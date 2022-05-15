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  3. Дания: Суперлига. Борьба за выживание

Стадион:
Нордшелланн
2:1
Перерыв
Вайле
0'
1:0
3' Гол
Диоманде Мохаммед
16' Желтая карточка
Офори Эбенезер
2:0
18' Гол
Диоманде Мохаммед
2:1
45' Гол
Джорджевич Лука

Ход матча

3'
Диоманде Мохаммед
1:0
16'
 
Офори Эбенезер
18'
Диоманде Мохаммед
2:0
45'
2:1
Джорджевич Лука
(Эммануилидис Димитриос)

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 3
  • 4 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 69 Владение мячом, % 31

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Нордшелланн
Ничья
Вайле
2.02
3.82
34.42
Все Коэффициенты
13
Хансен
Андреас
III
23
Вилладсен
Оливер
4
Хансен
Киан
6
Кристенсен
Якоб
27
Свенссон
Даниэль
18
Бидструп
Мадс
8
Андерсен
Магнус
II
10
Диоманде
Мохаммед
48
Хансен
Мадс
9
Беньямин
Нюгрен
7
Andreas
Schjelderup
1
Брунст
Александер
20
Колингер
Денис
4
Опоку
Джером
38
Oliver
Provstgaard
44
Хенриксен
Тобиас
34
Хетеми
Лундрим
15
Офори
Эбенезер
3
Альборнос
Миико
17
Эммануилидис
Димитриос
19
Джорджевич
Лука
30
Бабаян
Эдгар
Нордшелланн
4-3-3
Вайле
3-4-3

История личных встреч

Нордшелланн
Вайле

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

87.5%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа

13 матчей

53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 1 победа

История матчей

СБЗВ
0:0
СД
2:0
СД
3:1
СД
2:2
СД
1:1
ТМС
3:1
СД
1:3
СД
2:0
К
0:2
К
2:0
СЛ
4:1
СЛ
1:1
СЛ
2:1

Результаты последних матчей

Нордшелланн
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Сённерйюск - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Оденсе 1:1 Виборг - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Виборг 2:0
Вайле - Нордшелланн 0:0 Нордшелланн - Сённерйюск 2:0 Нордшелланн - Орхус 2:2 Оденсе - Нордшелланн 2:1 Копенгаген - Нордшелланн 1:0 Нордшелланн - Сённерйюск 1:1 Орхус - Нордшелланн 2:3 Нордшелланн - Раннерс 0:0 Нордшелланн - Брондбю 0:2 Нордшелланн - Хельсинборг 4:2 Нордшелланн - Люнгбю 0:0 ЦСКА Москва - Нордшелланн 1:0 Нордшелланн - Гётеборг 3:0 Нордшелланн - Виборг 1:2 Оденсе - Нордшелланн 2:0 Нордшелланн - Силькеборг 1:1
Вайле
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Вайле - Орхус 1:0 Виборг - Вайле 2:2 Митьюлланд - Вайле 3:1 Вайле - Сённерйюск 0:3
Вайле - Митьюлланд 0:1 Сённерйюск - Вайле 0:1 Вайле - Нордшелланн 0:0 Оденсе - Вайле 2:1 Вайле - Виборг 2:2 Орхус - Вайле 0:0 Вайле - Оденсе 2:0 Виборг - Вайле 2:0 Ольборг - Вайле 0:0 Вайле - Орхус 3:2 Силькеборг - Вайле 3:0 Вайле - Фредерисия 3:3 Оденсе - Вайле 0:0 Александрия - Вайле 3:0 Ягеллония - Вайле 1:1 Колдинг - Вайле 2:1
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 47'
    Удар от ворот произведет Вайле
  • 46'
    Андреас Шельдеруп оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 46'
    Андерсен Магнус II из команды Норшеланн делает пас партнеру.
  • Угловой
    46'
    Даниэль Свенссон из команды Норшеланн разыграл угловой с правого угла.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 45'
    Эммануилидис Димитриос сделал результативную передачу.
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    • 38'
      Хенриксен Тобиас из команды Вайле делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
    • 38'
      Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
    • 37'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 37'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 37'
      Бабаян Эдгар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • Угловой
      36'
      Даниэль Свенссон из команды Норшеланн подал угловой слева.
    • 36'
      Контроль мяча: Норшеланн: 69%, Вайле: 31%.
    • 36'
      Андреас Шельдеруп из команды Норшеланн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
    • 36'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 35'
      Норшеланн выполняет удар от ворот.
    • 35'
      Эммануилидис Димитриос из команды Вайле попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.
    • 35'
      Так близко к голу! Хансен Мадс имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Александр Брюнст-Зеллнер!
    • 34'
      Андерсен Магнус II из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
    • 34'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      33'
      Судья сигнализирует, что Альборнос Миико из команды Вайле поставил подножку. Пострадал Хансен Мадс
    • 33'
      Норшеланн выполняет удар от ворот.
    • 33'
      Хетеми Лундрим из команды Вайле наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 33'
      Хенриксен Тобиас из команды Вайле делает навес прямо в штрафную.
    • 32'
      Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 32'
      Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 31'
      Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 31'
      Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 31'
      Контроль мяча: Норшеланн: 69%, Вайле: 31%.
    • 31'
      Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
    • 30'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 30'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 29'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      29'
      Беньямин Нюгрен из команды Норшеланн толкнул локтем оппонента. Это Офори Эбенезер заработал фол
    • Офсайд
      28'
      Хансен Мадс из команды Норшеланн в офсайде
    • 28'
      Вилладсен Оливер из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
    • 28'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 28'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 27'
      Эммануилидис Димитриос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
    • Фол, нарушение
      27'
      Судья сигнализирует, что Андерсен Магнус II из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Бабаян Эдгар
    • 27'
      Вайле контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      27'
      Бидструп Мадс из команды Норшеланн заходит слишком далеко, он валит Хетеми Лундрим.
    • 26'
      Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 26'
      Контроль мяча: Норшеланн: 73%, Вайле: 27%.
    • 26'
      Норшеланн выполняет удар от ворот.
    • 26'
      Какой промах! Эммануилидис Димитриос имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
    • 25'
      Oliver Provstgaard из команды Вайле делает передачу одноклубнику.
    • Угловой
      25'
      Хетеми Лундрим из команды Вайле подал угловой справа.
    • 25'
      Колингер Денис из команды Вайле сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
    • 24'
      Вайле контролирует мяч.
    • Офсайд
      23'
      Хансен Мадс из команды Норшеланн в офсайде
    • 23'
      Oliver Provstgaard выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 23'
      Беньямин Нюгрен из команды Норшеланн делает навес прямо в штрафную.
    • 23'
      Андреас Шельдеруп из команды Норшеланн делает пас партнеру.
    • 22'
      Джером Опоку выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 22'
      Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
    • 22'
      Контроль мяча: Норшеланн: 72%, Вайле: 28%.
    • Фол, нарушение
      22'
      Судья сигнализирует, что Oliver Provstgaard из команды Вайле поставил подножку. Пострадал Беньямин Нюгрен
    • 22'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 21'
      Хенриксен Тобиас из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
    • 21'
      Норшеланн выполняет удар от ворот.
    • 21'
      Шанс! Колингер Денис из команды Вайле пробил головой, но мимо
    • Угловой
      21'
      Хетеми Лундрим из команды Вайле подал угловой справа.
    • 21'
      Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • Угловой
      21'
      Хетеми Лундрим из команды Вайле подал угловой справа.
    • 20'
      Хенриксен Тобиас из команды Вайле делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
    • 19'
      Вайле контролирует мяч.
    • 19'
      Вайле контролирует мяч.
    • Описание гола
      18'
      Г О О О О Л - Мохаммед Диоманд первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!
    • 18'
      Опасность предотвращена - Колингер Денис из команды Вайле вступил в отбор удачно
    • 18'
      Отличные скиллы показывает Вилладсен Оливер, обводя своих соперников
    • 18'
      Контроль мяча: Норшеланн: 77%, Вайле: 23%.
    • 17'
      Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 17'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      15'
      Судья сигнализирует, что Офори Эбенезер из команды Вайле поставил подножку. Пострадал Беньямин Нюгрен
    • 15'
      Норшеланн выполняет удар от ворот.
    • 14'
      Контроль мяча: Норшеланн: 78%, Вайле: 22%.
    • 14'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 13'
      Александр Брюнст-Зеллнер не дал случится голу! Андерсен Магнус II должен был забивать, но Александр Брюнст-Зеллнер сделал отличный сейв
    • 13'
      Беньямин Нюгрен из команды Норшеланн делает пас партнеру.
    • 13'
      Колингер Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 13'
      Даниэль Свенссон из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
    • Угловой
      13'
      Даниэль Свенссон из команды Норшеланн разыграл угловой с правого угла.
    • 12'
      Колингер Денис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
    • 12'
      Хансен Мадс из команды Норшеланн навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
    • 11'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • Офсайд
      11'
      Хансен Мадс из команды Норшеланн в офсайде
    • 11'
      Андерсен Магнус II из команды Норшеланн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
    • 11'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 10'
      Брунст Александер взял и забрал мяч на выходе
    • 10'
      Кристенсен Якоб делает длинную передачу вперед
    • 10'
      Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 10'
      Контроль мяча: Норшеланн: 64%, Вайле: 36%.
    • 9'
      Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 9'
      Oliver Provstgaard выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 9'
      Вилладсен Оливер из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
    • 9'
      Бидструп Мадс делает длинную передачу вперед
    • 8'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 8'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 8'
      Удар от ворот произведет Вайле
    • 7'
      Хансен Мадс из команды Норшеланн навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
    • 7'
      Матч возобновится спорным мячом
    • Офсайд
      7'
      Эммануилидис Димитриос из команды Вайле в офсайде
    • 6'
      Кристенсен Якоб делает длинную передачу вперед
    • 6'
      Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 5'
      Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 5'
      Вайле контролирует мяч.
    • Описание гола
      3'
      Г О О О О Л - Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн правой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!
    • 3'
      Даниэль Свенссон из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
    • 3'
      Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 3'
      Oliver Provstgaard выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • Угловой
      3'
      Даниэль Свенссон из команды Норшеланн подал угловой справа.
    • 2'
      Беньямин Нюгрен нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 2'
      Вилладсен Оливер из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
    • 1'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 1'
      Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 1'
      Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 1'
      Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Норшеланн начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Right To Dream Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Нордшелланн
    Ничья
    Вайле
    2.02
    3.82
    34.42
    Все Коэффициенты
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