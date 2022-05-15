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  4. Премьер-лига 2021-2022

РОССИЯ: Премьер-лига

2021-2022

Стадион:
Спартак Москва
 
Позже
Зенит
Прогнозы 157
Спартак Москва 22.3% (35)
X 27.4% (43)
Зенит 50.3% (79)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Спартак Москва
Ничья
Зенит
4.40
4.41
1.89
Все Коэффициенты
Новости
Спартак Москва
Зенит

История личных встреч

Спартак Москва
Зенит

13 матчей

53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.8%
69.2%
7 побед 9 ничьих 0 побед

19 матчей

21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 15 побед

Первый тайм

42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 11 побед

Второй тайм

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 10 побед

32 матча

21.9%
31.3%
46.8%
7 побед 10 ничьих 15 побед

Первый тайм

18.8%
46.9%
34.3%
6 побед 15 ничьих 11 побед

Второй тайм

21.9%
46.9%
31.2%
7 побед 15 ничьих 10 побед

История матчей

ПЛ
7:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
К
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
КПП
0:3
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
5:1
ПЛ
2:1
ПЛ
4:2
ПЛ
5:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
4:2
ПЛ
4:2
ТМС
3:4
ПЛ
2:4
ПЛ
5:0
ПЛ
2:3
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соболев Александр Сергеевич 8 (4) 0.29
Промес Куинси 6 (1) 0.21
Николсон Шамар 5 0.18
Понсе Эсекель 4 0.14
Зобнин Роман 3 0.11
Мозес Виктор 2 0.07
Литвинов Руслан 2 0.07
Джикия Георгий 1 0.04
Жиго Самуэль 1 0.04
Мартинс Кристофер 1 0.04
Умяров Наиль 1 0.04
Айртон Лукас 1 0.04
Бакаев Зелимхан 0 0
Игнатов Михаил 0 0
Ломовицкий Александр 0 0
Рассказов Николай 0 0
Крал Алекс 0 0
Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дзюба Артём 11 (1) 0.39
Малком Филипе 8 0.29
Клаудиньо 8 (1) 0.29
Ерохин Александр 7 0.25
Азмун Сердар 7 (1) 0.25
Алберто Юри 4 0.14
Мостовой Андрей 4 0.14
Сутормин Алексей 4 (4) 0.14
Вендел Маркус 3 0.11
Круговой Данил 2 0.07
Ракицкий Ярослав 1 0.04
Оздоев Магомед 1 0.04
Чистяков Дмитрий 1 0.04
Кузяев Далер 0 0
Караваев Вячеслав 0 0
Барриос Вилмар 0 0
Дуглас Сантос 0 0

Карточки

Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соболев Александр Сергеевич 7 1
Кофрие Максимилиано 5 2
Жиго Самуэль 8 0
Умяров Наиль 7 0
Рассказов Николай 5 1
Бакаев Зелимхан 6 0
Айртон Лукас 5 0
Джикия Георгий 4 0
Мартинс Кристофер 4 0
Литвинов Руслан 2 1
Мозес Виктор 3 0
Игнатов Михаил 2 0
Хендрикс Йоррит 2 0
Зобнин Роман 2 0
Селихов Александр 2 0
Мирзов Резиуан 1 0
Промес Куинси 1 0
Чернов Никита 1 0
Ларссон Джордан 1 0
Николсон Шамар 1 0
Зенит
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кузяев Далер 7 1
Вендел Маркус 4 1
Азмун Сердар 3 1
Клаудиньо 3 1
Ракицкий Ярослав 4 0
Барриос Вилмар 4 0
Чистяков Дмитрий 3 0
Малком Филипе 3 0
Ерохин Александр 2 0
Ловрен Деян 2 0
Сутормин Алексей 2 0
Круговой Данил 2 0
Оздоев Магомед 1 0
Караваев Вячеслав 1 0
Дуглас Сантос 1 0
Мостовой Андрей 1 0
Адамов Арсен 1 0
Алберто Юри 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
23
6 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 9
15 Не забивали 17
2
10%
1
4%
1-15
3
14%
3
13%
16-30
1
5%
8
35%
31-45
4
19%
0
0%
46-60
5
24%
3
13%
61-75
6
29%
8
35%
76-90

Пропущено

16
10
8 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 8
2
13%
0
0%
1-15
5
31%
1
10%
16-30
1
6%
1
10%
31-45
2
13%
1
10%
46-60
2
13%
3
30%
61-75
4
25%
4
40%
76-90

Забито

14
43
8 В 1-м тайме 22
6 Во 2-м тайме 21
6 Забивали первыми 12
18 Не забивали 13
1
7%
5
12%
1-15
4
29%
4
9%
16-30
3
21%
13
30%
31-45
1
7%
6
14%
46-60
2
14%
4
9%
61-75
3
21%
11
26%
76-90

Пропущено

22
15
7 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 11
1
5%
3
20%
1-15
4
18%
2
13%
16-30
2
9%
1
7%
31-45
4
18%
3
20%
46-60
3
14%
4
27%
61-75
8
36%
2
13%
76-90

Забито

35
66
14 В 1-м тайме 34
21 Во 2-м тайме 32
13 Забивали первыми 21
5 Не забивали 2
3
9%
6
9%
1-15
7
20%
7
11%
16-30
4
11%
21
32%
31-45
5
14%
6
9%
46-60
7
20%
7
11%
61-75
9
26%
19
29%
76-90

Пропущено

38
25
15 В 1-м тайме 8
23 Во 2-м тайме 17
15 Пропускали первыми 5
22 Не пропускали 19
3
8%
3
12%
1-15
9
24%
3
12%
16-30
3
8%
2
8%
31-45
6
16%
4
16%
46-60
5
13%
7
28%
61-75
12
32%
6
24%
76-90

Результаты последних матчей

Спартак Москва
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Спартак Москва - Енисей 3:0 Урал - Спартак Москва 1:3 Спартак Москва - Крылья Советов 2:1 Ростов - Спартак Москва 3:2
ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:1 Спартак Москва - Рубин 1:1 Спартак Москва - Арсенал Тула 3:0 Локомотив Москва - Спартак Москва 1:0 Нижний Новгород - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Краснодар 1:2 Динамо Москва - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - ФК Кубань 6:1 Спартак Москва - ЦСКА Москва 0:2 Спартак Москва - Нефтехимик 3:0 Спартак Москва - Пюник 1:1 Спартак Москва - Лива 5:1 Урал - Спартак Москва 1:3 Спартак Москва - Джохор Дарул 1:1 Спартак Москва - Рига 0:0 Спартак Москва - Слован Братислава 2:2
Зенит
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Зенит - Химки 1:0 Зенит - Локомотив Москва 3:1 Краснодар - Зенит 1:3 Алания - Зенит 2:2
Зенит - Урал 3:1 Ахмат - Зенит 0:2 Сочи - Зенит 0:0 Зенит - Арсенал Тула 3:0 Крылья Советов - Зенит 1:1 Зенит - Уфа 2:0 Зенит - КАМАЗ 6:0 Зенит - Рубин 3:2 Бетис - Зенит 0:0 Зенит - Бетис 2:3 Брондбю - Зенит 1:2 Копенгаген - Зенит 1:1 Зенит - Митьюлланд 1:0 Зенит - Жилина 5:0 Зенит - Ботев Пловдив 2:2 Зенит - Эмирейтс 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 28 19 7 2 65 - 26 64
2. Динамо Москва Заявка 29 16 5 8 52 - 36 53
3. Сочи Заявка 29 16 5 8 49 - 29 53
4. ЦСКА Москва Заявка 28 14 5 9 38 - 28 47
5. Краснодар Заявка 28 13 7 8 40 - 29 46
6. Локомотив Москва Заявка 29 12 9 8 42 - 39 45
7. Ахмат Заявка 29 13 2 14 35 - 37 41
8. Крылья Советов Заявка 29 12 5 12 39 - 35 41
9. Ростов Заявка 29 10 8 11 47 - 47 38
10. Спартак Москва Заявка 28 10 7 11 35 - 38 37
11. Нижний Новгород Заявка 29 7 9 13 25 - 39 30
12. Урал Заявка 29 7 9 13 25 - 34 30
13. Химки Заявка 29 6 11 12 32 - 46 29
14. Рубин Заявка 29 8 5 16 33 - 54 29
15. Уфа Заявка 29 5 12 12 27 - 39 27
16. Арсенал Тула Заявка 29 5 8 16 29 - 57 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 15 13 1 1 43 - 15 40
2. Локомотив Москва Заявка 15 9 2 4 25 - 17 29
3. Сочи Заявка 15 8 3 4 29 - 16 27
4. ЦСКА Москва Заявка 14 8 3 3 20 - 9 27
5. Ахмат Заявка 15 9 0 6 23 - 17 27
6. Крылья Советов Заявка 14 7 3 4 25 - 14 24
7. Динамо Москва Заявка 14 7 3 4 24 - 14 24
8. Краснодар Заявка 13 7 2 4 17 - 12 23
9. Спартак Москва Заявка 14 6 4 4 21 - 16 22
10. Ростов Заявка 15 6 2 7 28 - 26 20
11. Уфа Заявка 15 3 8 4 16 - 17 17
12. Химки Заявка 14 3 8 3 19 - 18 17
13. Рубин Заявка 14 5 2 7 18 - 23 17
14. Арсенал Тула Заявка 14 3 7 4 16 - 20 16
15. Урал Заявка 15 3 6 6 11 - 14 15
16. Нижний Новгород Заявка 14 3 3 8 11 - 19 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 15 9 2 4 28 - 22 29
2. Сочи Заявка 14 8 2 4 20 - 13 26
3. Зенит Заявка 13 6 6 1 22 - 11 24
4. Краснодар Заявка 15 6 5 4 23 - 17 23
5. ЦСКА Москва Заявка 14 6 2 6 18 - 19 20
6. Ростов Заявка 14 4 6 4 19 - 21 18
7. Нижний Новгород Заявка 15 4 6 5 14 - 20 18
8. Крылья Советов Заявка 15 5 2 8 14 - 21 17
9. Локомотив Москва Заявка 14 3 7 4 17 - 22 16
10. Спартак Москва Заявка 14 4 3 7 14 - 22 15
11. Урал Заявка 14 4 3 7 14 - 20 15
12. Ахмат Заявка 14 4 2 8 12 - 20 14
13. Химки Заявка 15 3 3 9 13 - 28 12
14. Рубин Заявка 15 3 3 9 15 - 31 12
15. Уфа Заявка 14 2 4 8 11 - 22 10
16. Арсенал Тула Заявка 15 2 1 12 13 - 37 7
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Спартак Москва - Зенит от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 мая 2022, осталось 30 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 157
    Спартак Москва 22.3% (35)
    X 27.4% (43)
    Зенит 50.3% (79)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Спартак Москва
    Ничья
    Зенит
    4.40
    4.41
    1.89
    Все Коэффициенты
    Новости
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    Прогнозы на матч Спартак Москва - Зенит

    Исход игры
    Спартак Москва
    23.9% (39)
    Ничья
    26.4% (43)
    Зенит
    49.7% (81)
    Тотал 2.5
    Больше
    70.69% (82)
    Меньше
    29.31% (34)
    Обе команды забьют
    Да
    91.38% (106)
    Нет
    8.62% (10)
    Популярный счёт
    1:2 Зенит
    27% (44)
    1:1 Ничья
    15.3% (25)
    2:2 Ничья
    8% (13)
    2:1 Спартак Москва
    5.5% (9)
    1:3 Зенит
    4.9% (8)
    0:1 Зенит
    3.1% (5)
    3:2 Спартак Москва
    2.5% (4)
    3:1 Спартак Москва
    1.2% (2)
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    Спартак Москва
    Зенит
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