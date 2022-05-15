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  3. Бельгия: Плей-офф за путёвку в Лигу Европы

Стадион:
Генк
0:2
Конец матча
Гент
0'
0:1
29' Гол
Тиссудали Тарик
35' Желтая карточка
Ханше-Ольсен Андреас
43' Желтая карточка
Мохаммед Азиз
64' Желтая карточка
Годо Бруно
68' Желтая карточка
Вадис Оджиджа-Офоэ
0:2
72' Гол
Вадис Оджиджа-Офоэ
90'+3
26
Вандервоордт
Маартен
23
Муньос
Даниэль
3
Садик
Муджаид
46
Куэста
Карлос
5
Артеага
Херардо
8
Хейнен
Бриан
4
Мохаммед
Азиз
7
Ито
Дзюнъя
42
Торстведт
Кристиан
10
Бонгонда
Тео
18
Онуачу
Пол
33
Руф
Дави
21
Ханше-Ольсен
Андреас
31
Годо
Бруно
20
Торунарига
Джордан
18
Самуаз
Матисс
6
Овусу
Элиша
24
Кумс
Свен
14
Кастро-Монтес
Алессио
8
Вадис
Оджиджа-Офоэ
11
Лемайич
Дарко
34
Тиссудали
Тарик
Генк
4-2-3-1
Гент
3-4-1-2

История личных встреч

Генк
Гент

25 матчей

76%
24%
19 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

48%
28%
24%
12 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

64%
28%
8%
16 побед 7 ничьих 0 побед

20 матчей

20%
80%
0 побед 4 ничьи 16 побед

Первый тайм

55%
45%
0 побед 11 ничьих 15 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 10 ничьих 12 побед

45 матчей

42.2%
22.2%
35.6%
19 побед 10 ничьих 16 побед

Первый тайм

26.7%
40%
33.3%
12 побед 18 ничьих 15 побед

Второй тайм

35.6%
37.8%
26.6%
16 побед 17 ничьих 12 побед

История матчей

ПОЗПВЛЕ
0:1
ПДА
1:0
ПДА
0:3
ПДА
1:1
ПДА
1:2
ПДА
4:1
ПДА
0:2
ПОЗЧТ
0:1
ПОЗЧТ
2:1
ПДА
3:1
ПДА
1:5
ПДА
1:1
ПДА
0:0
ПДА
1:2
ПДА
1:1
ЛЕ
1:1
ЛЕ
2:5
ЛП
2:0
ЛП
1:0
ЛП
0:0
ЛП
1:2
ЛП
0:1
ЛП
1:0
ЛЖ
0:0
ЛЖ
3:2
ЛЖ
1:2
ЛЖ
1:2
ЛЖ
3:2
ЛЖ
1:2
ЛЖ
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
ТМС
2:0
ПЛ
2:3
ПЛ
3:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:4
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
К
2:0
К
1:0
ПЛ
2:3
ПЛ
3:3

Результаты последних матчей

Генк
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Генк - Шарлеруа 3:2 Шарлеруа - Генк 2:2 Генк - Мехелен 4:2 Гент - Генк 0:1
Серен Юнайтед - Генк 0:2 Генк - Эйпен 5:0 Брюгге - Генк 3:1 Генк - Сент-Трейден 0:1 Серкль Брюгге - Генк 2:2 Генк - Кортрейк 2:0 Андерлехт - Генк 2:0 Генк - Мехелен 4:1 Генк - Стандард 2:0 АХ Лёвен - Генк 2:1 Генк - Зульте-Варегем 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 2:1 Генк - Беерсхот-Вильрейк 4:1 Остенде - Генк 0:4 Генк - Антверпен 1:1 Генк - Шарлеруа 4:2
Гент
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Мехелен - Гент 1:2 Гент - Мехелен 1:0 Шарлеруа - Гент 1:3 Гент - Генк 0:1
Гент - Андерлехт 0:0 Гент - АХ Лёвен 5:0 Серкль Брюгге - Гент 2:2 Гент - Андерлехт 1:0 Гент - ПАОК 1:2 Беерсхот-Вильрейк - Гент 0:2 ПАОК - Гент 1:0 Гент - Зульте-Варегем 2:1 Брюгге - Гент 0:3 Стандард - Гент 0:1 Гент - Серен Юнайтед 4:0 Эйпен - Гент 0:1 Брюгге - Гент 1:2 Гент - Брюгге 0:1 Гент - Антверпен 0:1 Гент - Остенде 1:1
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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