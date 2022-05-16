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  3. Бразилия: Серия A
Гойяс
1:0
Конец матча
Сантос
0'
1:0
19' Пенальти
Elvis II
90'+6
23
Tadeu
I
20
Диего
Рибас
34
Sidimar
Fernando
Cigolini
3
Да
Силва
4
Joao
Caetano
36
Матеус
де
Салес
22
Аподи
Диаллиссон
15
Caio
Vinicius2
10
Elvis
II
97
Dada
Belmonte
11
Раул
Педро
34
Жуан
Пауло
13
Madson
II
33
Майкон
Перейра
61
Веласкес
Эмилиано
44
Lucas
Pires
14
Rodrigo
Fernandez2
25
Vinicius3
92
Баптистао
Лео
15
Bryan
Angulo
8
Хулио
Джоян
9
Marcos
Leonardo
Гойяс
5-4-1
Сантос
4-2-3-1

История личных встреч

Гойяс
Сантос

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

150%
3 победы 0 ничьих 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

8 матчей

25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
3 победы 0 ничьих 5 побед

История матчей

СA
3:4
СA
2:3
СA
0:3
СA
6:1
К
3:0
К
1:1
СA
3:1
СA
4:1

Результаты последних матчей

Гойяс
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Атлетико Гойяненсе - Гойяс 0:1 Гойяс - Атлетико Минейро 2:2 Аваи - Гойяс 3:2 Гойяс - Брагантино 1:2
Гойяс - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Коритиба - Гойяс 3:0 Гойяс - Атлетико Гойяненсе 1:3 Атлетико Гойяненсе - Гойяс 1:0 Гойяс - Ипора 2:3 Ипора - Гойяс 0:2 Гойяс - Крисьюма 1:0 Гойяс - КРАК 3:0 КРАК - Гойяс 0:3 Гойяс - Гремио Анаполис 2:1 Соуза Параибано - Гойяс 1:1 Анаполис - Гойяс 0:1 Jataiense - Гойяс 0:3 Гойяс - Morrinhos 2:0 Гойяс - Гойянезия 2:0 Гойянезия - Гойяс 3:4
Сантос
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Сантос - Коритиба 3:0 Сантос - Куяба 4:1 Универсидад Католика - Сантос 0:1 Сан-Паулу - Сантос 2:1
Унион Ла-Калера - Сантос 1:1 Сантос - Америка Минейро 3:0 Коритиба - Сантос 1:0 Сантос - Коритиба 2:1 Сантос - Универсидад Католика 3:2 Флуминенсе - Сантос 0:0 Банфилд - Сантос 1:0 Сантос - Агуа-Санта 3:2 Ферровиария - Сантос 3:3 Палмейрас Сан-Паулу - Сантос 1:0 Fluminense PI - Сантос 1:1 Сантос - Новоризонтину 2:2 Сальгиеро - Сантос 0:3 Сантос - Сан-Паулу 0:3 Мирасол - Сантос 3:2 Сантос - Итуано 2:1
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Elvis из команды Гойяс забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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