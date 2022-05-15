Стадион: Кристал-арена
0:1
29' ГолТиссудали Тарик
Ход матча
29'
0:1
10
Бонгонда
Тео
18
Онуачу
Пол
33
Руф
Дави
31
Годо
Бруно
24
Кумс
Свен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бонгонда ТеоПолузащитник
-
18 Онуачу ПолНападающий
- Запасные игроки
-
40 Лейсен ТобеВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Ойен ЛюкаПолузащитник
- Нападающий
-
35 Немет ОндрашНападающий
-
-
Главный тренер: Шторк Бернд
- Основной состав
-
33 Руф ДавиВратарь
- Защитник
-
31 Годо БруноЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Маледе ЙонасНападающий
-
Главный тренер: Ванхазебрук Хейн
История личных встреч
Генк
Гент
25 матчей
76%
24%
19 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
48%
28%
24%
12 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
64%
28%
8%
16 побед 7 ничьих 0 побед
20 матчей
20%
80%
0 побед 4 ничьи 16 побед
Первый тайм
55%
45%
0 побед 11 ничьих 15 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 10 ничьих 12 побед
45 матчей
42.2%
22.2%
35.6%
19 побед 10 ничьих 16 побед
Первый тайм
26.7%
40%
33.3%
12 побед 18 ничьих 15 побед
Второй тайм
35.6%
37.8%
26.6%
16 побед 17 ничьих 12 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Генк
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Генк - Шарлеруа 3:2 Шарлеруа - Генк 2:2 Генк - Мехелен 4:2 Гент - Генк 0:1
Серен Юнайтед - Генк 0:2 Генк - Эйпен 5:0 Брюгге - Генк 3:1 Генк - Сент-Трейден 0:1 Серкль Брюгге - Генк 2:2 Генк - Кортрейк 2:0 Андерлехт - Генк 2:0 Генк - Мехелен 4:1 Генк - Стандард 2:0 АХ Лёвен - Генк 2:1 Генк - Зульте-Варегем 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 2:1 Генк - Беерсхот-Вильрейк 4:1 Остенде - Генк 0:4 Генк - Антверпен 1:1 Генк - Шарлеруа 4:2
Гент
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Мехелен - Гент 1:2 Гент - Мехелен 1:0 Шарлеруа - Гент 1:3 Гент - Генк 0:1
Гент - Андерлехт 0:0 Гент - АХ Лёвен 5:0 Серкль Брюгге - Гент 2:2 Гент - Андерлехт 1:0 Гент - ПАОК 1:2 Беерсхот-Вильрейк - Гент 0:2 ПАОК - Гент 1:0 Гент - Зульте-Варегем 2:1 Брюгге - Гент 0:3 Стандард - Гент 0:1 Гент - Серен Юнайтед 4:0 Эйпен - Гент 0:1 Брюгге - Гент 1:2 Гент - Брюгге 0:1 Гент - Антверпен 0:1 Гент - Остенде 1:1