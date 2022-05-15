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  3. Бразилия: Серия A
Коритиба
1:0
Конец матча
Америка Минейро
0'
17' Желтая карточка
Майдана Яго
19' Желтая карточка
Juan Pablo Ramirez
19' Желтая карточка
Виллиан Фариас
20' Желтая карточка
Patric II
39' Вторая желтая карточка
Майдана Яго
1:0
45' Гол
Андрей
55' Желтая карточка
Мело Артур
67' Желтая карточка
Родригиньо Кабрал
90'+5
23
Alex
Santana
III
2
Matheus
Alexandre
3
Henrique
XIV
4
Castan
da
Silva
Luciano
6
Эжидио
Перейра
8
Виллиан
Фариас
7
Андрей
11
Alef
Manga
78
Regis
I
88
Jose
Hugo
9
Leo
Gamalho
42
Жаилсон
Марселино
3
Майдана
Яго
33
Eder
2
4
Конти
Херман
2
Patric
II
21
Lucas
Kal
10
Juan
Pablo
Ramirez
6
Marlon
VII
29
Pedrinho
VI4
13
Родригиньо
Кабрал
50
Aloisio
Santos
Коритиба
4-2-3-1
Америка Минейро
3-4-2-1

История личных встреч

Коритиба
Америка Минейро

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

8 матчей

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

СB
2:1
СB
1:1
СA
3:0
СA
2:1
СA
3:1
СA
1:3
СB
1:1
СB
1:1

Результаты последних матчей

Коритиба
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Сантос - Коритиба 3:0 Аваи - Коритиба 2:1 Коритиба - Флуминенсе 3:2 Атлетико Минейро - Коритиба 2:2
Коритиба - Сантос 1:0 Сантос - Коритиба 2:1 Коритиба - Гойяс 3:0 Коритиба - Маринга 4:2 Маринга - Коритиба 1:2 Коритиба - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Коритиба 1:2 Коритиба - Сианорти 3:0 Сианорти - Коритиба 0:1 Pouso Alegre - Коритиба 1:1 Коритиба - Маринга 3:1 Azuriz - Коритиба 1:0 Байя де Фейра - Коритиба 2:5 Парана - Коритиба 1:2 Коритиба - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Коритиба - Каскавел 0:0
Америка Минейро
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Америка Минейро - Алагоано 2:0 Атлетико Минейро - Америка Минейро 1:2 Америка Минейро - Атлетико Минейро 1:2 Америка Минейро - Атлетико Паранаэнсе 1:0
Америка Минейро - Депортес Толима 2:3 Сантос - Америка Минейро 3:0 Алагоано - Америка Минейро 0:3 Америка Минейро - Жувентуде 4:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 1:1 Аваи - Америка Минейро 1:0 Америка Минейро - Индепендьенте дель Валле 0:2 Америка Минейро - Томбенсе 1:1 Томбенсе - Америка Минейро 3:1 Америка Минейро - Томбенсе 1:0 Барселона Гуаякиль - Америка Минейро 0:0 Уберландия - Америка Минейро 2:1 Америка Минейро - Барселона Гуаякиль 0:0 Америка Минейро - Вилла Нова 0:1 Гуарани Асунсьон - Америка Минейро 2:3 Америка Минейро - Гуарани Асунсьон 0:1
  • Второй тайм
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 85'
    Leo Gamalho уходит с поля. Clayton выходит вместо него
  • 76'
    Rodriguinho уходит с поля. Жуниньо выходит вместо него
  • 76'
    Патрик уходит с поля. Raul Caceres выходит вместо него
  • 73'
    Matheus Alexandre уходит с поля. Неилтон Мейра выходит вместо него
  • Желтая карточка
    67'
    Rodriguinho получил желтую карточку от судьи
  • 64'
    Alef Manga уходит с поля. Warley Leandro выходит вместо него
  • Первый тайм
  • Описание гола
    47'
    Г О О О О Л - Andrey бьет в цель!
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 39'
      Майдана Яго получает вторую желтую карточку. Удаление.
    • Желтая карточка
      20'
      Патрик получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      19'
      Виллиан Фариас получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      19'
      Жуан Пабло Рамирес получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      17'
      Майдана Яго получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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