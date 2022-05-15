Стадион: Nature Energy Park Зрители: 6494
1:1
Конец матча
0:1
3' ГолФредериксен Эмиль
23' Желтая карточкаГартенманн Стефан
0:1
39' Не забитый пенальтиДжейбали Иссам
1:1
62' ПенальтиСабби Эммануэль
75' Желтая карточкаШельвик Йорген
Ход матча
3'
39'
0:1
62'
1:1
75'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
7 Удары по воротам 2
-
8 Удары в створ 2
-
9 Угловые 6
-
0 Офсайды 3
-
7 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
63 Владение мячом, % 37
Владение мячом
25
Кинг
Джоэл
15
Фенгер
Макс
28
Флё
Николай
90
Альбек
Мадс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Кинг ДжоэлЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Фенгер МаксНападающий
- Запасные игроки
-
30 Манде СаюбаВратарь
-
24 Эстрём РобинЗащитник
- Полузащитник
-
14 Томасен ЙенсПолузащитник
-
20 Окосун АйоПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Andreas Alm
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
28 Флё НиколайВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
90 Альбек МадсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Йенсен ИсакНападающий
-
Главный тренер: Henrik Hansen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Оденсе
Сённерйюск
25 матчей
60%
40%
15 побед 10 ничьих 0 побед
Первый тайм
92%
24%
23 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
36%
44%
20%
9 побед 11 ничьих 0 побед
23 матча
39.1%
60.9%
0 побед 9 ничьих 14 побед
Первый тайм
39.1%
60.9%
0 побед 9 ничьих 10 побед
Второй тайм
43.5%
56.5%
0 побед 10 ничьих 18 побед
48 матчей
31.3%
39.6%
29.1%
15 побед 19 ничьих 14 побед
Первый тайм
47.9%
31.3%
20.8%
23 победы 15 ничьих 10 побед
Второй тайм
18.8%
43.8%
37.4%
9 побед 21 ничья 18 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Оденсе
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Оденсе - Виборг 1:1 Нордшелланн - Оденсе 1:1 Оденсе - Сённерйюск 3:0 Оденсе - Орхус 1:0
Сённерйюск - Оденсе 1:2 Орхус - Оденсе 1:2 Виборг - Оденсе 1:1 Оденсе - Вайле 2:1 Сённерйюск - Оденсе 2:2 Оденсе - Нордшелланн 2:1 Вайле - Оденсе 2:0 Оденсе - Ольборг 2:3 Сённерйюск - Оденсе 2:2 Оденсе - Митьюлланд 2:2 Копенгаген - Оденсе 2:0 Заря - Оденсе 3:2 Оденсе - Вайле 0:0 Силькеборг - Оденсе 2:0 Оденсе - Фредерисия 2:1 Оденсе - Раннерс 1:2
Сённерйюск
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Сённерйюск - Нордшелланн 1:1 Орхус - Сённерйюск 1:1 Оденсе - Сённерйюск 3:0 Вайле - Сённерйюск 0:3
Сённерйюск - Оденсе 1:2 Сённерйюск - Вайле 0:1 Сённерйюск - Орхус 2:1 Нордшелланн - Сённерйюск 2:0 Сённерйюск - Оденсе 2:2 Виборг - Сённерйюск 2:1 Сённерйюск - Раннерс 1:1 Нордшелланн - Сённерйюск 1:1 Сённерйюск - Оденсе 2:2 Брондбю - Сённерйюск 1:0 Сённерйюск - Орхус 2:3 Ольборг - Сённерйюск 0:0 Силькеборг - Сённерйюск 1:0 Хорсенс - Сённерйюск 3:1 Колдинг - Сённерйюск 0:2 Видовре - Сённерйюск 3:2