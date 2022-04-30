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  4. Премьер-лига 2021-2022

РОССИЯ: Премьер-лига

2021-2022

Стадион:
Спартак Москва
 
Позже
Зенит
Прогнозы 53
Спартак Москва 28.3% (15)
X 26.4% (14)
Зенит 45.3% (24)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Спартак Москва
Ничья
Зенит
4.00
4.10
1.96
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Спартак Москва
Зенит

13 матчей

53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.8%
69.2%
7 побед 9 ничьих 0 побед

19 матчей

21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 15 побед

Первый тайм

42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 11 побед

Второй тайм

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 10 побед

32 матча

21.9%
31.3%
46.8%
7 побед 10 ничьих 15 побед

Первый тайм

18.8%
46.9%
34.3%
6 побед 15 ничьих 11 побед

Второй тайм

21.9%
46.9%
31.2%
7 побед 15 ничьих 10 побед

История матчей

ПЛ
7:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
К
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
КПП
0:3
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
5:1
ПЛ
2:1
ПЛ
4:2
ПЛ
5:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
4:2
ПЛ
4:2
ТМС
3:4
ПЛ
2:4
ПЛ
5:0
ПЛ
2:3
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соболев Александр Сергеевич 8 (4) 0.29
Промес Куинси 6 (1) 0.21
Николсон Шамар 5 0.18
Понсе Эсекель 4 0.14
Зобнин Роман 3 0.11
Мозес Виктор 2 0.07
Литвинов Руслан 2 0.07
Джикия Георгий 1 0.04
Жиго Самуэль 1 0.04
Мартинс Кристофер 1 0.04
Умяров Наиль 1 0.04
Айртон Лукас 1 0.04
Бакаев Зелимхан 0 0
Игнатов Михаил 0 0
Ломовицкий Александр 0 0
Рассказов Николай 0 0
Крал Алекс 0 0
Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дзюба Артём 11 (1) 0.39
Малком Филипе 8 0.29
Клаудиньо 8 (1) 0.29
Ерохин Александр 7 0.25
Азмун Сердар 7 (1) 0.25
Алберто Юри 4 0.14
Мостовой Андрей 4 0.14
Сутормин Алексей 4 (4) 0.14
Вендел Маркус 3 0.11
Круговой Данил 2 0.07
Ракицкий Ярослав 1 0.04
Оздоев Магомед 1 0.04
Чистяков Дмитрий 1 0.04
Кузяев Далер 0 0
Караваев Вячеслав 0 0
Барриос Вилмар 0 0
Дуглас Сантос 0 0

Карточки

Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соболев Александр Сергеевич 7 1
Кофрие Максимилиано 5 2
Жиго Самуэль 8 0
Умяров Наиль 7 0
Рассказов Николай 5 1
Бакаев Зелимхан 6 0
Айртон Лукас 5 0
Джикия Георгий 4 0
Мартинс Кристофер 4 0
Литвинов Руслан 2 1
Мозес Виктор 3 0
Игнатов Михаил 2 0
Хендрикс Йоррит 2 0
Зобнин Роман 2 0
Селихов Александр 2 0
Мирзов Резиуан 1 0
Промес Куинси 1 0
Чернов Никита 1 0
Ларссон Джордан 1 0
Николсон Шамар 1 0
Зенит
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кузяев Далер 7 1
Вендел Маркус 4 1
Азмун Сердар 3 1
Клаудиньо 3 1
Ракицкий Ярослав 4 0
Барриос Вилмар 4 0
Чистяков Дмитрий 3 0
Малком Филипе 3 0
Ерохин Александр 2 0
Ловрен Деян 2 0
Сутормин Алексей 2 0
Круговой Данил 2 0
Оздоев Магомед 1 0
Караваев Вячеслав 1 0
Дуглас Сантос 1 0
Мостовой Андрей 1 0
Адамов Арсен 1 0
Алберто Юри 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
23
6 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 9
15 Не забивали 17
2
10%
1
4%
1-15
3
14%
3
13%
16-30
1
5%
8
35%
31-45
4
19%
0
0%
46-60
5
24%
3
13%
61-75
6
29%
8
35%
76-90

Пропущено

16
10
8 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 8
2
13%
0
0%
1-15
5
31%
1
10%
16-30
1
6%
1
10%
31-45
2
13%
1
10%
46-60
2
13%
3
30%
61-75
4
25%
4
40%
76-90

Забито

14
43
8 В 1-м тайме 22
6 Во 2-м тайме 21
6 Забивали первыми 12
18 Не забивали 13
1
7%
5
12%
1-15
4
29%
4
9%
16-30
3
21%
13
30%
31-45
1
7%
6
14%
46-60
2
14%
4
9%
61-75
3
21%
11
26%
76-90

Пропущено

22
15
7 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 11
1
5%
3
20%
1-15
4
18%
2
13%
16-30
2
9%
1
7%
31-45
4
18%
3
20%
46-60
3
14%
4
27%
61-75
8
36%
2
13%
76-90

Забито

35
66
14 В 1-м тайме 34
21 Во 2-м тайме 32
13 Забивали первыми 21
5 Не забивали 2
3
9%
6
9%
1-15
7
20%
7
11%
16-30
4
11%
21
32%
31-45
5
14%
6
9%
46-60
7
20%
7
11%
61-75
9
26%
19
29%
76-90

Пропущено

38
25
15 В 1-м тайме 8
23 Во 2-м тайме 17
15 Пропускали первыми 5
22 Не пропускали 19
3
8%
3
12%
1-15
9
24%
3
12%
16-30
3
8%
2
8%
31-45
6
16%
4
16%
46-60
5
13%
7
28%
61-75
12
32%
6
24%
76-90

Результаты последних матчей

Спартак Москва
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Спартак Москва - Енисей 3:0 Урал - Спартак Москва 1:3 Спартак Москва - Крылья Советов 2:1 Ростов - Спартак Москва 3:2
ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:1 Спартак Москва - Рубин 1:1 Спартак Москва - Арсенал Тула 3:0 Локомотив Москва - Спартак Москва 1:0 Нижний Новгород - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Краснодар 1:2 Динамо Москва - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - ФК Кубань 6:1 Спартак Москва - ЦСКА Москва 0:2 Спартак Москва - Нефтехимик 3:0 Спартак Москва - Пюник 1:1 Спартак Москва - Лива 5:1 Урал - Спартак Москва 1:3 Спартак Москва - Джохор Дарул 1:1 Спартак Москва - Рига 0:0 Спартак Москва - Слован Братислава 2:2
Зенит
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Зенит - Химки 1:0 Зенит - Локомотив Москва 3:1 Краснодар - Зенит 1:3 Алания - Зенит 2:2
Зенит - Урал 3:1 Ахмат - Зенит 0:2 Сочи - Зенит 0:0 Зенит - Арсенал Тула 3:0 Крылья Советов - Зенит 1:1 Зенит - Уфа 2:0 Зенит - КАМАЗ 6:0 Зенит - Рубин 3:2 Бетис - Зенит 0:0 Зенит - Бетис 2:3 Брондбю - Зенит 1:2 Копенгаген - Зенит 1:1 Зенит - Митьюлланд 1:0 Зенит - Жилина 5:0 Зенит - Ботев Пловдив 2:2 Зенит - Эмирейтс 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 28 19 7 2 65 - 26 64
2. Динамо Москва Заявка 28 16 4 8 49 - 33 52
3. Сочи Заявка 28 16 4 8 49 - 29 52
4. ЦСКА Москва Заявка 28 14 5 9 38 - 28 47
5. Краснодар Заявка 28 13 7 8 40 - 29 46
6. Локомотив Москва Заявка 28 12 8 8 39 - 36 44
7. Крылья Советов Заявка 28 12 5 11 39 - 34 41
8. Ахмат Заявка 28 12 2 14 34 - 37 38
9. Спартак Москва Заявка 28 10 7 11 35 - 38 37
10. Ростов Заявка 28 9 8 11 45 - 46 35
11. Нижний Новгород Заявка 28 7 8 13 25 - 39 29
12. Химки Заявка 28 6 11 11 31 - 44 29
13. Рубин Заявка 28 8 5 15 33 - 51 29
14. Урал Заявка 28 6 9 13 22 - 34 27
15. Уфа Заявка 28 4 12 12 25 - 38 24
16. Арсенал Тула Заявка 28 5 8 15 28 - 55 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 15 13 1 1 43 - 15 40
2. Локомотив Москва Заявка 14 9 1 4 22 - 14 28
3. ЦСКА Москва Заявка 14 8 3 3 20 - 9 27
4. Сочи Заявка 14 8 2 4 29 - 16 26
5. Ахмат Заявка 14 8 0 6 22 - 17 24
6. Крылья Советов Заявка 14 7 3 4 25 - 14 24
7. Динамо Москва Заявка 14 7 3 4 24 - 14 24
8. Краснодар Заявка 13 7 2 4 17 - 12 23
9. Спартак Москва Заявка 14 6 4 4 21 - 16 22
10. Ростов Заявка 14 5 2 7 26 - 25 17
11. Химки Заявка 14 3 8 3 19 - 18 17
12. Рубин Заявка 14 5 2 7 18 - 23 17
13. Арсенал Тула Заявка 14 3 7 4 16 - 20 16
14. Уфа Заявка 14 2 8 4 14 - 16 14
15. Нижний Новгород Заявка 14 3 3 8 11 - 19 12
16. Урал Заявка 14 2 6 6 8 - 14 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 14 9 1 4 25 - 19 28
2. Сочи Заявка 14 8 2 4 20 - 13 26
3. Зенит Заявка 13 6 6 1 22 - 11 24
4. Краснодар Заявка 15 6 5 4 23 - 17 23
5. ЦСКА Москва Заявка 14 6 2 6 18 - 19 20
6. Ростов Заявка 14 4 6 4 19 - 21 18
7. Крылья Советов Заявка 14 5 2 7 14 - 20 17
8. Нижний Новгород Заявка 14 4 5 5 14 - 20 17
9. Локомотив Москва Заявка 14 3 7 4 17 - 22 16
10. Спартак Москва Заявка 14 4 3 7 14 - 22 15
11. Урал Заявка 14 4 3 7 14 - 20 15
12. Ахмат Заявка 14 4 2 8 12 - 20 14
13. Химки Заявка 14 3 3 8 12 - 26 12
14. Рубин Заявка 14 3 3 8 15 - 28 12
15. Уфа Заявка 14 2 4 8 11 - 22 10
16. Арсенал Тула Заявка 14 2 1 11 12 - 35 7
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Спартак Москва - Зенит от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 мая 2022, осталось 2 дня 12 часов 9 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 53
    Спартак Москва 28.3% (15)
    X 26.4% (14)
    Зенит 45.3% (24)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Спартак Москва
    Ничья
    Зенит
    4.00
    4.10
    1.96
    Все Коэффициенты
    Новости
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    Прогнозы на матч Спартак Москва - Зенит

    Исход игры
    Спартак Москва
    28.3% (15)
    Ничья
    26.4% (14)
    Зенит
    45.3% (24)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.22% (30)
    Меньше
    34.78% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    86.96% (40)
    Нет
    13.04% (6)
    Популярный счёт
    1:2 Зенит
    30.2% (16)
    1:1 Ничья
    20.8% (11)
    2:1 Спартак Москва
    9.4% (5)
    2:2 Ничья
    5.7% (3)
    3:2 Спартак Москва
    5.7% (3)
    0:1 Зенит
    3.8% (2)
    2:0 Спартак Москва
    3.8% (2)
    1:3 Зенит
    3.8% (2)
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    Спартак Москва
    Зенит
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