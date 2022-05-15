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  3. Норвегия: Первый дивизион

Стадион:
Брюне
2:1
Второй тайм: 77'
Осане
0'
0:1
6' Гол
Mats Selmer Thornes
1:1
10' Гол
Балдвинссон Рогви
28' Желтая карточка
Erlend Hellevik Larsen
43' Желтая карточка
Sondre Norheim I
2:1
69' Гол
Robert Undheim
73' Красная карточка
Martin Ueland
77'
99
Igor
Spiridonov
20
Sondre
Norheim
I
45
Christian
Roeer
5
Балдвинссон
Рогви
14
Daniel
Hermansson
6
Henning
Romslo
16
Andreas
Dybevik
2
Ротихеуг
Оливер
10
Robert
Undheim
9
Arne
Gunnes
11
Bjarte
Langeland
30
Лисгард
Идар
15
Emil
Kalsaas
3
Eirik
Wollen
Steen
5
Sindre
Austevoll
24
Oliver
Astradsson
Juul
29
Стефенсен
Кристоффер
Нессе
16
Didrik
Fredriksen
10
Senai
Hagos
7
Mats
Selmer
Thornes
19
Ларсен
Кристоффер
6
Bjarte
Haugsdal
Брюне
3-4-3
Осане
4-2-3-1

История личных встреч

Брюне
Осане

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

7 матчей

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

ПД
2:1
ПД
1:1
ПД
3:1
ПД
2:2
ПД
0:0
ПД
2:2
КН
1:0

Результаты последних матчей

Брюне
(20 матчей)
30%
5%
65%
6 побед 1 ничья 13 поражений
Рёуфосс - Брюне 2:0 Мьёндален - Брюне 2:1 Брюне - Ранхейм 1:2 Согндаль - Брюне 2:1
Брюне - КФУМ 1:2 Санднес - Брюне 2:1 Викинг - Брюне 2:0 Брюне - Стрёммен 0:2 Ранхейм - Брюне 2:4 Брюне - Дьерв 2:0 Осане - Брюне 2:1 Гроруд - Брюне 4:2 Брюне - Рёуфосс 3:1 КФУМ - Брюне 0:1 Брюне - Фредрикстад 0:1 Санднес - Брюне 2:0 Брюне - Улленсакер-Киса 2:0 Согндаль - Брюне 0:0 Брюне - Мольде 1:4 Брюне - Старт 4:2
Осане
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Осане - Стйордалс Блинк 1:1 Конгсвингер - Осане 1:1 Осане - Стабек 0:4 Бранн - Осане 1:1
Осане - Старт 1:5 Осане - Сарпсборг-08 0:5 Хёугесунн - Осане 1:1 Рёуфосс - Осане 1:1 Осане - Стйордалс Блинк 1:1 Гроруд - Осане 3:2 Осане - Брюне 2:1 Фредрикстад - Осане 2:3 Осане - КФУМ 3:0 Санднес - Осане 3:2 Осане - Улленсакер-Киса 3:3 Старт - Осане 1:1 Осане - Согндаль 1:0 Ранхейм - Осане 2:2 Согндаль - Осане 0:2 Осане - Олесунн 1:6
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
Лучшие коэффициенты
Брюне
Ничья
Осане
1.93
3.68
3.94
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