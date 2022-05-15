93
Жандрей
16
Leo
XV
34
Welington
88
Patrick
I
12
Alisson
II
26
Igor
Gomes
29
Pablo
Maia
3
Marllon
6
Uendel
8
Pepe4
9
Jenison
- Основной состав
-
93 ЖандрейВратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Leo XVЗащитник
-
34 WelingtonЗащитник
-
88 Patrick IПолузащитник
-
12 Alisson IIПолузащитник
-
26 Igor GomesПолузащитник
-
29 Pablo MaiaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Миранда ЖоаоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 NikaoНападающий
- Нападающий
-
23 Eder1
-
-
-
-
33 Caio Matheus
-
Главный тренер: Rogerio Ceni
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
3 MarllonЗащитник
- Защитник
-
6 UendelЗащитник
-
8 Pepe4Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
9 JenisonНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Гедес ДаниэлЗащитник
-
15 JoaquimЗащитник
-
19 Кафу ЖонатанПолузащитник
-
17 Гава РафаэлПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Andre1
-
-
-
21 Marquinhos2
-
Главный тренер: Pintado
История личных встреч
Сан-Паулу
Куяба
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Сан-Паулу
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Сан-Паулу - Жувентуде 2:0 Форталеза - Сан-Паулу 1:1 Эвертон Кильота - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Сантос 2:1
Вильстерман - Сан-Паулу 1:3 Брагантино - Сан-Паулу 1:1 Жувентуде - Сан-Паулу 2:2 Фламенго - Сан-Паулу 3:1 Сан-Паулу - Эвертон Кильота 2:0 Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 4:0 Аякучо - Сан-Паулу 2:3 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 4:0 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 3:1 Сан-Паулу - Коринтианс 2:1 Сан-Паулу - Сан-Бернарду 4:1 Сан-Паулу - Ботафого 2:1 Сан-Паулу - Манаус 2:0 Мирасол - Сан-Паулу 0:3 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Сан-Паулу - Коринтианс 1:0
Куяба
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Куяба - Атлетико Гойяненсе 0:0 Сантос - Куяба 4:1 Куяба - Расинг Авельянеда 1:2 Куяба - Атлетико Гойяненсе 1:1
Куяба - Ривер Плейт Монтевидео 1:2 Жувентуде - Куяба 0:1 Атлетико Гойяненсе - Куяба 1:1 Куяба - Флуминенсе 0:1 Расинг Авельянеда - Куяба 2:0 Форталеза - Куяба 0:1 Куяба - Мелгар 2:0 Куяба - Униан Рондонополис 4:0 Униан Рондонополис - Куяба 2:3 Дом Боско - Куяба 0:1 Фигейренсе - Куяба 2:2 АСА Арапирака - Куяба 0:2 Куяба - Sorriso 4:0 Sport Sinop - Куяба 1:1 Куяба - Дом Боско 4:0 Куяба - Академия ФК 4:0