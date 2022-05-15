Стадион: Альянц
0:1
Второй тайм: 47'
0:1
10' ГолШушич Лука
27' Желтая карточкаВан дер Бремпт Игнасе
Ход матча
10'
0:1
13
Шик
Торстен
23
Ауэр
Йонас
27
Грюлль
Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Шик ТорстенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Ауэр ЙонасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Грюлль МаркоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Демир ЮсуфПолузащитник
-
32 Китагава КояПолузащитник
-
-
Главный тренер: Фельдхофер Фердинанд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Соле УмарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Шушич ЛукаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Койта СекуНападающий
-
Главный тренер: Яйссле Маттиас
История личных встреч
Рапид Вена
Ред Булл Зальцбург
17 матчей
64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
47.1%
94.1%
8 побед 16 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
29.4%
17 побед 5 ничьих 0 побед
42 матча
19%
81%
0 побед 8 ничьих 34 победы
Первый тайм
23.8%
76.2%
0 побед 10 ничьих 25 побед
Второй тайм
21.4%
78.6%
0 побед 9 ничьих 28 побед
59 матчей
18.6%
23.7%
57.7%
11 побед 14 ничьих 34 победы
Первый тайм
13.6%
44.1%
42.3%
8 побед 26 ничьих 25 побед
Второй тайм
28.8%
23.7%
47.5%
17 побед 14 ничьих 28 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Рапид Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дрёйф Ферди
|4
|0.44
|Циммерманн Бернхард
|3
|0.33
|Грюлль Марко
|1
|0.11
|Кнасмюлльнер Кристоф
|1
|0.11
|Любичич Роберт
|1
|0.11
|Савич Драголюб
|1
|0.11
|Демир Юсуф
|1
|0.11
|Nicolas Binder
|0
|0
|Шик Торстен
|0
|0
|Петрович Деян
|0
|0
|Аразе Кельвин
|0
|0
|Martin Moormann
|0
|0
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шушич Лука
|6
|0.67
|Адейеми Карим
|4 (1)
|0.44
|Адаму Чуквубике
|3
|0.33
|Окафор Ноа
|2
|0.22
|Вебер Максимилиан
|2
|0.22
|Сеско Бенджамин
|2
|0.22
|Кьергаард Мауриц
|2
|0.22
|Соле Умар
|1
|0.11
|Кристенсен Расмус
|1
|0.11
|Камара Мохамед VII
|1 (1)
|0.11
|Юнузович Златко
|1
|0.11
|Ааронсон Бренден
|1 (1)
|0.11
|Зайвальд Николас
|0
|0
|Капальдо Николас
|0
|0
|Пёнтковски Камиль
|0
|0
|Ван дер Бремпт Игнасе
|0
|0
Карточки
Рапид Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Циммерманн Бернхард
|2
|1
|Любичич Роберт
|3
|0
|Грюлль Марко
|3
|0
|Виммер Кевин
|2
|0
|Стойкович Филип
|2
|0
|Хофманн Максимилиан
|2
|0
|Айву Эмануэль
|2
|0
|Martin Moormann
|2
|0
|Хедль Никлас
|0
|1
|Шик Торстен
|1
|0
|Дрёйф Ферди
|1
|0
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камара Мохамед VII
|3
|0
|Вебер Максимилиан
|2
|0
|Бернардо Фернандес
|1
|0
|Кристенсен Расмус
|1
|0
|Адейеми Карим
|1
|0
|Капальдо Николас
|1
|0
|Ван дер Бремпт Игнасе
|1
|0
|Сеско Бенджамин
|1
|0
|Шушич Лука
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
13
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
1
17%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
17%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
4
67%
3
23%
76-90
Пропущено
5
4
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
60%
2
50%
61-75
1
20%
1
25%
76-90
Забито
6
12
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
0
0%
2
17%
1-15
1
17%
3
25%
16-30
2
33%
2
17%
31-45
2
33%
2
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
3
25%
76-90
Пропущено
6
1
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
12
25
5 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 7
0 Не забивали 0
1
8%
3
12%
1-15
1
8%
5
20%
16-30
3
25%
4
16%
31-45
2
17%
4
16%
46-60
0
0%
3
12%
61-75
5
42%
6
24%
76-90
Пропущено
11
5
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
4
36%
2
40%
61-75
3
27%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Рапид Вена
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Аустрия Вена - Рапид Вена 1:1 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 2:2 Рапид Вена - Штурм 1:1 Штурм - Рапид Вена 2:1
Рапид Вена - Вольфсбергер 2:1 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:3 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 3:0 Сваровски Тироль - Рапид Вена 0:2 Витесс - Рапид Вена 2:0 Штурм - Рапид Вена 2:2 Рапид Вена - Витесс 2:1 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 1:2 Рапид Вена - Хартберг 1:2 Рапид Вена - Тренчин 1:0 Рапид Вена - Теплице 1:2 Рапид Вена - Погонь Щецин 1:2 Рапид Вена - Краковия 2:1 Рапид Вена - Форвертс Штайр 2:4
Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 4:0 Ред Булл Зальцбург - Рид 3:0 Штурм - Ред Булл Зальцбург 2:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 5:0
Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 1:2 Аустрия Клагенфурт - Ред Булл Зальцбург 0:6 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 2:1 Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 1:4 Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 1:1 Ред Булл Зальцбург - Штурм 1:0 Бавария - Ред Булл Зальцбург 7:1 Ред Булл Зальцбург - Альтах 4:0 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:0 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 2:0 Ред Булл Зальцбург - Бавария 1:1 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 1:2 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 3:1 Ред Булл Зальцбург - СВ Лафниц 3:0 Ред Булл Зальцбург - Адмира 1:2 Рид - Ред Булл Зальцбург 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|1:0
|9
|8
|0
|1
|26 - 5
|51
|2.
|Штурм
|0:3
|9
|6
|1
|2
|13 - 9
|37
|3.
|Аустрия Вена
|1:0
|9
|2
|4
|3
|8 - 13
|26
|4.
|Рапид Вена
|0:1
|9
|2
|4
|3
|12 - 12
|25
|5.
|Вольфсбергер
|3:0
|9
|2
|1
|6
|11 - 19
|25
|6.
|Аустрия Клагенфурт
|0:1
|9
|1
|2
|6
|10 - 22
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|1:0
|4
|4
|0
|0
|12 - 1
|39
|2.
|Аустрия Вена
|1:0
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|21
|3.
|Аустрия Клагенфурт
|0:1
|5
|0
|0
|5
|4 - 15
|15
|4.
|Штурм
|0:3
|5
|4
|0
|1
|8 - 6
|12
|5.
|Рапид Вена
|0:1
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|6.
|Вольфсбергер
|3:0
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Штурм
|0:3
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|25
|2.
|Вольфсбергер
|3:0
|5
|2
|0
|3
|8 - 10
|24
|3.
|Рапид Вена
|0:1
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|19
|4.
|Ред Булл Зальцбург
|1:0
|5
|4
|0
|1
|14 - 4
|12
|5.
|Аустрия Вена
|1:0
|5
|1
|2
|2
|3 - 8
|5
|6.
|Аустрия Клагенфурт
|0:1
|4
|1
|2
|1
|6 - 7
|5