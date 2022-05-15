Стадион: Right To Dream Park
2:1
Перерыв
1:0
3' ГолДиоманде Мохаммед
16' Желтая карточкаОфори Эбенезер
2:0
18' ГолДиоманде Мохаммед
2:1
45' ГолДжорджевич Лука
Ход матча
3'
16'
18'
45'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
1 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 1
-
4 Угловые 3
-
4 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
69 Владение мячом, % 31
Владение мячом
48
Хансен
Мадс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
48 Хансен МадсНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Марксен ЭрикЗащитник
- Нападающий
-
-
33 Leo Walta
-
-
Главный тренер: Flemming Pedersen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
30 Бабаян ЭдгарНападающий
- Запасные игроки
-
32 Хёгг ЛукасВратарь
- Защитник
-
18 Фофана АдамаПолузащитник
- Нападающий
-
2 Heron
-
-
-
Главный тренер: Ivan Prelec
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Нордшелланн
Вайле
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
87.5%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа
13 матчей
53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 1 победа
История матчей
Результаты последних матчей
Нордшелланн
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Сённерйюск - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Оденсе 1:1 Виборг - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Виборг 2:0
Вайле - Нордшелланн 0:0 Нордшелланн - Сённерйюск 2:0 Нордшелланн - Орхус 2:2 Оденсе - Нордшелланн 2:1 Копенгаген - Нордшелланн 1:0 Нордшелланн - Сённерйюск 1:1 Орхус - Нордшелланн 2:3 Нордшелланн - Раннерс 0:0 Нордшелланн - Брондбю 0:2 Нордшелланн - Хельсинборг 4:2 Нордшелланн - Люнгбю 0:0 ЦСКА Москва - Нордшелланн 1:0 Нордшелланн - Гётеборг 3:0 Нордшелланн - Виборг 1:2 Оденсе - Нордшелланн 2:0 Нордшелланн - Силькеборг 1:1
Вайле
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Вайле - Орхус 1:0 Виборг - Вайле 2:2 Митьюлланд - Вайле 3:1 Вайле - Сённерйюск 0:3
Вайле - Митьюлланд 0:1 Сённерйюск - Вайле 0:1 Вайле - Нордшелланн 0:0 Оденсе - Вайле 2:1 Вайле - Виборг 2:2 Орхус - Вайле 0:0 Вайле - Оденсе 2:0 Виборг - Вайле 2:0 Ольборг - Вайле 0:0 Вайле - Орхус 3:2 Силькеборг - Вайле 3:0 Вайле - Фредерисия 3:3 Оденсе - Вайле 0:0 Александрия - Вайле 3:0 Ягеллония - Вайле 1:1 Колдинг - Вайле 2:1