1:0
19' Гол
Фрай Микаэль
40' Желтая карточка
Двомо Пьер
41' Желтая карточка
Де Лат Ричи
45' Желтая карточка
Ланг Ноа
48' Желтая карточка
Сек Абдулай
1:1
49' Пенальти
Ванакен Ханс
1:2
64' Гол
Хендри Джек
1:3
66' Гол
Адамян Саркис
68' Желтая карточка
Одои Денис
77' Желтая карточка
Арун Фарис
90'+3
1
Бутез
Жан
30
Сек
Абдулай
61
Алмейда
Динис
51
William
Pacho
19
Миёши
Коджи
80
Двомо
Пьер
38
Арун
Фарис
4
Наингголан
Раджа
2
Де
Лат
Ричи
70
Саматта
Мбвана
99
Фрай
Микаэль
22
Миньоле
Симон
77
Мата
Клинтон
44
Мехеле
Брэндон
4
Нсоки
Стенли
7
Ольсен
Сков
Андреас
90
Де
Кетеларе
Шарль
3
Баланта
Эдер
20
Ванакен
Ханс
2
Соболь
Эдуард
10
Ланг
Ноа
9
Адамян
Саркис
Антверпен
3-5-2
Брюгге
3-5-2

История личных встреч

Антверпен
Брюгге

8 матчей

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 0 побед

9 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 9 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 7 побед

17 матчей

17.6%
29.4%
53%
3 победы 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

17.6%
41.2%
41.2%
3 победы 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

5.9%
52.9%
41.2%
1 победа 9 ничьих 7 побед

История матчей

ПОЗЧТ
1:0
ПДА
4:1
ПДА
1:1
ПОЗЧТ
2:1
ПОЗЧТ
0:0
ПДА
0:2
К
3:1
ПДА
0:2
К
0:1
ПДА
1:0
ПДА
2:1
ПОЗЧТ
3:2
ПОЗЧТ
0:0
ПДА
5:1
ПДА
1:1
ПДА
2:2
ПДА
1:0

Результаты последних матчей

Антверпен
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Андерлехт - Антверпен 2:1 Антверпен - Андерлехт 0:4 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Брюгге - Антверпен 1:0
Антверпен - Серкль Брюгге 1:1 АХ Лёвен - Антверпен 0:1 Антверпен - Зульте-Варегем 1:0 Андерлехт - Антверпен 2:1 Антверпен - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Брюгге - Антверпен 4:1 Антверпен - Мехелен 1:2 Серен Юнайтед - Антверпен 0:1 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Кортрейк - Антверпен 0:2 Гент - Антверпен 0:1 Антверпен - Сент-Трейден 1:1 Остенде - Антверпен 1:2 Антверпен - Шарлеруа 3:0 Генк - Антверпен 1:1 Антверпен - Эйпен 4:2
Брюгге
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:0 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 0:2 Андерлехт - Брюгге 0:0 Брюгге - Антверпен 1:0
Остенде - Брюгге 1:3 Брюгге - Мехелен 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Брюгге 1:3 Брюгге - Генк 3:1 Остенде - Брюгге 1:3 Серен Юнайтед - Брюгге 0:5 Брюгге - Гент 0:3 Брюгге - Антверпен 4:1 Эйпен - Брюгге 1:3 Брюгге - Шарлеруа 2:0 Брюгге - Гент 1:2 Гент - Брюгге 0:1 Кортрейк - Брюгге 0:1 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Стандард - Брюгге 2:2 Брюгге - Сент-Трейден 2:0
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      46'
      Ланг Ноа получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      41'
      Де Лат Ричи получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      40'
      Двомо Пьер получил желтую карточку от судьи
    • 27'
      Мата Клинтон уходит с поля. Хендри Джек выходит вместо него
    • Описание гола
      19'
      Г О О О О Л - Фрай Микаэль бьет в цель!
    • Желтая карточка
      17'
      Баланта Эдер получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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