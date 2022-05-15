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  3. Норвегия: Первый дивизион

Стадион:
Стйордалс Блинк
0:1
Конец матча
Ранхейм
0'
0:1
40' Гол
Региниуссен Мадс
56' Желтая карточка
Morten Strand
63' Вторая желтая карточка
Morten Strand
88' Желтая карточка
Региниуссен Мадс
90'+5
1
Саннберг
Расмус
2
Mathusan
Sandrakumar
24
Фооснес
Александер
18
Haavard
Kleven
Lorentsen
29
Robin
Bjoernholm-Jatta
14
Morten
Strand
6
Fredrik
Vinje
10
Sondre
Hopmark
Stokke
11
Joachim
Olufsen
8
Рённинг
Ивар
22
Joergen
Solli
1
Magnus
Lenes
4
Sondre
Klingen
Langaas
6
Jacob
Tromsdal
2
Эгген-Рисмарк
Кристиан
21
Adrian
Bartel
10
Vegard
Oestraat
Erlien
7
Региниуссен
Мадс
8
Ruben
Kristensen
Alte
22
Солли
Сиверт
11
Менерт
Маркус
15
Erik
Toenne
Стйордалс Блинк
4-3-3
Ранхейм
4-3-3

История личных встреч

Стйордалс Блинк
Ранхейм

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

8 матчей

12.5%
12.5%
75%
1 победа 1 ничья 6 побед

Первый тайм

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

История матчей

ПД
1:0
ПД
1:0
ПД
2:2
ПД
2:3
ТМК
4:0
ТМК
2:0
К
3:1
КН
2:3

Результаты последних матчей

Стйордалс Блинк
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Осане - Стйордалс Блинк 1:1 Русенборг - Стйордалс Блинк 3:0 Стйордалс Блинк - КФУМ 1:3 Мьёндален - Стйордалс Блинк 2:1
Стйордалс Блинк - Санднес 1:2 Фредрикстад - Стйордалс Блинк 2:2 Стйордалс Блинк - Хёдд 3:0 Хёдд - Стйордалс Блинк 3:2 Стйордалс Блинк - Олесунн 1:0 Осане - Стйордалс Блинк 1:1 Согндаль - Стйордалс Блинк 1:1 Стйордалс Блинк - Хам-Кам 0:1 Стйордалс Блинк - Дьерв 2:2 Стйордалс Блинк - Улленсакер-Киса 0:0 Рёуфосс - Стйордалс Блинк 5:2 Стйордалс Блинк - Старт 2:2 КФУМ - Стйордалс Блинк 1:0 Стйордалс Блинк - Фредрикстад 3:0 Санднес - Стйордалс Блинк 2:1 Ранхейм - Стйордалс Блинк 1:0
Ранхейм
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Ранхейм - Стабек 0:1 Брюне - Ранхейм 1:2 Ранхейм - Гроруд 2:1 Рёуфосс - Ранхейм 1:1
Ранхейм - Бранн 0:4 Ранхейм - Русенборг 3:0 Фредрикстад - Ранхейм 3:1 Ранхейм - Брюне 2:4 Старт - Ранхейм 3:1 Ранхейм - КФУМ 1:3 Рёуфосс - Ранхейм 0:4 Хам-Кам - Ранхейм 3:0 Ранхейм - Олесунн 3:3 Дьерв - Ранхейм 2:1 Ранхейм - Стрёммен 5:2 Гроруд - Ранхейм 3:2 Ранхейм - Осане 2:2 Ранхейм - Олесунн 1:1 Ранхейм - Стйордалс Блинк 1:0 Санднес - Ранхейм 5:4
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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