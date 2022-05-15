Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Ринне Якоб взял и забрал мяч на выходе

46' Бруус Андреас пробует нанести удар издали, но Джейкоб Ринн держит все под контролем

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Гранли Даниэль получил желтую карточку от судьи

45' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

45' Росс Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Хермансен Мадс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

45' Матч возобновлен

44' Квистгарден Матиас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' УДАЛЕНИЕ! - Фоссум Ивер увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!

43' Тораринссон Гудмундур нанес удар, мяч был парирован, но Мэдс Хермансен не удержал его в руках.

43' Рустед Сигурд выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Риверос Блас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

42' Ольборг выполняет удар от ворот.

40' Ольборг выполняет удар от ворот.

40' Как он промахнулся? Радошевич Йосип имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

39' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Каппис Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Шиембе Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Каппис Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Риверос Блас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

36' Квистгарден Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Игрок из команды Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

36' Хедлунд Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Удар от ворот произведет Брондбю

34' Тораринссон Гудмундур из команды Ольборг наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

34' Шиембе Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Андреасен Лука навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

33' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Паллесен Кристоффер из команды Ольборг сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

33' Матч возобновлен

32' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

32' Удар от ворот произведет Брондбю

30' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Шиембе Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

28' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Брондбю будет все-таки засчитан.

27' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

27' Г О О О О Л - Хедлунд Симон забивает с левой ноги!

27' ШАНС! Хедлунд Симон вышел один на один с голкипером...

26' Удар от ворот произведет Брондбю

26' Квистгарден Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Игрок из команды Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

25' Радошевич Йосип выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Удар от ворот произведет Ольборг

24' Бруус Андреас из команды Брондбю наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

23' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Теландер Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Тораринссон Гудмундур выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Отличные скиллы показывает Слимане Анис , обводя своих соперников

22' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Макарич Милан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Ринне Якоб взял и забрал мяч на выходе

18' Хедлунд Симон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

17' Игрок команды Брондбю совершает фол

17' Удар от ворот произведет Брондбю

17' Отличные скиллы показывает Тораринссон Гудмундур , обводя своих соперников

16' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Удар от ворот произведет Брондбю

14' Ринне Якоб взял и забрал мяч на выходе

14' Бруус Андреас из команды Брондбю навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

13' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Ринне Якоб взял и забрал мяч на выходе

10' Теландер Расмус предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

8' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Хермансен Мадс взял и забрал мяч на выходе

6' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Шиембе Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Макарич Милан из команды Ольборг делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

2' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Хермансен Мадс взял и забрал мяч на выходе

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Брондбю начинает с центра поля