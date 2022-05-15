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  4. Бундеслига. Чемпионская группа 2021-2022

Австрия: Бундеслига. Чемпионская группа

2021-2022

Стадион:
Штурм
0:3
Второй тайм: 47'
Вольфсбергер
0'
0:1
8' Гол
Лочошвили Лука
0:2
19' Гол
Барибо Тай
0:3
25' Пенальти
Линдль Михаэль
27' Желтая карточка
Рёчер Торстен
47'
27
Зибенхандль
Йорг
22
Газибегович
Юсуф
6
Боркович
Александар
5
Вютрих
Грегори
44
Данте
Амаду
30
Любич
Иван
4
Горенц-Станкович
Йон
8
Прасс
Александр
11
Саркария
Манприт
9
Хёйлунн
Расмус
13
Янтшер
Якоб
31
Кофлер
Александр
27
Новак
Михаэль
22
Баумгартнер
Доминик
44
Лочошвили
Лука
77
Дедич
Амар
6
Nikolas
Veratschnig
16
Ляйтгеб
Марио
30
Тафернер
Маттойс
10
Линдль
Михаэль
18
Рёчер
Торстен
11
Барибо
Тай
Штурм
4-3-1-2
Вольфсбергер
4-3-1-2

История личных встреч

Штурм
Вольфсбергер

18 матчей

100%
18 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

77.8%
38.9%
14 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
16.7%
5.5%
14 побед 3 ничьи 0 побед

21 матч

19%
81%
0 побед 4 ничьи 17 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 9 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 15 побед

39 матчей

46.2%
10.3%
43.5%
18 побед 4 ничьи 17 побед

Первый тайм

35.9%
41%
23.1%
14 побед 16 ничьих 9 побед

Второй тайм

35.9%
25.6%
38.5%
14 побед 10 ничьих 15 побед

История матчей

БЧГ
0:2
Б
0:3
Б
1:4
БЧГ
1:3
БЧГ
0:1
Б
1:2
Б
0:0
Б
2:0
Б
1:2
Б
0:4
Б
0:1
БЧГ
2:1
БЧГ
1:2
Б
3:0
Б
1:1
Б
2:1
Б
0:1
Б
0:2
Б
2:1
Б
1:0
Б
4:0
Б
0:4
Б
3:0
Б
1:0
Б
0:0
Б
2:0
Б
0:2
Б
1:0
Б
2:0
Б
0:2
Б
1:2
Б
0:1
Б
1:4
Б
2:1
Б
4:1
Б
3:0
Б
1:3
Б
1:1
Б
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Штурм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саркария Манприт 4 (1) 0.44
Янтшер Якоб 3 0.33
Горенц-Станкович Йон 2 0.22
Хёйлунн Расмус 2 0.22
Ньянгбо Догбол 1 0.11
Йегер Лукас 1 0.11
Хирлендер Штефан 0 0
Китеишвили Отар 0 0
Прасс Александр 0 0
David Affengruber2 0 0
Кронбергер Лука 0 0
Вольфсбергер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перец Элиэль 3 0.33
Линдль Михаэль 3 (1) 0.33
Визингер Дарио 1 0.11
Тафернер Маттойс 1 0.11
Ляйтгеб Марио 1 0.11
Лочошвили Лука 1 0.11
Барибо Тай 1 0.11
Верницниг Кристофер 0 0
Новак Михаэль 0 0
Яшич Адис 0 0
Nikolas Veratschnig 0 0

Карточки

Штурм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вютрих Грегори 2 1
Горенц-Станкович Йон 3 0
Хёйлунн Расмус 3 0
Йегер Лукас 2 0
Данте Амаду 2 0
Янтшер Якоб 1 0
Хирлендер Штефан 1 0
David Affengruber2 1 0
Вольфсбергер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ляйтгеб Марио 3 0
Перец Элиэль 1 1
Новак Михаэль 2 0
Баумгартнер Доминик 2 0
Рёчер Торстен 1 0
Визингер Дарио 1 0
Тафернер Маттойс 1 0
Дедич Амар 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
5
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
20%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
3
38%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
10
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
2
20%
1-15
1
33%
1
10%
16-30
1
33%
3
30%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
20%
76-90

Забито

5
3
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Пропущено

3
9
0 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
67%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

13
8
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
8%
0
0%
1-15
3
23%
2
25%
16-30
1
8%
1
13%
31-45
3
23%
1
13%
46-60
4
31%
3
38%
61-75
1
8%
1
13%
76-90

Пропущено

6
19
2 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 8
0
0%
4
21%
1-15
1
17%
4
21%
16-30
1
17%
4
21%
31-45
2
33%
4
21%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
2
33%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Штурм
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Аустрия Клагенфурт - Штурм 1:2 Штурм - Ред Булл Зальцбург 2:1 Рапид Вена - Штурм 1:1 Штурм - Рапид Вена 2:1
Штурм - Аустрия Вена 1:0 Вольфсбергер - Штурм 0:2 Штурм - Капфенберг 3:2 Штурм - Аустрия Клагенфурт 3:1 Ред Булл Зальцбург - Штурм 1:0 Рид - Штурм 2:2 Штурм - Хартберг 3:0 Штурм - Рапид Вена 2:2 Сваровски Тироль - Штурм 2:2 Штурм - Браво 0:1 Штурм - Мура 0:2 Штурм - Горица 1:0 Штурм - Радомлье 2:4 Динамо Загреб - Штурм 4:3 Штурм - Фехервар 0:2 Аустрия Клагенфурт - Штурм 0:3
Вольфсбергер
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 4:0 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Клагенфурт - Вольфсбергер 2:3 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 1:2
Рапид Вена - Вольфсбергер 2:1 Вольфсбергер - Штурм 0:2 Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 1:4 Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 1:1 Аустрия Вена - Вольфсбергер 2:1 Вольфсбергер - ЛАСК 1:0 Аустрия Вена - Вольфсбергер 1:0 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 2:0 Вольфсбергер - Рид 2:1 Вольфсбергер - Флоридсдорфер 4:2 Вольфсбергер - Богемианс-1905 1:1 Вольфсбергер - Шахтёр Донецк 1:4 Вольфсбергер - Лудогорец 3:3 Хартберг - Вольфсбергер 2:2 Вольфсбергер - Альтах 3:0 Адмира - Вольфсбергер 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 1:0 9 8 0 1 26 - 5 51
2. Штурм 0:3 9 6 1 2 13 - 9 37
3. Аустрия Вена 1:0 9 2 4 3 8 - 13 26
4. Рапид Вена 0:1 9 2 4 3 12 - 12 25
5. Вольфсбергер 3:0 9 2 1 6 11 - 19 25
6. Аустрия Клагенфурт 0:1 9 1 2 6 10 - 22 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 1:0 4 4 0 0 12 - 1 39
2. Аустрия Вена 1:0 4 1 2 1 5 - 5 21
3. Аустрия Клагенфурт 0:1 5 0 0 5 4 - 15 15
4. Штурм 0:3 5 4 0 1 8 - 6 12
5. Рапид Вена 0:1 5 1 3 1 6 - 6 6
6. Вольфсбергер 3:0 4 0 1 3 3 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Штурм 0:3 4 2 1 1 5 - 3 25
2. Вольфсбергер 3:0 5 2 0 3 8 - 10 24
3. Рапид Вена 0:1 4 1 1 2 6 - 6 19
4. Ред Булл Зальцбург 1:0 5 4 0 1 14 - 4 12
5. Аустрия Вена 1:0 5 1 2 2 3 - 8 5
6. Аустрия Клагенфурт 0:1 4 1 2 1 6 - 7 5
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
Лучшие коэффициенты
Штурм
Ничья
Вольфсбергер
59.95
3.80
3.54
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Штурм 0:3 Вольфсбергер онлайн

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