  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Словакия
  4. Суперлига. Группа А 2021-2022

Словакия: Суперлига. Группа А

2021-2022

Стадион:
ДАК
1:2
Второй тайм: 47'
Ружомберок
0'
1:0
2' Гол
Димун Милан
1:1
6' Гол
Регали Мартин
1:2
20' Гол
Мойжиш Александр
23' Желтая карточка
Кружляк Доминик
45' Желтая карточка
Лютеран Оливер
47'
22
Веселинов
Даниэл
82
Блэкмэн
Сезар
24
Кружляк
Доминик
16
Брунетти
Матеус
31
Дэвис
Эрик
8
Димун
Милан
19
Нджие
Сейни
21
Муму
Брахим
77
Небыла
Себастьян
17
Андзуана
Иоан
7
Шарани
Зуберу
35
Крайчирик
Иван
19
Фабиш
Лукаш
3
Масло
Ян
2
Мойжиш
Александр
13
Мадленяк
Матей
4
Лютеран
Оливер
6
Лихи
Филип
9
Регали
Мартин
8
Домонкос
Кристоф
31
Рымаренко
Мартин
14
Бобчек
Томаш
ДАК
4-2-3-1
Ружомберок
4-2-3-1

История личных встреч

ДАК
Ружомберок

16 матчей

50%
50%
8 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

43.8%
31.3%
24.9%
7 побед 5 ничьих 0 побед

16 матчей

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 11 побед

32 матча

25%
40.6%
34.4%
8 побед 13 ничьих 11 побед

Первый тайм

37.5%
31.3%
31.2%
12 побед 10 ничьих 10 побед

Второй тайм

21.9%
43.8%
34.3%
7 побед 14 ничьих 11 побед

История матчей

СГА
4:1
С
0:0
С
1:2
К
1:3
С
1:1
С
3:2
СГА
0:1
К
3:0
К
1:1
С
0:0
С
0:1
СГА
1:0
СГА
1:1
С
0:1
С
2:2
С
0:4
С
3:0
С
1:1
С
1:1
С
2:0
С
1:1
С
2:2
С
3:0
С
1:1
С
1:0
С
2:1
С
2:1
С
1:1
С
1:1
С
2:1
С
2:0
С
2:0

Бомбардиры внутри турнира

ДАК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Балог Норберт 2 0.22
Муму Брахим 2 0.22
Верлинден Тибо 1 0.11
Крстович Никола 1 0.11
Димун Милан 1 0.11
Цыганик Андрей 1 0.11
Санто Регё 1 0.11
Шарани Зуберу 1 0.11
Балич Андрия 0 0
Ружомберок
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рымаренко Мартин 3 0.33
Бодя Мартин 3 0.33
Регали Мартин 2 0.22
Бобчек Томаш 2 0.22
Герец Штефан 2 0.22
Мадленяк Матей 2 0.22
Мойжиш Александр 1 0.11
Домонкос Кристоф 0 0
Фабиш Лукаш 0 0
Дунгель Петер 0 0
Лихи Филип 0 0

Карточки

ДАК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кружляк Доминик 3 0
Пинту Алекс 3 0
Балог Норберт 2 0
Мухамедбегович Ахмет 2 0
Крстович Никола 2 0
Андрезиньо Андре 1 0
Балич Андрия 1 0
Андзуана Иоан 1 0
Димун Милан 1 0
Верлинден Тибо 1 0
Шарани Зуберу 1 0
Нджие Сейни 1 0
Небыла Себастьян 1 0
Брунетти Матеус 1 0
Муму Брахим 1 0
Ружомберок
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лютеран Оливер 3 0
Масло Ян 1 1
Регали Мартин 2 0
Мадленяк Матей 2 0
Бобчек Томаш 2 0
Лихи Филип 2 0
Домонкос Кристоф 1 0
Фабиш Лукаш 1 0
Мрва Марио 1 0
Ракыта Якуб 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
6
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
2
40%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

4
7
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
3
75%
1
14%
76-90

Пропущено

9
1
2 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
44%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
1
100%
76-90

Забито

9
13
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 3
2
22%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
33%
2
15%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
1
11%
2
15%
61-75
3
33%
3
23%
76-90

Пропущено

10
3
2 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
4
40%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

ДАК
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Середь - ДАК 0:0 ДАК - Слован Братислава 2:0 ДАК - Жилина 2:0 Слован Братислава - ДАК 3:1
ДАК - Середь 0:0 Жилина - ДАК 2:2 ДАК - Спартак Трнава 1:1 Ружомберок - ДАК 4:1 ДАК - Жилина 3:1 Злате Моравце - ДАК 2:0 Спартак Трнава - ДАК 1:1 ДАК - Ружомберок 0:0 Слован Братислава - ДАК 0:0 ДАК - Погронье 2:0 Тренчин - ДАК 0:1 ДАК - Сеница 1:0 ДАК - Середь 1:3 Татран Липтовски-Микулаш - ДАК 1:0 ДАК - Земплин 1:0 Жилина - ДАК 0:2
Ружомберок
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Ружомберок - Жилина 3:0 Спартак Трнава - Ружомберок 0:0 Ружомберок - Слован Братислава 0:0 Середь - Ружомберок 1:3
Жилина - Ружомберок 0:2 Ружомберок - Спартак Трнава 0:0 Слован Братислава - Ружомберок 1:1 Ружомберок - ДАК 4:1 Ружомберок - Слован Братислава 0:2 Ружомберок - Погронье 1:0 Татран Липтовски-Микулаш - Ружомберок 3:2 Ружомберок - Жилина 5:1 Динамо Москва - Ружомберок 1:2 ДАК - Ружомберок 0:0 Ружомберок - Злате Моравце 1:1 Земплин - Ружомберок 0:3 Спартак Трнава - Ружомберок 0:3 Ружомберок - Тренчин 3:0 Слован Братислава - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Середь 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 9 6 2 1 17 - 7 73
2. Ружомберок 2:1 9 5 4 0 15 - 4 60
3. Спартак Трнава 9 3 3 3 6 - 5 57
4. ДАК 1:2 9 2 4 3 10 - 12 46
5. Середь 9 1 4 4 5 - 15 39
6. Жилина 9 0 3 6 7 - 17 33
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ружомберок 2:1 4 2 2 0 7 - 1 49
2. Спартак Трнава 4 1 1 2 1 - 2 49
3. Жилина 5 0 2 3 6 - 10 32
4. Слован Братислава 4 3 1 0 10 - 3 10
5. ДАК 1:2 5 2 2 1 6 - 3 8
6. Середь 5 0 2 3 2 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 5 3 1 1 7 - 4 63
2. ДАК 1:2 4 0 2 2 4 - 9 38
3. Середь 4 1 2 1 3 - 6 37
4. Ружомберок 2:1 5 3 2 0 8 - 3 11
5. Спартак Трнава 5 2 2 1 5 - 3 8
6. Жилина 4 0 1 3 1 - 7 1
  • Второй тайм
  • 46'
    Zuberu Sharani уходит с поля. Крстович Никола выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Димун Милан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
ДАК
Ничья
Ружомберок
2.10
3.38
3.42
Все Коэффициенты
Где смотреть матч ДАК 1:2 Ружомберок онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Парибет



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
ДАК
Ружомберок
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет 2000 рублей новым игрокам
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 