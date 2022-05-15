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  3. Швеция: Аллсвенскан

Стадион:
Хеккен
3:1
Конец матча
Кальмар
0'
0:1
2' Гол в свои ворота
Kristoffer Lund Hansen
35' Желтая карточка
Густафссон Карл
1:1
38' Гол
Рюгор Миккель
39' Желтая карточка
Густафссон Самуэль
2:1
59' Гол
Еремеефф Александер
83' Желтая карточка
Фридрих Рикардо
3:1
83' Пенальти
Еремеефф Александер
86' Желтая карточка
Бергквист Дуг
90'+7
26
Абрахамссон
Петер
12
Фридрикссон
Вальгейр-Люнддаль
3
Хаммар
Юхан
5
Ховланд
Эвен
25
Kristoffer
Lund
Hansen
17
Берггрен
Густав
18
Рюгор
Миккель
11
Густафссон
Самуэль
7
Бенгтссон
Лео
9
Еремеефф
Александер
19
Удденес
Оскар
1
Фридрих
Рикардо
2
Линдаль
Аксель
39
Саетра
Ларс
6
Шёстедт
Расмус
3
Олафссон
Давид-Кристьян
20
Берг
Оливер
17
Густафссон
Карл
29
Ромариньо
Перейра
26
Бакман
Виктор
9
Янссон
Исак
14
Шамун
Ноа
Хеккен
4-3-3
Кальмар
4-3-3

История личных встреч

Хеккен
Кальмар

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

30.8%
53.8%
15.4%
4 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

84.6%
30.8%
11 побед 4 ничьи 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 5 побед

26 матчей

42.3%
23.1%
34.6%
11 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

15.4%
57.7%
26.9%
4 победы 15 ничьих 7 побед

Второй тайм

42.3%
38.5%
19.2%
11 побед 10 ничьих 5 побед

История матчей

А
1:4
А
2:3
А
0:0
А
0:2
А
1:1
А
1:0
А
1:2
А
1:0
А
2:0
А
0:1
А
2:3
А
1:1
А
3:0
А
0:1
А
2:3
А
4:1
А
0:1
А
0:0
А
1:2
А
3:1
А
1:2
А
2:0
А
1:3
А
1:1
А
0:0
А
2:1

Результаты последних матчей

Хеккен
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Вернаму - Хеккен 1:2 Хеккен - Варберг БоИС 3:1 Хельсинборг - Хеккен 1:1 Норрчёпинг - Хеккен 1:1
Хеккен - Гётеборг 0:2 Дегерфорс - Хеккен 1:2 Хеккен - АИК 4:2 Волеренга - Хеккен 3:3 Хеккен - Одд 1:2 Хеккен - Утсиктенс 4:3 Хаммарбю - Хеккен 4:0 Хеккен - Фалькенберг 5:0 Иттерхугдаль - Хеккен 0:13 Хеккен - Сарпсборг-08 0:0 Хеккен - Краснодар 1:2 Хеккен - Ростов 0:0 Хеккен - Фредрикстад 2:3 Хеккен - Норрбю 2:1 Хеккен - Юргорден 0:1 Сириус - Хеккен 3:0
Кальмар
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Кальмар - Хаммарбю 2:0 Гётеборг - Кальмар 1:2 Кальмар - Норрчёпинг 1:2 Сундсвалль - Кальмар 1:0
Кальмар - Дегерфорс 2:0 Варберг БоИС - Кальмар 0:3 Кальмар - Мальмё 0:1 Кальмар - Вернаму 3:0 Мьельбю - Кальмар 3:1 Кальмар - Юргорден 0:2 Кальмар - Сириус 2:0 Сильвия - Кальмар 0:2 Кальмар - Треллеборг 2:1 Эстер - Кальмар 0:0 Нествед - Кальмар 3:1 Хаммарбю - Кальмар 5:3 Кальмар - Мальмё 0:1 Эребру - Кальмар 1:2 Кальмар - Норрчёпинг 1:0 Хеккен - Кальмар 1:4
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      39'
      Густафссон Самуэль получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      38'
      Г О О О О Л - Рюгор Миккель бьет в цель!
    • Желтая карточка
      35'
      Густафссон Карл получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      2'
      Г О О О О Л - Kristoffer Lund Hansen уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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