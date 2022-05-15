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  3. Дания: Суперлига. Борьба за выживание

Стадион: Зрители: 4691
Виборг
1:0
Конец матча
Орхус
0'
23' Желтая карточка
Лунд Оливер
1:0
29' Гол
Леманс Клинт
47' Желтая карточка
Christian Soerensen II
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Поульсен Николай
58' Желтая карточка
Путрос Франс Диа
86' Желтая карточка
Жамбурек Ян
90'+5

Ход матча

23'
 
Лунд Оливер
29'
Леманс Клинт
1:0
46'
 
Линкс Гифт
Торстейнссон Йон
46'
 
Грёнбек Альберт
Андерсон Микаэль
47'
Christian Soerensen II
 
47'
 
Поульсен Николай
58'
Путрос Франс Диа
 
60'
 
Каль Эрик
Лунд Оливер
69'
Аниембе Даниэль
Путрос Франс Диа
 
69'
Джатта Алассана
Грот Джей-Рой
 
69'
Mads Soendergaard
Бонде Якуб
 
74'
Жамбурек Ян
Леманс Клинт
 
74'
 
Уилшер Джек
Поульсен Николай
74'
 
Мортенсен Патрик
Курминовски Давид
86'
Жамбурек Ян
 
90'
Бергер Софус
Бакиз Юнес
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 8 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 1
  • 1 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 5
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

1
Педерсен
Лукас
Лунд
5
Путрос
Франс
Диа
26
Бюрги
Николас
3
Лауритсен
Мадс
7
Christian
Soerensen
II
14
Леманс
Клинт
13
Jeppe
Groenning
17
Бонде
Якуб
36
Гааей
Антон
11
Грот
Джей-Рой
23
Бакиз
Юнес
1
Хансен
Йеспер
13
Мунксгор
Александер
4
Биссек
Янн-Аурель
5
Тингагер
Фредерик
15
Лунд
Оливер
6
Поульсен
Николай
7
Бунду
Мустафа
29
Frederik
Brandhof
8
Андерсон
Микаэль
17
Торстейнссон
Йон
21
Курминовски
Давид
Виборг
4-3-3
Орхус
4-1-4-1

История личных встреч

Виборг
Орхус

16 матчей

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
31.3%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

56.3%
37.5%
6.2%
9 побед 6 ничьих 0 побед

17 матчей

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 10 побед

33 матча

36.4%
27.3%
36.3%
12 побед 9 ничьих 12 побед

Первый тайм

36.4%
36.4%
27.2%
12 побед 12 ничьих 9 побед

Второй тайм

27.3%
42.4%
30.3%
9 побед 14 ничьих 10 побед

История матчей

СБЗВ
0:2
СД
1:1
ТМК
1:2
СД
2:0
ТМК
2:2
ТМК
2:1
СДП
1:0
СДП
2:2
СД
1:0
СД
2:4
СД
1:1
СД
2:1
СД
1:2
ТМК
2:0
СД
1:0
СД
0:0
ПД
1:1
ТМС
1:1
ПД
3:0
К
0:2
ПД
0:2
СД
3:0
СД
2:1
СД
0:1
ТМС
2:2
ТМС
2:0
ТМС
4:2
ПД
2:3
ПД
1:0
К
1:0
ТМС
1:2
СЛ
0:0
СЛ
0:2

Результаты последних матчей

Виборг
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Оденсе - Виборг 1:1 Виборг - Вайле 2:2 Виборг - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Виборг 2:0
Виборг - Оденсе 1:1 Орхус - Виборг 0:2 Вайле - Виборг 2:2 Виборг - Сённерйюск 2:1 Виборг - Гамбург 5:4 Орхус - Виборг 1:1 Виборг - Вайле 2:0 Митьюлланд - Виборг 3:1 Виборг - Копенгаген 0:2 Раннерс - Виборг 0:1 Орхус - Виборг 1:2 ЦСКА Москва - Виборг 3:2 Брондбю - Виборг 2:1 Нордшелланн - Виборг 1:2 Виборг - Яммербугт 5:0 Виборг - Хобро 2:0
Орхус
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Вайле - Орхус 1:0 Орхус - Сённерйюск 1:1 Оденсе - Орхус 1:0 Орхус - Оденсе 1:2
Сённерйюск - Орхус 2:1 Орхус - Виборг 0:2 Нордшелланн - Орхус 2:2 Орхус - Вайле 0:0 Орхус - Виборг 1:1 Брондбю - Орхус 1:1 Орхус - Нордшелланн 2:3 Вайле - Орхус 3:2 Сённерйюск - Орхус 2:3 Орхус - Виборг 1:2 Орхус - Эльфсборг 6:1 Будё-Глимт - Орхус 1:0 Орхус - Эсбьерг 7:0 Орхус - Силькеборг 1:1 Копенгаген - Орхус 1:1 Эсбьерг - Орхус 2:1
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