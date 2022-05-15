Стадион: Бравида Арена
0:1
2' Гол в свои воротаKristoffer Lund Hansen
35' Желтая карточкаГустафссон Карл
1:1
38' ГолРюгор Миккель
39' Желтая карточкаГустафссон Самуэль
2:1
59' ГолЕремеефф Александер
83' Желтая карточкаФридрих Рикардо
3:1
83' ПенальтиЕремеефф Александер
86' Желтая карточкаБергквист Дуг
Ход матча
2'
35'
38'
1:1
59'
83'
83'
84'
86'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 4
-
5 Угловые 6
-
2 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 10
-
42 Владение мячом, % 58
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
27 Amane Romeo
-
Главный тренер: Пер-Матиас Хогмо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
39 Саетра ЛарсЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Берг ОливерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Шамун НоаНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Эльм РасмусПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Leon Isa
-
-
Главный тренер: Рюдстрём Хенрик
История личных встреч
Хеккен
Кальмар
13 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
30.8%
53.8%
15.4%
4 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
84.6%
30.8%
11 побед 4 ничьи 0 побед
13 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 5 побед
26 матчей
42.3%
23.1%
34.6%
11 побед 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
15.4%
57.7%
26.9%
4 победы 15 ничьих 7 побед
Второй тайм
42.3%
38.5%
19.2%
11 побед 10 ничьих 5 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Хеккен
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Вернаму - Хеккен 1:2 Хеккен - Варберг БоИС 3:1 Хельсинборг - Хеккен 1:1 Норрчёпинг - Хеккен 1:1
Хеккен - Гётеборг 0:2 Дегерфорс - Хеккен 1:2 Хеккен - АИК 4:2 Волеренга - Хеккен 3:3 Хеккен - Одд 1:2 Хеккен - Утсиктенс 4:3 Хаммарбю - Хеккен 4:0 Хеккен - Фалькенберг 5:0 Иттерхугдаль - Хеккен 0:13 Хеккен - Сарпсборг-08 0:0 Хеккен - Краснодар 1:2 Хеккен - Ростов 0:0 Хеккен - Фредрикстад 2:3 Хеккен - Норрбю 2:1 Хеккен - Юргорден 0:1 Сириус - Хеккен 3:0
Кальмар
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Кальмар - Хаммарбю 2:0 Гётеборг - Кальмар 1:2 Кальмар - Норрчёпинг 1:2 Сундсвалль - Кальмар 1:0
Кальмар - Дегерфорс 2:0 Варберг БоИС - Кальмар 0:3 Кальмар - Мальмё 0:1 Кальмар - Вернаму 3:0 Мьельбю - Кальмар 3:1 Кальмар - Юргорден 0:2 Кальмар - Сириус 2:0 Сильвия - Кальмар 0:2 Кальмар - Треллеборг 2:1 Эстер - Кальмар 0:0 Нествед - Кальмар 3:1 Хаммарбю - Кальмар 5:3 Кальмар - Мальмё 0:1 Эребру - Кальмар 1:2 Кальмар - Норрчёпинг 1:0 Хеккен - Кальмар 1:4