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  3. Бельгия: Плей-офф за чемпионский титул

Стадион:
Андерлехт
0:2
Конец матча
Унион Сент-Жиллуаз
0'
0:1
2' Гол
Митома Каору
6' Желтая карточка
Худт Уэсли
21' Желтая карточка
Кана Марко
48' Желтая карточка
Siebe van der Heyden
0:2
50' Гол
Deniz Undav
51' Желтая карточка
Бёрджесс Кристиан
87' Красная карточка
Мурильо Микаэль
90'+5
30
Ван
Кромбрюгге
Хендрик
62
Мурильо
Микаэль
3
Делькруа
Ханнес
4
Худт
Уэсли
17
Гомес
Серхио
61
Арнстад
Кристиан
8
Каллен
Джош
55
Кана
Марко
7
Амузу
Френсис
99
Куаме
Кристиан
23
Зиркзее
Джошуа
49
Морис
Антони
59
Ismael
Kandouss
16
Бёрджесс
Кристиан
44
Siebe
van
der
Heyden
94
Loic
Lapoussin
17
Теума
Тедди
6
Нильсен
Каспер
8
Амани
Жан
18
Митома
Каору
9
Deniz
Undav
13
Ванзейр
Данте
Андерлехт
4-4-2
Унион Сент-Жиллуаз
3-5-2

История личных встреч

Андерлехт
Унион Сент-Жиллуаз

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

6 матчей

16.7%
83.3%
1 победа 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы

Второй тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

История матчей

ПОЗЧТ
3:1
ПДА
1:0
ПДА
1:3
К
0:5
ТМК
0:1
К
0:3

Результаты последних матчей

Андерлехт
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Андерлехт - Антверпен 2:1 Антверпен - Андерлехт 0:4 Андерлехт - Брюгге 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 3:1
Гент - Андерлехт 0:0 Кортрейк - Андерлехт 2:3 Андерлехт - Шарлеруа 4:0 Гент - Андерлехт 1:0 Андерлехт - Антверпен 2:1 Андерлехт - Остенде 3:0 Андерлехт - Эйпен 3:1 АХ Лёвен - Андерлехт 0:0 Андерлехт - Генк 2:0 Зульте-Варегем - Андерлехт 1:2 Андерлехт - Эйпен 4:1 Эйпен - Андерлехт 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 1:0 Андерлехт - Серкль Брюгге 0:2 Мехелен - Андерлехт 0:1 Андерлехт - Стандард 1:1
Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:0 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 0:2 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 3:1
Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Унион Сент-Жиллуаз - Остенде 1:1 АХ Лёвен - Унион Сент-Жиллуаз 1:4 Кортрейк - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 0:0 Шарлеруа - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Унион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 0:1 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 1:0 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 2:1 Серен Юнайтед - Унион Сент-Жиллуаз 0:4 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:4 Унион Сент-Жиллуаз - Гент 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 3:2 Зульте-Варегем - Унион Сент-Жиллуаз 0:2
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    21'
    Кана Марко получил желтую карточку от судьи
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