  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция: Аллсвенскан

Стадион:
Хаммарбю
3:2
Второй тайм: 75'
АИК
0'
0:1
9' Гол
Бауи Набиль
1:1
32' Гол
Людвигсон Густав
2:1
40' Гол
Джазе Моханад
2:1
60' Не забитый пенальти
Боянич Дарьян
63' Желтая карточка
Фенгер Мадс
2:2
63' Пенальти
Ларссон Себастьян
69' Желтая карточка
Куртулус Эдвин
72' Желтая карточка
Папаяннопулос Сотирис
3:2
72' Гол
Бесара Нахир
75'

Ход матча

9'
0:1
Бауи Набиль
(Стефанелли Николас)
32'
Людвигсон Густав
(Бесара Нахир)
1:1
40'
Джазе Моханад
2:1
46'
 
Бьорнстрем Аксель
Zachary Elbouzedi
57'
 
Amar Abdirahman Ahmed
Josafat Mendes
60'
Боянич Дарьян
2:1
63'
Фенгер Мадс
 
63'
2:2
Ларссон Себастьян
65'
Андерсен Йеппе
Боянич Дарьян
 
69'
Куртулус Эдвин
 
72'
 
Папаяннопулос Сотирис
72'
Бесара Нахир
3:2

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 8
  • 79 Владение мячом, % 21
Лучшие коэффициенты
Хаммарбю
Ничья
АИК
3.30
4.89
3.28
Все Коэффициенты
24
Довин
Оливер
21
Куртулус
Эдвин
4
Мадьяр
Ричард
13
Фенгер
Мадс
5
Джазе
Моханад
20
Бесара
Нахир
18
Садику
Лорет
6
Боянич
Дарьян
15
Лахдо
Майкель
16
Людвигсон
Густав
44
Williot
Swedberg
23
Яношевич
Будимир
2
Josafat
Mendes
5
Милошевич
Александер
4
Папаяннопулос
Сотирис
25
Оума
Эрик
20
Zachary
Elbouzedi
8
Хуссейн
Билаль
7
Ларссон
Себастьян
9
Стефанелли
Николас
10
Бауи
Набиль
19
Ларссон
Джордан
Хаммарбю
4-3-3
АИК
4-4-2

История личных встреч

Хаммарбю
АИК

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
66.7%
5 побед 6 ничьих 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 7 побед

21 матч

33.3%
19%
47.7%
7 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

14.3%
52.4%
33.3%
3 победы 11 ничьих 7 побед

Второй тайм

23.8%
42.9%
33.3%
5 побед 9 ничьих 7 побед

История матчей

А
1:0
А
2:0
К
3:2
А
3:0
А
0:2
А
2:1
А
2:0
А
1:0
А
0:1
А
1:1
А
1:2
А
0:0
А
0:3
К
1:1
А
1:0
А
2:0
К
1:2
А
1:2
А
1:0
А
2:2
А
1:1

Результаты последних матчей

Хаммарбю
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Кальмар - Хаммарбю 2:0 Хаммарбю - Мальмё 0:0 Сириус - Хаммарбю 0:3 Дегерфорс - Хаммарбю 0:1
Хаммарбю - Мьельбю 2:0 Сундсвалль - Хаммарбю 1:5 Хаммарбю - Хельсинборг 2:1 ХИК - Хаммарбю 2:2 Хаммарбю - Эльфсборг 1:0 Хаммарбю - Норрчёпинг 3:2 Хаммарбю - Хеккен 4:0 Иттерхугдаль - Хаммарбю 1:6 Хаммарбю - Фалькенберг 2:1 Хаммарбю - Мольде 1:3 Хаммарбю - Велес II 5:0 Хаммарбю - Гётеборг 2:0 Сириус - Хаммарбю 1:3 Хаммарбю - Кальмар 5:3 Хальмстад - Хаммарбю 0:0 Дегерфорс - Хаммарбю 1:4
АИК
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
АИК - Мальмё 2:0 АИК - Гётеборг 1:0 Сундсвалль - АИК 0:2 АИК - Юргорден 1:0
АИК - Варберг БоИС 1:0 Мальмё - АИК 3:0 АИК - Норрчёпинг 1:0 Хеккен - АИК 4:2 АИК - Йёнчёпинг 2:1 Мальмё - АИК 3:2 АИК - Эребру 1:1 Эскилсминне - АИК 0:4 АИК - Сандвикен 2:2 АИК - Эргрюте 2:0 АИК - Сундсвалль 3:0 АИК - Тебю 0:0 АИК - Дегерфорс 3:2 АИК - Соллентуна 1:2 АИК - Сириус 4:2 Эльфсборг - АИК 2:4
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Джазе Моханад бьет в цель!
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Людвигсон Густав бьет в цель!
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Бауи Набиль бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Хаммарбю
    Ничья
    АИК
    3.30
    4.89
    3.28
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Хаммарбю 3:2 АИК онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Хаммарбю
    АИК
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000 рублей новым игрокам
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     