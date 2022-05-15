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  4. Премьер-лига 2021-2022

РОССИЯ: Премьер-лига

2021-2022

Стадион:
Краснодар
0:0
Первый тайм: 1'
ЦСКА Москва
0' 1'
Прогнозы 141
Краснодар 35.5% (50)
X 33.3% (47)
ЦСКА Москва 31.2% (44)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Краснодар
Ничья
ЦСКА Москва
3.36
3.87
2.20
Все Коэффициенты
Новости
39
Сафонов
Матвей
32
Пивоваров
Дмитрий
44
Бородин
Сергей
Алексеевич
46
Стежко
Виталий
48
Исаенко
Олег
88
Кривцов
Никита
53
Черников
Александр
74
Сперцян
Эдуард
69
Манелов
Ираклий
11
Ионов
Алексей
40
Олусегун
Олакунле
35
Акинфеев
Игорь
2
Фернандес
Марио
78
Дивеев
Игорь
42
Щенников
Георгий
98
Обляков
Иван
6
Мухин
Максим
53
Тарба
Заур
41
Ушаков
Егор
8
Карраскаль
Хорхе
11
Эджуке
Чидера
91
Заболотный
Антон
Краснодар
4-3-3
ЦСКА Москва
4-2-3-1

История личных встреч

Краснодар
ЦСКА Москва

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

90.9%
45.5%
10 побед 5 ничьих 0 побед

14 матчей

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 4 победы

25 матчей

28%
36%
36%
7 побед 9 ничьих 9 побед

Первый тайм

20%
32%
48%
5 побед 8 ничьих 12 побед

Второй тайм

40%
44%
16%
10 побед 11 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:2
К«П
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ТМК
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
К
3:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
К
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
5:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Краснодар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сперцян Эдуард 7 (3) 0.25
Кордоба Джон 6 (1) 0.21
Кабелла Реми 4 0.14
Крыховяк Гжегож 4 (3) 0.14
Ильин Владимир 4 0.14
Классон Виктор 3 (1) 0.11
Ионов Алексей 2 0.07
Де Вильена Тонни 2 0.07
Черников Александр 2 0.07
Манелов Ираклий 1 0.04
Кривцов Никита 1 0.04
Газинский Юрий 1 0.04
Спайич Урош 1 0.04
Волков Сергей Евгеньевич 1 0.04
Исаенко Олег 0 0
Апеков Руслан 0 0
Олусегун Олакунле 0 0
ЦСКА Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Языджи Юсуф 8 (3) 0.29
Эджуке Чидера 5 0.18
Заболотный Антон 5 (1) 0.18
Чалов Фёдор 3 0.11
Зайнутдинов Бактиёр 3 0.11
Фернандес Марио 2 0.07
Дивеев Игорь 2 0.07
Ахметов Ильзат 1 (1) 0.04
Гбамен Жан-Филипп 1 0.04
Бийол Яка 1 0.04
Медина Хесус 1 0.04
Бохинен Эмиль 1 0.04
Бистрович Кристиян 1 0.04
Карраскаль Хорхе 1 0.04
Марадишвили Константин 1 0.04
Яковлев Владислав 1 0.04
Ушаков Егор 1 0.04
Дзагоев Алан 0 0
Обляков Иван 0 0
Влашич Никола 0 0

Карточки

Краснодар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Черников Александр 14 3
Сорокин Егор 4 1
Крыховяк Гжегож 1 2
Газинский Юрий 4 0
Де Вильена Тонни 4 0
Рамирес Кристиан 4 0
Сперцян Эдуард 4 0
Кабелла Реми 3 0
Классон Виктор 3 0
Спайич Урош 1 1
Апеков Руслан 1 1
Петров Сергей 2 0
Мартынович Александр 2 0
Кордоба Джон 2 0
Ильин Владимир 2 0
Бородин Сергей Алексеевич 2 0
Якимов Вячеслав 2 0
Литвинов Вячеслав 2 0
Кривцов Никита 2 0
Ионов Алексей 1 0
Сафонов Матвей 1 0
Мацукатов Алекс 1 0
Корнюшин Даниил 1 0
Манелов Ираклий 1 0
Самко Владислав 1 0
ЦСКА Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мухин Максим 7 0
Фернандес Марио 4 0
Гбамен Жан-Филипп 4 0
Зайнутдинов Бактиёр 4 0
Обляков Иван 4 0
Заболотный Антон 2 1
Дзагоев Алан 3 0
Карраскаль Хорхе 3 0
Ахметов Ильзат 1 1
Марадишвили Константин 1 1
Щенников Георгий 2 0
Бохинен Эмиль 2 0
Языджи Юсуф 2 0
Дивеев Игорь 2 0
Эджуке Чидера 2 0
Фукс Бруно 0 1
Набабкин Кирилл 1 0
Кучаев Константин 1 0
Тикнизян Наир 1 0
Бийол Яка 1 0
Яковлев Владислав 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
18
9 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 9
19 Не забивали 17
3
19%
3
17%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
2
13%
5
28%
31-45
2
13%
3
17%
46-60
3
19%
3
17%
61-75
2
13%
4
22%
76-90

Пропущено

13
19
9 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
3
23%
3
16%
1-15
1
8%
2
11%
16-30
5
38%
1
5%
31-45
0
0%
4
21%
46-60
1
8%
2
11%
61-75
3
23%
7
37%
76-90

Забито

24
21
9 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 9
16 Не забивали 18
3
13%
4
19%
1-15
3
13%
3
14%
16-30
3
13%
1
5%
31-45
2
8%
1
5%
46-60
5
21%
5
24%
61-75
8
33%
7
33%
76-90

Пропущено

16
8
9 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 6
2
13%
2
25%
1-15
3
19%
1
13%
16-30
4
25%
2
25%
31-45
3
19%
2
25%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
2
13%
1
13%
76-90

Забито

40
39
18 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 23
13 Забивали первыми 18
7 Не забивали 7
6
15%
7
18%
1-15
7
18%
3
8%
16-30
5
13%
6
15%
31-45
4
10%
4
10%
46-60
8
20%
8
21%
61-75
10
25%
11
28%
76-90

Пропущено

29
27
18 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 16
13 Пропускали первыми 8
19 Не пропускали 16
5
17%
5
19%
1-15
4
14%
3
11%
16-30
9
31%
3
11%
31-45
3
10%
6
22%
46-60
3
10%
2
7%
61-75
5
17%
8
30%
30%
76-90

Результаты последних матчей

Краснодар
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Арсенал Тула - Краснодар 1:1 Краснодар - Локомотив Москва 1:0 Краснодар - Ростов 2:1 Краснодар - Зенит 1:3
Крылья Советов - Краснодар 2:0 Рубин - Краснодар 0:1 Краснодар - Динамо Москва 0:1 Уфа - Краснодар 1:1 Спартак Москва - Краснодар 1:2 Краснодар - Урал 2:1 Краснодар - Ростов 2:2 Краснодар - Сарпсборг-08 2:3 Краснодар - Мальмё 2:0 Хеккен - Краснодар 1:2 Волеренга - Краснодар 0:1 Краснодар - Жилина 3:2 Легия - Краснодар 2:1 Краснодар - Нижний Новгород 0:0 Сочи - Краснодар 1:2 Химки - Краснодар 3:3
ЦСКА Москва
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
ЦСКА Москва - Сочи 0:1 Ахмат - ЦСКА Москва 2:0 ЦСКА Москва - Динамо Москва 1:0 ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:1
Уфа - ЦСКА Москва 1:1 Химки - ЦСКА Москва 4:2 ЦСКА Москва - Урал 2:2 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 2:0 ЦСКА Москва - Рубин 6:1 Локомотив Москва - ЦСКА Москва 1:2 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 1:0 Сочи - ЦСКА Москва 1:2 Спартак Москва - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Рубин 1:1 ЦСКА Москва - Мурсия 3:0 ЦСКА Москва - Люнгбю 3:2 ЦСКА Москва - Нордшелланн 1:0 ЦСКА Москва - Виборг 3:2 ЦСКА Москва - Дюделанж 0:1 ЦСКА Москва - Арсенал Тула 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 29 19 8 2 66 - 27 65
2. Динамо Москва Заявка 29 16 5 8 52 - 36 53
3. Сочи Заявка 29 16 5 8 49 - 29 53
4. ЦСКА Москва 0:0 Заявка 29 14 6 9 38 - 28 48
5. Краснодар 0:0 Заявка 29 13 8 8 40 - 29 47
6. Локомотив Москва Заявка 29 12 9 8 42 - 39 45
7. Ахмат Заявка 29 13 2 14 35 - 37 41
8. Крылья Советов Заявка 29 12 5 12 39 - 35 41
9. Ростов Заявка 29 10 8 11 47 - 47 38
10. Спартак Москва Заявка 29 10 8 11 36 - 39 38
11. Нижний Новгород Заявка 29 7 9 13 25 - 39 30
12. Урал Заявка 29 7 9 13 25 - 34 30
13. Химки Заявка 29 6 11 12 32 - 46 29
14. Рубин Заявка 29 8 5 16 33 - 54 29
15. Уфа Заявка 29 5 12 12 27 - 39 27
16. Арсенал Тула Заявка 29 5 8 16 29 - 57 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 15 13 1 1 43 - 15 40
2. Локомотив Москва Заявка 15 9 2 4 25 - 17 29
3. Сочи Заявка 15 8 3 4 29 - 16 27
4. ЦСКА Москва 0:0 Заявка 14 8 3 3 20 - 9 27
5. Ахмат Заявка 15 9 0 6 23 - 17 27
6. Крылья Советов Заявка 14 7 3 4 25 - 14 24
7. Динамо Москва Заявка 14 7 3 4 24 - 14 24
8. Краснодар 0:0 Заявка 14 7 3 4 17 - 12 24
9. Спартак Москва Заявка 15 6 5 4 22 - 17 23
10. Ростов Заявка 15 6 2 7 28 - 26 20
11. Уфа Заявка 15 3 8 4 16 - 17 17
12. Химки Заявка 14 3 8 3 19 - 18 17
13. Рубин Заявка 14 5 2 7 18 - 23 17
14. Арсенал Тула Заявка 14 3 7 4 16 - 20 16
15. Урал Заявка 15 3 6 6 11 - 14 15
16. Нижний Новгород Заявка 14 3 3 8 11 - 19 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 15 9 2 4 28 - 22 29
2. Сочи Заявка 14 8 2 4 20 - 13 26
3. Зенит Заявка 14 6 7 1 23 - 12 25
4. Краснодар 0:0 Заявка 15 6 5 4 23 - 17 23
5. ЦСКА Москва 0:0 Заявка 15 6 3 6 18 - 19 21
6. Ростов Заявка 14 4 6 4 19 - 21 18
7. Нижний Новгород Заявка 15 4 6 5 14 - 20 18
8. Крылья Советов Заявка 15 5 2 8 14 - 21 17
9. Локомотив Москва Заявка 14 3 7 4 17 - 22 16
10. Спартак Москва Заявка 14 4 3 7 14 - 22 15
11. Урал Заявка 14 4 3 7 14 - 20 15
12. Ахмат Заявка 14 4 2 8 12 - 20 14
13. Химки Заявка 15 3 3 9 13 - 28 12
14. Рубин Заявка 15 3 3 9 15 - 31 12
15. Уфа Заявка 14 2 4 8 11 - 22 10
16. Арсенал Тула Заявка 15 2 1 12 13 - 37 7
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  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная битва за четвёртое место в турнирной таблице между ЦСКА и "Краснодаром", будем надеяться, что обе команды покажут яркий футбол, который будет сопровождаться немалым количеством забитых голов. 
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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Где смотреть матч Краснодар 0:0 ЦСКА Москва онлайн

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Прогнозы на матч Краснодар 0:0 ЦСКА Москва

Исход игры
Краснодар
35.5% (50)
Ничья
33.3% (47)
ЦСКА Москва
31.2% (44)
Тотал 2.5
Больше
46.3% (50)
Меньше
53.7% (58)
Обе команды забьют
Да
80.56% (87)
Нет
19.44% (21)
Популярный счёт
1:1 Ничья
27% (38)
2:1 Краснодар
16.3% (23)
1:2 ЦСКА Москва
13.5% (19)
0:1 ЦСКА Москва
6.4% (9)
1:0 Краснодар
5.7% (8)
2:2 Ничья
3.5% (5)
2:0 Краснодар
1.4% (2)
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Краснодар
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