Стадион: Таммела
36' Желтая карточкаБалисо Янга
70' Желтая карточкаПеннанен Петтери
1:0
83' ГолПеннанен Петтери
Ход матча
36'
60'
70'
83'
1:0
22
Мяенпя
Аапо
13
Сийра
Тууре
49
Отенг
Эрик
16
Балисо
Янга
17
Сид
Робин
9
De
19
Овоери
Джон
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Мяенпя АапоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Сийра ТууреПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
49 Отенг ЭрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Манга ТабиЗащитник
- Полузащитник
-
14 Янтти ТеемуПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Toni Kallio
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Балисо ЯнгаПолузащитник
-
17 Сид РобинНападающий
-
9 DeНападающий
-
19 Овоери ДжонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
27 Виклеф ОскарПолузащитник
- Нападающий
-
11 Хамбо ВахидНападающий
-
-
-
Главный тренер: Daniel Norrmen
История личных встреч
Ильвес
Мариехамн
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед
21 матч
38.1%
19%
42.9%
8 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
23.8%
52.4%
23.8%
5 побед 11 ничьих 5 побед
Второй тайм
28.6%
33.3%
38.1%
6 побед 7 ничьих 8 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Ильвес
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
ХИК - Ильвес 2:1 Ильвес - СЯК Сейнайоки 3:1 Ильвес - ВПС 3:2 Оулу - Ильвес 2:2
Ильвес - КуПС 1:2 Хака - Ильвес 2:1 ХИФК - Ильвес 0:3 Ильвес - Интер Турку 0:2 СЯК Сейнайоки - Ильвес 4:2 Ильвес - ХИК 2:3 КуПС - Ильвес 2:1 Ильвес - Хонка 0:0 Ильвес - Мариехамн 2:0 Хака - Ильвес 0:1 Ильвес - ХИФК 1:0 Ильвес - Лахти 1:0 Мариехамн - Ильвес 1:0 Интер Турку - Ильвес 2:0 Хонка - Ильвес 4:1 Ильвес - Оулу 1:0
Мариехамн
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Мариехамн - КуПС 1:1 Интер Турку - Мариехамн 4:0 Мариехамн - Оулу 2:1 Мариехамн - Хонка 1:1
ХИФК - Мариехамн 1:1 Мариехамн - Лахти 0:0 Сириус - Мариехамн 3:0 Хака - Мариехамн 2:0 Мариехамн - Лахти 0:3 Мариехамн - КТП 5:1 Оулу - Мариехамн 1:2 Хонка - Мариехамн 1:1 Мариехамн - КТП 4:2 Ильвес - Мариехамн 2:0 ХИФК - Мариехамн 0:3 Хака - Мариехамн 1:2 Мариехамн - КуПС 0:1 Мариехамн - Ильвес 1:0 Мариехамн - Хонка 1:3 ХИК - Мариехамн 1:0