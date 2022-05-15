Стадион: Открытие Банк Арена
Позже
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Пруцев ДанилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
88 Свинов ИльяВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Зобнин РоманПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ваноли Паоло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Кузяев ДалерЗащитник
-
28 Алип НуралыЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 КлаудиньоПолузащитник
- Нападающий
-
33 Сергеев ИванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
91 Бязров ДавидВратарь
- Защитник
-
23 Адамов АрсенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Дзюба АртёмНападающий
-
Главный тренер: Семак Сергей
История личных встреч
Спартак Москва
Зенит
13 матчей
53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.8%
69.2%
7 побед 9 ничьих 0 побед
19 матчей
21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 15 побед
Первый тайм
42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 11 побед
Второй тайм
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 10 побед
32 матча
21.9%
31.3%
46.8%
7 побед 10 ничьих 15 побед
Первый тайм
18.8%
46.9%
34.3%
6 побед 15 ничьих 11 побед
Второй тайм
21.9%
46.9%
31.2%
7 побед 15 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Спартак Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соболев Александр Сергеевич
|8 (4)
|0.29
|Промес Куинси
|6 (1)
|0.21
|Николсон Шамар
|5
|0.18
|Понсе Эсекель
|4
|0.14
|Зобнин Роман
|3
|0.11
|Мозес Виктор
|2
|0.07
|Литвинов Руслан
|2
|0.07
|Джикия Георгий
|1
|0.04
|Жиго Самуэль
|1
|0.04
|Мартинс Кристофер
|1
|0.04
|Умяров Наиль
|1
|0.04
|Айртон Лукас
|1
|0.04
|Бакаев Зелимхан
|0
|0
|Игнатов Михаил
|0
|0
|Ломовицкий Александр
|0
|0
|Рассказов Николай
|0
|0
|Крал Алекс
|0
|0
Зенит
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дзюба Артём
|11 (1)
|0.39
|Малком Филипе
|8
|0.29
|Клаудиньо
|8 (1)
|0.29
|Ерохин Александр
|7
|0.25
|Азмун Сердар
|7 (1)
|0.25
|Алберто Юри
|4
|0.14
|Мостовой Андрей
|4
|0.14
|Сутормин Алексей
|4 (4)
|0.14
|Вендел Маркус
|3
|0.11
|Круговой Данил
|2
|0.07
|Ракицкий Ярослав
|1
|0.04
|Оздоев Магомед
|1
|0.04
|Чистяков Дмитрий
|1
|0.04
|Кузяев Далер
|0
|0
|Караваев Вячеслав
|0
|0
|Барриос Вилмар
|0
|0
|Дуглас Сантос
|0
|0
Карточки
Спартак Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соболев Александр Сергеевич
|7
|1
|Кофрие Максимилиано
|5
|2
|Жиго Самуэль
|8
|0
|Умяров Наиль
|7
|0
|Рассказов Николай
|5
|1
|Бакаев Зелимхан
|6
|0
|Айртон Лукас
|5
|0
|Джикия Георгий
|4
|0
|Мартинс Кристофер
|4
|0
|Литвинов Руслан
|2
|1
|Мозес Виктор
|3
|0
|Игнатов Михаил
|2
|0
|Хендрикс Йоррит
|2
|0
|Зобнин Роман
|2
|0
|Селихов Александр
|2
|0
|Мирзов Резиуан
|1
|0
|Промес Куинси
|1
|0
|Чернов Никита
|1
|0
|Ларссон Джордан
|1
|0
|Николсон Шамар
|1
|0
Зенит
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кузяев Далер
|7
|1
|Вендел Маркус
|4
|1
|Азмун Сердар
|3
|1
|Клаудиньо
|3
|1
|Ракицкий Ярослав
|4
|0
|Барриос Вилмар
|4
|0
|Чистяков Дмитрий
|3
|0
|Малком Филипе
|3
|0
|Ерохин Александр
|2
|0
|Ловрен Деян
|2
|0
|Сутормин Алексей
|2
|0
|Круговой Данил
|2
|0
|Оздоев Магомед
|1
|0
|Караваев Вячеслав
|1
|0
|Дуглас Сантос
|1
|0
|Мостовой Андрей
|1
|0
|Адамов Арсен
|1
|0
|Алберто Юри
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
21
23
6 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 9
15 Не забивали 17
2
10%
1
4%
1-15
3
14%
3
13%
16-30
1
5%
8
35%
31-45
4
19%
0
0%
46-60
5
24%
3
13%
61-75
6
29%
8
35%
76-90
Пропущено
16
10
8 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 8
2
13%
0
0%
1-15
5
31%
1
10%
16-30
1
6%
1
10%
31-45
2
13%
1
10%
46-60
2
13%
3
30%
61-75
4
25%
4
40%
76-90
Забито
14
43
8 В 1-м тайме 22
6 Во 2-м тайме 21
6 Забивали первыми 12
18 Не забивали 13
1
7%
5
12%
1-15
4
29%
4
9%
16-30
3
21%
13
30%
31-45
1
7%
6
14%
46-60
2
14%
4
9%
61-75
3
21%
11
26%
76-90
Пропущено
22
15
7 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 11
1
5%
3
20%
1-15
4
18%
2
13%
16-30
2
9%
1
7%
31-45
4
18%
3
20%
46-60
3
14%
4
27%
61-75
8
36%
2
13%
76-90
Забито
35
66
14 В 1-м тайме 34
21 Во 2-м тайме 32
13 Забивали первыми 21
5 Не забивали 2
3
9%
6
9%
1-15
7
20%
7
11%
16-30
4
11%
21
32%
31-45
5
14%
6
9%
46-60
7
20%
7
11%
61-75
9
26%
19
29%
76-90
Пропущено
38
25
15 В 1-м тайме 8
23 Во 2-м тайме 17
15 Пропускали первыми 5
22 Не пропускали 19
3
8%
3
12%
1-15
9
24%
3
12%
16-30
3
8%
2
8%
31-45
6
16%
4
16%
46-60
5
13%
7
28%
61-75
12
32%
6
24%
76-90
Результаты последних матчей
Спартак Москва
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Спартак Москва - Енисей 3:0 Урал - Спартак Москва 1:3 Спартак Москва - Крылья Советов 2:1 Ростов - Спартак Москва 3:2
ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:1 Спартак Москва - Рубин 1:1 Спартак Москва - Арсенал Тула 3:0 Локомотив Москва - Спартак Москва 1:0 Нижний Новгород - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Краснодар 1:2 Динамо Москва - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - ФК Кубань 6:1 Спартак Москва - ЦСКА Москва 0:2 Спартак Москва - Нефтехимик 3:0 Спартак Москва - Пюник 1:1 Спартак Москва - Лива 5:1 Урал - Спартак Москва 1:3 Спартак Москва - Джохор Дарул 1:1 Спартак Москва - Рига 0:0 Спартак Москва - Слован Братислава 2:2
Зенит
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Зенит - Химки 1:0 Зенит - Локомотив Москва 3:1 Краснодар - Зенит 1:3 Алания - Зенит 2:2
Зенит - Урал 3:1 Ахмат - Зенит 0:2 Сочи - Зенит 0:0 Зенит - Арсенал Тула 3:0 Крылья Советов - Зенит 1:1 Зенит - Уфа 2:0 Зенит - КАМАЗ 6:0 Зенит - Рубин 3:2 Бетис - Зенит 0:0 Зенит - Бетис 2:3 Брондбю - Зенит 1:2 Копенгаген - Зенит 1:1 Зенит - Митьюлланд 1:0 Зенит - Жилина 5:0 Зенит - Ботев Пловдив 2:2 Зенит - Эмирейтс 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|28
|19
|7
|2
|65 - 26
|64
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|29
|16
|5
|8
|52 - 36
|53
|3.
|Сочи
|Заявка
|29
|16
|5
|8
|49 - 29
|53
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|28
|14
|5
|9
|38 - 28
|47
|5.
|Краснодар
|Заявка
|28
|13
|7
|8
|40 - 29
|46
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|29
|12
|9
|8
|42 - 39
|45
|7.
|Ахмат
|Заявка
|29
|13
|2
|14
|35 - 37
|41
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|29
|12
|5
|12
|39 - 35
|41
|9.
|Ростов
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|47 - 47
|38
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|28
|10
|7
|11
|35 - 38
|37
|11.
|Нижний Новгород
|Заявка
|29
|7
|9
|13
|25 - 39
|30
|12.
|Урал
|Заявка
|29
|7
|9
|13
|25 - 34
|30
|13.
|Химки
|Заявка
|29
|6
|11
|12
|32 - 46
|29
|14.
|Рубин
|Заявка
|29
|8
|5
|16
|33 - 54
|29
|15.
|Уфа
|Заявка
|29
|5
|12
|12
|27 - 39
|27
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|29
|5
|8
|16
|29 - 57
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|43 - 15
|40
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|25 - 17
|29
|3.
|Сочи
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|29 - 16
|27
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|20 - 9
|27
|5.
|Ахмат
|Заявка
|15
|9
|0
|6
|23 - 17
|27
|6.
|Крылья Советов
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 14
|24
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|24 - 14
|24
|8.
|Краснодар
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|17 - 12
|23
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|21 - 16
|22
|10.
|Ростов
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|28 - 26
|20
|11.
|Уфа
|Заявка
|15
|3
|8
|4
|16 - 17
|17
|12.
|Химки
|Заявка
|14
|3
|8
|3
|19 - 18
|17
|13.
|Рубин
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|18 - 23
|17
|14.
|Арсенал Тула
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|16 - 20
|16
|15.
|Урал
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|11 - 14
|15
|16.
|Нижний Новгород
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|11 - 19
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|28 - 22
|29
|2.
|Сочи
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|20 - 13
|26
|3.
|Зенит
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|22 - 11
|24
|4.
|Краснодар
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|23 - 17
|23
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|18 - 19
|20
|6.
|Ростов
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|19 - 21
|18
|7.
|Нижний Новгород
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|14 - 20
|18
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|14 - 21
|17
|9.
|Локомотив Москва
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|17 - 22
|16
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|14 - 22
|15
|11.
|Урал
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|14 - 20
|15
|12.
|Ахмат
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|12 - 20
|14
|13.
|Химки
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|13 - 28
|12
|14.
|Рубин
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|15 - 31
|12
|15.
|Уфа
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|11 - 22
|10
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|15
|2
|1
|12
|13 - 37
|7
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Спартак Москва - Зенит
Исход игры
Спартак Москва
23.9% (39)
Ничья
26.4% (43)
Зенит
49.7% (81)
Тотал 2.5
Больше
70.69% (82)
Меньше
29.31% (34)
Обе команды забьют
Да
91.38% (106)
Нет
8.62% (10)
Популярный счёт
1:2 Зенит
27% (44)
1:1 Ничья
15.3% (25)
2:2 Ничья
8% (13)
2:1 Спартак Москва
5.5% (9)
1:3 Зенит
4.9% (8)
0:1 Зенит
3.1% (5)
3:2 Спартак Москва
2.5% (4)
3:1 Спартак Москва
1.2% (2)
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