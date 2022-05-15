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  3. Дания: Суперлига. Борьба за выживание

Стадион:
Оденсе
0:1
Перерыв
Сённерйюск
0'
0:1
3' Гол
Фредериксен Эмиль
23' Желтая карточка
Гартенманн Стефан
0:1
39' Не забитый пенальти
Джейбали Иссам

Ход матча

3'
0:1
Фредериксен Эмиль
23'
 
Гартенманн Стефан
39'
Джейбали Иссам
0:1

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 1 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Оденсе
Ничья
Сённерйюск
4.00
5.30
5.20
Все Коэффициенты
13
Бернат
Ханс
Кристиан
2
Микельсон
Николас
22
Mihajlo
Ivancevic
16
Шельвик
Йорген
25
Кинг
Джоэл
6
Тверсков
Йеппе
23
Клеве
Троэльс
11
Сабби
Эммануэль
29
Мадс
Фрокьяер-Йенсен
7
Джейбали
Иссам
15
Фенгер
Макс
28
Флё
Николай
12
Maxime
Soulas
2
Гартенманн
Стефан
13
Санне
Бубакарр
24
Виндерслев
Расмус
90
Альбек
Мадс
8
Корнвиг
Эмиль
5
Хенде
Марк-Даль
22
Фредериксен
Эмиль
20
Кристиансен
Петер
15
Jose
Gallegos
Оденсе
4-2-3-1
Сённерйюск
3-4-3

История личных встреч

Оденсе
Сённерйюск

25 матчей

60%
40%
15 побед 10 ничьих 0 побед

Первый тайм

92%
24%
23 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

36%
44%
20%
9 побед 11 ничьих 0 побед

23 матча

39.1%
60.9%
0 побед 9 ничьих 14 побед

Первый тайм

39.1%
60.9%
0 побед 9 ничьих 10 побед

Второй тайм

43.5%
56.5%
0 побед 10 ничьих 18 побед

48 матчей

31.3%
39.6%
29.1%
15 побед 19 ничьих 14 побед

Первый тайм

47.9%
31.3%
20.8%
23 победы 15 ничьих 10 побед

Второй тайм

18.8%
43.8%
37.4%
9 побед 21 ничья 18 побед

История матчей

К
3:0
К
1:2
СБЗВ
2:2
СД
2:2
СД
2:1
СБЗВ
2:0
СБЗВ
1:1
СД
1:1
ТМК
1:1
СД
1:1
СД
1:1
СД
2:0
СД
1:1
СД
0:0
ТМК
0:1
СД
0:0
СД
2:2
СДП
2:0
СД
2:1
СД
0:3
СД
2:2
СД
0:1
СД
1:0
СД
3:1
СД
1:2
СД
4:0
СД
0:0
СД
2:1
СД
1:1
СД
2:2
СД
1:5
СД
1:1
СД
4:1
ТМС
1:0
СД
5:0
СД
1:2
С
1:1
СЛ
0:4
СЛ
2:4
СЛ
0:2
СЛ
1:2
СЛ
1:3
СЛ
2:0
СЛ
1:1
СЛ
3:1
СЛ
1:1
СЛ
2:0
СЛ
2:0

Результаты последних матчей

Оденсе
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Оденсе - Виборг 1:1 Нордшелланн - Оденсе 1:1 Оденсе - Сённерйюск 3:0 Оденсе - Орхус 1:0
Сённерйюск - Оденсе 1:2 Орхус - Оденсе 1:2 Виборг - Оденсе 1:1 Оденсе - Вайле 2:1 Сённерйюск - Оденсе 2:2 Оденсе - Нордшелланн 2:1 Вайле - Оденсе 2:0 Оденсе - Ольборг 2:3 Сённерйюск - Оденсе 2:2 Оденсе - Митьюлланд 2:2 Копенгаген - Оденсе 2:0 Заря - Оденсе 3:2 Оденсе - Вайле 0:0 Силькеборг - Оденсе 2:0 Оденсе - Фредерисия 2:1 Оденсе - Раннерс 1:2
Сённерйюск
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Сённерйюск - Нордшелланн 1:1 Орхус - Сённерйюск 1:1 Оденсе - Сённерйюск 3:0 Вайле - Сённерйюск 0:3
Сённерйюск - Оденсе 1:2 Сённерйюск - Вайле 0:1 Сённерйюск - Орхус 2:1 Нордшелланн - Сённерйюск 2:0 Сённерйюск - Оденсе 2:2 Виборг - Сённерйюск 2:1 Сённерйюск - Раннерс 1:1 Нордшелланн - Сённерйюск 1:1 Сённерйюск - Оденсе 2:2 Брондбю - Сённерйюск 1:0 Сённерйюск - Орхус 2:3 Ольборг - Сённерйюск 0:0 Силькеборг - Сённерйюск 1:0 Хорсенс - Сённерйюск 3:1 Колдинг - Сённерйюск 0:2 Видовре - Сённерйюск 3:2
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 46'
    Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 46'
    Кинг Джоэл из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 46'
    Максим Сулас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 46'
    Клеве Троэльс из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
  • 46'
    Контроль мяча: Оденсе: 66%, Сённерйюск: 34%.
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    Лучшие коэффициенты
    Оденсе
    Ничья
    Сённерйюск
    4.00
    5.30
    5.20
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