Стадион: MOL Arena
2:3
Конец матча
1:0
2' ГолДимун Милан
1:1
6' ГолРегали Мартин
1:2
20' ГолМойжиш Александр
23' Желтая карточкаКружляк Доминик
45' Желтая карточкаЛютеран Оливер
62' Желтая карточкаКрайчирик Иван
1:3
76' ГолБобчек Томаш
2:3
84' ГолКрстович Никола
87' Желтая карточкаБобчек Томаш
90' Желтая карточкаДомонкос Кристоф
90' Желтая карточкаГерец Штефан
Ход матча
2'
1:0
6'
1:1
20'
1:2
23'
45'
62'
76'
1:3
84'
2:3
87'
90'
90'
31
Дэвис
Эрик
19
Нджие
Сейни
21
Муму
Брахим
19
Фабиш
Лукаш
3
Масло
Ян
14
Бобчек
Томаш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Дэвис ЭрикЗащитник
- Полузащитник
-
19 Нджие СейниПолузащитник
-
21 Муму БрахимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Бёгь ФеренцЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Joao Pedro
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Фабиш ЛукашЗащитник
-
3 Масло ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Бобчек ТомашНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
99 Лука ЯкубЗащитник
-
15 Герец ШтефанПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Мацей МатушНападающий
-
-
Главный тренер: Стругар Петер
История личных встреч
ДАК
Ружомберок
16 матчей
50%
50%
8 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
43.8%
31.3%
24.9%
7 побед 5 ничьих 0 побед
16 матчей
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед
Второй тайм
56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 11 побед
32 матча
25%
40.6%
34.4%
8 побед 13 ничьих 11 побед
Первый тайм
37.5%
31.3%
31.2%
12 побед 10 ничьих 10 побед
Второй тайм
21.9%
43.8%
34.3%
7 побед 14 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ДАК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крстович Никола
|2
|0.22
|Балог Норберт
|2
|0.22
|Муму Брахим
|2
|0.22
|Верлинден Тибо
|1
|0.11
|Димун Милан
|1
|0.11
|Цыганик Андрей
|1
|0.11
|Санто Регё
|1
|0.11
|Шарани Зуберу
|1
|0.11
|Балич Андрия
|0
|0
Ружомберок
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бобчек Томаш
|3
|0.33
|Рымаренко Мартин
|3
|0.33
|Бодя Мартин
|3
|0.33
|Регали Мартин
|2
|0.22
|Герец Штефан
|2
|0.22
|Мадленяк Матей
|2
|0.22
|Мойжиш Александр
|1
|0.11
|Домонкос Кристоф
|0
|0
|Фабиш Лукаш
|0
|0
|Дунгель Петер
|0
|0
|Лихи Филип
|0
|0
Карточки
ДАК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кружляк Доминик
|3
|0
|Пинту Алекс
|3
|0
|Балог Норберт
|2
|0
|Мухамедбегович Ахмет
|2
|0
|Крстович Никола
|2
|0
|Андрезиньо Андре
|1
|0
|Балич Андрия
|1
|0
|Андзуана Иоан
|1
|0
|Димун Милан
|1
|0
|Верлинден Тибо
|1
|0
|Шарани Зуберу
|1
|0
|Нджие Сейни
|1
|0
|Небыла Себастьян
|1
|0
|Брунетти Матеус
|1
|0
|Муму Брахим
|1
|0
Ружомберок
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бобчек Томаш
|3
|0
|Лютеран Оливер
|3
|0
|Масло Ян
|1
|1
|Регали Мартин
|2
|0
|Домонкос Кристоф
|2
|0
|Мадленяк Матей
|2
|0
|Лихи Филип
|2
|0
|Герец Штефан
|1
|0
|Фабиш Лукаш
|1
|0
|Крайчирик Иван
|1
|0
|Мрва Марио
|1
|0
|Ракыта Якуб
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
9
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
3
43%
3
33%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
29%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
3
33%
76-90
Пропущено
4
4
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
25%
2
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
25%
76-90
Забито
4
7
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
3
75%
1
14%
76-90
Пропущено
9
1
2 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
44%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
1
100%
76-90
Забито
11
16
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
2 Не забивали 3
3
27%
3
19%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
3
27%
2
13%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
1
9%
2
13%
61-75
4
36%
4
25%
76-90
Пропущено
13
5
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
8%
2
40%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
3
23%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
ДАК
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Середь - ДАК 0:0 ДАК - Слован Братислава 2:0 ДАК - Жилина 2:0 Слован Братислава - ДАК 3:1
ДАК - Середь 0:0 Жилина - ДАК 2:2 ДАК - Спартак Трнава 1:1 Ружомберок - ДАК 4:1 ДАК - Жилина 3:1 Злате Моравце - ДАК 2:0 Спартак Трнава - ДАК 1:1 ДАК - Ружомберок 0:0 Слован Братислава - ДАК 0:0 ДАК - Погронье 2:0 Тренчин - ДАК 0:1 ДАК - Сеница 1:0 ДАК - Середь 1:3 Татран Липтовски-Микулаш - ДАК 1:0 ДАК - Земплин 1:0 Жилина - ДАК 0:2
Ружомберок
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Ружомберок - Жилина 3:0 Спартак Трнава - Ружомберок 0:0 Ружомберок - Слован Братислава 0:0 Середь - Ружомберок 1:3
Жилина - Ружомберок 0:2 Ружомберок - Спартак Трнава 0:0 Слован Братислава - Ружомберок 1:1 Ружомберок - ДАК 4:1 Ружомберок - Слован Братислава 0:2 Ружомберок - Погронье 1:0 Татран Липтовски-Микулаш - Ружомберок 3:2 Ружомберок - Жилина 5:1 Динамо Москва - Ружомберок 1:2 ДАК - Ружомберок 0:0 Ружомберок - Злате Моравце 1:1 Земплин - Ружомберок 0:3 Спартак Трнава - Ружомберок 0:3 Ружомберок - Тренчин 3:0 Слован Братислава - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Середь 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|9
|6
|2
|1
|17 - 7
|73
|2.
|Ружомберок
|9
|5
|4
|0
|16 - 5
|60
|3.
|Спартак Трнава
|9
|3
|3
|3
|6 - 5
|57
|4.
|ДАК
|9
|2
|4
|3
|11 - 13
|46
|5.
|Середь
|9
|1
|4
|4
|5 - 15
|39
|6.
|Жилина
|9
|0
|3
|6
|7 - 17
|33
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ружомберок
|4
|2
|2
|0
|7 - 1
|49
|2.
|Спартак Трнава
|4
|1
|1
|2
|1 - 2
|49
|3.
|Жилина
|5
|0
|2
|3
|6 - 10
|32
|4.
|Слован Братислава
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|5.
|ДАК
|5
|2
|2
|1
|7 - 4
|8
|6.
|Середь
|5
|0
|2
|3
|2 - 9
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|63
|2.
|ДАК
|4
|0
|2
|2
|4 - 9
|38
|3.
|Середь
|4
|1
|2
|1
|3 - 6
|37
|4.
|Ружомберок
|5
|3
|2
|0
|9 - 4
|11
|5.
|Спартак Трнава
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|6.
|Жилина
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1