Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Альберт Гроенбек пробил со штрафного прямо в стенку

Альберт Гроенбек пробил со штрафного прямо в стенку

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

45' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

45' Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе

45' Кристиан Соренсен из команды Виборг навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

44' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Виборг выполняет удар от ворот.

43' Андерсон Микаэль не смог попасть в створ ударом издали

42' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Удар от ворот произведет Орхус

39' Йеппе Гроннинг не смог попасть в створ ударом издали

38' Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе

38' Лунд Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Поульсен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Курминовски Давид из команды Орхус пасует мяч, но его одноклубник не добежал до мяча вовремя.

34' Матч возобновлен

34' Ох, нехорошо это выглядит. Лауритсен Мадс получил травму и медбригада забирает его с поля.

34' Ох, нехорошо это выглядит. Фредерик Брандоф получил травму и медбригада забирает его с поля.

33' Фредерик Брандоф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

31' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Виборг будет все-таки засчитан.

30' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

29' Г О О О О Л - Леманс Клинт забивает ударом с левой ноги!

29' Плохо сыграл Андерсон Микаэль - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

28' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Виборг выполняет удар от ворот.

27' Поульсен Николай из команды Орхус наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

27' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Anton Gaaei фолит на сопернике

24' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Матч возобновлен

23' Лунд Оливер получил желтую карточку от судьи

23' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

22' Лунд Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Удар от ворот произведет Орхус

19' Кристиан Соренсен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

19' Торстейнссон Йон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

18' Anton Gaaei нанес удар, но тот был заблокирован.

17' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе

16' Anton Gaaei из команды Виборг отправил кросс в штрафную...

16' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Удар от ворот произведет Орхус

15' Леманс Клинт оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

15' Лунд Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Кристиан Соренсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

14' Биссек Янн-Аурель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Виборг выполняет удар от ворот.

13' Отличный пас сделал Лунд Оливер из команды Орхус . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

12' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Лауритсен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Курминовски Давид из команды Орхус сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

8' Биссек Янн-Аурель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Anton Gaaei из команды Виборг навешивает, но мяч уходит за боковую линию.

7' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Удар от ворот произведет Орхус

6' Кристиан Соренсен из команды Виборг навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

6' Удар от ворот произведет Орхус

6' Как он промахнулся? Бакиз Юнес имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

4' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе

3' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Anton Gaaei из команды Виборг направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

2' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Лауритсен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе

1' Anton Gaaei из команды Виборг отправил кросс в штрафную...

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Виборг начинает с центра поля