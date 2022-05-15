Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

39' После проверки VAR судья не изменил решения - Оденсе пробьет пенальти!

38' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

38' Отличные скиллы показывает Сабби Эммануэль , обводя своих соперников

35' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Гартенманн Стефан из команды Сённерйюск

35' Гартенманн Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Какой промах! Тверсков Йеппе имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

35' Матч возобновлен

35' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

34' Гартенманн Стефан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

33' Максим Сулас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Гартенманн Стефан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

31' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Оденсе выполняет удар от ворот.

29' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Шельвик Йорген выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Матч возобновлен

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Так близко к голу! Мадс Фрокьяер-Йенсен имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Николай Фло!

27' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Максим Сулас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Флё Николай взял и забрал мяч на выходе

24' Jose Gallegos из команды Сённерйюск фолит на Сабби Эммануэль , но рефери не сигналит нарушение и призывает продолжать игру!

23' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Матч возобновлен

23' Гартенманн Стефан получает желтую карточку за неспортивное поведение

23' Матч остановлен

21' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Максим Сулас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Хенде Марк-Даль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

18' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Кинг Джоэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Сабби Эммануэль имел все шансы забить, но Николай Фло сделал отличный сейв!

16' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Матч возобновлен

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Удар от ворот произведет Сённерйюск

8' Удар от ворот произведет Сённерйюск

8' Сабби Эммануэль не смог попасть в створ ударом издали

7' Удар от ворот произведет Сённерйюск

6' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Матч возобновлен

6' Ох, нехорошо это выглядит. Фредериксен Эмиль получил травму и медбригада забирает его с поля.

5' Фредериксен Эмиль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

5' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

5' Максим Сулас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Г О О О О Л - Фредериксен Эмиль левой ногой классно пробил с лета.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Сённерйюск начинает с центра поля