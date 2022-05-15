Стадион: Merkur-Arena
0:3
Второй тайм: 47'
0:1
8' ГолЛочошвили Лука
0:2
19' ГолБарибо Тай
0:3
25' ПенальтиЛиндль Михаэль
27' Желтая карточкаРёчер Торстен
Ход матча
8'
19'
0:2
25'
0:3
27'
44
Данте
Амаду
30
Любич
Иван
13
Янтшер
Якоб
77
Дедич
Амар
11
Барибо
Тай
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Данте АмадуЗащитник
-
30 Любич ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Янтшер ЯкобНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Йегер ЛукасЗащитник
-
19 Куэн АндреасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Ланг КристофНападающий
-
Главный тренер: Илзер Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Дедич АмарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Барибо ТайНападающий
- Запасные игроки
-
21 Скубль ДавидВратарь
- Защитник
-
97 Яшич АдисЗащитник
-
33 Штрацниг КайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Дутт Робин
История личных встреч
Штурм
Вольфсбергер
18 матчей
100%
18 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
77.8%
38.9%
14 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.8%
16.7%
5.5%
14 побед 3 ничьи 0 побед
21 матч
19%
81%
0 побед 4 ничьи 17 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 9 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 15 побед
39 матчей
46.2%
10.3%
43.5%
18 побед 4 ничьи 17 побед
Первый тайм
35.9%
41%
23.1%
14 побед 16 ничьих 9 побед
Второй тайм
35.9%
25.6%
38.5%
14 побед 10 ничьих 15 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Штурм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саркария Манприт
|4 (1)
|0.44
|Янтшер Якоб
|3
|0.33
|Горенц-Станкович Йон
|2
|0.22
|Хёйлунн Расмус
|2
|0.22
|Ньянгбо Догбол
|1
|0.11
|Йегер Лукас
|1
|0.11
|Хирлендер Штефан
|0
|0
|Китеишвили Отар
|0
|0
|Прасс Александр
|0
|0
|David Affengruber2
|0
|0
|Кронбергер Лука
|0
|0
Вольфсбергер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Перец Элиэль
|3
|0.33
|Линдль Михаэль
|3 (1)
|0.33
|Визингер Дарио
|1
|0.11
|Тафернер Маттойс
|1
|0.11
|Ляйтгеб Марио
|1
|0.11
|Лочошвили Лука
|1
|0.11
|Барибо Тай
|1
|0.11
|Верницниг Кристофер
|0
|0
|Новак Михаэль
|0
|0
|Яшич Адис
|0
|0
|Nikolas Veratschnig
|0
|0
Карточки
Штурм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вютрих Грегори
|2
|1
|Горенц-Станкович Йон
|3
|0
|Хёйлунн Расмус
|3
|0
|Йегер Лукас
|2
|0
|Данте Амаду
|2
|0
|Янтшер Якоб
|1
|0
|Хирлендер Штефан
|1
|0
|David Affengruber2
|1
|0
Вольфсбергер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ляйтгеб Марио
|3
|0
|Перец Элиэль
|1
|1
|Новак Михаэль
|2
|0
|Баумгартнер Доминик
|2
|0
|Рёчер Торстен
|1
|0
|Визингер Дарио
|1
|0
|Тафернер Маттойс
|1
|0
|Дедич Амар
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
5
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
20%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
3
38%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
10
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
2
20%
1-15
1
33%
1
10%
16-30
1
33%
3
30%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
20%
76-90
Забито
5
3
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
1
20%
1
33%
76-90
Пропущено
3
9
0 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
67%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
13
8
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
8%
0
0%
1-15
3
23%
2
25%
16-30
1
8%
1
13%
31-45
3
23%
1
13%
46-60
4
31%
3
38%
61-75
1
8%
1
13%
76-90
Пропущено
6
19
2 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 8
0
0%
4
21%
1-15
1
17%
4
21%
16-30
1
17%
4
21%
31-45
2
33%
4
21%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
2
33%
2
11%
76-90
Результаты последних матчей
Штурм
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Аустрия Клагенфурт - Штурм 1:2 Штурм - Ред Булл Зальцбург 2:1 Рапид Вена - Штурм 1:1 Штурм - Рапид Вена 2:1
Штурм - Аустрия Вена 1:0 Вольфсбергер - Штурм 0:2 Штурм - Капфенберг 3:2 Штурм - Аустрия Клагенфурт 3:1 Ред Булл Зальцбург - Штурм 1:0 Рид - Штурм 2:2 Штурм - Хартберг 3:0 Штурм - Рапид Вена 2:2 Сваровски Тироль - Штурм 2:2 Штурм - Браво 0:1 Штурм - Мура 0:2 Штурм - Горица 1:0 Штурм - Радомлье 2:4 Динамо Загреб - Штурм 4:3 Штурм - Фехервар 0:2 Аустрия Клагенфурт - Штурм 0:3
Вольфсбергер
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 4:0 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Клагенфурт - Вольфсбергер 2:3 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 1:2
Рапид Вена - Вольфсбергер 2:1 Вольфсбергер - Штурм 0:2 Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 1:4 Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 1:1 Аустрия Вена - Вольфсбергер 2:1 Вольфсбергер - ЛАСК 1:0 Аустрия Вена - Вольфсбергер 1:0 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 2:0 Вольфсбергер - Рид 2:1 Вольфсбергер - Флоридсдорфер 4:2 Вольфсбергер - Богемианс-1905 1:1 Вольфсбергер - Шахтёр Донецк 1:4 Вольфсбергер - Лудогорец 3:3 Хартберг - Вольфсбергер 2:2 Вольфсбергер - Альтах 3:0 Адмира - Вольфсбергер 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|1:0
|9
|8
|0
|1
|26 - 5
|51
|2.
|Штурм
|0:3
|9
|6
|1
|2
|13 - 9
|37
|3.
|Аустрия Вена
|1:0
|9
|2
|4
|3
|8 - 13
|26
|4.
|Рапид Вена
|0:1
|9
|2
|4
|3
|12 - 12
|25
|5.
|Вольфсбергер
|3:0
|9
|2
|1
|6
|11 - 19
|25
|6.
|Аустрия Клагенфурт
|0:1
|9
|1
|2
|6
|10 - 22
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|1:0
|4
|4
|0
|0
|12 - 1
|39
|2.
|Аустрия Вена
|1:0
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|21
|3.
|Аустрия Клагенфурт
|0:1
|5
|0
|0
|5
|4 - 15
|15
|4.
|Штурм
|0:3
|5
|4
|0
|1
|8 - 6
|12
|5.
|Рапид Вена
|0:1
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|6.
|Вольфсбергер
|3:0
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Штурм
|0:3
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|25
|2.
|Вольфсбергер
|3:0
|5
|2
|0
|3
|8 - 10
|24
|3.
|Рапид Вена
|0:1
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|19
|4.
|Ред Булл Зальцбург
|1:0
|5
|4
|0
|1
|14 - 4
|12
|5.
|Аустрия Вена
|1:0
|5
|1
|2
|2
|3 - 8
|5
|6.
|Аустрия Клагенфурт
|0:1
|4
|1
|2
|1
|6 - 7
|5