Стадион: Гьемселунд
4:1
Второй тайм: 79'
1:0
34' ГолСтейринг Пер-Магнус
2:0
37' ГолMartin Tangen Vinjor
3:0
52' ГолMartin Tangen Vinjor
3:1
60' ГолGard Simenstad
4:1
72' ГолVictor Grodaas
Ход матча
34'
37'
52'
60'
72'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
10 Герсон ЛарсЗащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Eirik Vespestad Maeland
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Erik FroeysaПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Even BydalПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
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-
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Главный тренер: Christian Johnsen
История личных встреч
Конгсвингер
Рёуфосс
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
9 матчей
66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 1 победа
История матчей
Результаты последних матчей
Конгсвингер
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Согндаль - Конгсвингер 2:1 Конгсвингер - Осане 1:1 Санднес - Конгсвингер 4:1 Конгсвингер - Скейд 1:0
Мьёндален - Конгсвингер 1:0 Конгсвингер - Викинг 0:2 Конгсвингер - Тромсдален 1:3 Аскер - Конгсвингер 2:3 Конгсвингер - Берум 4:0 Флёя - Конгсвингер 0:3 Конгсвингер - Аскер 3:1 Конгсвингер - Квик-Халден 7:0 Браттвог - Конгсвингер 0:4 Флорё - Конгсвингер 0:5 Конгсвингер - Эйдсвольд 6:0 Конгсвингер - Флеккерёй 4:1 Конгсвингер - Сенья 5:0 Хёдд - Конгсвингер 0:0 Конгсвингер - Волеренга-2 2:0 Альта - Конгсвингер 2:3
Рёуфосс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Рёуфосс - Брюне 2:0 Рёуфосс - Гроруд 1:1 КФУМ - Рёуфосс 1:1 Рёуфосс - Ранхейм 1:1
Согндаль - Рёуфосс 2:0 Русенборг - Рёуфосс 0:3 Рёуфосс - Стрёмсгодсет 1:1 Рёуфосс - Осане 1:1 Дьерв - Рёуфосс 2:0 Рёуфосс - Стрёммен 4:2 Хам-Кам - Рёуфосс 2:1 Рёуфосс - Ранхейм 0:4 Брюне - Рёуфосс 3:1 Рёуфосс - Стйордалс Блинк 5:2 Гроруд - Рёуфосс 2:1 Фредрикстад - Рёуфосс 1:1 Рёуфосс - Старт 1:3 Улленсакер-Киса - Рёуфосс 0:2 Хам-Кам - Рёуфосс 1:2 Рёуфосс - КФУМ 5:1