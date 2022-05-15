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  3. Дания: Суперлига Дании. Чемпионская группа: Плей-офф

Стадион:
Раннерс
0:0
Первый тайм: 31'
Копенгаген
0' 31'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Раннерс
Ничья
Копенгаген
3.58
3.70
3.64
Все Коэффициенты
1
Карлгрен
Патрик
15
Копплин
Бьорн
8
Писингер
Симон
5
Hugo
Andersson2
19
Бундгаард
Оливер
9
Анкерсен
Якоб
14
Лауэнборг
Фредерик
6
Йонсен
Лассер
Берг
10
Кехинде
Тосин
20
Хаммерсхёй-Мистрати
Вито
90
Одей
Стивен
1
Грабара
Камил
22
Анкерсен
Петер
3
Вавро
Денис
5
Хочолава
Давид
38
Elias
Jelert
Kristensen
12
Лерагер
Лукас
33
Фальк
Расмус
8
Йоханнессон
Исак-Бергманн
16
Биэл
Пеп
15
Классон
Виктор
30
Харальдссон
Хакон-Арнар
Раннерс
4-4-1-1
Копенгаген
4-2-3-1

История личных встреч

Раннерс
Копенгаген

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.3%
42.9%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

26 матчей

11.5%
88.5%
0 побед 3 ничьи 23 победы

Первый тайм

26.9%
73.1%
0 побед 7 ничьих 18 побед

Второй тайм

34.6%
65.4%
0 побед 9 ничьих 19 побед

40 матчей

25%
17.5%
57.5%
10 побед 7 ничьих 23 победы

Первый тайм

22.5%
32.5%
45%
9 побед 13 ничьих 18 побед

Второй тайм

20%
32.5%
47.5%
8 побед 13 ничьих 19 побед

История матчей

СДЧГ
0:1
СД
3:0
СД
0:2
СДЧГ
2:1
СДЧГ
2:1
СД
2:1
СД
1:2
СД
2:1
СД
0:1
СД
0:2
СД
4:0
СД
5:1
СД
0:3
СД
1:0
СД
2:2
СД
1:1
К
2:1
СД
4:0
СД
3:0
СД
3:0
СД
1:1
К
0:0
СД
1:0
СД
1:1
СД
1:1
СД
1:3
СД
1:0
СД
2:0
СД
2:3
СЛ
3:1
СЛ
0:3
СЛ
1:0
СЛ
1:0
СЛ
2:0
СЛ
3:0
СЛ
3:3
СЛ
0:3
СЛ
1:1
СЛ
2:1
СЛ
0:1

Результаты последних матчей

Раннерс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Раннерс - Ольборг 2:2 Силькеборг - Раннерс 1:0 Раннерс - Брондбю 2:1 Копенгаген - Раннерс 0:1
Раннерс - Силькеборг 1:2 Раннерс - Митьюлланд 1:3 Ольборг - Раннерс 3:0 Брондбю - Раннерс 0:1 Сённерйюск - Раннерс 1:1 Раннерс - Силькеборг 2:1 Копенгаген - Раннерс 3:0 Нордшелланн - Раннерс 0:0 Раннерс - Лестер 1:3 Раннерс - Виборг 0:1 Лестер - Раннерс 4:1 Раннерс - Арсенал Тула 2:3 Раннерс - Динамо Тбилиси 1:1 Раннерс - Александрия 2:2 Силькеборг - Раннерс 0:2 Скиве - Раннерс 0:5
Копенгаген
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Копенгаген - Силькеборг 2:1 Брондбю - Копенгаген 1:1 Митьюлланд - Копенгаген 0:0 Копенгаген - Раннерс 0:1
Копенгаген - Брондбю 2:0 Силькеборг - Копенгаген 3:1 Копенгаген - Митьюлланд 1:0 Ольборг - Копенгаген 0:1 Копенгаген - Нордшелланн 1:0 Копенгаген - ПСВ 0:4 Митьюлланд - Копенгаген 0:1 ПСВ - Копенгаген 4:4 Копенгаген - Раннерс 3:0 Виборг - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Оденсе 2:0 Брейдаблик - Копенгаген 3:4 Копенгаген - Зенит 1:1 Хальмстад - Копенгаген 1:2 Копенгаген - Флора Таллин 3:0 Копенгаген - Хельсингёр 3:2
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    Лучшие коэффициенты
    Раннерс
    Ничья
    Копенгаген
    3.58
    3.70
    3.64
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