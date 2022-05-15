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  3. Норвегия: Первый дивизион

Стадион:
Конгсвингер
4:1
Второй тайм: 79'
Рёуфосс
0'
1:0
34' Гол
Стейринг Пер-Магнус
2:0
37' Гол
Martin Tangen Vinjor
3:0
52' Гол
Martin Tangen Vinjor
3:1
60' Гол
Gard Simenstad
4:1
72' Гол
Victor Grodaas
79'
1
Стрёмберг
Август
2
Trace
Murray
16
Стейринг
Пер-Магнус
5
Холме
Фредрик
3
Victor
Grodaas
20
Jesper
Grundt
6
Harald
Holter
17
Mathias
Berg
Gjerstroem
23
Martin
Tangen
Vinjor
8
Martin
Hoel
Andersen
26
Брингакер
Матиас
1
Ole
Kristian
Gjefle
Lauvli
27
Хауген
Херман
5
Arnar
Thor
Gudjonsson
11
Nicolai
Fremstad
7
Emile
Dadjo
6
Haakon
Butli
Hammer
20
Gard
Simenstad
25
Erik
Froeysa
26
Браттбакк
Филип
8
Markus
Johnsgaard
15
Markus
Aanesland
Конгсвингер
4-3-1-2
Рёуфосс
4-3-3

История личных встреч

Конгсвингер
Рёуфосс

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

9 матчей

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 1 победа

История матчей

ПД
3:3
ПД
2:0
ПД
1:0
ПД
0:0
К
4:2
ПД
2:4
ПД
3:2
КН
1:1
ТМС
1:2

Результаты последних матчей

Конгсвингер
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Согндаль - Конгсвингер 2:1 Конгсвингер - Осане 1:1 Санднес - Конгсвингер 4:1 Конгсвингер - Скейд 1:0
Мьёндален - Конгсвингер 1:0 Конгсвингер - Викинг 0:2 Конгсвингер - Тромсдален 1:3 Аскер - Конгсвингер 2:3 Конгсвингер - Берум 4:0 Флёя - Конгсвингер 0:3 Конгсвингер - Аскер 3:1 Конгсвингер - Квик-Халден 7:0 Браттвог - Конгсвингер 0:4 Флорё - Конгсвингер 0:5 Конгсвингер - Эйдсвольд 6:0 Конгсвингер - Флеккерёй 4:1 Конгсвингер - Сенья 5:0 Хёдд - Конгсвингер 0:0 Конгсвингер - Волеренга-2 2:0 Альта - Конгсвингер 2:3
Рёуфосс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Рёуфосс - Брюне 2:0 Рёуфосс - Гроруд 1:1 КФУМ - Рёуфосс 1:1 Рёуфосс - Ранхейм 1:1
Согндаль - Рёуфосс 2:0 Русенборг - Рёуфосс 0:3 Рёуфосс - Стрёмсгодсет 1:1 Рёуфосс - Осане 1:1 Дьерв - Рёуфосс 2:0 Рёуфосс - Стрёммен 4:2 Хам-Кам - Рёуфосс 2:1 Рёуфосс - Ранхейм 0:4 Брюне - Рёуфосс 3:1 Рёуфосс - Стйордалс Блинк 5:2 Гроруд - Рёуфосс 2:1 Фредрикстад - Рёуфосс 1:1 Рёуфосс - Старт 1:3 Улленсакер-Киса - Рёуфосс 0:2 Хам-Кам - Рёуфосс 1:2 Рёуфосс - КФУМ 5:1
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Martin Tangen Vinjor бьет в цель!
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Стейринг Пер-Магнус бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Конгсвингер
Ничья
Рёуфосс
2.14
3.78
3.20
Все Коэффициенты
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