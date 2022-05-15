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  3. Бразилия: Серия A
Коритиба
1:0
Второй тайм: 77'
Америка Минейро
0'
17' Желтая карточка
Майдана Яго
19' Желтая карточка
Juan Pablo Ramirez
19' Желтая карточка
Виллиан Фариас
20' Желтая карточка
Patric II
39' Вторая желтая карточка
Майдана Яго
1:0
45' Гол
Андрей
55' Желтая карточка
Мело Артур
67' Желтая карточка
Родригиньо Кабрал
77'
23
Alex
Santana
III
2
Matheus
Alexandre
3
Henrique
XIV
4
Castan
da
Silva
Luciano
6
Эжидио
Перейра
8
Виллиан
Фариас
7
Андрей
11
Alef
Manga
78
Regis
I
88
Jose
Hugo
9
Leo
Gamalho
42
Жаилсон
Марселино
3
Майдана
Яго
33
Eder
2
4
Конти
Херман
2
Patric
II
21
Lucas
Kal
10
Juan
Pablo
Ramirez
6
Marlon
VII
29
Pedrinho
VI4
13
Родригиньо
Кабрал
50
Aloisio
Santos
Коритиба
4-2-3-1
Америка Минейро
3-4-2-1

История личных встреч

Коритиба
Америка Минейро

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

8 матчей

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

СB
2:1
СB
1:1
СA
3:0
СA
2:1
СA
3:1
СA
1:3
СB
1:1
СB
1:1

Результаты последних матчей

Коритиба
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Сантос - Коритиба 3:0 Аваи - Коритиба 2:1 Коритиба - Флуминенсе 3:2 Атлетико Минейро - Коритиба 2:2
Коритиба - Сантос 1:0 Сантос - Коритиба 2:1 Коритиба - Гойяс 3:0 Коритиба - Маринга 4:2 Маринга - Коритиба 1:2 Коритиба - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Коритиба 1:2 Коритиба - Сианорти 3:0 Сианорти - Коритиба 0:1 Pouso Alegre - Коритиба 1:1 Коритиба - Маринга 3:1 Azuriz - Коритиба 1:0 Байя де Фейра - Коритиба 2:5 Парана - Коритиба 1:2 Коритиба - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Коритиба - Каскавел 0:0
Америка Минейро
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Америка Минейро - Алагоано 2:0 Атлетико Минейро - Америка Минейро 1:2 Америка Минейро - Атлетико Минейро 1:2 Америка Минейро - Атлетико Паранаэнсе 1:0
Америка Минейро - Депортес Толима 2:3 Сантос - Америка Минейро 3:0 Алагоано - Америка Минейро 0:3 Америка Минейро - Жувентуде 4:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 1:1 Аваи - Америка Минейро 1:0 Америка Минейро - Индепендьенте дель Валле 0:2 Америка Минейро - Томбенсе 1:1 Томбенсе - Америка Минейро 3:1 Америка Минейро - Томбенсе 1:0 Барселона Гуаякиль - Америка Минейро 0:0 Уберландия - Америка Минейро 2:1 Америка Минейро - Барселона Гуаякиль 0:0 Америка Минейро - Вилла Нова 0:1 Гуарани Асунсьон - Америка Минейро 2:3 Америка Минейро - Гуарани Асунсьон 0:1
  • Желтая карточка
    55'
    Arthur получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Жуан Пабло Рамирес уходит с поля. Arthur выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • Описание гола
    47'
    Г О О О О Л - Andrey бьет в цель!
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 39'
    Майдана Яго получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • Желтая карточка
    20'
    Патрик получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    19'
    Виллиан Фариас получил желтую карточку от судьи
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    • Лучшие коэффициенты
    Коритиба
    Ничья
    Америка Минейро
    3.37
    3.40
    3.35
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    Коритиба
    Америка Минейро
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