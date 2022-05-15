Стадион: Platinumcars Arena
3:0
Первый тайм: 30'
1:0
5' ГолНюман Кристоффер
2:0
28' ГолЛеви Йонатан
Ход матча
5'
1:0
28'
2:0
31'
3:0
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 0
-
3 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 1
-
55 Владение мячом, % 45
20
Daniel
Eid
10
Леви
Йонатан
34
Молин
Густав
14
Пичках
Пайя
30
Корона
Джо
11
Юлятупа
Саку
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Daniel EidПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Леви ЙонатанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
14 Бинаку ЭгзонЗащитник
-
19 Лима ЛукасЗащитник
- Полузащитник
-
18 Скуласон АриПолузащитник
-
23 Сема МайчПолузащитник
-
30 Otto Lindell
-
Главный тренер: Норлинг Рикард
- Основной состав
-
34 Молин ГуставВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Пичках ПайяПолузащитник
-
30 Корона ДжоПолузащитник
- Нападающий
-
11 Юлятупа СакуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Henrik Aahnstrand
История личных встреч
Норрчёпинг
Сундсвалль
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
18 матчей
44.4%
38.9%
16.7%
8 побед 7 ничьих 3 победы
Первый тайм
44.4%
38.9%
16.7%
8 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
44.4%
27.8%
27.8%
8 побед 5 ничьих 5 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Норрчёпинг
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Хельсинборг - Норрчёпинг 0:1 Норрчёпинг - Вернаму 2:0 Кальмар - Норрчёпинг 1:2 Норрчёпинг - Хеккен 1:1
Юргорден - Норрчёпинг 2:1 АИК - Норрчёпинг 1:0 Норрчёпинг - Варберг БоИС 0:1 Норрчёпинг - Сирианска Эскильстуна 1:0 Хаммарбю - Норрчёпинг 3:2 Норрчёпинг - Варберг БоИС 2:1 Соллентуна - Норрчёпинг 0:4 Норрчёпинг - Эстер 1:1 Норрчёпинг - Эребру 2:0 Норрчёпинг - Вестерос 4:0 Норрчёпинг - Броммапойкарна 3:1 Норрчёпинг - Гётеборг 1:2 Дегерфорс - Норрчёпинг 4:1 Норрчёпинг - Юргорден 1:1 Кальмар - Норрчёпинг 1:0 Норрчёпинг - Эльфсборг 3:2
Сундсвалль
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Сундсвалль - Дегерфорс 2:3 Сундсвалль - АИК 0:2 Эльфсборг - Сундсвалль 3:1 Сундсвалль - Кальмар 1:0
Варберг БоИС - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Хаммарбю 1:5 Сириус - Сундсвалль 2:1 Эстерсунд - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Далкурд 2:0 Сундсвалль - Сириус 1:4 Сундсвалль - Скильебо 4:1 Дегерфорс - Сундсвалль 4:1 Эльфсборг - Сундсвалль 3:2 Сундсвалль - Эстерсунд 1:1 АИК - Сундсвалль 3:0 ГАИС - Сундсвалль 2:1 Сундсвалль - Эстер 1:1 Норрбю - Сундсвалль 1:4 Сундсвалль - Фалькенберг 1:1 Браге - Сундсвалль 0:0