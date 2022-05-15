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  3. Бразилия: Серия A
Сан-Паулу
0:0
Первый тайм: 6'
Куяба
0' 6'
Лучшие коэффициенты
Сан-Паулу
Ничья
Куяба
8.42
4.15
8.10
Все Коэффициенты
93
Жандрей
13
Рафинья
Марсио
5
Арболеда
Роберт
16
Leo
XV
34
Welington
88
Patrick
I
12
Alisson
II
26
Igor
Gomes
29
Pablo
Maia
11
Лусиано
Невес
9
Кальери
Хонатан
1
Walter
Leandro
Capeloza
Artune
II
2
Joao
Lucas2
3
Marllon
4
Paulo
III
6
Uendel
8
Pepe4
5
Marcao
VI
7
Alesson
Batista
10
Валдивия
Вандерсон
11
Felipe
Marques
9
Jenison
Сан-Паулу
4-1-4-1
Куяба
4-4-2

История личных встреч

Сан-Паулу
Куяба

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

СA
0:0
СA
2:2

Результаты последних матчей

Сан-Паулу
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Сан-Паулу - Жувентуде 2:0 Форталеза - Сан-Паулу 1:1 Эвертон Кильота - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Сантос 2:1
Вильстерман - Сан-Паулу 1:3 Брагантино - Сан-Паулу 1:1 Жувентуде - Сан-Паулу 2:2 Фламенго - Сан-Паулу 3:1 Сан-Паулу - Эвертон Кильота 2:0 Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 4:0 Аякучо - Сан-Паулу 2:3 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 4:0 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 3:1 Сан-Паулу - Коринтианс 2:1 Сан-Паулу - Сан-Бернарду 4:1 Сан-Паулу - Ботафого 2:1 Сан-Паулу - Манаус 2:0 Мирасол - Сан-Паулу 0:3 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Сан-Паулу - Коринтианс 1:0
Куяба
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Куяба - Атлетико Гойяненсе 0:0 Сантос - Куяба 4:1 Куяба - Расинг Авельянеда 1:2 Куяба - Атлетико Гойяненсе 1:1
Куяба - Ривер Плейт Монтевидео 1:2 Жувентуде - Куяба 0:1 Атлетико Гойяненсе - Куяба 1:1 Куяба - Флуминенсе 0:1 Расинг Авельянеда - Куяба 2:0 Форталеза - Куяба 0:1 Куяба - Мелгар 2:0 Куяба - Униан Рондонополис 4:0 Униан Рондонополис - Куяба 2:3 Дом Боско - Куяба 0:1 Фигейренсе - Куяба 2:2 АСА Арапирака - Куяба 0:2 Куяба - Sorriso 4:0 Sport Sinop - Куяба 1:1 Куяба - Дом Боско 4:0 Куяба - Академия ФК 4:0
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сан-Паулу
Ничья
Куяба
8.42
4.15
8.10
Все Коэффициенты
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