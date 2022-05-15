Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Mihajlo Ivancevic предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Максим Сулас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Шельвик Йорген выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Сабби Эммануэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

44' Корнвиг Эмиль из команды Сённерйюск сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

44' Игрок из команды Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

44' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' СПАСЕНО - Джейбали Иссам пробил пенальти, но Николай Фло отбивает!

39' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

39' После проверки VAR судья не изменил решения - Оденсе пробьет пенальти!

38' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

38' Отличные скиллы показывает Сабби Эммануэль , обводя своих соперников

35' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Гартенманн Стефан из команды Сённерйюск

35' Гартенманн Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Какой промах! Тверсков Йеппе имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

35' Матч возобновлен

35' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

34' Гартенманн Стефан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

33' Максим Сулас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Гартенманн Стефан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

31' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Оденсе выполняет удар от ворот.

29' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Шельвик Йорген выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Матч возобновлен

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Так близко к голу! Мадс Фрокьяер-Йенсен имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Николай Фло!

27' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Максим Сулас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Флё Николай взял и забрал мяч на выходе

24' Jose Gallegos из команды Сённерйюск фолит на Сабби Эммануэль , но рефери не сигналит нарушение и призывает продолжать игру!

23' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Матч возобновлен

23' Гартенманн Стефан получает желтую карточку за неспортивное поведение

23' Матч остановлен

21' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Максим Сулас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Хенде Марк-Даль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

18' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Кинг Джоэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Сабби Эммануэль имел все шансы забить, но Николай Фло сделал отличный сейв!

16' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Матч возобновлен

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Удар от ворот произведет Сённерйюск

8' Удар от ворот произведет Сённерйюск

8' Сабби Эммануэль не смог попасть в створ ударом издали

7' Удар от ворот произведет Сённерйюск

6' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Матч возобновлен

6' Ох, нехорошо это выглядит. Фредериксен Эмиль получил травму и медбригада забирает его с поля.

5' Фредериксен Эмиль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

5' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

5' Максим Сулас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Г О О О О Л - Фредериксен Эмиль левой ногой классно пробил с лета.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Сённерйюск начинает с центра поля