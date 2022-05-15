1:0
Второй тайм: 77'
17' Желтая карточкаМайдана Яго
19' Желтая карточкаJuan Pablo Ramirez
19' Желтая карточкаВиллиан Фариас
20' Желтая карточкаPatric II
39' Вторая желтая карточкаМайдана Яго
1:0
45' ГолАндрей
55' Желтая карточкаМело Артур
67' Желтая карточкаРодригиньо Кабрал
Ход матча
17'
19'
20'
39'
45'
1:0
55'
62'
7
Андрей
11
Alef
Manga
78
Regis
I
88
Jose
Hugo
33
Eder
2
21
Lucas
Kal
29
Pedrinho
VI4
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
7 АндрейПолузащитник
-
11 Alef MangaПолузащитник
-
78 Regis IПолузащитник
-
88 Jose HugoПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Gustavo Morinigo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 Eder 2Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Lucas KalПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Pedrinho VI4Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 AirtonВратарь
-
16 Пауло ЖоаоЗащитник
-
27 Raul CaceresЗащитник
-
18 GustavinhoПолузащитник
-
25 Мело АртурПолузащитник
-
-
-
15 Juninho V
-
19 Henrique I
-
31 Kawe
-
-
39 Flavio5
-
Главный тренер: Vagner Mancini
История личных встреч
Коритиба
Америка Минейро
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
8 матчей
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Коритиба
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Сантос - Коритиба 3:0 Аваи - Коритиба 2:1 Коритиба - Флуминенсе 3:2 Атлетико Минейро - Коритиба 2:2
Коритиба - Сантос 1:0 Сантос - Коритиба 2:1 Коритиба - Гойяс 3:0 Коритиба - Маринга 4:2 Маринга - Коритиба 1:2 Коритиба - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Коритиба 1:2 Коритиба - Сианорти 3:0 Сианорти - Коритиба 0:1 Pouso Alegre - Коритиба 1:1 Коритиба - Маринга 3:1 Azuriz - Коритиба 1:0 Байя де Фейра - Коритиба 2:5 Парана - Коритиба 1:2 Коритиба - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Коритиба - Каскавел 0:0
Америка Минейро
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Америка Минейро - Алагоано 2:0 Атлетико Минейро - Америка Минейро 1:2 Америка Минейро - Атлетико Минейро 1:2 Америка Минейро - Атлетико Паранаэнсе 1:0
Америка Минейро - Депортес Толима 2:3 Сантос - Америка Минейро 3:0 Алагоано - Америка Минейро 0:3 Америка Минейро - Жувентуде 4:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 1:1 Аваи - Америка Минейро 1:0 Америка Минейро - Индепендьенте дель Валле 0:2 Америка Минейро - Томбенсе 1:1 Томбенсе - Америка Минейро 3:1 Америка Минейро - Томбенсе 1:0 Барселона Гуаякиль - Америка Минейро 0:0 Уберландия - Америка Минейро 2:1 Америка Минейро - Барселона Гуаякиль 0:0 Америка Минейро - Вилла Нова 0:1 Гуарани Асунсьон - Америка Минейро 2:3 Америка Минейро - Гуарани Асунсьон 0:1