  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2021-2022

РОССИЯ: Премьер-лига

2021-2022

Стадион:
Краснодар
 
Позже
ЦСКА Москва
Прогнозы 45
Краснодар 44.4% (20)
X 31.1% (14)
ЦСКА Москва 24.4% (11)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Краснодар
Ничья
ЦСКА Москва
3.46
3.94
2.19
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Краснодар
ЦСКА Москва

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

90.9%
45.5%
10 побед 5 ничьих 0 побед

14 матчей

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 4 победы

25 матчей

28%
36%
36%
7 побед 9 ничьих 9 побед

Первый тайм

20%
32%
48%
5 побед 8 ничьих 12 побед

Второй тайм

40%
44%
16%
10 побед 11 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:2
К«П
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ТМК
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
К
3:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
К
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
5:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Краснодар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сперцян Эдуард 7 (3) 0.25
Кордоба Джон 6 (1) 0.21
Кабелла Реми 4 0.14
Крыховяк Гжегож 4 (3) 0.14
Ильин Владимир 4 0.14
Классон Виктор 3 (1) 0.11
Ионов Алексей 2 0.07
Де Вильена Тонни 2 0.07
Черников Александр 2 0.07
Манелов Ираклий 1 0.04
Кривцов Никита 1 0.04
Газинский Юрий 1 0.04
Спайич Урош 1 0.04
Волков Сергей Евгеньевич 1 0.04
Исаенко Олег 0 0
Апеков Руслан 0 0
Олусегун Олакунле 0 0
ЦСКА Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Языджи Юсуф 8 (3) 0.29
Эджуке Чидера 5 0.18
Заболотный Антон 5 (1) 0.18
Чалов Фёдор 3 0.11
Зайнутдинов Бактиёр 3 0.11
Фернандес Марио 2 0.07
Дивеев Игорь 2 0.07
Ахметов Ильзат 1 (1) 0.04
Гбамен Жан-Филипп 1 0.04
Бийол Яка 1 0.04
Медина Хесус 1 0.04
Бохинен Эмиль 1 0.04
Бистрович Кристиян 1 0.04
Карраскаль Хорхе 1 0.04
Марадишвили Константин 1 0.04
Яковлев Владислав 1 0.04
Ушаков Егор 1 0.04
Дзагоев Алан 0 0
Обляков Иван 0 0
Влашич Никола 0 0

Карточки

Краснодар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Черников Александр 14 3
Сорокин Егор 4 1
Крыховяк Гжегож 1 2
Газинский Юрий 4 0
Де Вильена Тонни 4 0
Рамирес Кристиан 4 0
Сперцян Эдуард 4 0
Кабелла Реми 3 0
Классон Виктор 3 0
Спайич Урош 1 1
Апеков Руслан 1 1
Петров Сергей 2 0
Мартынович Александр 2 0
Кордоба Джон 2 0
Ильин Владимир 2 0
Бородин Сергей Алексеевич 2 0
Якимов Вячеслав 2 0
Литвинов Вячеслав 2 0
Кривцов Никита 2 0
Ионов Алексей 1 0
Сафонов Матвей 1 0
Мацукатов Алекс 1 0
Корнюшин Даниил 1 0
Манелов Ираклий 1 0
Самко Владислав 1 0
ЦСКА Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мухин Максим 7 0
Фернандес Марио 4 0
Гбамен Жан-Филипп 4 0
Зайнутдинов Бактиёр 4 0
Обляков Иван 4 0
Заболотный Антон 2 1
Дзагоев Алан 3 0
Карраскаль Хорхе 3 0
Ахметов Ильзат 1 1
Марадишвили Константин 1 1
Щенников Георгий 2 0
Бохинен Эмиль 2 0
Языджи Юсуф 2 0
Дивеев Игорь 2 0
Эджуке Чидера 2 0
Фукс Бруно 0 1
Набабкин Кирилл 1 0
Кучаев Константин 1 0
Тикнизян Наир 1 0
Бийол Яка 1 0
Яковлев Владислав 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
18
9 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 9
19 Не забивали 17
3
19%
3
17%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
2
13%
5
28%
31-45
2
13%
3
17%
46-60
3
19%
3
17%
61-75
2
13%
4
22%
76-90

Пропущено

13
19
9 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
3
23%
3
16%
1-15
1
8%
2
11%
16-30
5
38%
1
5%
31-45
0
0%
4
21%
46-60
1
8%
2
11%
61-75
3
23%
7
37%
76-90

Забито

24
21
9 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 9
16 Не забивали 18
3
13%
4
19%
1-15
3
13%
3
14%
16-30
3
13%
1
5%
31-45
2
8%
1
5%
46-60
5
21%
5
24%
61-75
8
33%
7
33%
76-90

Пропущено

16
8
9 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 6
2
13%
2
25%
1-15
3
19%
1
13%
16-30
4
25%
2
25%
31-45
3
19%
2
25%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
2
13%
1
13%
76-90

Забито

40
39
18 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 23
13 Забивали первыми 18
7 Не забивали 7
6
15%
7
18%
1-15
7
18%
3
8%
16-30
5
13%
6
15%
31-45
4
10%
4
10%
46-60
8
20%
8
21%
61-75
10
25%
11
28%
76-90

Пропущено

29
27
18 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 16
13 Пропускали первыми 8
19 Не пропускали 16
5
17%
5
19%
1-15
4
14%
3
11%
16-30
9
31%
3
11%
31-45
3
10%
6
22%
46-60
3
10%
2
7%
61-75
5
17%
8
30%
30%
76-90

Результаты последних матчей

Краснодар
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Арсенал Тула - Краснодар 1:1 Краснодар - Локомотив Москва 1:0 Краснодар - Ростов 2:1 Краснодар - Зенит 1:3
Крылья Советов - Краснодар 2:0 Рубин - Краснодар 0:1 Краснодар - Динамо Москва 0:1 Уфа - Краснодар 1:1 Спартак Москва - Краснодар 1:2 Краснодар - Урал 2:1 Краснодар - Ростов 2:2 Краснодар - Сарпсборг-08 2:3 Краснодар - Мальмё 2:0 Хеккен - Краснодар 1:2 Волеренга - Краснодар 0:1 Краснодар - Жилина 3:2 Легия - Краснодар 2:1 Краснодар - Нижний Новгород 0:0 Сочи - Краснодар 1:2 Химки - Краснодар 3:3
ЦСКА Москва
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
ЦСКА Москва - Сочи 0:1 Ахмат - ЦСКА Москва 2:0 ЦСКА Москва - Динамо Москва 1:0 ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:1
Уфа - ЦСКА Москва 1:1 Химки - ЦСКА Москва 4:2 ЦСКА Москва - Урал 2:2 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 2:0 ЦСКА Москва - Рубин 6:1 Локомотив Москва - ЦСКА Москва 1:2 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 1:0 Сочи - ЦСКА Москва 1:2 Спартак Москва - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Рубин 1:1 ЦСКА Москва - Мурсия 3:0 ЦСКА Москва - Люнгбю 3:2 ЦСКА Москва - Нордшелланн 1:0 ЦСКА Москва - Виборг 3:2 ЦСКА Москва - Дюделанж 0:1 ЦСКА Москва - Арсенал Тула 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 28 19 7 2 65 - 26 64
2. Динамо Москва Заявка 28 16 4 8 49 - 33 52
3. Сочи Заявка 28 16 4 8 49 - 29 52
4. ЦСКА Москва Заявка 28 14 5 9 38 - 28 47
5. Краснодар Заявка 28 13 7 8 40 - 29 46
6. Локомотив Москва Заявка 28 12 8 8 39 - 36 44
7. Крылья Советов Заявка 28 12 5 11 39 - 34 41
8. Ахмат Заявка 28 12 2 14 34 - 37 38
9. Спартак Москва Заявка 28 10 7 11 35 - 38 37
10. Ростов Заявка 28 9 8 11 45 - 46 35
11. Нижний Новгород Заявка 28 7 8 13 25 - 39 29
12. Химки Заявка 28 6 11 11 31 - 44 29
13. Рубин Заявка 28 8 5 15 33 - 51 29
14. Урал Заявка 28 6 9 13 22 - 34 27
15. Уфа Заявка 28 4 12 12 25 - 38 24
16. Арсенал Тула Заявка 28 5 8 15 28 - 55 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 15 13 1 1 43 - 15 40
2. Локомотив Москва Заявка 14 9 1 4 22 - 14 28
3. ЦСКА Москва Заявка 14 8 3 3 20 - 9 27
4. Сочи Заявка 14 8 2 4 29 - 16 26
5. Ахмат Заявка 14 8 0 6 22 - 17 24
6. Крылья Советов Заявка 14 7 3 4 25 - 14 24
7. Динамо Москва Заявка 14 7 3 4 24 - 14 24
8. Краснодар Заявка 13 7 2 4 17 - 12 23
9. Спартак Москва Заявка 14 6 4 4 21 - 16 22
10. Ростов Заявка 14 5 2 7 26 - 25 17
11. Химки Заявка 14 3 8 3 19 - 18 17
12. Рубин Заявка 14 5 2 7 18 - 23 17
13. Арсенал Тула Заявка 14 3 7 4 16 - 20 16
14. Уфа Заявка 14 2 8 4 14 - 16 14
15. Нижний Новгород Заявка 14 3 3 8 11 - 19 12
16. Урал Заявка 14 2 6 6 8 - 14 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 14 9 1 4 25 - 19 28
2. Сочи Заявка 14 8 2 4 20 - 13 26
3. Зенит Заявка 13 6 6 1 22 - 11 24
4. Краснодар Заявка 15 6 5 4 23 - 17 23
5. ЦСКА Москва Заявка 14 6 2 6 18 - 19 20
6. Ростов Заявка 14 4 6 4 19 - 21 18
7. Крылья Советов Заявка 14 5 2 7 14 - 20 17
8. Нижний Новгород Заявка 14 4 5 5 14 - 20 17
9. Локомотив Москва Заявка 14 3 7 4 17 - 22 16
10. Спартак Москва Заявка 14 4 3 7 14 - 22 15
11. Урал Заявка 14 4 3 7 14 - 20 15
12. Ахмат Заявка 14 4 2 8 12 - 20 14
13. Химки Заявка 14 3 3 8 12 - 26 12
14. Рубин Заявка 14 3 3 8 15 - 28 12
15. Уфа Заявка 14 2 4 8 11 - 22 10
16. Арсенал Тула Заявка 14 2 1 11 12 - 35 7
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Краснодар - ЦСКА Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 мая 2022, осталось 2 дня 14 часов 38 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 45
    Краснодар 44.4% (20)
    X 31.1% (14)
    ЦСКА Москва 24.4% (11)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Краснодар
    Ничья
    ЦСКА Москва
    3.46
    3.94
    2.19
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Краснодар - ЦСКА Москва онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Краснодар - ЦСКА Москва

    Исход игры
    Краснодар
    44.4% (20)
    Ничья
    31.1% (14)
    ЦСКА Москва
    24.4% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (19)
    Меньше
    50% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    81.58% (31)
    Нет
    18.42% (7)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    26.7% (12)
    2:1 Краснодар
    20% (9)
    1:2 ЦСКА Москва
    15.6% (7)
    1:0 Краснодар
    6.7% (3)
    0:1 ЦСКА Москва
    6.7% (3)
    2:2 Ничья
    4.4% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Краснодар
    ЦСКА Москва
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000 рублей новым игрокам
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     