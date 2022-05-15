Стадион: Aalborg Portland Park Зрители: 10278
0:1
27' ГолХедлунд Симон
43' Красная карточкаФоссум Ивер
45' Желтая карточкаГранли Даниэль
54' Желтая карточкаФеррейра Педру
0:2
59' ГолХедлунд Симон
0:3
69' ГолКвистгарден Матиас
1:3
77' ГолАльманн Якоб
88' Желтая карточкаПаллесен Кристоффер
88' Красная карточкаТеландер Расмус
Ход матча
27'
43'
45'
54'
59'
0:2
69'
77'
1:3
81'
88'
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
4 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 8
-
3 Угловые 2
-
0 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 0
-
2 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
18
Шиембе
Кевин
15
Риверос
Блас
25
Слимане
Анис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Куск КасперНападающий
-
40 Theo Sander
-
-
38 Oliver Ross
-
-
Главный тренер: Lars Friis
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Шиембе КевинЗащитник
-
15 Риверос БласЗащитник
- Полузащитник
-
25 Слимане АнисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
6 Белл ДжоПолузащитник
-
29 Бьюр ПетерПолузащитник
- Нападающий
-
38 Салех ЮсефНападающий
-
Главный тренер: Фредриксен Нильс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Ольборг
Брондбю
23 матча
82.6%
17.4%
7.105427357601E-15%
19 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
69.6%
47.8%
16 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
69.6%
39.1%
16 побед 9 ничьих 0 побед
23 матча
39.1%
60.9%
0 побед 9 ничьих 14 побед
Первый тайм
13%
87%
0 побед 3 ничьи 16 побед
Второй тайм
47.8%
52.2%
0 побед 11 ничьих 10 побед
46 матчей
41.3%
28.3%
30.4%
19 побед 13 ничьих 14 побед
Первый тайм
34.8%
30.4%
34.8%
16 побед 14 ничьих 16 побед
Второй тайм
34.8%
43.5%
21.7%
16 побед 20 ничьих 10 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Ольборг
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Раннерс - Ольборг 2:2 Ольборг - Митьюлланд 1:2 Силькеборг - Ольборг 4:2 Ольборг - Силькеборг 1:2
Митьюлланд - Ольборг 2:0 Брондбю - Ольборг 0:1 Ольборг - Раннерс 3:0 Ольборг - Копенгаген 0:1 Ольборг - Венсюссель 1:2 Ольборг - Брондбю 3:0 Оденсе - Ольборг 2:3 Ольборг - Вайле 0:0 Ольборг - Силькеборг 1:4 Митьюлланд - Ольборг 0:2 Ольборг - Сённерйюск 0:0 Венсюссель - Ольборг 1:5 Венсюссель - Ольборг 1:4 Спартак Трнава - Ольборг 1:1 Ольборг - Сваровски Тироль 2:2 Ольборг - Сигма Оломоуц 0:3
Брондбю
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Митьюлланд - Брондбю 2:2 Брондбю - Копенгаген 1:1 Раннерс - Брондбю 2:1 Брондбю - Митьюлланд 1:3
Копенгаген - Брондбю 2:0 Брондбю - Ольборг 0:1 Силькеборг - Брондбю 3:0 Брондбю - Раннерс 0:1 Ольборг - Брондбю 3:0 Брондбю - Орхус 1:1 Силькеборг - Брондбю 0:1 Брондбю - Сённерйюск 1:0 Нордшелланн - Брондбю 0:2 Брондбю - Видовре 1:2 Брондбю - Зенит 1:2 Брентфорд Б - Брондбю 1:0 Брондбю - Волеренга 2:1 Брондбю - Виборг 2:1 Брондбю - Люнгбю 1:4 Митьюлланд - Брондбю 1:2