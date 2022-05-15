Стадион: Теле2 Арена Зрители: 28756
0:1
9' ГолБауи Набиль
1:1
32' ГолЛюдвигсон Густав
2:1
40' ГолДжазе Моханад
2:1
60' Не забитый пенальтиБоянич Дарьян
63' Желтая карточкаФенгер Мадс
2:2
64' ПенальтиЛарссон Себастьян
69' Желтая карточкаКуртулус Эдвин
72' Желтая карточкаПапаяннопулос Сотирис
3:2
72' ГолБесара Нахир
73' Желтая карточкаЯношевич Будимир
3:3
84' ГолБауи Набиль
89' Желтая карточкаБьорнстрем Аксель
Ход матча
9'
32'
1:1
40'
2:1
60'
2:1
63'
64'
69'
72'
3:2
73'
84'
3:3
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 6
-
7 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 12
-
78 Владение мячом, % 22
24
Довин
Оливер
13
Фенгер
Мадс
20
Бесара
Нахир
18
Садику
Лорет
- Основной состав
-
24 Довин ОливерВратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Фенгер МадсЗащитник
- Защитник
-
20 Бесара НахирПолузащитник
-
18 Садику ЛоретПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Халили АбдулПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Marti Cifuentes
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Оума ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бауи НабильНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Айяри ЯсинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Bartosz Grzelak
История личных встреч
Хаммарбю
АИК
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
66.7%
5 побед 6 ничьих 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 7 побед
21 матч
33.3%
19%
47.7%
7 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
14.3%
52.4%
33.3%
3 победы 11 ничьих 7 побед
Второй тайм
23.8%
42.9%
33.3%
5 побед 9 ничьих 7 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Хаммарбю
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Кальмар - Хаммарбю 2:0 Хаммарбю - Мальмё 0:0 Сириус - Хаммарбю 0:3 Дегерфорс - Хаммарбю 0:1
Хаммарбю - Мьельбю 2:0 Сундсвалль - Хаммарбю 1:5 Хаммарбю - Хельсинборг 2:1 ХИК - Хаммарбю 2:2 Хаммарбю - Эльфсборг 1:0 Хаммарбю - Норрчёпинг 3:2 Хаммарбю - Хеккен 4:0 Иттерхугдаль - Хаммарбю 1:6 Хаммарбю - Фалькенберг 2:1 Хаммарбю - Мольде 1:3 Хаммарбю - Велес II 5:0 Хаммарбю - Гётеборг 2:0 Сириус - Хаммарбю 1:3 Хаммарбю - Кальмар 5:3 Хальмстад - Хаммарбю 0:0 Дегерфорс - Хаммарбю 1:4
АИК
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
АИК - Мальмё 2:0 АИК - Гётеборг 1:0 Сундсвалль - АИК 0:2 АИК - Юргорден 1:0
АИК - Варберг БоИС 1:0 Мальмё - АИК 3:0 АИК - Норрчёпинг 1:0 Хеккен - АИК 4:2 АИК - Йёнчёпинг 2:1 Мальмё - АИК 3:2 АИК - Эребру 1:1 Эскилсминне - АИК 0:4 АИК - Сандвикен 2:2 АИК - Эргрюте 2:0 АИК - Сундсвалль 3:0 АИК - Тебю 0:0 АИК - Дегерфорс 3:2 АИК - Соллентуна 1:2 АИК - Сириус 4:2 Эльфсборг - АИК 2:4