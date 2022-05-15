Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Вавро Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Вавро Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Игрок из команды Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

47' Хочолава Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Лауэнборг Фредерик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

47' Игрок из команды Копенгаген совершает ошибку с игроком соперника и пропускает фол.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Удар от ворот произведет Раннерс

45' Биэл Пеп из команды Копенгаген наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

44' Писингер Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Должен был быть гол! Анкерсен Петер имел отличный шанс, но Патрик Карлгрен не дал голу состоятся!

42' Писингер Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Ох, нехорошо это выглядит. Вавро Денис получил травму и медбригада забирает его с поля.

39' Вавро Денис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

38' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Удар от ворот произведет Раннерс

36' Вавро Денис не смог попасть в створ ударом издали

35' Хьюго Андерссон получил желтую карточку от судьи

34' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Удар от ворот произведет Раннерс

34' Йоханнессон Исак-Бергманн оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

33' Классон Виктор имел отличный шанс забить, но голкипер спас!

32' Анкерсен Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Патрик Карлгрен не дал случится голу! Йоханнессон Исак-Бергманн должен был забивать, но Патрик Карлгрен сделал отличный сейв

30' Удар от ворот произведет Раннерс

30' Хьюго Андерссон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Биэл Пеп навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

28' Вавро Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Удар от ворот произведет Раннерс

27' Биэл Пеп оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

26' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Удар от ворот произведет Копенгаген

24' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Матч возобновится спорным мячом

21' Матч возобновлен

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Лерагер Лукас пробует нанести удар издали, но Патрик Карлгрен держит все под контролем

19' Удар от ворот произведет Раннерс

19' Вавро Денис решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

17' Удар от ворот произведет Раннерс

17' Фальк Расмус из команды Копенгаген наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

17' Кехинде Тосин из команды Раннерс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

16' Грабара Камил выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Игрок из команды Копенгаген совершает ошибку с игроком соперника и пропускает фол.

15' Удар от ворот произведет Копенгаген

15' Как он промахнулся? Хаммерсхёй-Мистрати Вито имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

14' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе

13' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Удар от ворот произведет Копенгаген

12' Как он промахнулся? Анкерсен Якоб имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

11' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Писингер Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Удар от ворот произведет Раннерс

6' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Удар от ворот произведет Копенгаген

5' Кехинде Тосин из команды Раннерс наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

4' Отличные скиллы показывает Кехинде Тосин , обводя своих соперников

4' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Анкерсен Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Лауэнборг Фредерик из команды Раннерс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

4' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Анкерсен Якоб из команды Раннерс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

2' Удар от ворот произведет Раннерс

2' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Удар от ворот произведет Раннерс

1' Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Копенгаген начинает с центра поля