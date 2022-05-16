1:0
19' ПенальтиElvis II
Ход матча
19'
1:0
69'
23
Tadeu
I
20
Диего
Рибас
3
Да
Силва
10
Elvis
II
11
Раул
Педро
34
Жуан
Пауло
13
Madson
II
44
Lucas
Pires
25
Vinicius3
15
Bryan
Angulo
- Основной состав
-
23 Tadeu IВратарь
-
20 Диего РибасЗащитник
- Защитник
-
3 Да СилваЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Elvis IIПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Раул ПедроНападающий
- Запасные игроки
-
37 Пабло ХуанВратарь
- Защитник
-
2 МагиньоЗащитник
-
26 Натан РафаэлЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
5 AuremirПолузащитник
-
-
13 Yan Souto
-
-
-
27 Pedro Bahia
-
Главный тренер: Jair Ventura
- Основной состав
-
34 Жуан ПаулоВратарь
-
13 Madson IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Lucas PiresЗащитник
- Полузащитник
-
25 Vinicius3Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Bryan AnguloПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 John VictorВратарь
- Защитник
-
27 Ауро АльвароЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Kaiky
-
-
-
-
30 Lucas Braga
-
-
12 Rwan Seco
-
Главный тренер: Fabian Bustos
История личных встреч
Гойяс
Сантос
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
150%
3 победы 0 ничьих 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
8 матчей
25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
3 победы 0 ничьих 5 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Гойяс
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Атлетико Гойяненсе - Гойяс 0:1 Гойяс - Атлетико Минейро 2:2 Аваи - Гойяс 3:2 Гойяс - Брагантино 1:2
Гойяс - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Коритиба - Гойяс 3:0 Гойяс - Атлетико Гойяненсе 1:3 Атлетико Гойяненсе - Гойяс 1:0 Гойяс - Ипора 2:3 Ипора - Гойяс 0:2 Гойяс - Крисьюма 1:0 Гойяс - КРАК 3:0 КРАК - Гойяс 0:3 Гойяс - Гремио Анаполис 2:1 Соуза Параибано - Гойяс 1:1 Анаполис - Гойяс 0:1 Jataiense - Гойяс 0:3 Гойяс - Morrinhos 2:0 Гойяс - Гойянезия 2:0 Гойянезия - Гойяс 3:4
Сантос
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Сантос - Коритиба 3:0 Сантос - Куяба 4:1 Универсидад Католика - Сантос 0:1 Сан-Паулу - Сантос 2:1
Унион Ла-Калера - Сантос 1:1 Сантос - Америка Минейро 3:0 Коритиба - Сантос 1:0 Сантос - Коритиба 2:1 Сантос - Универсидад Католика 3:2 Флуминенсе - Сантос 0:0 Банфилд - Сантос 1:0 Сантос - Агуа-Санта 3:2 Ферровиария - Сантос 3:3 Палмейрас Сан-Паулу - Сантос 1:0 Fluminense PI - Сантос 1:1 Сантос - Новоризонтину 2:2 Сальгиеро - Сантос 0:3 Сантос - Сан-Паулу 0:3 Мирасол - Сантос 3:2 Сантос - Итуано 2:1