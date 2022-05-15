Стадион: Энерги Виборг Арена
23' Желтая карточкаЛунд Оливер
1:0
29' ГолЛеманс Клинт
47' Желтая карточкаChristian Soerensen II
Ход матча
23'
29'
1:0
47'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
4 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 0
-
3 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 2
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
14
Леманс
Клинт
17
Бонде
Якуб
36
Гааей
Антон
23
Бакиз
Юнес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Леманс КлинтПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Бонде ЯкубПолузащитник
-
36 Гааей АнтонНападающий
- Нападающий
-
23 Бакиз ЮнесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Жамбурек ЯнПолузащитник
-
21 Бергер СофусПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Jacob Friis
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Лунд ОливерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Каль ЭрикЗащитник
- Защитник
-
10 Уилшер ДжекПолузащитник
-
11 Линкс ГифтПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Нильсен Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Виборг
Орхус
16 матчей
75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
31.3%
12 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
56.3%
37.5%
6.2%
9 побед 6 ничьих 0 побед
17 матчей
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Первый тайм
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 10 побед
33 матча
36.4%
27.3%
36.3%
12 побед 9 ничьих 12 побед
Первый тайм
36.4%
36.4%
27.2%
12 побед 12 ничьих 9 побед
Второй тайм
27.3%
42.4%
30.3%
9 побед 14 ничьих 10 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Виборг
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Оденсе - Виборг 1:1 Виборг - Вайле 2:2 Виборг - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Виборг 2:0
Виборг - Оденсе 1:1 Орхус - Виборг 0:2 Вайле - Виборг 2:2 Виборг - Сённерйюск 2:1 Виборг - Гамбург 5:4 Орхус - Виборг 1:1 Виборг - Вайле 2:0 Митьюлланд - Виборг 3:1 Виборг - Копенгаген 0:2 Раннерс - Виборг 0:1 Орхус - Виборг 1:2 ЦСКА Москва - Виборг 3:2 Брондбю - Виборг 2:1 Нордшелланн - Виборг 1:2 Виборг - Яммербугт 5:0 Виборг - Хобро 2:0
Орхус
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Вайле - Орхус 1:0 Орхус - Сённерйюск 1:1 Оденсе - Орхус 1:0 Орхус - Оденсе 1:2
Сённерйюск - Орхус 2:1 Орхус - Виборг 0:2 Нордшелланн - Орхус 2:2 Орхус - Вайле 0:0 Орхус - Виборг 1:1 Брондбю - Орхус 1:1 Орхус - Нордшелланн 2:3 Вайле - Орхус 3:2 Сённерйюск - Орхус 2:3 Орхус - Виборг 1:2 Орхус - Эльфсборг 6:1 Будё-Глимт - Орхус 1:0 Орхус - Эсбьерг 7:0 Орхус - Силькеборг 1:1 Копенгаген - Орхус 1:1 Эсбьерг - Орхус 2:1