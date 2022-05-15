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Австрия: Бундеслига. Чемпионская группа

2021-2022

Стадион:
Рапид Вена
0:1
Конец матча
Ред Булл Зальцбург
0'
0:1
10' Гол
Шушич Лука
27' Желтая карточка
Ван дер Бремпт Игнасе
87' Желтая карточка
Айву Эмануэль
89' Желтая карточка
Ааронсон Бренден
90' Желтая карточка
Грюлль Марко
90'+6
25
Гартлер
Пауль
43
Leopold
Querfeld
6
Виммер
Кевин
26
Martin
Moormann
13
Шик
Торстен
4
Айву
Эмануэль
5
Любичич
Роберт
23
Ауэр
Йонас
28
Moritz
Oswald
36
Аразе
Кельвин
27
Грюлль
Марко
1
Мантл
Нико
2
Ван
дер
Бремпт
Игнасе
22
Соле
Умар
95
Бернардо
Фернандес
43
Кристенсен
Расмус
13
Зайвальд
Николас
19
Камара
Мохамед
VII
14
Кьергаард
Мауриц
21
Шушич
Лука
9
Адаму
Чуквубике
27
Адейеми
Карим
Рапид Вена
3-4-2-1
Ред Булл Зальцбург
3-4-1-2

История личных встреч

Рапид Вена
Ред Булл Зальцбург

17 матчей

64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

47.1%
94.1%
8 побед 16 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
29.4%
17 побед 5 ничьих 0 побед

42 матча

19%
81%
0 побед 8 ничьих 34 победы

Первый тайм

23.8%
76.2%
0 побед 10 ничьих 25 побед

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 9 ничьих 28 побед

59 матчей

18.6%
23.7%
57.7%
11 побед 14 ничьих 34 победы

Первый тайм

13.6%
44.1%
42.3%
8 побед 26 ничьих 25 побед

Второй тайм

28.8%
23.7%
47.5%
17 побед 14 ничьих 28 побед

История матчей

БЧГ
2:1
Б
1:2
Б
2:0
БЧГ
2:0
БЧГ
0:3
Б
4:2
К
6:2
Б
1:1
Б
2:7
Б
2:0
Б
3:2
К
1:2
Б
0:2
К
2:0
Б
2:0
Б
2:1
Б
1:4
Б
1:0
Б
2:3
Б
2:2
К
1:2
Б
1:0
Б
0:1
Б
2:1
Б
0:0
Б
1:1
Б
2:0
Б
1:2
Б
1:2
Б
3:3
Б
1:2
Б
1:2
Б
6:1
Б
2:1
Б
6:3
Б
2:1
Б
1:1
Б
1:3
Б
3:3
Б
2:0
Б
0:2
Б
0:1
Б(M
4:2
Б(M
0:0
Б(M
1:2
Б(M
1:1
Б(M
1:1
Б(M
2:1
Б(M
1:1
Б(M
0:1
Б(M
0:0
Б(M
2:2
Б(M
4:2
Б(M
2:1
Б(M
1:0
Б(M
2:2
Б(M
0:7
Б(M
1:3
Б(M
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Рапид Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дрёйф Ферди 4 0.44
Циммерманн Бернхард 3 0.33
Грюлль Марко 1 0.11
Кнасмюлльнер Кристоф 1 0.11
Любичич Роберт 1 0.11
Савич Драголюб 1 0.11
Демир Юсуф 1 0.11
Nicolas Binder 0 0
Шик Торстен 0 0
Петрович Деян 0 0
Аразе Кельвин 0 0
Martin Moormann 0 0
Ред Булл Зальцбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шушич Лука 6 0.67
Адейеми Карим 4 (1) 0.44
Адаму Чуквубике 3 0.33
Окафор Ноа 2 0.22
Вебер Максимилиан 2 0.22
Сеско Бенджамин 2 0.22
Кьергаард Мауриц 2 0.22
Соле Умар 1 0.11
Кристенсен Расмус 1 0.11
Камара Мохамед VII 1 (1) 0.11
Юнузович Златко 1 0.11
Ааронсон Бренден 1 (1) 0.11
Зайвальд Николас 0 0
Капальдо Николас 0 0
Пёнтковски Камиль 0 0
Ван дер Бремпт Игнасе 0 0

Карточки

Рапид Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грюлль Марко 4 0
Циммерманн Бернхард 2 1
Айву Эмануэль 3 0
Любичич Роберт 3 0
Виммер Кевин 2 0
Стойкович Филип 2 0
Хофманн Максимилиан 2 0
Martin Moormann 2 0
Хедль Никлас 0 1
Шик Торстен 1 0
Дрёйф Ферди 1 0
Ред Булл Зальцбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Мохамед VII 3 0
Вебер Максимилиан 2 0
Бернардо Фернандес 1 0
Кристенсен Расмус 1 0
Ааронсон Бренден 1 0
Адейеми Карим 1 0
Капальдо Николас 1 0
Ван дер Бремпт Игнасе 1 0
Сеско Бенджамин 1 0
Шушич Лука 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
14
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
1
17%
2
14%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
1
17%
2
14%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
4
67%
3
21%
76-90

Пропущено

6
4
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
17%
1
25%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
50%
2
50%
61-75
1
17%
1
25%
76-90

Забито

6
12
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
0
0%
2
17%
1-15
1
17%
3
25%
16-30
2
33%
2
17%
31-45
2
33%
2
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
3
25%
76-90

Пропущено

6
1
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

12
26
5 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 8
1 Не забивали 0
1
8%
4
15%
1-15
1
8%
5
19%
16-30
3
25%
4
15%
31-45
2
17%
4
15%
46-60
0
0%
3
12%
61-75
5
42%
6
23%
76-90

Пропущено

12
5
5 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 4
1
8%
1
20%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
4
33%
2
40%
61-75
3
25%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Рапид Вена
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Аустрия Вена - Рапид Вена 1:1 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 2:2 Рапид Вена - Штурм 1:1 Штурм - Рапид Вена 2:1
Рапид Вена - Вольфсбергер 2:1 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:3 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 3:0 Сваровски Тироль - Рапид Вена 0:2 Витесс - Рапид Вена 2:0 Штурм - Рапид Вена 2:2 Рапид Вена - Витесс 2:1 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 1:2 Рапид Вена - Хартберг 1:2 Рапид Вена - Тренчин 1:0 Рапид Вена - Теплице 1:2 Рапид Вена - Погонь Щецин 1:2 Рапид Вена - Краковия 2:1 Рапид Вена - Форвертс Штайр 2:4
Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 4:0 Ред Булл Зальцбург - Рид 3:0 Штурм - Ред Булл Зальцбург 2:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 5:0
Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 1:2 Аустрия Клагенфурт - Ред Булл Зальцбург 0:6 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 2:1 Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 1:4 Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 1:1 Ред Булл Зальцбург - Штурм 1:0 Бавария - Ред Булл Зальцбург 7:1 Ред Булл Зальцбург - Альтах 4:0 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:0 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 2:0 Ред Булл Зальцбург - Бавария 1:1 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 1:2 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 3:1 Ред Булл Зальцбург - СВ Лафниц 3:0 Ред Булл Зальцбург - Адмира 1:2 Рид - Ред Булл Зальцбург 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 9 8 0 1 26 - 5 51
2. Штурм 9 6 1 2 14 - 10 37
3. Аустрия Вена 9 2 4 3 9 - 14 26
4. Рапид Вена 9 2 4 3 12 - 12 25
5. Вольфсбергер 9 2 1 6 12 - 20 25
6. Аустрия Клагенфурт 9 1 2 6 11 - 23 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 4 4 0 0 12 - 1 39
2. Аустрия Вена 4 1 2 1 5 - 5 21
3. Аустрия Клагенфурт 5 0 0 5 5 - 16 15
4. Штурм 5 4 0 1 9 - 7 12
5. Рапид Вена 5 1 3 1 6 - 6 6
6. Вольфсбергер 4 0 1 3 3 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Штурм 4 2 1 1 5 - 3 25
2. Вольфсбергер 5 2 0 3 9 - 11 24
3. Рапид Вена 4 1 1 2 6 - 6 19
4. Ред Булл Зальцбург 5 4 0 1 14 - 4 12
5. Аустрия Вена 5 1 2 2 4 - 9 5
6. Аустрия Клагенфурт 4 1 2 1 6 - 7 5
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    27'
    Ван дер Бремпт Игнасе получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
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    • Описание гола
      10'
      Г О О О О Л - Шушич Лука бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Рапид Вена 0:1 Ред Булл Зальцбург онлайн

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