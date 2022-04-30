Стадион: Краснодар
Позже
История личных встреч
Краснодар
ЦСКА Москва
11 матчей
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
90.9%
45.5%
10 побед 5 ничьих 0 побед
14 матчей
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 4 победы
25 матчей
28%
36%
36%
7 побед 9 ничьих 9 побед
Первый тайм
20%
32%
48%
5 побед 8 ничьих 12 побед
Второй тайм
40%
44%
16%
10 побед 11 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Краснодар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сперцян Эдуард
|7 (3)
|0.25
|Кордоба Джон
|6 (1)
|0.21
|Кабелла Реми
|4
|0.14
|Крыховяк Гжегож
|4 (3)
|0.14
|Ильин Владимир
|4
|0.14
|Классон Виктор
|3 (1)
|0.11
|Ионов Алексей
|2
|0.07
|Де Вильена Тонни
|2
|0.07
|Черников Александр
|2
|0.07
|Манелов Ираклий
|1
|0.04
|Кривцов Никита
|1
|0.04
|Газинский Юрий
|1
|0.04
|Спайич Урош
|1
|0.04
|Волков Сергей Евгеньевич
|1
|0.04
|Исаенко Олег
|0
|0
|Апеков Руслан
|0
|0
|Олусегун Олакунле
|0
|0
ЦСКА Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Языджи Юсуф
|8 (3)
|0.29
|Эджуке Чидера
|5
|0.18
|Заболотный Антон
|5 (1)
|0.18
|Чалов Фёдор
|3
|0.11
|Зайнутдинов Бактиёр
|3
|0.11
|Фернандес Марио
|2
|0.07
|Дивеев Игорь
|2
|0.07
|Ахметов Ильзат
|1 (1)
|0.04
|Гбамен Жан-Филипп
|1
|0.04
|Бийол Яка
|1
|0.04
|Медина Хесус
|1
|0.04
|Бохинен Эмиль
|1
|0.04
|Бистрович Кристиян
|1
|0.04
|Карраскаль Хорхе
|1
|0.04
|Марадишвили Константин
|1
|0.04
|Яковлев Владислав
|1
|0.04
|Ушаков Егор
|1
|0.04
|Дзагоев Алан
|0
|0
|Обляков Иван
|0
|0
|Влашич Никола
|0
|0
Карточки
Краснодар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Черников Александр
|14
|3
|Сорокин Егор
|4
|1
|Крыховяк Гжегож
|1
|2
|Газинский Юрий
|4
|0
|Де Вильена Тонни
|4
|0
|Рамирес Кристиан
|4
|0
|Сперцян Эдуард
|4
|0
|Кабелла Реми
|3
|0
|Классон Виктор
|3
|0
|Спайич Урош
|1
|1
|Апеков Руслан
|1
|1
|Петров Сергей
|2
|0
|Мартынович Александр
|2
|0
|Кордоба Джон
|2
|0
|Ильин Владимир
|2
|0
|Бородин Сергей Алексеевич
|2
|0
|Якимов Вячеслав
|2
|0
|Литвинов Вячеслав
|2
|0
|Кривцов Никита
|2
|0
|Ионов Алексей
|1
|0
|Сафонов Матвей
|1
|0
|Мацукатов Алекс
|1
|0
|Корнюшин Даниил
|1
|0
|Манелов Ираклий
|1
|0
|Самко Владислав
|1
|0
ЦСКА Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мухин Максим
|7
|0
|Фернандес Марио
|4
|0
|Гбамен Жан-Филипп
|4
|0
|Зайнутдинов Бактиёр
|4
|0
|Обляков Иван
|4
|0
|Заболотный Антон
|2
|1
|Дзагоев Алан
|3
|0
|Карраскаль Хорхе
|3
|0
|Ахметов Ильзат
|1
|1
|Марадишвили Константин
|1
|1
|Щенников Георгий
|2
|0
|Бохинен Эмиль
|2
|0
|Языджи Юсуф
|2
|0
|Дивеев Игорь
|2
|0
|Эджуке Чидера
|2
|0
|Фукс Бруно
|0
|1
|Набабкин Кирилл
|1
|0
|Кучаев Константин
|1
|0
|Тикнизян Наир
|1
|0
|Бийол Яка
|1
|0
|Яковлев Владислав
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
18
9 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 9
19 Не забивали 17
3
19%
3
17%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
2
13%
5
28%
31-45
2
13%
3
17%
46-60
3
19%
3
17%
61-75
2
13%
4
22%
76-90
Пропущено
13
19
9 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
3
23%
3
16%
1-15
1
8%
2
11%
16-30
5
38%
1
5%
31-45
0
0%
4
21%
46-60
1
8%
2
11%
61-75
3
23%
7
37%
76-90
Забито
24
21
9 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 9
16 Не забивали 18
3
13%
4
19%
1-15
3
13%
3
14%
16-30
3
13%
1
5%
31-45
2
8%
1
5%
46-60
5
21%
5
24%
61-75
8
33%
7
33%
76-90
Пропущено
16
8
9 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 6
2
13%
2
25%
1-15
3
19%
1
13%
16-30
4
25%
2
25%
31-45
3
19%
2
25%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
2
13%
1
13%
76-90
Забито
40
39
18 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 23
13 Забивали первыми 18
7 Не забивали 7
6
15%
7
18%
1-15
7
18%
3
8%
16-30
5
13%
6
15%
31-45
4
10%
4
10%
46-60
8
20%
8
21%
61-75
10
25%
11
28%
76-90
Пропущено
29
27
18 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 16
13 Пропускали первыми 8
19 Не пропускали 16
5
17%
5
19%
1-15
4
14%
3
11%
16-30
9
31%
3
11%
31-45
3
10%
6
22%
46-60
3
10%
2
7%
61-75
5
17%
8
30%
30%
76-90
Результаты последних матчей
Краснодар
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Арсенал Тула - Краснодар 1:1 Краснодар - Локомотив Москва 1:0 Краснодар - Ростов 2:1 Краснодар - Зенит 1:3
Крылья Советов - Краснодар 2:0 Рубин - Краснодар 0:1 Краснодар - Динамо Москва 0:1 Уфа - Краснодар 1:1 Спартак Москва - Краснодар 1:2 Краснодар - Урал 2:1 Краснодар - Ростов 2:2 Краснодар - Сарпсборг-08 2:3 Краснодар - Мальмё 2:0 Хеккен - Краснодар 1:2 Волеренга - Краснодар 0:1 Краснодар - Жилина 3:2 Легия - Краснодар 2:1 Краснодар - Нижний Новгород 0:0 Сочи - Краснодар 1:2 Химки - Краснодар 3:3
ЦСКА Москва
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
ЦСКА Москва - Сочи 0:1 Ахмат - ЦСКА Москва 2:0 ЦСКА Москва - Динамо Москва 1:0 ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:1
Уфа - ЦСКА Москва 1:1 Химки - ЦСКА Москва 4:2 ЦСКА Москва - Урал 2:2 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 2:0 ЦСКА Москва - Рубин 6:1 Локомотив Москва - ЦСКА Москва 1:2 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 1:0 Сочи - ЦСКА Москва 1:2 Спартак Москва - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Рубин 1:1 ЦСКА Москва - Мурсия 3:0 ЦСКА Москва - Люнгбю 3:2 ЦСКА Москва - Нордшелланн 1:0 ЦСКА Москва - Виборг 3:2 ЦСКА Москва - Дюделанж 0:1 ЦСКА Москва - Арсенал Тула 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|28
|19
|7
|2
|65 - 26
|64
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|28
|16
|4
|8
|49 - 33
|52
|3.
|Сочи
|Заявка
|28
|16
|4
|8
|49 - 29
|52
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|28
|14
|5
|9
|38 - 28
|47
|5.
|Краснодар
|Заявка
|28
|13
|7
|8
|40 - 29
|46
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|28
|12
|8
|8
|39 - 36
|44
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|28
|12
|5
|11
|39 - 34
|41
|8.
|Ахмат
|Заявка
|28
|12
|2
|14
|34 - 37
|38
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|28
|10
|7
|11
|35 - 38
|37
|10.
|Ростов
|Заявка
|28
|9
|8
|11
|45 - 46
|35
|11.
|Нижний Новгород
|Заявка
|28
|7
|8
|13
|25 - 39
|29
|12.
|Химки
|Заявка
|28
|6
|11
|11
|31 - 44
|29
|13.
|Рубин
|Заявка
|28
|8
|5
|15
|33 - 51
|29
|14.
|Урал
|Заявка
|28
|6
|9
|13
|22 - 34
|27
|15.
|Уфа
|Заявка
|28
|4
|12
|12
|25 - 38
|24
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|28
|5
|8
|15
|28 - 55
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|43 - 15
|40
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|22 - 14
|28
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|20 - 9
|27
|4.
|Сочи
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|29 - 16
|26
|5.
|Ахмат
|Заявка
|14
|8
|0
|6
|22 - 17
|24
|6.
|Крылья Советов
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 14
|24
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|24 - 14
|24
|8.
|Краснодар
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|17 - 12
|23
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|21 - 16
|22
|10.
|Ростов
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|26 - 25
|17
|11.
|Химки
|Заявка
|14
|3
|8
|3
|19 - 18
|17
|12.
|Рубин
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|18 - 23
|17
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|16 - 20
|16
|14.
|Уфа
|Заявка
|14
|2
|8
|4
|14 - 16
|14
|15.
|Нижний Новгород
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|11 - 19
|12
|16.
|Урал
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|8 - 14
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|25 - 19
|28
|2.
|Сочи
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|20 - 13
|26
|3.
|Зенит
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|22 - 11
|24
|4.
|Краснодар
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|23 - 17
|23
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|18 - 19
|20
|6.
|Ростов
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|19 - 21
|18
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|14 - 20
|17
|8.
|Нижний Новгород
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|14 - 20
|17
|9.
|Локомотив Москва
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|17 - 22
|16
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|14 - 22
|15
|11.
|Урал
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|14 - 20
|15
|12.
|Ахмат
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|12 - 20
|14
|13.
|Химки
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|12 - 26
|12
|14.
|Рубин
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|15 - 28
|12
|15.
|Уфа
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|11 - 22
|10
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|12 - 35
|7
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- — Лига чемпионов (Квалификация)
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Краснодар - ЦСКА Москва
Исход игры
Краснодар
44.4% (20)
Ничья
31.1% (14)
ЦСКА Москва
24.4% (11)
Тотал 2.5
Больше
50% (19)
Меньше
50% (19)
Обе команды забьют
Да
81.58% (31)
Нет
18.42% (7)
Популярный счёт
1:1 Ничья
26.7% (12)
2:1 Краснодар
20% (9)
1:2 ЦСКА Москва
15.6% (7)
1:0 Краснодар
6.7% (3)
0:1 ЦСКА Москва
6.7% (3)
2:2 Ничья
4.4% (2)
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