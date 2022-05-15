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  3. Дания: Суперлига. Борьба за выживание

Стадион:
Виборг
1:1
Второй тайм: 48'
Орхус
0'
23' Желтая карточка
Лунд Оливер
1:0
29' Гол
Леманс Клинт
47' Желтая карточка
Christian Soerensen II
1:1
47' Гол
 48'

Ход матча

23'
 
Лунд Оливер
29'
Леманс Клинт
1:0
46'
 
Линкс Гифт
Торстейнссон Йон
46'
 
Грёнбек Альберт
Андерсон Микаэль
47'
Christian Soerensen II
 
47'
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 2
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Виборг
Ничья
Орхус
1.89
5.46
4.35
Все Коэффициенты
1
Педерсен
Лукас
Лунд
5
Путрос
Франс
Диа
26
Бюрги
Николас
3
Лауритсен
Мадс
7
Christian
Soerensen
II
14
Леманс
Клинт
13
Jeppe
Groenning
17
Бонде
Якуб
36
Гааей
Антон
11
Грот
Джей-Рой
23
Бакиз
Юнес
1
Хансен
Йеспер
13
Мунксгор
Александер
4
Биссек
Янн-Аурель
5
Тингагер
Фредерик
15
Лунд
Оливер
6
Поульсен
Николай
7
Бунду
Мустафа
29
Frederik
Brandhof
8
Андерсон
Микаэль
17
Торстейнссон
Йон
21
Курминовски
Давид
Виборг
4-3-3
Орхус
4-1-4-1

История личных встреч

Виборг
Орхус

16 матчей

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
31.3%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

56.3%
37.5%
6.2%
9 побед 6 ничьих 0 побед

17 матчей

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 10 побед

33 матча

36.4%
27.3%
36.3%
12 побед 9 ничьих 12 побед

Первый тайм

36.4%
36.4%
27.2%
12 побед 12 ничьих 9 побед

Второй тайм

27.3%
42.4%
30.3%
9 побед 14 ничьих 10 побед

История матчей

СБЗВ
0:2
СД
1:1
ТМК
1:2
СД
2:0
ТМК
2:2
ТМК
2:1
СДП
1:0
СДП
2:2
СД
1:0
СД
2:4
СД
1:1
СД
2:1
СД
1:2
ТМК
2:0
СД
1:0
СД
0:0
ПД
1:1
ТМС
1:1
ПД
3:0
К
0:2
ПД
0:2
СД
3:0
СД
2:1
СД
0:1
ТМС
2:2
ТМС
2:0
ТМС
4:2
ПД
2:3
ПД
1:0
К
1:0
ТМС
1:2
СЛ
0:0
СЛ
0:2

Результаты последних матчей

Виборг
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Оденсе - Виборг 1:1 Виборг - Вайле 2:2 Виборг - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Виборг 2:0
Виборг - Оденсе 1:1 Орхус - Виборг 0:2 Вайле - Виборг 2:2 Виборг - Сённерйюск 2:1 Виборг - Гамбург 5:4 Орхус - Виборг 1:1 Виборг - Вайле 2:0 Митьюлланд - Виборг 3:1 Виборг - Копенгаген 0:2 Раннерс - Виборг 0:1 Орхус - Виборг 1:2 ЦСКА Москва - Виборг 3:2 Брондбю - Виборг 2:1 Нордшелланн - Виборг 1:2 Виборг - Яммербугт 5:0 Виборг - Хобро 2:0
Орхус
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Вайле - Орхус 1:0 Орхус - Сённерйюск 1:1 Оденсе - Орхус 1:0 Орхус - Оденсе 1:2
Сённерйюск - Орхус 2:1 Орхус - Виборг 0:2 Нордшелланн - Орхус 2:2 Орхус - Вайле 0:0 Орхус - Виборг 1:1 Брондбю - Орхус 1:1 Орхус - Нордшелланн 2:3 Вайле - Орхус 3:2 Сённерйюск - Орхус 2:3 Орхус - Виборг 1:2 Орхус - Эльфсборг 6:1 Будё-Глимт - Орхус 1:0 Орхус - Эсбьерг 7:0 Орхус - Силькеборг 1:1 Копенгаген - Орхус 1:1 Эсбьерг - Орхус 2:1
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 47'
    Орхус контролирует мяч.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 46'
    Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
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    Лучшие коэффициенты
    Виборг
    Ничья
    Орхус
    1.89
    5.46
    4.35
    Все Коэффициенты
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