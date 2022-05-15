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  3. Швеция: Аллсвенскан

Стадион:
Норрчёпинг
5:1
Конец матча
Сундсвалль
0'
1:0
6' Гол
Нюман Кристоффер
2:0
27' Гол
Леви Йонатан
3:0
31' Гол
Ортмарк Якоб
4:0
39' Гол
Леви Йонатан
51' Желтая карточка
Стенссон Даниэль
5:0
70' Гол
Ортмарк Якоб
5:1
79' Гол
Юлятупа Саку
90'+2
1
Янссон
Оскар
2
Экполо
Годсвилл
6
Вальквист
Линус
25
Дагерстол
Филип
20
Daniel
Eid
8
Абдулразак
Исхак
7
Ортмарк
Якоб
36
Салес
Жеан
Карлос
10
Леви
Йонатан
5
Нюман
Кристоффер
9
Марковик
Эман
34
Молин
Густав
15
Лундстрём
Роберт
2
Эрикссон
Антон
4
Блумквист
Александр
22
Линдквист
Расмус
8
Силфвер
Понтус
6
Стенссон
Даниэль
14
Пичках
Пайя
30
Корона
Джо
12
Дамус
Роналдо
11
Юлятупа
Саку
Норрчёпинг
3-4-3
Сундсвалль
4-1-2-1-2

История личных встреч

Норрчёпинг
Сундсвалль

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

18 матчей

44.4%
38.9%
16.7%
8 побед 7 ничьих 3 победы

Первый тайм

44.4%
38.9%
16.7%
8 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

44.4%
27.8%
27.8%
8 побед 5 ничьих 5 побед

История матчей

К
2:0
А
4:4
А
2:0
А
1:1
А
1:0
А
2:2
А
0:0
А
1:2
А
3:1
А
5:1
А
0:1
А
0:4
С
1:1
С
1:1
С
3:1
С
2:2
А
2:1
А
0:2

Результаты последних матчей

Норрчёпинг
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Хельсинборг - Норрчёпинг 0:1 Норрчёпинг - Вернаму 2:0 Кальмар - Норрчёпинг 1:2 Норрчёпинг - Хеккен 1:1
Юргорден - Норрчёпинг 2:1 АИК - Норрчёпинг 1:0 Норрчёпинг - Варберг БоИС 0:1 Норрчёпинг - Сирианска Эскильстуна 1:0 Хаммарбю - Норрчёпинг 3:2 Норрчёпинг - Варберг БоИС 2:1 Соллентуна - Норрчёпинг 0:4 Норрчёпинг - Эстер 1:1 Норрчёпинг - Эребру 2:0 Норрчёпинг - Вестерос 4:0 Норрчёпинг - Броммапойкарна 3:1 Норрчёпинг - Гётеборг 1:2 Дегерфорс - Норрчёпинг 4:1 Норрчёпинг - Юргорден 1:1 Кальмар - Норрчёпинг 1:0 Норрчёпинг - Эльфсборг 3:2
Сундсвалль
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Сундсвалль - Дегерфорс 2:3 Сундсвалль - АИК 0:2 Эльфсборг - Сундсвалль 3:1 Сундсвалль - Кальмар 1:0
Варберг БоИС - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Хаммарбю 1:5 Сириус - Сундсвалль 2:1 Эстерсунд - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Далкурд 2:0 Сундсвалль - Сириус 1:4 Сундсвалль - Скильебо 4:1 Дегерфорс - Сундсвалль 4:1 Эльфсборг - Сундсвалль 3:2 Сундсвалль - Эстерсунд 1:1 АИК - Сундсвалль 3:0 ГАИС - Сундсвалль 2:1 Сундсвалль - Эстер 1:1 Норрбю - Сундсвалль 1:4 Сундсвалль - Фалькенберг 1:1 Браге - Сундсвалль 0:0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Леви Йонатан бьет в цель!
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