  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция: Аллсвенскан

Стадион: Зрители: 13306
Гётеборг
1:1
Конец матча
Варберг БоИС
0'
1:0
31' Гол
Айеш Хосам
33' Желтая карточка
Терн Симон
47' Желтая карточка
Транберг Робин
64' Желтая карточка
Ле Ру Люк
1:1
70' Гол
Йоханссон Александр
82' Желтая карточка
Винбо Альбин
90' Желтая карточка
Jaheem Burke
90'+24

Ход матча

31'
Айеш Хосам
(Берг Маркус)
1:0
33'
Терн Симон
 
46'
 
Jaheem Burke
Боман Андре
47'
 
Транберг Робин
55'
 
Карлссон Аджей Симон
Симович Робин
55'
 
Кюнст Дес
Альфонси Оливер
64'
 
Ле Ру Люк
67'
Якоб Кевин
Вильхельмссон Оскар
 
70'
1:1
Йоханссон Александр
74'
 
Винбо Альбин
Eliton Junior
82'
 
Винбо Альбин
90'
 
Карлссон Виктор
Транберг Робин
90'
Hussein Carneil
Аль-Аммари Амир
 
90'
 
Jaheem Burke

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 9
  • 7 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 4
  • 2 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 23
  • 55 Владение мячом, % 45
1
Хан
Уорнер
2
Саломонссон
Эмиль
4
Юханссон
Карл
II
20
Johan
Bangsbo
5
Яллоу
Александр
8
Айеш
Хосам
21
Терн
Симон
6
Аль-Аммари
Амир
14
Норлин
Густаф
9
Берг
Маркус
29
Вильхельмссон
Оскар
29
Андерссон
Фредрик
18
Линднер
Йоаким
4
Станисич
Оливер
2
Биркфельдт
Йон
22
Боман
Андре
8
Ле
Ру
Люк
11
Eliton
Junior
16
Йоханссон
Александр
14
Альфонси
Оливер
9
Симович
Робин
7
Транберг
Робин
Гётеборг
4-4-2
Варберг БоИС
3-4-3

История личных встреч

Гётеборг
Варберг БоИС

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

5 матчей

60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

А
1:2
А
2:0
А
1:0
А
1:2
К
1:0

Результаты последних матчей

Гётеборг
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
АИК - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Кальмар 1:2 Мальмё - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Юргорден 1:1
Хеккен - Гётеборг 0:2 Хельсинборг - Гётеборг 0:1 Гётеборг - Вернаму 2:1 Гётеборг - Фредрикстад 3:0 Гётеборг - Норрбю 0:3 Эльфсборг - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Мьельбю 2:2 Норрбю - Гётеборг 1:1 Гётеборг - Утсиктенс 1:1 Гётеборг - Ландскруна 2:0 Локомотив Москва - Гётеборг 4:2 Хаммарбю - Гётеборг 2:0 Нордшелланн - Гётеборг 3:0 Норрчёпинг - Гётеборг 1:2 Гётеборг - Эстерсунд 4:0 Сириус - Гётеборг 3:3
Варберг БоИС
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Варберг БоИС - Сириус 0:2 Хеккен - Варберг БоИС 3:1 Варберг БоИС - Мьельбю 0:0 АИК - Варберг БоИС 1:0
Варберг БоИС - Сундсвалль 2:0 Варберг БоИС - Кальмар 0:3 Норрчёпинг - Варберг БоИС 0:1 Норрбю - Варберг БоИС 2:3 Ландскруна - Варберг БоИС 1:0 Варберг БоИС - ГАИС 3:0 Норрчёпинг - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - Эстер 1:0 Соллентуна - Варберг БоИС 0:1 Варберг БоИС - Фалькенберг 2:0 Хальмстад - Варберг БоИС 0:1 Варберг БоИС - Мьельбю 0:3 Юргорден - Варберг БоИС 2:3 Варберг БоИС - АИК 0:1 Эльфсборг - Варберг БоИС 0:0 Варберг БоИС - Эстерсунд 3:0
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      33'
      Терн Симон получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      31'
      Г О О О О Л - Айеш Хосам бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Гётеборг 1:1 Варберг БоИС онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000 рублей новым игрокам
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     