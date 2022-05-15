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  3. Швеция: Суперэттан
Эстерсунд
1:3
Конец матча
Браге
0'
0:1
45' Гол
Тамими Джонатан
51' Желтая карточка
Хеллберг Сет
1:1
52' Гол
Хёрберг Феликс
68' Желтая карточка
Хёрберг Феликс
78' Желтая карточка
Вейлид Сесар
1:2
81' Гол
Перссон Хоаким
1:3
90' Гол
Карлберг Дуглас
90'+5
30
Andrew
Mills1
20
Хёрберг
Феликс
4
Peter
Amoran
18
Miroslav
Mazur
2
Вейлид
Сесар
13
Фрицсон
Людвиг
6
Досис
Николаос
26
Chovanie
Amatkarijo
21
Кроон
Симон
7
Andre
Oesterholm
29
Карлссон
Грач
Себастьян
1
Фродиг
Виктор
22
Тамими
Джонатан
2
Зеттерстрём
Александр
5
Редин
Понтус
23
Christopher
Redenstrand
12
Johan
Arvidsson
8
Хеллберг
Сет
21
Henry
Sletsjoee
7
Перссон
Хоаким
10
Сёдерберг
Никлас
9
Карлберг
Дуглас
Эстерсунд
4-2-3-1
Браге
4-4-2

История личных встреч

Эстерсунд
Браге

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

С
1:0
С
0:0
ПД
2:1
ПД
0:2

Результаты последних матчей

Эстерсунд
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Эребру - Эстерсунд 1:0 Хальмстад - Эстерсунд 2:0 Эстерсунд - Далкурд 1:0 Треллеборг - Эстерсунд 1:1
Вестерос - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Сковде АИК 2:3 Эстерсунд - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Дегерфорс 0:1 Гётеборг - Эстерсунд 4:0 Эстерсунд - Мьельбю 0:2 АИК - Эстерсунд 3:0 Варберг БоИС - Эстерсунд 3:0 Эстерсунд - Хеккен 1:1 Хаммарбю - Эстерсунд 4:3 Эстерсунд - Мальмё 0:3 Хальмстад - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Юргорден 0:3 Эребру - Эстерсунд 2:0 Эстерсунд - Эльфсборг 3:1
Браге
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Браге - Эргрюте 4:0 Треллеборг - Браге 2:2 Браге - Броммапойкарна 3:1 Браге - Йёнчёпинг 1:2
Эстер - Браге 1:2 Браге - Эребру 3:0 Сириус - Браге 3:3 Браге - Броммапойкарна 1:2 Хальмстад - Браге 0:1 Юргорден - Браге 1:0 Фалькенберг - Браге 1:2 Браге - Вернаму 3:1 Браге - Акрополис 2:0 Хельсинборг - Браге 3:0 Браге - Сундсвалль 0:0 Норрбю - Браге 2:3 Браге - Эстер 2:2 Браге - Васалунд 3:0 Йёнчёпинг - Браге 0:0 Браге - ГАИС 1:4
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    • Желтая карточка
      51'
      Хеллберг Сет получил желтую карточку от судьи
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      46'
      Г О О О О Л - Тамими Джонатан бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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