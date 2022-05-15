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  3. Дания: Суперлига. Борьба за выживание

Стадион: Зрители: 6494
Оденсе
1:1
Конец матча
Сённерйюск
0'
0:1
3' Гол
Фредериксен Эмиль
23' Желтая карточка
Гартенманн Стефан
0:1
39' Не забитый пенальти
Джейбали Иссам
1:1
62' Пенальти
Сабби Эммануэль
75' Желтая карточка
Шельвик Йорген
90'+6

Ход матча

3'
0:1
Фредериксен Эмиль
23'
 
Гартенманн Стефан
39'
Джейбали Иссам
0:1
62'
Сабби Эммануэль
1:1
63'
 
Йенсен Исак
Фредериксен Эмиль
69'
 
Хассан Рилван
Jose Gallegos
69'
 
Томсен Николай
Корнвиг Эмиль
69'
Свеннсен Сандер
Клеве Троэльс
 
75'
Шельвик Йорген
 
84'
 
Тайво Абдулрахман
Кристиансен Петер
84'
 
Схаутен Робин
Альбек Мадс
86'
Jakob Martinsen
Сабби Эммануэль
 
86'
Окосун Айо
Мадс Фрокьяер-Йенсен
 
86'
Кадри Башким
Фенгер Макс
 
90'
Томасен Йенс
Тверсков Йеппе
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 2
  • 8 Удары в створ 2
  • 9 Угловые 6
  • 0 Офсайды 3
  • 7 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

13
Бернат
Ханс
Кристиан
2
Микельсон
Николас
22
Mihajlo
Ivancevic
16
Шельвик
Йорген
25
Кинг
Джоэл
6
Тверсков
Йеппе
23
Клеве
Троэльс
11
Сабби
Эммануэль
29
Мадс
Фрокьяер-Йенсен
7
Джейбали
Иссам
15
Фенгер
Макс
28
Флё
Николай
12
Maxime
Soulas
2
Гартенманн
Стефан
13
Санне
Бубакарр
24
Виндерслев
Расмус
90
Альбек
Мадс
8
Корнвиг
Эмиль
5
Хенде
Марк-Даль
22
Фредериксен
Эмиль
20
Кристиансен
Петер
15
Jose
Gallegos
Оденсе
4-2-3-1
Сённерйюск
3-4-3

История личных встреч

Оденсе
Сённерйюск

25 матчей

60%
40%
15 побед 10 ничьих 0 побед

Первый тайм

92%
24%
23 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

36%
44%
20%
9 побед 11 ничьих 0 побед

23 матча

39.1%
60.9%
0 побед 9 ничьих 14 побед

Первый тайм

39.1%
60.9%
0 побед 9 ничьих 10 побед

Второй тайм

43.5%
56.5%
0 побед 10 ничьих 18 побед

48 матчей

31.3%
39.6%
29.1%
15 побед 19 ничьих 14 побед

Первый тайм

47.9%
31.3%
20.8%
23 победы 15 ничьих 10 побед

Второй тайм

18.8%
43.8%
37.4%
9 побед 21 ничья 18 побед

История матчей

К
3:0
К
1:2
СБЗВ
2:2
СД
2:2
СД
2:1
СБЗВ
2:0
СБЗВ
1:1
СД
1:1
ТМК
1:1
СД
1:1
СД
1:1
СД
2:0
СД
1:1
СД
0:0
ТМК
0:1
СД
0:0
СД
2:2
СДП
2:0
СД
2:1
СД
0:3
СД
2:2
СД
0:1
СД
1:0
СД
3:1
СД
1:2
СД
4:0
СД
0:0
СД
2:1
СД
1:1
СД
2:2
СД
1:5
СД
1:1
СД
4:1
ТМС
1:0
СД
5:0
СД
1:2
С
1:1
СЛ
0:4
СЛ
2:4
СЛ
0:2
СЛ
1:2
СЛ
1:3
СЛ
2:0
СЛ
1:1
СЛ
3:1
СЛ
1:1
СЛ
2:0
СЛ
2:0

Результаты последних матчей

Оденсе
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Оденсе - Виборг 1:1 Нордшелланн - Оденсе 1:1 Оденсе - Сённерйюск 3:0 Оденсе - Орхус 1:0
Сённерйюск - Оденсе 1:2 Орхус - Оденсе 1:2 Виборг - Оденсе 1:1 Оденсе - Вайле 2:1 Сённерйюск - Оденсе 2:2 Оденсе - Нордшелланн 2:1 Вайле - Оденсе 2:0 Оденсе - Ольборг 2:3 Сённерйюск - Оденсе 2:2 Оденсе - Митьюлланд 2:2 Копенгаген - Оденсе 2:0 Заря - Оденсе 3:2 Оденсе - Вайле 0:0 Силькеборг - Оденсе 2:0 Оденсе - Фредерисия 2:1 Оденсе - Раннерс 1:2
Сённерйюск
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Сённерйюск - Нордшелланн 1:1 Орхус - Сённерйюск 1:1 Оденсе - Сённерйюск 3:0 Вайле - Сённерйюск 0:3
Сённерйюск - Оденсе 1:2 Сённерйюск - Вайле 0:1 Сённерйюск - Орхус 2:1 Нордшелланн - Сённерйюск 2:0 Сённерйюск - Оденсе 2:2 Виборг - Сённерйюск 2:1 Сённерйюск - Раннерс 1:1 Нордшелланн - Сённерйюск 1:1 Сённерйюск - Оденсе 2:2 Брондбю - Сённерйюск 1:0 Сённерйюск - Орхус 2:3 Ольборг - Сённерйюск 0:0 Силькеборг - Сённерйюск 1:0 Хорсенс - Сённерйюск 3:1 Колдинг - Сённерйюск 0:2 Видовре - Сённерйюск 3:2
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