Стадион: Cepheus Park Randers
0:2
Конец матча
35' Желтая карточкаHugo Andersson2
49' Желтая карточкаЙоханнессон Исак-Бергманн
0:1
60' ГолХаральдссон Хакон-Арнар
70' Желтая карточкаВавро Денис
0:1
71' Не забитый пенальтиОдей Стивен
74' Желтая карточкаХочолава Давид
89' Желтая карточкаКарлгрен Патрик
0:2
90' ГолБабакар Хоума
Ход матча
35'
60'
70'
71'
0:1
74'
89'
90'
0:2
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
4 Удары по воротам 9
-
1 Удары в створ 8
-
2 Угловые 5
-
2 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
90
Одей
Стивен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Одей СтивенНападающий
- Запасные игроки
-
25 Дакир ЙонасВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Rasmus Bertelsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Фальк РасмусПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Биэл ПепПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Мукайру ПолПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Торуп Йесс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Раннерс
Копенгаген
14 матчей
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
64.3%
42.9%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
26 матчей
11.5%
88.5%
0 побед 3 ничьи 23 победы
Первый тайм
26.9%
73.1%
0 побед 7 ничьих 18 побед
Второй тайм
34.6%
65.4%
0 побед 9 ничьих 19 побед
40 матчей
25%
17.5%
57.5%
10 побед 7 ничьих 23 победы
Первый тайм
22.5%
32.5%
45%
9 побед 13 ничьих 18 побед
Второй тайм
20%
32.5%
47.5%
8 побед 13 ничьих 19 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Раннерс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Раннерс - Ольборг 2:2 Силькеборг - Раннерс 1:0 Раннерс - Брондбю 2:1 Копенгаген - Раннерс 0:1
Раннерс - Силькеборг 1:2 Раннерс - Митьюлланд 1:3 Ольборг - Раннерс 3:0 Брондбю - Раннерс 0:1 Сённерйюск - Раннерс 1:1 Раннерс - Силькеборг 2:1 Копенгаген - Раннерс 3:0 Нордшелланн - Раннерс 0:0 Раннерс - Лестер 1:3 Раннерс - Виборг 0:1 Лестер - Раннерс 4:1 Раннерс - Арсенал Тула 2:3 Раннерс - Динамо Тбилиси 1:1 Раннерс - Александрия 2:2 Силькеборг - Раннерс 0:2 Скиве - Раннерс 0:5
Копенгаген
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Копенгаген - Силькеборг 2:1 Брондбю - Копенгаген 1:1 Митьюлланд - Копенгаген 0:0 Копенгаген - Раннерс 0:1
Копенгаген - Брондбю 2:0 Силькеборг - Копенгаген 3:1 Копенгаген - Митьюлланд 1:0 Ольборг - Копенгаген 0:1 Копенгаген - Нордшелланн 1:0 Копенгаген - ПСВ 0:4 Митьюлланд - Копенгаген 0:1 ПСВ - Копенгаген 4:4 Копенгаген - Раннерс 3:0 Виборг - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Оденсе 2:0 Брейдаблик - Копенгаген 3:4 Копенгаген - Зенит 1:1 Хальмстад - Копенгаген 1:2 Копенгаген - Флора Таллин 3:0 Копенгаген - Хельсингёр 3:2