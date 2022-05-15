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  3. Финляндия: Вейккауслига

Стадион:
Ильвес
1:0
Конец матча
Мариехамн
0'
36' Желтая карточка
Балисо Янга
70' Желтая карточка
Пеннанен Петтери
1:0
83' Гол
Пеннанен Петтери
90'+7
1
Лейслахти
Расмус
22
Мяенпя
Аапо
5
Катц
Калле
15
Алмен
Микаэль
2
Оллила
Туомас
18
Видьеског
Аксель
8
Пеннанен
Петтери
13
Сийра
Тууре
42
Kai
Meriluoto
11
Нгуекам
Ариэль
49
Отенг
Эрик
81
Хенрикссон
Элмо
28
Ниссинен
Йири
2
Лахти
Тими
13
Кубронн
Жан-Кристоф
23
Сумусало
Микко
8
Нгамба
Альваро
6
Абубакари
Мохаммед
16
Балисо
Янга
17
Сид
Робин
9
De
19
Овоери
Джон
Ильвес
Мариехамн

История личных встреч

Ильвес
Мариехамн

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед

21 матч

38.1%
19%
42.9%
8 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

23.8%
52.4%
23.8%
5 побед 11 ничьих 5 побед

Второй тайм

28.6%
33.3%
38.1%
6 побед 7 ничьих 8 побед

История матчей

В
2:0
В
1:0
В
0:2
В
4:3
В
2:2
В
0:1
К
0:2
В
0:0
В
3:6
В
1:2
В
2:0
В
0:1
В
2:2
В
3:0
В
2:1
В
3:1
В
0:1
В
1:3
В
0:0
В
2:0
К
0:2

Результаты последних матчей

Ильвес
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
ХИК - Ильвес 2:1 Ильвес - СЯК Сейнайоки 3:1 Ильвес - ВПС 3:2 Оулу - Ильвес 2:2
Ильвес - КуПС 1:2 Хака - Ильвес 2:1 ХИФК - Ильвес 0:3 Ильвес - Интер Турку 0:2 СЯК Сейнайоки - Ильвес 4:2 Ильвес - ХИК 2:3 КуПС - Ильвес 2:1 Ильвес - Хонка 0:0 Ильвес - Мариехамн 2:0 Хака - Ильвес 0:1 Ильвес - ХИФК 1:0 Ильвес - Лахти 1:0 Мариехамн - Ильвес 1:0 Интер Турку - Ильвес 2:0 Хонка - Ильвес 4:1 Ильвес - Оулу 1:0
Мариехамн
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Мариехамн - КуПС 1:1 Интер Турку - Мариехамн 4:0 Мариехамн - Оулу 2:1 Мариехамн - Хонка 1:1
ХИФК - Мариехамн 1:1 Мариехамн - Лахти 0:0 Сириус - Мариехамн 3:0 Хака - Мариехамн 2:0 Мариехамн - Лахти 0:3 Мариехамн - КТП 5:1 Оулу - Мариехамн 1:2 Хонка - Мариехамн 1:1 Мариехамн - КТП 4:2 Ильвес - Мариехамн 2:0 ХИФК - Мариехамн 0:3 Хака - Мариехамн 1:2 Мариехамн - КуПС 0:1 Мариехамн - Ильвес 1:0 Мариехамн - Хонка 1:3 ХИК - Мариехамн 1:0
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    • Желтая карточка
      36'
      Балисо Янга получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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