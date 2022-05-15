  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция: Аллсвенскан

Стадион:
Гётеборг
1:0
Первый тайм: 34'
Варберг БоИС
0'
1:0
31' Гол
Айеш Хосам
33' Желтая карточка
 34'

Ход матча

31'
Айеш Хосам
1:0
33'
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 10
  • 58 Владение мячом, % 42
Лучшие коэффициенты
Гётеборг
Ничья
Варберг БоИС
2.03
5.00
4.75
Все Коэффициенты
1
Хан
Уорнер
2
Саломонссон
Эмиль
4
Юханссон
Карл
II
20
Johan
Bangsbo
5
Яллоу
Александр
8
Айеш
Хосам
21
Терн
Симон
6
Аль-Аммари
Амир
14
Норлин
Густаф
9
Берг
Маркус
29
Вильхельмссон
Оскар
29
Андерссон
Фредрик
18
Линднер
Йоаким
4
Станисич
Оливер
2
Биркфельдт
Йон
22
Боман
Андре
8
Ле
Ру
Люк
11
Eliton
Junior
16
Йоханссон
Александр
14
Альфонси
Оливер
9
Симович
Робин
7
Транберг
Робин
Гётеборг
4-4-2
Варберг БоИС
3-4-3

История личных встреч

Гётеборг
Варберг БоИС

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

5 матчей

60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

А
1:2
А
2:0
А
1:0
А
1:2
К
1:0

Результаты последних матчей

Гётеборг
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
АИК - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Кальмар 1:2 Мальмё - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Юргорден 1:1
Хеккен - Гётеборг 0:2 Хельсинборг - Гётеборг 0:1 Гётеборг - Вернаму 2:1 Гётеборг - Фредрикстад 3:0 Гётеборг - Норрбю 0:3 Эльфсборг - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Мьельбю 2:2 Норрбю - Гётеборг 1:1 Гётеборг - Утсиктенс 1:1 Гётеборг - Ландскруна 2:0 Локомотив Москва - Гётеборг 4:2 Хаммарбю - Гётеборг 2:0 Нордшелланн - Гётеборг 3:0 Норрчёпинг - Гётеборг 1:2 Гётеборг - Эстерсунд 4:0 Сириус - Гётеборг 3:3
Варберг БоИС
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Варберг БоИС - Сириус 0:2 Хеккен - Варберг БоИС 3:1 Варберг БоИС - Мьельбю 0:0 АИК - Варберг БоИС 1:0
Варберг БоИС - Сундсвалль 2:0 Варберг БоИС - Кальмар 0:3 Норрчёпинг - Варберг БоИС 0:1 Норрбю - Варберг БоИС 2:3 Ландскруна - Варберг БоИС 1:0 Варберг БоИС - ГАИС 3:0 Норрчёпинг - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - Эстер 1:0 Соллентуна - Варберг БоИС 0:1 Варберг БоИС - Фалькенберг 2:0 Хальмстад - Варберг БоИС 0:1 Варберг БоИС - Мьельбю 0:3 Юргорден - Варберг БоИС 2:3 Варберг БоИС - АИК 0:1 Эльфсборг - Варберг БоИС 0:0 Варберг БоИС - Эстерсунд 3:0
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    33'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Айеш Хосам бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Гётеборг
Ничья
Варберг БоИС
2.03
5.00
4.75
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Гётеборг 1:0 Варберг БоИС онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Парибет



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Гётеборг
Варберг БоИС
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет 2000 рублей новым игрокам
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 