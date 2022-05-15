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Главным арбитром на этот матч назначен Владимир Москалёв из Воронежа. Помогать ему на бровках будут Владимир Миневич из Смоленска и Михаил Иванов из Костромы. Резервным арбитром на этот матч назначен Анатолий Жабченко из Краснодара. За VAR будут отвечать Ян Бобровский из Санкт-Петербурга и Алексей Лунёв из Новосибирска.