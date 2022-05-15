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  3. Дания: Суперлига Дании. Чемпионская группа: Плей-офф

Стадион:
Ольборг
0:0
Первый тайм: 4'
Брондбю
0' 4'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Лучшие коэффициенты
Ольборг
Ничья
Брондбю
3.13
3.70
3.58
Все Коэффициенты
1
Ринне
Якоб
4
Росс
Матиас
26
Теландер
Расмус
5
Гранли
Даниэль
2
Паллесен
Кристоффер
6
Феррейра
Педру
8
Фоссум
Ивер
36
Тораринссон
Гудмундур
14
Хёйхольт
Мальте
18
Андреасен
Лука
9
Макарич
Милан
30
Хермансен
Мадс
17
Бруус
Андреас
4
Рустед
Сигурд
18
Шиембе
Кевин
15
Риверос
Блас
22
Радошевич
Йосип
25
Слимане
Анис
23
Каппис
Кристиан
8
Греве
Матиас
27
Хедлунд
Симон
36
Квистгарден
Матиас
Ольборг
3-4-1-2
Брондбю
4-1-2-1-2

История личных встреч

Ольборг
Брондбю

23 матча

82.6%
17.4%
7.105427357601E-15%
19 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

69.6%
47.8%
16 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.6%
39.1%
16 побед 9 ничьих 0 побед

23 матча

39.1%
60.9%
0 побед 9 ничьих 14 побед

Первый тайм

13%
87%
0 побед 3 ничьи 16 побед

Второй тайм

47.8%
52.2%
0 побед 11 ничьих 10 побед

46 матчей

41.3%
28.3%
30.4%
19 побед 13 ничьих 14 побед

Первый тайм

34.8%
30.4%
34.8%
16 побед 14 ничьих 16 побед

Второй тайм

34.8%
43.5%
21.7%
16 побед 20 ничьих 10 побед

История матчей

СДЧГ
0:1
СД
3:0
СД
2:1
СД
1:1
СД
2:1
СДЧГ
0:1
СД
2:0
СД
3:2
СД
2:1
К
1:0
СД
3:3
СД
1:3
СД
1:1
СД
0:3
СД
1:1
СД
0:0
СД
2:0
СД
0:1
СД
3:0
СД
0:2
СД
4:1
СД
1:1
СД
1:0
СД
2:1
СД
2:0
СД
2:2
СД
2:1
СД
1:1
СД
1:3
СД
2:1
СД
1:0
СЛ
1:1
СЛ
2:2
СЛ
1:2
СЛ
1:2
СЛ
0:2
СЛ
2:0
СЛ
1:2
СЛ
0:2
К
1:1
К
3:3
СЛ
2:0
СЛ
0:0
СЛ
2:1
СЛ
2:0
СЛ
0:1

Результаты последних матчей

Ольборг
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Раннерс - Ольборг 2:2 Ольборг - Митьюлланд 1:2 Силькеборг - Ольборг 4:2 Ольборг - Силькеборг 1:2
Митьюлланд - Ольборг 2:0 Брондбю - Ольборг 0:1 Ольборг - Раннерс 3:0 Ольборг - Копенгаген 0:1 Ольборг - Венсюссель 1:2 Ольборг - Брондбю 3:0 Оденсе - Ольборг 2:3 Ольборг - Вайле 0:0 Ольборг - Силькеборг 1:4 Митьюлланд - Ольборг 0:2 Ольборг - Сённерйюск 0:0 Венсюссель - Ольборг 1:5 Венсюссель - Ольборг 1:4 Спартак Трнава - Ольборг 1:1 Ольборг - Сваровски Тироль 2:2 Ольборг - Сигма Оломоуц 0:3
Брондбю
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Митьюлланд - Брондбю 2:2 Брондбю - Копенгаген 1:1 Раннерс - Брондбю 2:1 Брондбю - Митьюлланд 1:3
Копенгаген - Брондбю 2:0 Брондбю - Ольборг 0:1 Силькеборг - Брондбю 3:0 Брондбю - Раннерс 0:1 Ольборг - Брондбю 3:0 Брондбю - Орхус 1:1 Силькеборг - Брондбю 0:1 Брондбю - Сённерйюск 1:0 Нордшелланн - Брондбю 0:2 Брондбю - Видовре 1:2 Брондбю - Зенит 1:2 Брентфорд Б - Брондбю 1:0 Брондбю - Волеренга 2:1 Брондбю - Виборг 2:1 Брондбю - Люнгбю 1:4 Митьюлланд - Брондбю 1:2
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Брондбю начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aalborg Portland Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Ольборг
Ничья
Брондбю
3.13
3.70
3.58
Все Коэффициенты
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